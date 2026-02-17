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Panel de control de Hootsuite que muestra el desglose de los medios de comunicación según el rendimiento de la marca, con un gráfico de barras colorido con los porcentajes: 40 %, 29 %, 21 % y 15 %

Descubre qué da forma a la historia de tu marca con la monitorización de medios en tiempo real

Obtén monitorización de los medios en tiempo real en redes sociales, medios de comunicación, medios de retransmisión, radio, prensa, foros, blogs, pódcasts y mucho más, todo ello con una sola herramienta de monitorización de medios. 

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Monitoriza las menciones de tu marca en todas partes con la cobertura de datos más amplia del sector

Desde la televisión en horario de mayor audiencia hasta comunidades en línea especializadas, Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, detecta cada mención que se hace a tu marca dondequiera que ocurra.

Más de 30 redes sociales

Rastrea clave y menciones en 30 redes sociales.

Más de 150 millones de sitios web.

Monitoriza las menciones en más de 150 millones de sitios web por 239 países y regiones.

Televisión y streaming

Detecta menciones de marca en 172 canales de televisión y servicios de streaming.

Vídeos, imágenes y podcasts

Descubre referencias a tu marca en vídeos, imágenes, podcasts y mucho más.

Tu centro de comando completo para la monitorización de medios

Obtén visibilidad instantánea de las noticias de última hora, las conversaciones sociales y la cobertura televisiva con ayuda de Hootsuite, con la tecnologia de IA de Talkwalker. De pilas de datos a ideas claras: tu marca superará a competidores y crisis.

Monitoriza las redes sociales, las noticias, las retransmisiones, los blogs, los foros, los vídeos, los podcasts y mucho más en una potente plataforma de monitorización de medios. Con una escucha visual que detecta las apariciones de logotipos y de marcas, no volverás a perder ni una mención.

Monitoriza las noticias de última hora, las menciones en las redes sociales y los riesgos emergentes en el momento en que se producen. Alertas en tiempo real permiten señalar picos en la cobertura o el sentimiento para que puedas responder con rapidez y adelantarte a cualquier historia.

Comprende el «porqué» detrás de cada conversación gracias a la IA de monitorización de medios, que analiza el sentimiento, resalta temas y rastrea narrativas emergentes. Descubre al instante lo que más importa para que puedas perfeccionar tu estrategia en tiempo real.

Observa cómo se posiciona tu marca en las redes sociales y las noticias y obtén comparaciones claras de sentimiento, visibilidad e impacto mediático. Identifica oportunidades y amenazas rápidamente para que los equipos de RR. PP. y comunicación puedan tomar el control de la narrativa.

Panel de control de Analytics que muestra una puntuación de sentimiento de 19 600, métricas de seguidores con gráfico de barras de colores y un gráfico cronológico de color morado con menciones a lo largo del tiempo
Panel de control de Hootsuite que muestra el gráfico de análisis predictivo de crisis con la línea de tendencia rosa y la nueva sección de alertas para el 10 de marzo de 2027
Panel de control de análisis que muestra el análisis de sentimiento en redes sociales, encuestas a clientes y soporte con gráficos de donuts y gráficos temporales
Gráfico de líneas que muestra la comparación de menciones en redes sociales entre tres competidores, desde abril hasta agosto, con métricas de rendimiento que van desde 1 millón a 2,5 millones

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Logotipo de Callaway Golf Company
Me encanta la plataforma Talkwalker. Me ha ayudado mucho a entender los insights de los consumidores: de qué habla la gente, la tendencia en el mundo del golf, etc.
Kim Eason
Responsable Director sénior de Insights del Consumidor
Callaway Golf Company

Convierte el ruido de las redes sociales en información clara y accionable

Evita horas de investigación y encuentra al instante a los influentes, medios y conversaciones que más importan. El software de monitorización de redes sociales de Hootsuite te ofrece visibilidad cross-channel, alertas en tiempo real y escucha visual para que puedas actuar de forma más rápida e inteligente en cada momento de los medios.

