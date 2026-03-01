Convierte las conversaciones en tiempo real en un potente estudio de mercado
Conoce tu mercado a la perfección con ayuda de Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, el software de estudio de mercado que convierte la información en tiempo real en tu ventaja competitiva.
Investigación de mercado impulsada por el conjunto de datos más grande del mundo
Obtén la información que necesitas para guiar tu estrategia de producto, marca y salida al mercado.
Entiende las necesidades de tus consumidores mejor
que cualquier agente en tu sector
Tanto si quieres estudiar a los consumidores, segmentar audiencias, analizar a los competidores o detectar tendencias, nuestra herramienta de estudio de mercado te ofrecerá claridad rápidamente.
Rastrea los sentimientos, las motivaciones, las expectativas y los comportamientos en millones de fuentes sociales y web. Identifica las necesidades emergentes y los cambios de categoría desde el mismo momento en que salen a la luz.
Descubre quién habla, qué le preocupa y cómo se comporta. Crea perfiles basados en datos a través de perfiles de audiencia, información demográfica y señales psicográficas.
Utiliza la previsión de tendencias impulsada por IA para detectar con prontitud temas emergentes, movimientos culturales y oportunidades de mercado, y dirige la estrategia con confianza.
Monitorea la actividad de los competidores, los comentarios sobre el producto, la cuota de voz y los cambios en los mensajes. Identifica oportunidades y defiende tu posición en el mercado.
Los insights que Talkwalker nos proporciona han sido increíbles y realmente han orientado nuestra estrategia de campaña. Compartir estos insights con nuestros stakeholders demuestra lo que las redes sociales pueden hacer por nuestra marca y nos ayuda a asegurar inversión para aumentar nuestros presupuestos y hacer crecer nuestro equipo.
La plataforma unificada de investigación de mercado para equipos modernos de insights
Diseñada para líderes de insights y estrategia que necesitan información rápida, precisa y accionable para impulsar el crecimiento, la innovación y el rendimiento de la marca.
Información del consumidor: obtén una comprensión más profunda de cómo piensan, sienten y se comportan las personas
Convierte datos complejos en conocimientos claros sobre los que tus partes interesadas puedan actuar al instante. Identifica patrones de sentimiento, necesidades insatisfechas y actitudes emergentes para hacerte una idea de las expectativas de la categoría de tu marca.
Estudio de productos: Identifica las oportunidades y los puntos débiles de los productos al instante
Identifica los cambios culturales y los movimientos de categorías con antelación para que tu estrategia se mantenga a la vanguardia. Analiza los comentarios no solicitados, las reseñas y las conversaciones para identificar brechas de productos, solicitudes de funciones, vías de innovación y primeras señales de demanda.
Información sobre la audiencia: Conoce exactamente quiénes son tus clientes y qué los motiva
Explora los datos demográficos, los intereses, las ocupaciones, el estado civil, los temas principales y el impacto de influentes para entender quién impulsa la conversación y en qué dirección. Crea modelos de segmentación que orienten la segmentación, la creatividad, la planificación de medios y la personalización.
Estudio de tendencias: Pronostica el futuro con la detección de tendencias impulsada por IA
Saca a la luz momentos culturales emergentes, necesidades de los consumidores, movimientos competitivos y espacios vacíos en las categorías. Actúa con antelación mientras tus competidores aún se están poniendo al día. Pronostica la tendencia con ayuda de previsiones de conversación e interacción a 90 días, la detección automática de picos y resúmenes de Blue Silk AI.
Inteligencia competitiva: Compara el rendimiento y rastrea las amenazas estratégicas
Monitorea los mensajes de los competidores, la cuota de voz, la salud de la marca y el rendimiento de las campañas por los diversos canales. Conoce dónde estás al frente y dónde debes cambiar de dirección. Usa Comparar por, Análisis de temas y búsquedas guardadas para trazar un mapa de tu posición en el mercado y descubrir oportunidades.
