Descubre la tendencia actual en las redes sociales
Sigue la tendencia, identifica temas candentes y mantente a la vanguardia de la relevancia en las redes sociales. Filtra por región, sector o red social, entre otros, para obtener resultados adaptados a tu marca y estrategia.
Nota: Esta herramienta puede mostrar contenido inexacto u ofensivo que no representa las opiniones de Hootsuite. Usted es el único responsable del uso de cualquier contenido generado con esta herramienta, incluida su conformidad con las leyes aplicables y los derechos de terceros.
Descubre qué es tendencia hoy antes que nadie
Podrías pasar horas navegando por las redes sociales para descubrir qué está de moda. (¿Divertido? Sí. ¿Sano? No.) O podrías marcar como favorita esta herramienta gratuita de rastreo de tendencias y obtener tu resumen diario en cuestión de segundos.
Te guste o no, las marcas que saben cómo aprovechar las tendencias en las redes sociales son las que tienen más probabilidades de hacerse virales, quedarse en la mente de los consumidores y dominar sus mercados.
Y detrás de cada campaña viral hay un vendedor permanentemente conectado que ha pasado miles de horas deslizando, marcando como favoritos, analizando y explorando contenido en profundidad...
Hasta ahora.
¿Qué es un rastreador de tendencias en las redes sociales?
Un rastreador de tendencias en las redes sociales es una herramienta que te ayuda a descubrir lo que está de moda en este momento en las plataformas sociales analizando conversaciones en tiempo real, hashtags, palabras clave y datos de interacción. En lugar de comprobar manualmente cada red, reúne las tendencias más relevantes en un solo lugar para que puedas entender rápidamente lo que está ganando impulso.
Con nuestro rastreador gratuito de tendencias en las redes sociales, puedes ver una instantánea en tiempo real de las tendencias de esta semana, así como de los hashtags y palabras clave más populares. Además, obtendrás información sobre las señales de interacción, sentimiento e impulso de cada tendencia para entender cómo percibe e interactúa la gente con cada una de ella.
¿Cómo detecta la IA las tendencias en las redes sociales?
El rastreador de tendencias en vivo de Hootsuite se basa en la tecnología exclusiva de escucha social de Talkwalker. La IA de Talkwalker monitorea de forma continua millones de fuentes en las redes sociales y en Internet, incluidas las principales redes sociales como Instagram, Facebook, Reddit, YouTube, X y Bluesky. También monitorea en sitios de noticias, blogs, foros y plataformas de reseñas.
A medida que las personas publican, comentan y comparten contenido en diferentes redes, el sistema captura menciones, hashtags, palabras clave y referencias de marca en tiempo real, asegurando que las tendencias que observas reflejen lo que está ocurriendo en este momento.
Una vez recogidos los datos, la IA de Talkwalker los analiza aplicando un procesamiento avanzado del lenguaje natural y un reconocimiento visual. De esta forma, la tecnología comprende el sentimiento, el contexto y la intención en varios idiomas, y también detecta logotipos, objetos y escenas en imágenes y vídeos.
La detección de tendencias impulsada por IA identifica picos en la conversación, temas emergentes y cambios en el impulso, lo cual ayuda a revelar muy pronto las últimas tendencias en las redes sociales, y no después de haber alcanzado su punto álgido.
Cómo usar este rastreador gratuito de tendencias en las redes sociales
El uso del rastreador gratuito de tendencias de Hootsuite es sencillo, y no necesitas una cuenta para empezar.
Empieza explorando la lista de temas de tendencia para descubrir dónde se concentra la atención hoy. Cada tendencia incluye métricas clave, como menciones, interacciones y sentimiento, que te ayudarán a evaluar el impulso de un vistazo.
A continuación, utiliza los filtros para acotar las tendencias por sector, red social, país o tipo de tendencia. Este proceso te ayuda a centrarte en las tendencias actuales en las redes sociales que sean realmente relevantes para tu audiencia, y no solo en lo que sea popular a nivel global.
También puedes buscar una marca, tema o palabra clave específica para descubrir si está de moda en este momento.
Hoy en día, las tendencias en las redes sociales importan más que nunca
Las previsiones e informes anuales, incluidas nuestras últimas tendencias en las redes sociales para 2026, son muy útiles para hacer una planificación a largo plazo; sin embargo, no te ayudan a responder a lo que está sucediendo hoy.
Las plataformas sociales se mueven más rápido que la mayoría de los calendarios de contenido. Un tema que esté de moda esta semana puede parecer anticuado el lunes que viene; por eso, las marcas que esperan demasiado suelen perder la oportunidad de unirse a la conversación de forma auténtica.
En 2026, las tendencias más corrientes en las redes sociales están determinadas por momentos culturales, noticias de última hora, el comportamiento de los creadores y la amplificación algorítmica. Es raro que las tendencias permanezcan en una sola plataforma. Se propagan rápidamente por diferentes redes, formatos y regiones.
Comprender las tendencias emergentes y novedosas en las redes sociales permite a los equipos tomar decisiones más inteligentes en tiempo real, ya sea reaccionando a un momento cultural, validando una idea de contenido o monitoreando las conversaciones sobre la marca a medida que se desarrollan.
Con la ayuda de Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, podrás llevar el rastreo de tendencias al siguiente nivel.
Hootsuite, basado en la tecnología de IA de Talkwalker, es más que un rastreador de tendencias en las redes sociales. Es una plataforma de análisis de tendencias entre los consumidores a escala completa que no solo te ayuda a entender qué está de moda, sino también por qué es importante, para que puedas pasar de la conciencia a la acción con mayor rapidez.
Con un plan de pago de Hootsuite, puedes:
Descubre las tendencias pronto, no después de que alcancen su punto álgido.