Gráfico de barras que muestra el uso de las plataformas de redes sociales por parte de periodistas, donde Twitter lidera con un 72 %, seguido de Instagram con un 52 % y YouTube con un 48 %

Encuentra periodistas, influentes y voces de alto impacto en cuestión de segundos

Evita la investigación manual y deja que el software de monitorización de medios de Hootsuite destaque a los influentes, periodistas, medios y comunidades más significativos. Tanto si estás llevando a cabo campañas de relaciones públicas, comunicaciones de crisis o difusión de influentes, puedes localizar rápidamente centros de influencia en los medios tradicionales y de redes sociales, algo que para las agencias y los equipos de relaciones públicas supone una poderosa ventaja.

Visualización de métricas de interacción con la marca que muestra tres barras horizontales con porcentajes: 64 %, 40 % y 37 %, diferenciadas por los colores verde, naranja y rojo

Envía el mensaje correcto en el momento adecuado

Con alertas personalizadas, información específica de la región y rastreo de tendencias en los mercados, puedes reaccionar a los ciclos de noticias o unirte a las conversaciones justo cuando estén arrancando. Además de monitorizar completamente los medios en línea, Hootsuite automatiza la programación de tus redes sociales y la gestión de tu bandeja de entrada.

Interfaz de redes sociales que muestra tres imágenes de bebidas de marca: una taza de Starbucks, botellas de Coca-Cola y una cafetera Nespresso en funcionamiento

Monitoriza lo verdaderamente importante: texto, imágenes, vídeo, contenido de audio y mucho más

La cobertura no solo ocurre en el texto. Con la monitorización de medios de Talkwalker, puedes rastrear las apariciones de logotipos, los avistamientos de productos, las menciones en pódcasts, las referencias a vídeos y mucho más. Esto te asegura captar cualquier forma de exposición, incluso cuando tu marca no se mencione directamente.

Panel de control de análisis de redes sociales que muestra el anuncio de la zapatillas Nike Air Jordan 11 Retro con puntos del recorrido del cliente en color rosa, verde y naranja

Conoce mejor a tu audiencia y crea campañas hipersegmentadas 

Crea campañas que de verdad interesen a la gente con información sobre la audiencia impulsada por la IA, en la que se revele cómo piensan, sienten y se comportan tus clientes en tiempo real. Entiende los sentimientos, los intereses, las preferencias y los factores de conversión en cada segmento para que puedas personalizar los mensajes que resuenan y funcionan.

Visualización de gráfico de burbujas que muestra las preferencias de la audiencia deportiva en las ligas de la NFL, NBA, NHL y otras, representadas por círculos coloridos de diferentes tamaños

Mide el impacto de espectáculos, acontecimientos especiales y programas deportivos

A través de Social Content Ratings® de Talkwalker, puedes rastrear las interacciones sociales y el rendimiento de cualquier serie, programa especial o retransmisión deportiva. Mide y compara el contenido, la participación, la interacción y recuentos de vistas de vídeo en 172 cadenas de televisión y servicios de streaming.

Todas tus señales de reputación en un único panel de control

Rastrea los cambios de sentimiento, las apariciones de logotipos, los puntos de acceso regionales, las tendencias narrativas y los picos repentinos, todo desde una potente plataforma diseñada para revelar los riesgos con antelación y guiar tu próximo movimiento con confianza.

Alertas en tiempo real

Descubre cuándo emerge la negatividad, cuándo cambia el sentimiento y cuándo poner en práctica tu plan de reputación de marca.

Imagen con icono de búsqueda

Reconocimiento de imágenes y logotipos

Identifica las menciones visuales de tu marca, incluso cuando no estás etiquetado, para obtener una imagen completa de cómo aparece tu marca en imágenes y vídeos.

Icono de puntaje 100

Medición del impacto en los medios

Evalúa el alcance, la influencia y la resonancia de cada mención para entender qué historias son más importantes y cuáles necesitan una respuesta.

Mapas globales de conversación

Comprueba dónde se producen conversaciones sobre tu marca en todo el mundo para que puedas identificar riesgos regionales, puntos de acceso emergentes y nuevas oportunidades de mercado.

Icono de gráfico de burbujas

Agrupación de temas

Agrupa temas y palabras clave relacionados para mostrar las narrativas que dan forma a la reputación de tu marca, ayudándote a abordar las causas principales de los cambios de sentimiento.

Detección de picos

Identifica automáticamente picos inusuales en el volumen, el alcance o la interacción para que puedas investigar de inmediato las historias más volátiles.

