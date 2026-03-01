Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, es una solución de estudio de mercado de principio a fin que unifica la escucha social, la inteligencia de la audiencia, la predicción de tendencias y el análisis competitivo. Ayuda a los equipos de Insights, Estrategia y Marketing a tomar decisiones basadas en la evidencia con mayor rapidez.



También sirve como tu plataforma integral de estudio de marca para monitorear la salud de la marca, el sentimiento, la percepción y la posición en la categoría.



Mediante el análisis de conversaciones orgánicas de clientes, necesidades emergentes y motores de sentimiento, la plataforma pone de relieve brechas de productos, valida nuevas ideas y apoya la planificación de salida al mercado con información basada en la evidencia.