Identifica las tendencias antes que tus competidores
Descubre qué es tendencia, y qué está a punto de serlo, en las redes sociales y en Internet con la mejor herramienta de análisis de tendencias de consumo del sector.
Entérate de las últimas tendencias en tu espacio y descubre el porqué
Hootsuite no es solo un rastreador de tendencias en las redes sociales. Es una herramienta de análisis de tendencias a gran escala que descodifica el porqué de cada tendencia.
La identificación de tendencias basada en la IA detecta automáticamente los picos de menciones, hashtags y palabras clave para que puedas captar los temas emergentes antes de que se generalicen.
Las agrupaciones de conversaciones y el análisis por temas revelan las temáticas, las narrativas y las subtendencias que hay detrás de todos los rumores. No solo descubres lo que está de moda, sino que entiendes por qué es importante.
Monitorea las tendencias en las redes sociales, noticias, blogs, foros e idiomas para obtener una visión completa de lo que está en auge a nivel local y mundial.
Automatiza el monitoreo de las tendencias para no perderte nada. Las alertas personalizadas y los paneles de control en tiempo real mantienen a tu equipo informado en cuanto cambia algo para que puedas actuar con rapidez y confianza.
Recién publicado: Informe de tendencias en las redes sociales de 2026
Descarga el informe gratuito de tendencias de este año y obtén datos detallados, información de expertos de la plataforma, conclusiones para tu equipo directivo y orientación táctica para el análisis y rastreo de tendencias.
Me encanta la plataforma Talkwalker. Me ha ayudado mucho a entender los insights de los consumidores: de qué habla la gente, la tendencia en el mundo del golf, etc.
Pasa de la detección de tendencias a un impacto real sin estresarte
Da el salto desde la identificación a la ejecución con el software de rastreo de tendencias, el cual te ayudará a validar, crear y ponerte al nivel de las tendencias en tiempo real.
Convierte las tendencias en contenido que consiga detener el desplazamiento al instante
Crea contenido oportuno y relevante desde el momento en que una tendencia empieza a ganar terreno. La IA integrada genera publicaciones, subtítulos e imágenes para las redes sociales de acuerdo con los valores de tu marca, inspirándose en la tendencia actual de tu sector.
Descubre tendencias específicas de tu sector
Concéntrate únicamente en conversaciones que sean importantes para tu negocio. Utiliza consultas específicas para el sector, filtros de categorías y el rastreo de competidores para descubrir tendencias vinculadas directamente a tu sector, ya se trate, entre otros, de finanzas, tecnología, atención médica o educación.
Idea tus mensajes en torno a las reacciones reales de tu audiencia
Observa cómo responde la audiencia a una tendencia en tiempo real para que puedas adaptar el tono, las imágenes y el posicionamiento. Analiza si las conversaciones son positivas, escépticas o polarizadas, y ajusta tu mensaje para que sea adapte al momento.
Compara tu marca con el impulso del sector
Descubre cómo se posiciona tu marca a medida que surgen tendencias en tu sector. Rastrea la cuota de voz, el sentimiento y las colaboraciones de tus competidores para entender quién lidera la conversación y dónde se generan oportunidades o riesgos.
Descubre los tipos de tendencias que más interesan a tu marca
Rastrea las tendencias más allá de los temas y palabras clave. Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, te ayuda a descubrir picos impulsados por eventos, tendencias, hashtags virales, sonidos populares y momentos visuales en las plataformas sociales.
Pronostica el futuro con la previsión de tendencias basada en la IA
Pasa de reaccionar a las tendencias a planificar el futuro con confianza. Hootsuite, con la tecnologia de IA de Talkwalker, analiza datos históricos y en tiempo real para identificar señales que sugieran temas, etiquetas y tendencias que, probablemente, ganen impulso.
Monitorea, analiza y visualiza el panorama de tendencias
Hootsuite te ofrece una visión clara y en tiempo real de contenido que merece detener tu atención hoy.
Análisis de tendencias impulsado por IA
Automatically identify emerging trends and get alerts when conversation volume, sentiment, or relevance spikes.
Conversation clustering and topic mapping
Reveal sub-trends, narratives, and connections using AI-driven clustering, topic clouds, and visual maps.
Seguimiento de hashtags y palabras clave
Track, compare, and benchmark trending hashtags and keywords across platforms and industries.
Monitoreo global y multilingüe de tendencias
Detect trends across regions and languages for a complete global and local view of what’s gaining traction.
Reconocimiento visual de tendencias
Capture image and video-based trends using AI-powered logo, object, and scene recognition.
Custom dashboards and reporting
Centralize all trend monitoring metrics into dashboards designed for fast decision-making and easy sharing.
11 de marzo de 2026: Seminario web sobre tendencias en redes sociales
Únete al director de marketing de Hootsuite, Billy Jones, y a sus principales estrategas mientras comparten las tendencias actuales y su forma de identificarlas con antelación.
Preguntas frecuentes
Desde eventos culturales y lanzamientos de productos hasta influentes de moda, memes de audio y temas emergentes, Hootsuite te muestra todo lo que está en auge. Gracias a ello, se convierte en una potente herramienta de estudio de tendencias para entender las novedades en los canales.
Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, identifica una gran variedad de tipos de tendencias, como temas de redes sociales, eventos, personas, hashtags virales, variaciones de sentimiento, conversaciones impulsadas por influentes y tendencias visuales como logotipos u objetos que aparecen en imágenes y vídeos.
La plataforma incluso puede monitorear los sonidos y memes de audio más populares, especialmente en plataformas como TikTok y Reels de Instagram, haciendo un rastreo de los hashtags, menciones y rendimiento del contenido relacionados. Esto te asegura estar al tanto de las tendencias de audio que están motivando cada vez más las conversaciones sociales.
La plataforma utiliza los análisis impulsados por la IA de Talkwalker para monitorear las tendencias en las redes sociales y lo hace rastreando en tiempo real picos en menciones, palabras clave, hashtags y sentimientos.
Analiza las conversaciones en más de 30 redes sociales y 150 millones de sitios web, y luego utiliza el mapa de influentes y la agrupación de conversaciones para revelar quién y qué impulsa cada tendencia.
Con información predictiva, visualizaciones de previsiones y alertas proactivas, puedes planificar contenido, campañas y movimientos de productos antes de que las tendencias alcancen su punto álgido y posicionar tu marca a la vanguardia.
Sí. Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, ofrece el monitoreo de tendencias en redes sociales globales y multilingües, lo que te permitirá descubrir y analizar tendencias en diferentes idiomas, regiones y mercados.
Las tendencias se detectan en tiempo real, con paneles de control y alertas que se actualizan tan pronto como se recopilan nuevos datos. Esto permite una rápida toma de conciencia y acción de respuesta, de manera que la plataforma se convierte en una herramienta eficaz de estudio de tendencias para equipos que necesitan actuar con rapidez.
Sí, Hootsuite, con la tecnologia de IA de Talkwalker, ofrece un conjunto completo de herramientas de visualización que han sido diseñadas para un análisis de tendencias intuitivo y accionable.
La plataforma cuenta con gráficos de tendencias interactivos que reflejan el aumento y el descenso de los temas a lo largo del tiempo, lo que te permite identificar rápidamente patrones emergentes o anomalías. Los mapas térmicos te muestran cuándo y dónde se intensifican las conversaciones, mientras que las nubes de temas destacan visualmente las palabras clave y los temas más comentados.
Además, los paneles de control personalizables te permiten agrupar todos los datos de tendencias, métricas y visualizaciones relevantes en un solo lugar, según las necesidades específicas de tu equipo.
Estas herramientas visuales no solo simplifican los datos complejos, sino que también facilitan una toma de decisiones más rápida e informada como parte de tu flujo de trabajo continuo de monitoreo de tendencias en las redes sociales.
Por supuesto. Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, te permite configurar alertas altamente personalizables para las tendencias y los temas que más interesan a tu marca. Puedes configurar notificaciones para picos repentinos en el volumen de conversaciones, cambios significativos en el sentimiento o la aparición de nuevas palabras clave y hashtags.
Estas alertas aparecen en tiempo real, lo que garantiza que puedas estar al tanto de cualquier cambio importante en el escenario social. Este enfoque proactivo permite a tu equipo responder con rapidez a oportunidades o posibles riesgos, mantener el pulso del sentimiento de la audiencia y ponerte por delante de tus competidores gracias a un monitoreo continuo de las tendencias en las redes sociales.
Sí, la evaluación comparativa es una característica básica de Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, que te permite comparar el rendimiento de tu marca en temas de tendencia, hashtags y cuota de voz directamente con tus competidores principales. Proporciona visualizaciones y métricas en paralelo, de manera que puedes identificar fácilmente cuándo tu marca dirige o se queda atrás en la conversación.
Esta inteligencia competitiva te ayuda a descubrir oportunidades de mercado, prever amenazas y refinar tu estrategia basándote en información en tiempo real. A través de una única herramienta integrada de estudio de tendencias, te aseguras de que tu marca siga siendo ágil y receptiva en un entorno de redes sociales en constante evolución.
Sí. El reconocimiento de imágenes y vídeos mediante IA identifica logotipos, objetos y escenas populares, lo que permite ampliar tu estudio de tendencias más allá de las conversaciones basadas en texto. Aparte de logotipos y objetos, el reconocimiento de imágenes y vídeos de la plataforma es capaz de revelar las tendencias en escenas, colores y estilos visuales, proporcionando una mejor comprensión de lo que resuena visualmente entre la audiencia.
A través del monitoreo de tendencias en las redes sociales para entender lo qué está llamando la atención de tu audiencia, puedes crear contenido oportuno y relevante, refinar los mensajes y participar en conversaciones emergentes que te permitan aumentar la pertinencia y la interacción.
Podrás utilizar la información basada en las tendencias para orientar la planificación del contenido, el desarrollo de campañas, la colaboración con influentes e incluso la innovación de productos. Basándote en análisis predictivos y señales tempranas de tendencias, podrás dar forma de manera proactiva a la estrategia de tu marca y adelantarte a los cambios del mercado.
Convierte las tendencias en tu ventaja competitiva
Descubre las tendencias emergentes, pronostica el futuro y activa la información de tu estrategia de la mano de Hootsuite, con la tecnologia de IA de Talkwalker.