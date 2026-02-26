Desde eventos culturales y lanzamientos de productos hasta influentes de moda, memes de audio y temas emergentes, Hootsuite te muestra todo lo que está en auge. Gracias a ello, se convierte en una potente herramienta de estudio de tendencias para entender las novedades en los canales.

Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, identifica una gran variedad de tipos de tendencias, como temas de redes sociales, eventos, personas, hashtags virales, variaciones de sentimiento, conversaciones impulsadas por influentes y tendencias visuales como logotipos u objetos que aparecen en imágenes y vídeos.

La plataforma incluso puede monitorear los sonidos y memes de audio más populares, especialmente en plataformas como TikTok y Reels de Instagram, haciendo un rastreo de los hashtags, menciones y rendimiento del contenido relacionados. Esto te asegura estar al tanto de las tendencias de audio que están motivando cada vez más las conversaciones sociales.