Convierte el conocimiento de tu audiencia en tu ventaja competitiva
Descubre qué le importa a tu audiencia, segméntala de forma inteligente, mide su sentimiento y activa insights al instante con un software de investigación de marketing impulsado por IA.
Mapeo de preferencias
Crea contenido dirigido por la audiencia profundizando en las preferencias e intereses de tu usuario objetivo. Descubre también las principales redes e influentes más destacados.
Segmentación avanzada
No empieces nunca desde cero. Descubre nuevas audiencias a través de bibliotecas predefinidas de segmentos de la audiencia o deja que la IA identifique y cree segmentos para ti.
Análisis de sentimiento
Entiende los sentimientos de tus segmentos de audiencia con respecto a tu marca, tus competidores y los temas de tu sector. Rastrea y analiza los sentimientos automáticamente.
Paneles de control personalizados
Crea paneles de control de investigación personalizados, monitorea los indicadores clave de rendimiento a lo largo del tiempo y recibe alertas de forma automática cuando aumente la conversación o cambie el sentimiento.
Integraciones de Audiense y Affinio
Conecta con plataformas de segmentación de audiencias avanzadas para mejorar tu comprensión sobre las preferencias, comportamientos e intereses de tu audiencia.
Chat de IA y resúmenes
Obtén respuestas y resúmenes instantáneos y en lenguaje sencillo sobre tu audiencia preguntando a Yeti, nuestro asistente de IA.
En HelloFresh, los datos están en el centro de todo lo que hacemos. Talkwalker nos ha permitido acceder a una conversación mucho más amplia en torno a nuestra marca que nunca antes.
Insights y recursos
Inteligencia competitiva: Cómo encontrar información en las redes sociales y más allá
Comprende mejor tu mercado a través de consejos, información y una lista de las mejores herramientas de inteligencia competitiva del momento.
Cómo usar las redes sociales para el estudio de mercado
Aprende a usar las redes sociales como parte de tu estrategia de estudio de mercado de alto rendimiento.
Cómo utilizan las empresas la escucha social para la generación de clientes potenciales en 2026
Encuentra clientes potenciales en las redes sociales antes y de forma más inteligente con ayuda de esta guía sobre la generación de clientes potenciales.
Preguntas frecuentes
Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, es una solución de estudio de mercado de principio a fin que unifica la escucha social, la inteligencia de la audiencia, la predicción de tendencias y el análisis competitivo. Ayuda a los equipos de Insights, Estrategia y Marketing a tomar decisiones basadas en la evidencia con mayor rapidez.
También sirve como tu plataforma integral de estudio de marca para monitorear la salud de la marca, el sentimiento, la percepción y la posición en la categoría.
Mediante el análisis de conversaciones orgánicas de clientes, necesidades emergentes y motores de sentimiento, la plataforma pone de relieve brechas de productos, valida nuevas ideas y apoya la planificación de salida al mercado con información basada en la evidencia.
Talkwalker utiliza IA avanzada para analizar millones de puntos de datos en redes sociales, foros, noticias, reseñas y la web abierta. Identifica patrones, temas, sentimientos y señales de comportamiento que impulsan una comprensión más profunda del consumidor y del mercado.
Hootsuite, con la tecnología de Talkwalker, no reemplaza el estudio cualitativo ni cuantitativo, sino que lo mejora. Los datos sociales proporcionan comentarios constantes y no solicitados de los consumidores, una detección más rápida de tendencias y una inteligencia competitiva inmediata que los estudios tradicionales no pueden producir a gran escala. Además, Hootsuite, con la tecnología de Talkwalker, es una herramienta de estudio de mercado basada en IA a gran escala, lo que te permite automatizar todo tu proceso de estudio.
El software de estudio de mercado tradicional se basa en encuestas y paneles. Hootsuite, con la tecnología de Talkwalker, ofrece información continua y en tiempo real de la conversación global de los consumidores, dando a las marcas un pulso constante sobre la evolución de las necesidades y los cambios culturales.
Convierte la inteligencia en impacto
Comprueba de qué manera la información del mercado en tiempo real puede ayudar a tu organización a avanzar más rápido y superar a los competidores.