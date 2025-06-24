Monitor everything, so your brand is prepared for anything
Mantente por delante de las tendencias, protege el estado de tu marca y descubre lo que realmente le importa a tu audiencia. Talkwalker de Hootsuite rastrea miles de millones de conversaciones y las convierte en tu ventaja competitiva.
Supervisa toda la web con la cobertura de datos más amplia del sector
Obtén una visión clara de lo que dice tu audiencia, independientemente de dónde lo diga. Advanced AI rastrea millones de sitios web para que nunca te pierdas una mención, una crisis o una oportunidad de participar en la conversación.
Información más profunda, mayores éxitos
Detecta los riesgos temprano, comprueba qué está funcionando y sé el primero en tu nicho en aprovechar oportunidades valiosas. Talkwalker de Hootsuite es el software de escucha social que lo hace todo en un solo sitio.
Proteger tu marca
Supervisa todo lo que la gente está diciendo sobre tu marca: lo positivo, lo negativo y lo que merece ser republicado.
Mide lo que importa
Compara con tus competidores, mantén un ojo atento a la salud de tu marca y sigue el sentimiento a lo largo del tiempo.
Crece más rápido
Impulsa el crecimiento encontrando las tendencias, las conversaciones y los influentes que pondrán a tu marca a la vanguardia.
Convierte la monitorización de redes sociales en tu ventaja competitiva
Detecta los riesgos temprano, observa qué está funcionando y adelántate a tus competidores con las últimas tendencias. Talkwalker de Hootsuite es el software de escucha social que lo hace todo en un solo sitio.
Protege la reputación de tu marca con el control de daños automatizado
Gracias a las alertas en tiempo real y la supervisión las 24 horas del día, nunca perderás la oportunidad de tomar el control del relato. Gestiona las crisis de manera efectiva, sigue el sentimiento a lo largo del tiempo y participa en las conversaciones al supervisar todo lo que la gente dice.
Supera a tus competidores y sé el mejor en tu nicho
Domina tu sector al saber exactamente lo que quieren los clientes y superar a tu competencia. Realiza fácilmente un seguimiento del tráfico del sitio web del competidor, el estado de la marca, el posicionamiento y las audiencias a segmentar para establecer tus propios puntos de referencia y seguir el progreso hacia tus metas. Además, compara cómo se presenta tu marca en línea y en los medios en comparación con tus competidores.
Descubre las tendencias, los influentes y los productos que tu audiencia realmente quiere
Visualiza al instante los temas, las temáticas y los tipos de medios que están recibiendo atención en este momento. Crea alianzas sociales estratégicas identificando a los principales influentes y las oportunidades de colaboración en tu sector. Luego, haz un seguimiento de tu crecimiento a lo largo del tiempo: sentimiento, alcance, interacción y más.
Descubre información útil basada en inteligencia artificial que te ayudará a crecer.
BlueSilk™ AI destaca los conocimientos que realmente importan, para que puedas dedicar menos tiempo a buscar y más tiempo a actuar. Prevé tendencias futuras, analiza instantáneamente el sentimiento y sigue las menciones de marca en video, imagen y audio con la IA más avanzada del sector.
Aumenta la satisfacción del cliente con herramientas de supervisión de reseñas y seguimiento de CSAT.
Supervisa todas las reseñas, encuestas y esfuerzos de atención al cliente de tu marca en un solo lugar. Utiliza los comentarios de los clientes en tiempo real de 300 fuentes posibles para perfeccionar tu estrategia y mejorar la satisfacción del cliente. Crea fácilmente informes convincentes de satisfacción del cliente que muestren las métricas que te importan.
Cuando tienes el nivel de compromiso que tenemos en U-Haul, debes poder priorizar en qué inviertes tu tiempo. En los últimos años, nuestra relación con Hootsuite nos ha permitido crear estrategias sólidas de escucha social que nos han ayudado a hacerlo.
El único software de supervisión de medios que ofrece el panorama completo, sin brechas
Ninguna herramienta de escucha social profundiza más que Talkwalker de Hootsuite. Supervisa millones de fuentes en 239 países y comprende la historia completa en minutos con BlueSilk™ AI.
El más amplio
cobertura global
Supervisa 150 millones de sitios web y más de 30 canales de redes sociales, incluidos Instagram, LinkedIn, Vimeo, Pinterest, Twitch, Reddit, Disqus y más.
Paneles de control personalizados
y aplicaciones
Haz un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento más relevantes, añade información y visualiza datos adaptados a las necesidades específicas de tu equipo. Además, consigue información rápida con aplicaciones predefinidas.
Más de 2 años de
Datos históricos
Tendencias de búsqueda, menciones y datos de los últimos más de 24 meses. Observa cómo cambian tus resultados de búsqueda con el tiempo y evalúa tu rendimiento.
