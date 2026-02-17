Cualquier sector que dependa de la reputación, la confianza del cliente o la percepción pública (donde se incluyen los bienes de consumo, la tecnología, la salud, las finanzas, el entretenimiento y el gobierno) debería poner en práctica la monitorización de medios. Desde el software de monitorización de las RR. PP. hasta el software de monitorización de la prensa, todos los sectores se benefician de saber cómo aparecen en los canales de noticias y en las redes sociales.

La monitorización de medios ser responsabilidad de los equipos de RR. PP., comunicación, redes sociales, marketing y marca, aunque los servicios de atención al cliente y riesgos también confían en la monitorización de medios en tiempo real para detectar problemas. Directores de RR. PP., estrategas de redes sociales, analistas, líderes de comunicación corporativa y otros puestos similares utilizan a diario software de monitorización de noticias y servicios de monitorización de medios.