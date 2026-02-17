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Panel de control de reputación de Hootsuite que muestra las métricas de rendimiento de los medios y el mapa de alcance global con las líneas de tendencia de las redes sociales y las estadísticas de interacción

Gestión de la reputación que te ayuda a tener el control de la narrativa

Protege la reputación de tu marca sin esfuerzo a través de alertas de menciones en tiempo real, la gestión de reseñas y un rastreo proactivo del sentimiento. Todo ello lo encontrarás en Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker.

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20 %
Hydro-Québec mejoró su puntaje de reputación de marca en un 20 % utilizando Hootsuite, con la tecnologia de IA de Talkwalker, para rastrear el sentimiento de los usuarios.
Logotipo de Hydro Quebec
94 %
Bayes Business School utilizó Hootsuite para rastrear la respuesta al cambio de marca y descubrió que el 94 % de la gente consideró el cambio de manera positiva.
Logotipo de Bayes
55 %
Yves Rocher alcanzó un 54,9 % de sentimiento de marca positivo (el más alto entre todos los competidores de la categoría) gracias a Talkwalker.
Logotipo de Yves Rocher

Track brand health, sentiment, and emerging risks
across millions of sources

Gestionar la reputación de tu marca no debería verse como una acción reactiva. Crea un campo de fuerza para la prevención de crisis a través de datos líderes del sector, una monitorización en tiempo real y una IA avanzada.

Mantén el control de los mensajes de tu marca con alertas en tiempo real. Recibe notificaciones cuando las menciones se disparen, cambie el sentimiento o empiecen a surgir patrones de conversación inusuales.

Hootsuite analiza millones de centros de conversación (redes sociales, noticias, blogs, foros, vídeos e incluso sitios de reseñas) para ofrecer una visión holística del sentimiento en cualquier momento.

La reputación es relativa, por lo que saber dónde te encuentras es crucial. Compara directamente la cuota de voz, el sentimiento, la visibilidad y la resonancia de tu marca en los medios con la de tus principales competidores para ver tu posición.

La gestión de la reputación de tu marca no tiene por qué llevarte horas de análisis. Con la IA de Blue Silk™ AI y el asistente Yeti, puedes convertir millones de puntos de datos en resúmenes comprensibles, previsiones de tendencias y planes de acción al instante.

Panel de control de interacción de marca de Hootsuite que muestra métricas de rendimiento con gráficos de barras de colores que van del 37 % al 64 % y comentarios en redes sociales
Panel de control de análisis de comentarios de clientes de Hootsuite que muestra el análisis de sentimiento con barras rojas y verdes y un comentario positivo en redes sociales sobre café
Panel de control de análisis de Hootsuite que muestra el gráfico de sentimiento por tema, con líneas de tendencia positivas, neutras y negativas a lo largo del tiempo, con un total de 345 000 resultados
Panel de control de Hootsuite que muestra la interfaz de análisis predictivo de crisis con un gráfico de color rosa, botón de alerta y datos de previsión a 30 días

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Imagen de la Facultad de Medicina de Kaiser Permanente
Tienes que escuchar lo que dice la gente para entender lo que puede parecer ininteligible... Se trata de informar a los responsables de tomar decisiones clave para que todos estén en la misma onda.
Timea Gaines
Asesor de comunicaciones
Kaiser Permanente School of Medicine

Rastrea la salud de la marca, el sentimiento y los riesgos emergentes en millones de fuentes

Gestionar la reputación de tu marca no debería verse como una acción reactiva. Crea un campo de fuerza para la prevención de crisis a través de datos líderes del sector, una monitorización en tiempo real y una IA avanzada.

Panel de control de Hootsuite que muestra el gráfico de cobertura de los medios y datos de alcance por país, con un menú emergente para crear nuevos informes y alertas

Monitorización de medios: Obtén una visión completa de la reputación de tu marca en todos los medios

Aprovecha la información de sentimiento en tiempo real, la puntuación del impacto en los medios y la evaluación comparativa de la competencia para descubrir cómo se percibe exactamente tu marca. Con una visión unificada de todos los canales, siempre sabrás dónde se están desarrollando las conversaciones y dónde está en riesgo tu reputación.