Detección de imágenes y vídeos con IA
Las menciones no solo aparecen en el texto. Detecta automáticamente las menciones de marca en imágenes, vídeos y audio.
En tiempo real
Alertas
Recibe notificaciones instantáneas cuando el sentimiento cambie, las tendencias despeguen o la negatividad se difunda, para que puedas actuar rápido.
Más de 50 guardados
búsquedas
Configura búsquedas guardadas utilizando palabras clave y operadores booleanos, y define el alcance de los datos que deseas rastrear y analizar a lo largo del tiempo.
Soluciones de escucha personalizadas para cada equipo
No importa si te dedicas al marketing, a las relaciones públicas o al servicio de atención al cliente, las herramientas de escucha social con IA
pueden ayudarte a descubrir tu próxima oportunidad de crecimiento.
Impulsa la interacción social, incrementa tu número de seguidores y supera a la competencia con la herramienta de escucha social más potente del mercado. Además, sigue y predice tendencias y descubre a los influentes, el contenido y los tipos de medios que hacen que tu audiencia se involucre.
Detecta las crisis de marca antes de que ocurran con alertas en tiempo real, supervisión de conversaciones al minuto e informes detallados de análisis de sentimiento. Toma el control de la narrativa y fortalece la reputación de tu marca con asociaciones influyentes.
Comprende mejor los comportamientos de los clientes, las tendencias emergentes y los datos demográficos que conducen a los mayores ingresos. Utiliza la agrupación impulsada por IA, las funciones de comparación de audiencias, los conocimientos geográficos y más para crear productos innovadores y adaptativos.
Mejora la fidelidad, la retención y las ventas de los clientes al saber lo que dice la gente y cómo se siente en cada punto del recorrido del comprador. Haz un seguimiento fácil de la satisfacción del cliente en los sitios de reseñas, redes sociales e iniciativas de atención al cliente.
Respaldado por las mejores marcas de las RR. SS.
Un equipo de la NBA logra la interacción de los fans a través de una estrategia social basada en datos
Inicia tu estrategia de escucha social con recursos útiles
Escucha social: Cómo entender mejor a tu audiencia en 2025
Aprende los fundamentos de la escucha social y obtén consejos de expertos sobre cómo usarla para comprender mejor a tus seguidores.
Las 13 mejores herramientas de escucha social, además de consejos para obtener mejores conocimientos
Compara las principales herramientas de escucha social del sector para determinar cuál es la mejor para ti.
Cómo crear una estrategia de escucha social: 4 ejemplos reales
¿Quieres desarrollar tu propia estrategia de escucha social desde cero? El blog de Hootsuite está aquí para guiarte en cada paso del proceso.
Preguntas frecuentes
La escucha social es la práctica que permite rastrear las menciones de la marca y las conversaciones relevantes en Internet. Con las herramientas de escucha social adecuadas, puedes escuchar cuando la gente habla de tu marca o producto en las redes sociales, blogs, foros, vídeos y más.
Puedes usar lo que descubres para medir la popularidad de tu marca, la percepción del público y los deseos de los clientes. Y luego puedes usar esa información para afinar tu estrategia de marketing.
Para obtener una definición detallada de escucha social y encontrar la mejor herramienta de monitoreo de redes sociales para su negocio, visita el blog de Hootsuite.
La escucha social te ayuda a tomar decisiones más fundamentadas sobre tu marca, producto y estrategia. Te permite saber qué contenidos tienen más éxito entre tu audiencia, medir tu rendimiento frente a la competencia y identificar en qué debes invertir más tiempo y recursos. La escucha social te permite abordar rápidamente las conversaciones negativas y reducir el riesgo de cancelación.
La supervisión de las redes sociales mejora la promoción por parte de los clientes ya que te ofrece una visión entre bastidores de sus deseos. Identifica los problemas más comunes de tu audiencia, las funciones o los productos que más desean y qué es lo que les impide realizar conversiones. Con esta información, puedes crear un producto mejor y más centrado en el cliente.
Las herramientas de escucha social rastrean cuándo se menciona una marca en línea. Recopilan datos de redes sociales, blogs, foros y más, y los muestran en una sola fuente. Esto proporciona una descripción general de las métricas, como la frecuencia con la que las personas mencionan tu marca y lo que piensan al respecto.
No importa qué plan de Hootsuite elijas, con todos obtendrás valiosas capacidades de escucha social. Pero algunos planes de Hootsuite tienen funciones de escucha social más avanzadas que otros.
Independientemente del plan que elijas, puedes controlar la presencia de tu marca en las redes sociales (Facebook, X, BlueSky, YouTube y Quora), podcasts, sitios web de noticias, boletines, blogs y foros. Además, todos los planes te permiten detectar menciones de tus logotipos, imágenes, fotos y vídeos.
