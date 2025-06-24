La escucha social es la práctica que permite rastrear las menciones de la marca y las conversaciones relevantes en Internet. Con las herramientas de escucha social adecuadas, puedes escuchar cuando la gente habla de tu marca o producto en las redes sociales, blogs, foros, vídeos y más.

Puedes usar lo que descubres para medir la popularidad de tu marca, la percepción del público y los deseos de los clientes. Y luego puedes usar esa información para afinar tu estrategia de marketing.