Más información
Gráfico de análisis de Hootsuite que muestra las tendencias de sentimiento en tres fases: previral, de masa crítica y de reacción, con indicadores positivos, neutros y negativos

Gestión de crisis: Responde antes de que los contratiempos se conviertan en crisis

Mantente al tanto de picos inusuales de menciones, cambios de sentimiento negativo y narrativas volátiles. Gracias a la detección de anomalías impulsada por IA, alertas en tiempo real, rastreo del impacto y análisis cronológico, siempre sabrás si se está desencadenando una crisis.

Más información
Gráfico comparativo de interacción con la marca que muestra las métricas de rendimiento de los medios de comunicación The Guardian, CNN, BBC y FOX, a través de gráficos de barras de colores

Gestión de reseñas: Minimiza la negatividad y maximiza la positividad

Monitoriza las reseñas de las principales plataformas en un solo lugar para entender el sentimiento real de los clientes sobre tus productos, servicios y experiencia de marca. Hootsuite reúne calificaciones, sentimientos y temas para que puedas detectar patrones, solucionar problemas e impulsar los comentarios positivos con rapidez. 

Más información
Visualización de datos de preferencias del cliente que muestra la selección al 100 %, la calidad al 80 % y el servicio al 15 %, con un gráfico de datos demográficos del personal docente

Atención al cliente: Mejora la satisfacción del cliente y reduce los tiempos de respuesta

Acelera los tiempos de respuesta y personaliza cada interacción con el cliente mediante una bandeja de entrada unificada para las redes sociales y mejorada por IA. Las automatizaciones, las respuestas inteligentes y el enrutamiento basado en habilidades ayudan a tu equipo a trabajar más rápido, mientras que la puntuación de CSAT y los datos en tiempo real mantienen la satisfacción alta. 

Más información
Interfaz de usuario que muestra las opciones de gestión de perfiles, como el inicio de sesión único, los permisos y la configuración del equipo; la marca Proofpoint aparece en la parte inferior

Cumplimiento y seguridad: reduce el riesgo y protege la información

La seguridad es fundamental para una estrategia sólida de gestión de la reputación corporativa. Mantén tu historial limpio con integraciones de cumplimiento y seguridad como Proofpoint, herramientas integradas de automatización de flujos de trabajo y funciones que protegen la información personal identificable de tus clientes.

Rastrea, predice y responde a narrativas emergentes con una única herramienta

Las mejores herramientas de gestión de la reputación en Internet no solo deberían alertarte del riesgo, sino que deberían ayudarte a convertir los comentarios positivos en oportunidades.

Campana con el icono del signo más

Alertas en tiempo real

Descubre cuándo emerge la negatividad, cuándo cambia el sentimiento y cuándo poner en práctica tu plan de reputación de marca.

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Análisis de sentimiento de marca

Comprende cómo se sienten realmente las audiencias sobre tu marca con análisis de sentimiento impulsado por IA. Supervisa los cambios en la percepción y haz seguimiento de la salud de tu marca a lo largo del tiempo.

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Medición de medios ganados

Mide el alcance, la interacción y el impacto de la cobertura mediática y de las campañas de relaciones públicas. Cuantifica el valor de los medios ganados y demuestra el impacto de las iniciativas de comunicación.

Imagen con icono de lupa

Escucha social visual

Detecta las menciones de tu marca en imágenes, vídeos y materiales de audio, pues las amenazas a tu reputación no solo se producen en medios textuales. 

Pie chart icon

Análisis de cuota de voz

Compara tu marca con la de tus competidores y sigue tu presencia en conversaciones clave en línea, en redes sociales e incluso en LLM como ChatGPT y Claude.

Icono de gráfico circular

Evaluación comparativa de la competencia

Compara el sentimiento, la visibilidad, la cuota de voz, los temas y la resonancia en los medios de tu marca con tus principales competidores.

Gráfico con destellos

Información sobre riesgos impulsada por la IA

Aprovecha el análisis predictivo para identificar las amenazas emergentes, las tendencias narrativas y los riesgos potenciales antes de que salgan a la luz.

Icono de tres personas

Perspectivas demográficas

Conoce los datos demográficos de las personas que impulsan la conversación (edad, intereses, puesto de trabajo, etc.) para adaptar tus respuestas con eficacia.

Gráfico con icono de lupa

Detección de picos

Identifica automáticamente picos inusuales en el volumen, el alcance o la interacción para que puedas investigar de inmediato las historias más volátiles.

