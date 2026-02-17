Gestión de la reputación que te ayuda a tener el control de la narrativa
Protege la reputación de tu marca sin esfuerzo a través de alertas de menciones en tiempo real, la gestión de reseñas y un rastreo proactivo del sentimiento. Todo ello lo encontrarás en Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker.
Track brand health, sentiment, and emerging risks
across millions of sources
Gestionar la reputación de tu marca no debería verse como una acción reactiva. Crea un campo de fuerza para la prevención de crisis a través de datos líderes del sector, una monitorización en tiempo real y una IA avanzada.
Mantén el control de los mensajes de tu marca con alertas en tiempo real. Recibe notificaciones cuando las menciones se disparen, cambie el sentimiento o empiecen a surgir patrones de conversación inusuales.
Hootsuite analiza millones de centros de conversación (redes sociales, noticias, blogs, foros, vídeos e incluso sitios de reseñas) para ofrecer una visión holística del sentimiento en cualquier momento.
La reputación es relativa, por lo que saber dónde te encuentras es crucial. Compara directamente la cuota de voz, el sentimiento, la visibilidad y la resonancia de tu marca en los medios con la de tus principales competidores para ver tu posición.
La gestión de la reputación de tu marca no tiene por qué llevarte horas de análisis. Con la IA de Blue Silk™ AI y el asistente Yeti, puedes convertir millones de puntos de datos en resúmenes comprensibles, previsiones de tendencias y planes de acción al instante.
Tienes que escuchar lo que dice la gente para entender lo que puede parecer ininteligible... Se trata de informar a los responsables de tomar decisiones clave para que todos estén en la misma onda.
Rastrea la salud de la marca, el sentimiento y los riesgos emergentes en millones de fuentes
Gestionar la reputación de tu marca no debería verse como una acción reactiva. Crea un campo de fuerza para la prevención de crisis a través de datos líderes del sector, una monitorización en tiempo real y una IA avanzada.
Monitorización de medios: Obtén una visión completa de la reputación de tu marca en todos los medios
Aprovecha la información de sentimiento en tiempo real, la puntuación del impacto en los medios y la evaluación comparativa de la competencia para descubrir cómo se percibe exactamente tu marca. Con una visión unificada de todos los canales, siempre sabrás dónde se están desarrollando las conversaciones y dónde está en riesgo tu reputación.
Gestión de crisis: Responde antes de que los contratiempos se conviertan en crisis
Mantente al tanto de picos inusuales de menciones, cambios de sentimiento negativo y narrativas volátiles. Gracias a la detección de anomalías impulsada por IA, alertas en tiempo real, rastreo del impacto y análisis cronológico, siempre sabrás si se está desencadenando una crisis.
Gestión de reseñas: Minimiza la negatividad y maximiza la positividad
Monitoriza las reseñas de las principales plataformas en un solo lugar para entender el sentimiento real de los clientes sobre tus productos, servicios y experiencia de marca. Hootsuite reúne calificaciones, sentimientos y temas para que puedas detectar patrones, solucionar problemas e impulsar los comentarios positivos con rapidez.
Atención al cliente: Mejora la satisfacción del cliente y reduce los tiempos de respuesta
Acelera los tiempos de respuesta y personaliza cada interacción con el cliente mediante una bandeja de entrada unificada para las redes sociales y mejorada por IA. Las automatizaciones, las respuestas inteligentes y el enrutamiento basado en habilidades ayudan a tu equipo a trabajar más rápido, mientras que la puntuación de CSAT y los datos en tiempo real mantienen la satisfacción alta.
Cumplimiento y seguridad: reduce el riesgo y protege la información
La seguridad es fundamental para una estrategia sólida de gestión de la reputación corporativa. Mantén tu historial limpio con integraciones de cumplimiento y seguridad como Proofpoint, herramientas integradas de automatización de flujos de trabajo y funciones que protegen la información personal identificable de tus clientes.
Rastrea, predice y responde a narrativas emergentes con una única herramienta
Las mejores herramientas de gestión de la reputación en Internet no solo deberían alertarte del riesgo, sino que deberían ayudarte a convertir los comentarios positivos en oportunidades.
Alertas en tiempo real
Descubre cuándo emerge la negatividad, cuándo cambia el sentimiento y cuándo poner en práctica tu plan de reputación de marca.
Análisis de sentimiento de marca
Comprende cómo se sienten realmente las audiencias sobre tu marca con análisis de sentimiento impulsado por IA. Supervisa los cambios en la percepción y haz seguimiento de la salud de tu marca a lo largo del tiempo.
Medición de medios ganados
Mide el alcance, la interacción y el impacto de la cobertura mediática y de las campañas de relaciones públicas. Cuantifica el valor de los medios ganados y demuestra el impacto de las iniciativas de comunicación.
