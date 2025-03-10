Simplifica la gestión de redes sociales para pequeñas y medianas empresas
Deja el tedioso trabajo en manos de Hootsuite, la herramienta de gestión de redes sociales n.º 1 para pequeñas y medianas empresas. Ahorra tiempo con un escritor de redes sociales de IA, plantillas de diseño elegantes y programación automática de publicaciones en una sola pestaña.
750 %
aumento de las ventas en línea en dos años usando Hootsuite Analytics con el plan Professional de Hootsuite.
108 %
aumento de seguidores en las redes sociales año tras año utilizando Hootsuite para gestionar las redes sociales.
+3
horas ahorradas a la semana (es decir, más de un mes al año) usando Hootsuite Business para administrar las redes sociales.
Mi mayor problema como hombre para todo es el hecho de que soy un solo hombre para todo. Hootsuite soluciona ese problema amplificando mi productividad.
Consigue un par de manos extra en las redes sociales.
Hootsuite reduce tu carga de trabajo a la mitad con herramientas que escriben tus pies de foto, responden a tus mensajes y diseñan tus publicaciones por ti. Ahora puedes poner las redes sociales en automático (y reservar esas vacaciones tan esperadas).
Hootsuite facilita la creación de contenidos atractivos y la programación de publicaciones para las horas en las que tu público está en línea y es más probable que participe. Genera automáticamente hashtags y subtítulos que llamen más tu atención.
Descubre lo que la gente dice sobre tu negocio, supervisa las conversaciones relevantes, adelántate a tus competidores con las últimas tendencias y encuentra los mejores influentes para asociaciones. Con Hootsuite, no perderás oportunidades para ganar y retener clientes.
Gestiona todos tus mensajes públicos y privados en una sola bandeja de entrada. Simplifica la carga de trabajo de tu equipo y reduce los tiempos de respuesta con respuestas automáticas, guardadas y enrutamiento automático de mensajes.
La herramienta de promoción de empleados de Hootsuite facilita que tus empleados amplifiquen el mensaje de tu empresa. Los estudios demuestran que las personas tienen más probabilidades de hacer clic en una publicación de marca cuando la comparte un empleado, en lugar de la propia marca.
Todo lo que necesitas para que tu pequeña o mediana empresa sea la estrella de las redes sociales.
Las pequeñas marcas también pueden convertirse en superestrellas de las redes sociales. Hootsuite convierte la gestión de las redes sociales para equipos medianos y pequeños en algo fácil y sin estrés. Estas son algunas de las formas en que Hootsuite puede ahorrarte tiempo, ayudarte a promocionar tu negocio y hacerte ganar más dinero.
Ahorra tiempo con automatización e IA
Con Hootsuite, puedes automatizar tu bandeja de entrada de redes sociales y el proceso de creación de contenido. Consigue ideas para publicaciones y genere subtítulos y hashtags ganadores con OwlyWriter AI. Y limpia tu bandeja de entrada con respuestas guardadas, automáticas y un chatbot de preguntas frecuentes que puede ayudarte con el 80 % de tus mensajes entrantes.
Corre la voz sobre tu negocio
Utiliza las redes sociales para aumentar el reconocimiento de tu marca. Aumenta el alcance con análisis detallados que te indican exactamente qué funciona y por qué. Obtén más Me gusta, clics y seguidores con herramientas de interacción como mapas de calor que te muestran el mejor momento para publicar y un generador de hashtags de IA.
Consigue más y mejores clientes potenciales (y aumenta los ingresos)
Las sugerencias de contenido personalizadas, las plantillas de marca y una bandeja de entrada más inteligente te ayudan a identificar e interactuar con tus mejores clientes potenciales. Deleita a tus clientes y haz ventas incluso si estás lejos de tu escritorio. Deleita a tus clientes y realiza ventas aunque no estés en tu despacho.
Mide el rendimiento y monitoriza el ROI
Todos tus análisis están en un solo panel de control para que puedas ver qué funciona, qué no y cómo mejorar. Los informes compartibles y los puntos de referencia de rendimiento facilitan la medición del impacto de tus esfuerzos.
Un conjunto completo de herramientas que te dan ventaja
Con Hootsuite, obtienes: enlace personalizado en biografía, mapas de calor que te muestran el mejor momento para publicar en cada red, evaluaciones comparativas para que puedas ver el rendimiento de tus competidores, una integración de Canva y columnas de contenido que te permiten supervisar menciones y descubrir contenido compartible.
Monitoriza las conversaciones sobre tu marca y sector
La mejor herramienta de escucha social de Hootsuite te ayuda a estar al tanto de lo que dicen tus clientes, cómo se sienten y qué quieren. Nuestra IA patentada Blue Silk™ es la IA más completa diseñada para las redes sociales. No solo te ayudará a predecir tendencias y cambios en el sentimiento de tu marca, sino que incluso resumirá información compleja, ahorrándote tiempo.
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Preguntas frecuentes
Hootsuite es una de las mejores herramientas de gestión de redes sociales para pequeñas y medianas empresas, y he aquí por qué: puede ayudarte a ahorrar más de 3000 horas de trabajo al año. Esto significa que, con Hootsuite, te sentirás como si contrataras a un miembro del equipo completamente nuevo, a pesar de que conlleva una fracción del coste.
Reduce tu carga de trabajo a la mitad con herramientas como la automatización de la bandeja de entrada, un redactor de pies de foto y hashtags para redes sociales con inteligencia artificial y una bandeja de entrada para redes sociales todo en uno. Además, puedes reutilizar fácilmente tus publicaciones de mayor rendimiento y obtener ideas de contenido geniales para llenar tu calendario de contenido rápidamente.
Hootsuite reúne todas tus herramientas de gestión de redes sociales en una sola pestaña. Publica en todas tus redes sociales a la vez y en un solo lugar. Con nuestra bandeja de entrada unificada para redes sociales, puedes incluso responder a comentarios públicos y mensajes privados de todas las redes en un solo panel de control. Olvídate de cambiar entre una docena de pestañas y herramientas.
El plan de Hootsuite que mejor se adapta a ti depende completamente de las necesidades de tu marca.
Hootsuite Standard es ideal para empresas y equipos pequeños que gestionan unos pocos perfiles en varias redes. Hootsuite Advanced es ideal para marcas que necesitan gestionar más cuentas de redes sociales y para aquellas que buscan maximizar el rendimiento en las redes sociales.
¿Todavía no tienes claro qué plan es el mejor para tu negocio? Empieza aquí.
Si buscas gestión de redes sociales para medianas empresas, te recomendamos que te suscribas a nuestro plan más popular: Hootsuite Advanced. Con Advanced, puedes gestionar cuentas de redes sociales ilimitadas y añadir tantos usuarios como necesites.
Obtendrás todas las funciones de Hootsuite Standard más una solución de enlace en la biografía, herramientas avanzadas de escucha social, programación en bloque y mucho más.
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