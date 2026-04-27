Crece rápido y ahorra tiempo con un calendario inteligente para redes sociales y una agenda
Crea, programa y publica contenido para todas tus plataformas fácilmente desde un único panel de control. Además, con la ayuda de esta herramienta podrás superar el bloqueo creativo.
Menos tiempo publicando y cambiando de pestaña. Más tiempo para hacer crecer tu marca.
Crea contenido viral
Genera pies de foto e imágenes optimizados directamente en el panel de control de Hootsuite con OwlyGPT. Además, entérate de lo que está en tendencia y piensa en ideas para publicaciones.
Programa publicaciones
Planifica con antelación y programa el contenido para que se publique en el mejor momento para publicar. Visualiza todas tus publicaciones pagadas y orgánicas en las redes en una vista de lista o vista de calendario.
Colabora y aprueba
Consigue el visto bueno más rápido con flujos de trabajo de aprobación personalizados adaptados a tu equipo. Colabora, genera ideas y asigna tareas a los miembros del equipo, todo desde un solo lugar.
Consulta el mejor momento para publicar e inspírate con ideas de contenido
Nuestra plataforma te indica cuándo publicar en las redes sociales para conseguir el máximo de interacción. Así, puedes programar que tu contenido se publique en el momento adecuado, incluso si no estás en la oficina en ese momento.
Genera imágenes, pies de foto e ideas para publicaciones al instante con IA
Con OwlyGPT, puedes generar al instante publicaciones en redes sociales e imágenes que reflejen la identidad de tu marca para cualquier red. Genera contenido desde cero, reutiliza publicaciones anteriores o convierte imágenes en contenido que haga que la gente se detenga al hacer scroll, ya sea desde OwlyGPT o en Create. Y aún mejor, deja que OwlyGPT cree imágenes que combinen con tus pies de foto, manteniendo tu marca consistente y atractiva en todo momento.
Aumenta la interacción y el alcance publicando en el momento adecuado
Lleva tu estrategia social al siguiente nivel publicando en el momento exacto en que tu audiencia está en línea. Consulta los mapas de calor que muestran cuándo publicar para alcanzar tus objetivos específicos. A continuación, programa automáticamente tu contenido para que se publique en ese momento.
Planifica y crea un contenido de calidad en segundos
Crea contenido atractivo y de acuerdo con los valores de la marca en unos cuantos clics gracias a las plantillas integradas de Canva y Adobe Express, imágenes de archivo gratuitas y unos sencillos flujos de trabajo de aprobación. Además, llega al público adecuado con un generador de hashtags que etiqueta automáticamente tu contenido en función de tu texto, imágenes y vídeos.
Reduce las horas de tu semana laboral con la programación en bloque de publicaciones
Echa un vistazo rápido a tu contenido orgánico, de pago, publicado y programado en una vista de calendario o lista. Planifica campañas, llena vacíos de contenido y colabora en tiempo real. Después, usa nuestro planificador en bloque de redes sociales para programar hasta 350 publicaciones a la vez. Suspende fácilmente las publicaciones programadas en caso de una posible crisis o una oportunidad inesperada.
Vea las tendencias y capta la atención de tu audiencia
Descubre con precisión qué es lo que hace que tu público interactúe con las herramientas de seguimiento de tendencias y escucha social. Consulta los últimos temas de actualidad por sector y haz que la IA redacte al instante publicaciones basadas en esas tendencias. También puedes buscar por tema, empresa y hashtag para descubrir qué es lo que está teniendo más acción en tu nicho.
Haz lluvia de ideas, colabora y planifica en Whiteboard
Evita las hojas de cálculo y las interminables idas y venidas. Whiteboard facilita la planificación conjunta, el intercambio de ideas y el mantenimiento de la misma página, todo dentro del panel de control de Hootsuite. Si estás atascado, OwlyGPT está ahí para escribir tu primer borrador o generar nuevas ideas.
Tu herramienta integral de publicación en redes sociales
Echa un vistazo a algunas de las principales funciones de publicación de Hootsuite que te ayudarán a crear contenido de alta calidad, vender más en Internet y aumentar tu número de seguidores.
Pies de foto automáticos
Genera pies de foto y hashtags al instante para todas las redes sociales. Utiliza el motor de ideas integrado para conseguir ideas sobre qué publicar.