«Talkwalker aporta datos en tiempo real y la capacidad para responder de una forma extremadamente rápida, proporcionando una velocidad vital de cara a una gestión eficaz de la reputación y las crisis.»
Bengin Korkmaz 
Director general de Inteligencia de Fuentes Abiertas
DIE PR-BERATER

Insights y recursos

Teléfono inteligente con símbolo de alerta de campana

Gestión de la reputación de marca: 10 estrategias para evitar daños

Obtén consejos para proteger la reputación de tu marca, y saber qué evitar, en el blog de Hootsuite.

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Ilustración de dibujos animados de un personaje de búho rojo sonriente sobre un fondo rosa con un icono de escudo y elementos de interfaz de redes sociales

Ocho elementos imprescindibles para un plan inteligente de gobernanza de las redes sociales

Aprende a desarrollar una estrategia de gobernanza de las redes sociales para proteger tu marca sin importar lo que las redes sociales te presenten.

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Ilustración de herramientas de creación de contenidos con lápiz, icono de escudo y tarjetas de documentos en color coral y azul marino

Cumplimiento de las redes sociales en sectores regulados: nuestra guía más reciente

Mantén alejada a tu organización de posibles riesgos con esta guía completa de cumplimiento en las redes sociales. 

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Preguntas frecuentes (FAQ)

La gestión de la reputación corporativa es la práctica de monitorizar e influir en la forma en que el público, los clientes, los inversores y los empleados perciben tu marca. Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, te proporciona monitorización de medios, análisis de sentimiento y detección de problemas en todos los canales y en tiempo real, para que puedas proteger tu imagen corporativa y responder con prontitud a riesgos emergentes.

Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, monitoriza la reputación de la marca rastreando en tiempo real millones de conversaciones por las redes sociales, noticias, blogs, foros y sitios de reseñas. La IA de Blue Silk™ analiza el sentimiento, detecta picos inusuales de actividad y resalta los riesgos emergentes antes de que se agraven. Con paneles de control unificados, una evaluación comparativa de la competencia y alertas automatizadas, obtienes una visión completa y siempre activa de cómo se percibe tu marca en todos los canales.

El cumplimiento de la reputación de marca se refiere a garantizar que las comunicaciones, acciones y percepción pública de tu marca estén alineadas con las normativas del sector, los estándares internos y las expectativas de las partes interesadas. Hootsuite apoya el cumplimiento de la reputación monitorizando conversaciones reguladas, detectando posibles señales de riesgo y proporcionando análisis verificables sobre el sentimiento y el impacto en los medios. Esto ayuda a los equipos a mantener la confianza, satisfacer las obligaciones de cumplimiento y responder rápidamente a cualquier amenaza contra la reputación.

El mejor software de gestión de la reputación ofrece monitorización, análisis de sentimiento, detección de problemas e insights detallados de diferentes canales en tiempo real. Hootsuite, con la tecnologia de IA de Talkwalker, es considerada líder en este campo, gracias a que combina una cobertura de datos a nivel empresarial con una IA potente, lo que permite a las marcas detectar riesgos con prontitud, comparar el rendimiento y tomar decisiones fundamentadas. Mediante una monitorización exhaustiva de los medios, un análisis competitivo y unos informes flexibles, Talkwalker ofrece a los equipos todo lo que necesitan para proteger y reforzar su reputación.

Sí. Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, es un software de gestión de reputación de primer nivel para agencias y proveedores de servicios. Personaliza los paneles de control y las exportaciones con tu propia marca para ofrecer insights profesionales y adaptados al cliente. Presenta la monitorización de medios, el análisis de sentimiento, los indicadores de referencia de la competencia e insights sobre crisis con tu propia marca.

La monitorización de amenazas en redes sociales identifica señales tempranas de crisis, incluidos picos de sentimiento negativo, contenido dañino, desinformación o narrativas volátiles. Gracias a las alertas en tiempo real, las marcas pueden responder antes de que los posibles problemas se hagan mayores.

Profesional de negocios con una chaqueta gris claro junto a un gráfico de estadísticas de medios e iconos de redes sociales sobre un fondo coral

Toma el control de la historia de tu marca antes de que alguien más lo haga

Consigue una demo personalizada para descubrir de qué manera Hootsuite, con la tecnología de la IA de Talkwalker, puede ayudarte concretamente a proteger la reputación de tu marca.

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