Gestiona menos, automatiza más con Hootsuite Professional
Automatiza las tareas repetitivas, descubre información más exhaustiva y crea mejores contenidos con mayor rapidez con el plan Hootsuite Professional.
Lo que obtienes con Hootsuite Professional
Gestiona cuentas de redes sociales ilimitadas
Gestiona todas las cuentas sociales desde un solo lugar sin límites de perfil, además de herramientas de publicación avanzadas y flujos de trabajo automatizados.
Automatización de tareas repetitivas
Automatiza las respuestas, las conversaciones de clientes, el rastreo de enlaces, la promoción de publicaciones y mucho más con herramientas impulsadas por IA.
Anticipación en la detección de oportunidades frente a los competidores
Monitorea las tendencias, rastrea el sentimiento, compara a los competidores y descubre qué está impulsando los resultados.
Hootsuite hace que gestionar las redes sociales sea pan comido. La capacidad de programar publicaciones por adelantado me ahorra mucho tiempo y me permite disfrutar de mis fines de semana sin tener que preocuparme por nuestros canales sociales.
Trabajo más inteligente en cada etapa del flujo de trabajo de las redes sociales
Desde la creación de contenido hasta la atención al cliente y la inteligencia competitiva, Hootsuite Professional te ayuda a una mayor automatización y a obtener información más exhaustiva.
Crea más contenido en menos tiempo
Genera pies de foto con IA, promociona automáticamente tus publicaciones con mejor rendimiento, crea enlaces personalizados para tu marca y gestiona un número ilimitado de perfiles sociales desde un único Perch. Planifica campañas con meses de antelación, programa contenido en bloque y automatiza tareas de publicación repetitivas para que puedas centrarte en la estrategia en lugar de en tareas tediosas.
Convierte tu bandeja de entrada en un motor de crecimiento
Responde más rápido con respuestas inteligentes, respuestas automatizadas y automatizaciones de DM impulsadas por IA que gestionan las conversaciones rutinarias de clientes. Utiliza Nest para crear perfiles de clientes más completos, automatizar flujos de trabajo comunes y ofrecer mejores experiencias al cliente con un menor esfuerzo manual.
Anticipación en la detección de oportunidades frente a los competidores
Monitorea las menciones de marca, rastrea el sentimiento, descubre temas de tendencia y predice las conversaciones emergentes antes de que se hagan populares con Lumen. Busca hasta 30 días de conversaciones sociales, compara resultados y utiliza resúmenes impulsados por IA para descubrir con rapidez lo que realmente importa.
Mide lo que más importa
Rastrea el rendimiento de pago y orgánico en tus canales sociales, compáralo con hasta 20 competidores y crea informes personalizables que se adapten a tus objetivos. Programa informes, exporta los resultados y descubre información que te ayude a tomar decisiones de marketing más inteligentes.
Trabaja de forma más inteligente con un compañero de equipo impulsado por IA
Formula preguntas en un inglés sencillo sobre tu contenido, competidores, audiencia, rendimiento o las tendencias sociales. Wisdom te ayuda a descubrir ideas, resumir las conclusiones, identificar oportunidades y recomendarte tus próximas acciones más eficaces sin perder tiempo en diferentes paneles de control.
Simplificación y automatización de las redes sociales
Genera respuestas, automatiza conversaciones, ofrece soporte las 24 horas y descubre las tendencias y la información sobre los competidores para mantener a tu marca a la vanguardia.
Responde más rápido con IA
Responde a los clientes con mayor rapidez con respuestas generadas por IA que ayudan a tu equipo a gestionar un mayor número de conversaciones en menos tiempo.
Respuesta automática a preguntas frecuentes
Responde automáticamente a preguntas comunes, recibe mensajes nuevos y mantén el ritmo de las conversaciones incluso si no estás conectado.
Convierte los comentarios en clientes
Enviar automáticamente mensajes directos cuando los usuarios comenten en tus publicaciones. Crea flujos de respuesta personalizados y anima a los usuarios a actuar.
Mantente un paso por delante de los competidores
Comprueba cómo se compara tu rendimiento con el de hasta 20 competidores. Rastrea la interacción, la actividad de publicación y los resultados de los competidores.
Identificación de tendencias antes de que se hagan populares
Descubre conversaciones emergentes antes de que se hagan populares gracias a la función de predicción impulsada por IA. Identifica cuanto antes las tendencias, crea contenido más relevante y anticípate a las tendencias.
Automatización de interacciones clave
Reduce el trabajo manual con respuestas automáticas, automatizaciones de DM (mensajes directos) y flujos de trabajo que ayuden a tu equipo a responder con mayor rapidez de una forma más coherente.
Descubre lo que Hootsuite Pro puede hacer por ti
Cómo Stuckey's aumentó las ventas online en un 750 %
Descubre cómo una legendaria empresa de caramelos estadounidense recurrió a Hootsuite Pro para aumentar la venta electrónica en un 750 %.