Plantillas de diseño
Accede a tus plantillas favoritas de Canva y Adobe Express directamente desde la ventana del Redactor. Crea desde cero o accede a tus plantillas editadas.
El mejor momento para publicar
Obtén más Me gusta, comentarios y acciones gracias a los horarios recomendados para publicar directamente en tu franja de calendario.
Sugerencias de hashtags
Llega a las personas adecuadas y aumenta tus posibilidades de hacerte viral con un generador de hashtags que te sugiera los hashtags perfectos para tu publicación.
Programación masiva de publicaciones
Programa cientos de publicaciones a la vez con un programador masivo de redes sociales. Ahorra tiempo creando publicaciones con antelación y programándolas para el mejor momento.
Colaboración fácil
Garantiza que el contenido se ajuste con coherencia a los valores de la marca con un flujo de trabajo colaborativo que elimine las idas y venidas.
Aprobaciones simplificadas
Gracias a un proceso de aprobación simple que permite que los miembros del equipo revisen, puedes reducir el riesgo y garantizar que todas tus publicaciones representen tu marca.
Descubrimiento de tendencias
Busca menciones de marcas y trending topics en toda la web para ver qué publica y comenta la gente. Luego, conviértelos automáticamente en publicaciones con IA.
Enlace en la biografía
Dirige el tráfico de tus perfiles sociales a tu sitio web con un enlace en la página de bio. Crea y gestiona tu enlace personalizable desde el panel de control de Hootsuite.
Todo lo que necesitas para publicar, programar y rastrear las publicaciones en las redes sociales.
Hootsuite es mucho más que el programador de redes sociales número 1. También es tu centro de mensajería social, análisis, escucha social y mucho más.
Supervisa y gestiona todos tus mensajes y menciones en las redes sociales desde una sola pestaña. Ahorra tiempo y ten a tus clientes contentos gracias a respuestas de mensajes guardadas y otras funciones.
Mide y analiza tu rendimiento en todos los canales de redes sociales en un solo lugar. Aumenta la interacción, impresiona a tu jefe y saca ventaja a la competencia.
Crea y gestiona fácilmente campañas publicitarias junto con tu contenido orgánico. Consigue más clientes y amplía tu alcance con informes transparentes y recomendaciones.
Escucha las conversaciones sobre tu marca, tu sector y tu competencia con las mejores herramientas de escucha social. Protege la imagen de tu marca y mantente al tanto de las tendencias.
Recursos
El manual de gestión experta de redes de medios sociales de 2025
Los principales expertos sociales comparten sus perspectivas sobre el futuro de la gestión de medios sociales y cómo demostrar el impacto empresarial hoy en día.
Plantilla de estrategia gratuita para redes sociales
¿Listo para crear una estrategia social pero no sabes por dónde empezar? Esta plantilla gratuita descargable es el punto A perfecto.
Domina tu estrategia de medios sociales para 2025
Esta guía completa te ayudará a construir una estrategia exitosa de marketing en medios sociales y seguir las mejores prácticas desde el primer día.
Preguntas frecuentes
Primero, porque programar las publicaciones es bueno para ti. Considéralo una manera de cuidarte. Una herramienta fiable de programación de contenido para redes sociales te ayudará a pasar menos tiempo pegado al teléfono o al ordenador y te dará más tiempo para hacer, bueno... cualquier otra cosa que quieras.
¿Necesitas más motivos para programar contenido social? También puede ayudarte a mantener la coherencia en Internet y a mejorar tus porcentajes de interacción. No siempre estarás disponible durante las mejores franjas horarias para publicar, por lo que si programas tus publicaciones te asegurarás de no desaprovecharlas.
No. Las publicaciones programadas no reciben menos visitas ni interacciones. De hecho, hay algunas pruebas que demuestran que ocurre lo contrario. Esto se debe a que programar tus publicaciones te permite aprovechar esas breves franjas de oportunidad en que la audiencia interactúa más que nunca, aunque estas franjas tengan lugar fuera de tu horario laboral.
Cuando programas publicaciones en las redes sociales, siempre puedes publicar en el mejor momento para tu audiencia. (Nota: Hootsuite te recomendará la hora exacta de publicación que mejor funcione según los hábitos únicos de tus seguidores). Además, programar te ayuda a crear un calendario de publicaciones coherente en las redes sociales, lo que todos sabemos que puede aumentar la interacción.