Pero con Hootsuite Listening con tecnología de Talkwalker (disponible solo para los clientes de Hootsuite Enterprise), puedes profundizar aún más en esas menciones.
Actualiza para supervisar Instagram, Facebook, X, Threads, LinkedIn, Reddit, BlueSky, YouTube, Quora, Mixcloud, Vimeo, Dailymotion, Pinterest, Ekşi Sözlük, Twitch, Disqus, Line, podcasts, sitios web de noticias, boletines, blogs y foros.
Hootsuite Listening con la tecnología de Talkwalker también incluye 13 meses de datos históricos, lo que es esencial si quieres hacer un seguimiento de cómo cambian tus resultados de búsqueda con el tiempo. Además, puedes configurar perspectivas en tiempo real y sumergirte en informes accionables con Hootsuite Listening (con la tecnologia de Talkwalker).
¿Necesitas más detalles? Siempre puedes comparar nuestros planes o contactar con ventas para obtener una demo personalizada.
El motor de Hootsuite Listening está impulsado por las avanzadas tecnologías de monitorización de redes sociales de Talkwalker. Talkwalker rastrea todo internet en busca de menciones de tu marca o palabras clave específicas. Luego, usa la IA conversacional para ofrecer resúmenes simplificados y avisarte cuando sucede algo emocionante.
Piensa en tu plataforma de escucha social como si fuera tu propio equipo de espías, que merodean por todos los sitios web esperando recibir información relevante. Cada vez que alguien hable de tu empresa o de los términos que especifiques, tu monitor de redes sociales lo registrará y te lo mostrará en una transmisión.
Lee nuestra guía completa sobre la monitorización de redes sociales para obtener consejos sobre cómo empezar.
¡Por supuesto! Además de las herramientas integradas como Hootsuite Streams y Talkwalker, el panel de control de Hootsuite se integra con las mejores plataformas de escucha social y herramientas de terceros para ayudarte a realizar un seguimiento de las reseñas y menciones a tu manera. Añade ReviewTrackers, Digimind, Reddit, Google My Business y mucho más a tu panel de control de Hootsuite para vigilar de cerca todas las conversaciones en todos los rincones de la web.
El mejor software de escucha de redes sociales es aquel que te ayuda a rastrear todo lo que la gente dice sobre tu marca sin tener que profundizar en la información. Con la monitorización de redes sociales de Hootsuite, obtienes una vista panorámica de la conversación y el sentimiento que rodea a tu marca, competidores e industria. Con la IA integrada y la búsqueda rápida de Talkwalker, ya no tendrás que buscar información clave. Todo está disponible en el panel de control de Hootsuite.
Sí. Adquirimos Talkwalker en abril de 2024 para ayudar a nuestros usuarios a desbloquear el valor de las redes sociales y llevar sus relaciones en las redes sociales al siguiente nivel. Todos los clientes de Hootsuite ahora tenéis acceso a la poderosa IA de escucha social y al motor de búsqueda de Talkwalker.
Estamos profundizando continuamente las capacidades de Talkwalker y integrándolas en el panel de control de Hootsuite. Algunas de las funciones de Talkwalker que puedes obtener en Hootsuite ahora mismo incluyen búsqueda rápida, análisis de sentimiento, Blue Silk™ AI y reconocimiento de imágenes.
Blue Silk™ AI es un modelo de IA patentado desarrollado por Talkwalker específicamente para las redes sociales. Se ha demostrado que ayuda a los usuarios a reducir el tiempo necesario para investigar la escucha social en un 40 % cada semana, al tiempo que les ayuda a perfeccionar su estrategia en redes sociales.
Te ayuda a comprender grandes volúmenes de datos y los condensa en solo lo importante para que puedas impulsar la satisfacción del cliente y saber lo que la gente quiere sin tener que invertir horas y horas en una investigación agotadora.
Blue Silk™ AI es la herramienta de IA más completa diseñada específicamente para las redes sociales y puede:
Analizar y resumir millones de menciones y conversaciones, y presentarlas después en forma de resúmenes claros y perspicaces en un formato fácil de leer.
Garantizar que no te pierdas nunca una mención importante. Blue Silk™ AI analiza más de 150 millones de fuentes en más de 180 idiomas, y rastrea menciones en forma de texto, imágenes, vídeos o pódcast.
Ayudarte a comprender qué sentimientos despierta tu marca mediante modelos de IA líderes del sector para el análisis de sentimientos y el procesamiento del lenguaje. Identifica las actitudes y motivaciones subyacentes de tu consumidor objetivo.
Filtrar el spam y las noticias falsas. Blue Silk™ AI puede detectar y eliminar contenido dañino e irrelevantes, como spam, material NSFW y noticias falsas.
¡Y mucho más!
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