Lee las reseñas de los clientes de Hootsuite
Nuestros clientes llaman a Hootsuite un "cambio radical" y un "salvavidas" por una razón.
Cómo Apricotton impulsó un aumento del 108 % en las ventas en dos semanas
Entérate de cómo una pequeña empresa usó Hootsuite para acelerar el crecimiento social a toda velocidad.
Trabaja de forma más inteligente en toda tu estrategia de redes sociales
Automatiza el trabajo repetitivo, descubre ideas más profundas y crea mejores experiencias para los clientes con herramientas impulsadas por IA diseñadas para marcas en crecimiento.
Preguntas frecuentes
El plan Hootsuite Professional es ideal para marcas en crecimiento y equipos de marketing que necesitan una mayor automatización, información a un nivel más profundo y un mayor control sobre sus operaciones en redes sociales.
Hootsuite Professional incluye todo lo que ofrece el plan Standard, además de perfiles sociales ilimitados, análisis avanzados, herramientas de interacción con clientes impulsadas por IA, predicción de tendencias e informes personalizables. Es ideal para las empresas que quieren dedicar menos tiempo al trabajo manual y dedicarse más a fondo a crear contenido, conectar con clientes y obtener resultados.
¿Necesitas más opciones? Compara todos los planes de Hootsuite.
Hootsuite Professional no es la mejor opción para aquellas organizaciones que necesitan una colaboración avanzada, flujos de trabajo de aprobación, informes de productividad de los equipos o un direccionamiento de atención al cliente.
Si tu participación en redes sociales requiere que varias partes interesadas revisen contenido, contar con equipos dedicados de atención al cliente o procesos estructurados de aprobación, Hootsuite Advanced puede ser una buena opción.
Aquellas organizaciones que requieran una gobernanza, cumplimiento, promoción por parte de los empleados o inteligencia social avanzada a nivel global deberían considerar el plan Hootsuite Enterprise.
Hootsuite Professional incluye todo lo que ofrece el plan Standard, además de herramientas de automatización avanzada, informes, interacción con el cliente e inteligencia social.
Los usuarios del plan Professional obtienen:
Publicación y gestión de contenidos (Perch): Perfiles sociales ilimitados, creación de contenido impulsado por IA, promoción automática de publicaciones, enlaces de marca personalizados, rastreo automatizado de enlaces y herramientas avanzadas de publicación.
Atención al cliente e interacción (Nest): Respuestas inteligentes impulsadas por IA, respuestas automáticas, automatizaciones de DM (mensajes directos), perfiles de contacto y automatizaciones de conversación.
Análisis e informes (Perch Analytics): Informes personalizables, evaluación comparativa competitiva de hasta 20 competidores, exportaciones de informes, informes programados y notas de análisis.
Escucha social e inteligencia (Lumen): Búsqueda de conversaciones sociales durante 30 días, predicción de tendencias impulsada por IA, análisis de sentimiento, resúmenes de IA y monitoreo avanzado de los competidores.
Ideas y recomendaciones impulsadas por IA (Wisdom): Formula preguntas sobre tu audiencia, competidores, contenido y rendimiento para descubrir ideas e identificar oportunidades con mayor rapidez.
Hootsuite Professional incluye herramientas avanzadas de análisis e informes que te ayudan a entender lo que funciona, descubrir oportunidades y comunicar resultados a las partes interesadas.
El plan Hootsuite Professional:
Rastrea el rendimiento en las principales redes sociales de pago y orgánicas.
Haz comparaciones con hasta 20 competidores.
Crea informes personalizables y adaptados a tus objetivos.
Exporta informes y comparte ideas con las partes interesadas.
Programa informes recurrentes.
Rastrea el rendimiento de campañas, contenido y audiencia desde un solo panel de control.
Hootsuite Professional incluye Lumen, nuestra solución de escucha social impulsada por IA.
El plan Hootsuite Professional:
Busca las conversaciones sociales de los últimos 30 días.
Compara hasta cinco búsquedas a la vez.
Monitorea menciones, hashtags, competidores y temas sobre el sector.
Analiza el sentimiento y el volumen de conversación.
Predice las tendencias emergentes con la función de predicción impulsada por IA.
Resume grandes volúmenes de conversaciones con ayuda de IA.
Descubre oportunidades para crear contenido más relevante y participar en conversaciones significativas.
Sí. Hootsuite Professional incluye funciones de IA en la publicación, la interacción, el análisis, la escucha y la información.
Los usuarios de Hootsuite Professional pueden generar contenido con IA, usar respuestas inteligentes impulsadas por IA, automatizar interacciones con clientes, resumir conversaciones sociales, predecir tendencias y formular preguntas a Wisdom sobre el rendimiento, los competidores, el comportamiento de la audiencia y las oportunidades en las redes sociales.