No es por presumir, pero… Hootsuite es el mejor programador de redes sociales que existe. El Planificador de Hootsuite tiene todo lo que necesitas para redactar, programar y publicar contenido desde una sola ventana. Te permite ver y editar todas las publicaciones publicadas y programadas en una vista intuitiva del calendario: un sueño hecho realidad para los que funcionan de manera visual.
El Redactor de Hootsuite te ayuda a crear contenido increíble de manera rápida.Incluye plantillas de Canva integradas y un generador de hashtags.Cuando tu publicación esté pulida y lista para publicarse, Hootsuite te dirá la mejor hora exacta para enviarla, en función del momento en que tus seguidores estén más activos.
¡Sí! Eso significa que puedes hacer que el contenido de Insta fluya durante todo el día, incluso si te encuentras en una zona horaria completamente opuesta a la de tus seguidores en las redes sociales. Publica automáticamente publicaciones, Reels e historias en la fuente con Hootsuite.
Simplemente crea tu contenido y elige la hora a la que quieres que se publique. Según tu tipo de cuenta y de contenido, podrás publicar directamente en la aplicación o mediante una notificación móvil a la hora que elijas.
✨ Y todavía hay más: Hootsuite te dará horarios recomendados para programar tus publicaciones en función del momento en que tus seguidores estén más activos.
Nota: necesitarás una cuenta de Instagram para empresas para acceder a las funciones de Hootsuite. No te preocupes, convertir tu cuenta personal de Instagram en una cuenta empresarial es fácil y gratis. Aquí te explicamos cómo hacerlo.
Sí. Programa fácilmente Reels de Instagram para que se publiquen en cualquier momento desde el Redactor de Hootsuite. Solo tienes que grabar el vídeo y editarlo en Instagram, guardarlo en tu dispositivo y luego subirlo a Hootsuite en la ventana del Redactor. ¡Prográmalo para que se publique cuando quieras!
¡Por supuesto! Tanto si quieres programar dos imágenes o 20 (lamentablemente, por ahora ese es el máximo), puedes programar publicaciones de secuencia de Instagram directamente desde tu panel de control de Hootsuite. Solo tienes que abrir el Redactor, seleccionar la cuenta desde la que quieres publicar y añadir hasta 20 fotos de tu ordenador o unidad.
¡Por supuesto! Hootsuite es uno de los mejores programadores de tuits que existen.
Al programar, el Redactor de Hootsuite te mostrará una vista previa del aspecto que tendrá tu tuit antes de que se publique. Incluso te avisa cuando has superado el límite de caracteres de Twitter. Además, te sugerirá horarios para publicar tuits en función de cuándo están más activos tus seguidores.
¡En un pispás tendrás el porcentaje de interacción por las nubes! 🚀
Sí, puedes programar publicaciones en páginas de Facebook con Hootsuite. ¿Lo mejor de programar publicaciones de Facebook con Hootsuite? Verás exactamente cuándo publicar en función de cuándo es más activa tu audiencia. Eso significa más Me gusta, más comentarios, más publicaciones compartidas y más clics.
Sí. Programar vídeos de TikTok es fácil con Hootsuite. Lo único que tienes que hacer es subir el vídeo y elegir la hora de publicación. Hootsuite incluso te indica la hora ideal para publicar y las dimensiones y la relación de aspecto correctos, además los límites de duración, para garantizar que tu vídeo se vea lo mejor posible en la plataforma. Al programar TikToks, puedes activar o desactivar los comentarios, los duetos y los stitches directamente desde la ventana del Redactor.
Por supuesto. Todos los planes de Hootsuite incluyen la publicación y programación de Threads.
Por supuesto. Puedes programar publicaciones de Bluesky desde el panel de control de Hootsuite.
Crea contenido con pies de foto de hasta 300 caracteres, incluyendo hashtags, menciones, emojis y enlaces. También puedes añadir archivos multimedia (hasta cuatro imágenes, un GIF o un vídeo) para garantizar que tu contenido destaque y genere interacción.
¿Quieres más información? Visita el centro de ayuda para aprender más sobre cómo programar publicaciones en Bluesky con Hootsuite.
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