Escucha social visual
Detecta las menciones de tu marca en imágenes, vídeos y materiales de audio, pues las amenazas a tu reputación no solo se producen en medios textuales.
Análisis de cuota de voz
Compara tu marca con la de tus competidores y sigue tu presencia en conversaciones clave en línea, en redes sociales e incluso en LLM como ChatGPT y Claude.
Evaluación comparativa de la competencia
Compara el sentimiento, la visibilidad, la cuota de voz, los temas y la resonancia en los medios de tu marca con tus principales competidores.
Información sobre riesgos impulsada por la IA
Aprovecha el análisis predictivo para identificar las amenazas emergentes, las tendencias narrativas y los riesgos potenciales antes de que salgan a la luz.
Perspectivas demográficas
Conoce los datos demográficos de las personas que impulsan la conversación (edad, intereses, puesto de trabajo, etc.) para adaptar tus respuestas con eficacia.
Detección de picos
Identifica automáticamente picos inusuales en el volumen, el alcance o la interacción para que puedas investigar de inmediato las historias más volátiles.
«Talkwalker aporta datos en tiempo real y la capacidad para responder de una forma extremadamente rápida, proporcionando una velocidad vital de cara a una gestión eficaz de la reputación y las crisis.»
Insights y recursos
Gestión de la reputación de marca: 10 estrategias para evitar daños
Obtén consejos para proteger la reputación de tu marca, y saber qué evitar, en el blog de Hootsuite.
Ocho elementos imprescindibles para un plan inteligente de gobernanza de las redes sociales
Aprende a desarrollar una estrategia de gobernanza de las redes sociales para proteger tu marca sin importar lo que las redes sociales te presenten.
Cumplimiento de las redes sociales en sectores regulados: nuestra guía más reciente
Mantén alejada a tu organización de posibles riesgos con esta guía completa de cumplimiento en las redes sociales.
Preguntas frecuentes (FAQ)
La gestión de la reputación corporativa es la práctica de monitorizar e influir en la forma en que el público, los clientes, los inversores y los empleados perciben tu marca. Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, te proporciona monitorización de medios, análisis de sentimiento y detección de problemas en todos los canales y en tiempo real, para que puedas proteger tu imagen corporativa y responder con prontitud a riesgos emergentes.
Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, monitoriza la reputación de la marca rastreando en tiempo real millones de conversaciones por las redes sociales, noticias, blogs, foros y sitios de reseñas. La IA de Blue Silk™ analiza el sentimiento, detecta picos inusuales de actividad y resalta los riesgos emergentes antes de que se agraven. Con paneles de control unificados, una evaluación comparativa de la competencia y alertas automatizadas, obtienes una visión completa y siempre activa de cómo se percibe tu marca en todos los canales.
El cumplimiento de la reputación de marca se refiere a garantizar que las comunicaciones, acciones y percepción pública de tu marca estén alineadas con las normativas del sector, los estándares internos y las expectativas de las partes interesadas. Hootsuite apoya el cumplimiento de la reputación monitorizando conversaciones reguladas, detectando posibles señales de riesgo y proporcionando análisis verificables sobre el sentimiento y el impacto en los medios. Esto ayuda a los equipos a mantener la confianza, satisfacer las obligaciones de cumplimiento y responder rápidamente a cualquier amenaza contra la reputación.
El mejor software de gestión de la reputación ofrece monitorización, análisis de sentimiento, detección de problemas e insights detallados de diferentes canales en tiempo real. Hootsuite, con la tecnologia de IA de Talkwalker, es considerada líder en este campo, gracias a que combina una cobertura de datos a nivel empresarial con una IA potente, lo que permite a las marcas detectar riesgos con prontitud, comparar el rendimiento y tomar decisiones fundamentadas. Mediante una monitorización exhaustiva de los medios, un análisis competitivo y unos informes flexibles, Talkwalker ofrece a los equipos todo lo que necesitan para proteger y reforzar su reputación.
Sí. Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, es un software de gestión de reputación de primer nivel para agencias y proveedores de servicios. Personaliza los paneles de control y las exportaciones con tu propia marca para ofrecer insights profesionales y adaptados al cliente. Presenta la monitorización de medios, el análisis de sentimiento, los indicadores de referencia de la competencia e insights sobre crisis con tu propia marca.
La monitorización de amenazas en redes sociales identifica señales tempranas de crisis, incluidos picos de sentimiento negativo, contenido dañino, desinformación o narrativas volátiles. Gracias a las alertas en tiempo real, las marcas pueden responder antes de que los posibles problemas se hagan mayores.
Toma el control de la historia de tu marca antes de que alguien más lo haga
Consigue una demo personalizada para descubrir de qué manera Hootsuite, con la tecnología de la IA de Talkwalker, puede ayudarte concretamente a proteger la reputación de tu marca.