Insights y recursos

Monitorización de medios: insights y recursos

15 herramientas para monitorizar redes sociales y consejos para obtener mejores insights

Haz un seguimiento ahora mismo y gestiona las conversaciones en línea sobre tu marca con las mejores herramientas de monitorización de redes sociales.

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Monitorización de marca: nuestra última guía para un impacto real en el negocio

La monitorización de marcas va más allá de la escucha social. Esta guía gratuita te ayudará a aprender cómo ampliar tu estrategia para rastrear todas las fuentes.

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7 de las mejores herramientas de monitorización de la reputación en Internet

Descubre las mejores opciones de monitorización de la reputación en Internet para evaluar lo que piensa realmente la gente de tu marca.

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Preguntas frecuentes (FAQ)

La monitorización de medios es la práctica de rastrear menciones de marcas, conversaciones y tendencias en redes sociales, medios de comunicación, canales de retransmisión, servicios de streaming, blogs y foros, entre otros. La monitorización de medios en tiempo real ayuda a las organizaciones a mantenerse informadas, gestionar su reputación y reaccionar con rapidez ante nuevas narrativas.

Monitorizar las redes sociales te permite rastrear las conversaciones a medida que se producen, entender el sentimiento e identificar riesgos u oportunidades con prontitud. Te ayuda a proteger la reputación de tu marca, mejorar la interacción con los clientes y responder rápido a las tendencias.

Sí. Hootsuite, con la tecnología de Talkwalker, te permite monitorizar las redes sociales, las noticias en línea, la prensa, la radio, la televisión e incluso el contenido de podcasts o vídeos. La monitorización de los medios de comunicación te ayuda a mantenerte informado sobre la cobertura de la prensa tradicional y las conversaciones sociales. Nota: La cobertura de prensa, radio y televisión solo se incluye en planes seleccionados.

La monitorización de medios rastrea las menciones de marca en noticias, canales de retransmisión, prensa, blogs y plataformas sociales, mientras que la escucha social profundiza en el sentimiento, los temas y el comportamiento de la audiencia, especialmente en los canales sociales. En conjunto, estas herramientas de monitorización de redes sociales te ofrecen tanto una amplia visibilidad como un contexto más profundo de todas las conversaciones que se producen.

El software de monitorización de redes más sencillo es aquel que reúne la monitorización de las redes sociales, de los medios de noticias, de los medios de retransmisión y de los social insights en tiempo real en un único panel de control intuitivo. Hootsuite, con la tecnología de Talkwalker, lo simplifica todo con resúmenes basados en la IA, alertas automáticas e informes fáciles de usar.

La mejor herramienta de monitorización de medios es aquella que ofrece una cobertura amplia, alertas en tiempo real, análisis de sentimiento, escucha visual e insights impulsados por IA. Hootsuite, con la tecnologia de Talkwalker, ofrece todo esto en una sola plataforma, lo que la convierte en la mejor opción para los equipos de RR. PP., comunicación y marketing.

Cualquier sector que dependa de la reputación, la confianza del cliente o la percepción pública (donde se incluyen los bienes de consumo, la tecnología, la salud, las finanzas, el entretenimiento y el gobierno) debería poner en práctica la monitorización de medios. Desde el software de monitorización de las RR. PP. hasta el software de monitorización de la prensa, todos los sectores se benefician de saber cómo aparecen en los canales de noticias y en las redes sociales.

La monitorización de medios ser responsabilidad de los equipos de RR. PP., comunicación, redes sociales, marketing y marca, aunque los servicios de atención al cliente y riesgos también confían en la monitorización de medios en tiempo real para detectar problemas. Directores de RR. PP., estrategas de redes sociales, analistas, líderes de comunicación corporativa y otros puestos similares utilizan a diario software de monitorización de noticias y servicios de monitorización de medios.

Panel de control de Analytics que muestra los datos de menciones y sentimiento con gráficos de barras y un gráfico circular, con la tecnología de IA de Talkwalker, sobre un fondo rojo degradado

Toma el control de la historia de tu marca antes de que alguien más lo haga

Consigue una demo personalizada para descubrir con exactitud cómo puede ayudarte Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker AI, a captar todas las menciones allá donde se produzcan.

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