Detecta los picos de menciones, hashtags y palabras clave antes de que se generalicen
Identifica temas emergentes cuando todavía tienes tiempo para actuar, no para reaccionar
Entiende qué está impulsando la tendencia
Utiliza la agrupación de conversaciones y el análisis por temas para descubrir las narrativas tras los rumores
Averigua lo que dice la gente, cómo se siente y qué subtemas impulsan su interacción
Rastreas las tendencias en todas las plataformas, regiones y formatos
Monitorea las tendencias en las redes sociales, sitios de noticias, blogs, foros e idiomas.
Identifica las tendencias visuales mediante el reconocimiento de imágenes y vídeos con IA, incluidos logotipos, objetos, escenas y estilos visuales
Convierte la información en acción
Genera ideas de contenido, pies de foto e inspiración creativa de forma oportuna basándote en lo que está de moda ahora mismo en tu sector
Usa el análisis de sentimiento en tiempo real para ajustar el tono y el mensaje a medida que evolucionan las conversaciones
Mantente a la vanguardia con alertas, evaluación comparativa y previsiones
Compara tu marca con la de tus competidores para descubrir quién lidera la conversación y dónde surgen riesgos u oportunidades
Configura alertas personalizadas para picos en el volumen o el sentimiento de las conversaciones
Utiliza la previsión de tendencias basada en IA para obtener señales tempranas sobre temas que probablemente empezarán a cobrar impulso
La herramienta de rastreo de tendencias más exhaustiva
El rastreador gratuito de tendencias en las redes sociales te ayuda a descubrir lo que está de moda actualmente. Es una forma rápida y accesible de mantenerte al corriente y crear el hábito de monitorear tendencias.
Y cuando quieras profundizar, Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, te ayudará a entender todo el panorama de tendencias. Aparte de facilitarte la detección y el análisis tempranos, las alertas, la evaluación comparativa y la previsión, te proporciona las herramientas para avanzar más rápido y con confianza.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Hay varias formas fiables de mantenerse al día con las tendencias en las redes sociales, y la mayoría de los equipos utilizan una combinación de enfoques. Navegar directamente por las redes sociales puede ayudarte a detectar señales tempranas, especialmente si prestas atención a hashtags de tendencia, búsquedas sugeridas y superficies de descubrimiento, como la barra de búsqueda o las páginas de exploración de TikTok. Estas señales nativas suelen indicar el comienzo de las tendencias.
Sin embargo, depender únicamente de plataformas individuales puede ser lento y fragmentado. Las tendencias a menudo se mueven muy rápidamente entre las redes, y lo que ahora está de moda en una plataforma puede estar ya ganando popularidad en otra. Usar un rastreador de tendencias en las redes sociales te ayuda a centralizar esta información mostrándote lo que está en tendencia ahora mismo en todas las plataformas, además de datos de interacción e impulso.
Para los equipos que necesitan un contexto más profundo y un monitoreo continuo, herramientas como Hootsuite, con la tecnologia de IA de Talkwalker, pueden ofrecer alertas y análisis en tiempo real, que ayudan a explican el porqué de las tendencias y cómo se propagan. La combinación de estos enfoques te permitirá mantenerte al día sin depender únicamente de exploraciones interminables o de conjeturas.
Puedes usar el rastreador de tendencias para explorar una serie de tipos de tendencias, como hashtags, eventos, marcas, personas y personajes públicos, así como palabras clave o temas emergentes. Esto te permite monitorear cualquier cosa, desde momentos culturales hasta conversaciones sobre marcas y temas del sector en constante cambio.
Sí. La herramienta te permite filtrar tendencias por sector, para que puedas centrarte en las conversaciones más relevantes para tu trabajo.
Se incluyen sectores como negocios y finanzas, entretenimiento, moda, vida saludable, hogar, sanidad, música, política, cultura popular, bienes inmobiliarios, ciencia, compras, deportes, viajes, gobierno, educación, entre otros.
Filtrar por sector te ayuda a evitar tendencias genéricas y a centrarte en lo que está sucediendo en tu área.
Sí. Puedes ver tendencias mundiales o reducir los resultados por región, como Norteamérica, Europa, Asia, Sudamérica, África y Oceanía. Esta función es especialmente útil para los equipos que gestionan audiencias regionales o globales y que buscan información localizada sobre tendencias.
Por ahora, esta herramienta te permite explorar las tendencias en Instagram y X.
Filtrar por red te ayuda a entender dónde tienen lugar las conversaciones, no solo conocer cuáles son las tendencias.
¿No ves tu red favorita en la lista? No te preocupes, ¡estamos trabajando activamente para añadir más!
Cada tendencia incluye métricas clave para ayudarte a entender el impulso y el impacto.
Las menciones muestran la frecuencia con la que ha aparecido un tema en las últimas 24 horas, mientras que las interacciones reflejan acciones como los me gusta, los comentarios y las veces que se comparte un contenido durante el mismo período.
El sentimiento indica si las conversaciones son, por lo general, positivas, negativas o neutrales. También verás comparaciones con las 24 horas anteriores, para que puedas medir rápidamente si el interés está aumentando o disminuyendo.
Nuestro rastreador gratuito de tendencias actualiza diariamente los datos de tendencia para reflejar conversaciones ocurridas durante las últimas 24 horas. Esto te garantiza estar siempre al corriente de las tendencias actuales en las redes sociales, dejando a un lado la información desfasada.
Rastrear las tendencias es interesante. Pero convertir las tendencias en ingresos es aún mejor.
Desde la detección temprana hasta el análisis en tiempo real, Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, te ayuda a convertir las tendencias sociales en un impacto demostrable.