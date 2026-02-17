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Gráfico de Hootsuite que muestra el análisis de sentimiento a lo largo del tiempo con tres fases: previral, de masa crítica y de reacción, rastreado mediante líneas positivas, neutrales y negativas

Mantente un paso por delante de cada crisis

Monitoriza, responde y protege tu marca cuando más te importa con ayuda de Hootsuite, con la tecnologia de IA de Talkwalker. No te pierdas nada con el software de gestión de crisis impulsado por el mayor conjunto de datos del mundo.

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Deshazte de la negatividad, elimina la desinformación y defiende tu marca

Desde incidentes de seguridad hasta escándalos mediáticos, Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, te ayudará a manejar los cambios por cada paso del camino.

Icono de TV/monitor con estrella

Monitorización

Rastrea posibles problemas en más de 30 redes sociales, más de 300 sitios de reseñas y más de 150 millones de sitios web.

Icono de pulgares hacia arriba, pulgares hacia abajo

Responder

Responde a la negatividad, aborda la desinformación y publica tus comunicaciones de forma más rápida con una bandeja de entrada social unificada y flujos de trabajo automatizados.

icono del panel de control

Mejora

Crea informes personalizados y paneles de control para demostrar que tu estrategia de respuesta es eficaz y define un plan para el futuro.

Considera tu próxima crisis de marca resuelta

Obtén una visibilidad completa de los riesgos emergentes, responde con confianza de forma rápida y actualiza a los equipos en el uso de las herramientas de gestión de comunicación de crisis de Hootsuite. 

Anticípate a posibles amenazas mucho antes de que se propaguen. Detecta picos inusuales en la conversación, rastrea cambios de sentimiento y muestra señales de alerta temprana en redes sociales, prensa, retransmisiones y la web abierta. 

Accede a una monitorización permanente con cobertura de datos completa y sin limitaciones. Comprende cómo evoluciona tu crisis minuto a minuto para que tu equipo pueda tomar la decisión correcta en el momento adecuado.

Utiliza flujos de trabajo predefinidos, alertas automáticas y herramientas de interacción cross-channel para elaborar respuestas oportunas y precisas y establecer una coordinación interdepartamental fluida.

Rastrea el sentimiento, el volumen de las redes y la reacción de la audiencia a medida que se lanzan tus comunicaciones. Demuestra la eficacia de tu estrategia de crisis con informes claros y sólidos.

Panel de control de análisis de comentarios de clientes que muestra el análisis de sentimiento con barras rojas y verdes y un comentario positivo en redes sociales sobre café
Gráfico de líneas que muestra los resultados temporales, entre el 7 y el 10 de julio, con una línea de tendencia rosa que fluctúa entre 100 000 y 400 000 y un área de proyección sombreada en color azul
Panel de control de interacción con la marca de Hootsuite que muestra cuatro gráficos de barras horizontales con porcentajes que oscilan entre el 37 % y el 64 %; debajo, aparece un comentario de las redes sociales
Panel de control de análisis de Hootsuite que muestra un gráfico de sentimiento temático con líneas de tendencia positivas, neutras y negativas, entre el 7 y el 9 de julio, con 345 000 resultados

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Logotipo de la ciudad de Nueva York (NYC)
La plataforma Hootsuite ha demostrado ser inestimable en situaciones de emergencia. Ha sido nuestra ventanilla única para todo, desde la gestión de mensajes y el control de rumores hasta la colaboración con otras agencias y el análisis para mejorar nuestros programas.
Allison Pennisi
Director adjunto de comunicaciones
City of New York

Una potente plataforma de gestión de crisis creada para equipos modernos

Simplifica las comunicaciones de crisis llevando toda tu estrategia a una sola plataforma.

Panel de control de análisis de Hootsuite que muestra las tendencias de cobertura en redes sociales y los datos de alcance específicos de cada país, con opciones de creación de informes y de alertas

Descúbrelo, con cobertura en redes sociales y en la web

Los datos de Talkwalker, líderes en el sector, garantizan que no te pierdas ninguna mención. Monitoriza las redes sociales, las noticias, los foros, la radio, las retransmisiones, los medios impresos y mucho más a nivel global con una precisión y una velocidad inigualables. Además, detecta las menciones de tu marca en vídeos, imágenes, pódcasts y mucho más.

Panel de control de análisis de comentarios de clientes de Hootsuite que muestra el análisis de sentimiento con un 75 % de respuestas positivas y un 14 % de respuestas negativas, además de herramientas de informes

Recibe alertas en tiempo real cuando cada segundo cuenta

Recibe alertas en el móvil y por correo electrónico desde el mismo momento en que se eleva una conversación, ya sea de día o de noche. Responde al instante con la información que tu equipo necesita para actuar de forma rápida y proactiva. Configura alertas de crisis enteramente personalizadas basadas en activadores predefinidos y filtros únicos.

Panel de control de Hootsuite que muestra la interfaz de análisis predictivo de crisis, con un gráfico de color rosa, un menú de navegación y un botón de alerta para los próximos 30 días

Prepárate para cualquier cosa con herramientas de escucha social y análisis de próxima generación

Transforma datos sociales no estructurados en información accionable para la preparación, la comunicación y la toma de decisiones en caso de crisis. Todo ello, en cuestión de segundos. La IA Blue Silk™ analiza al instante montañas de datos y los condensa en resúmenes y planes de acción claros, en un lenguaje sencillo.

Panel de control de análisis de sentimiento de Hootsuite que muestra los principales factores y temas con indicadores positivos, neutros y negativos de sentimiento de marca

Unifica y optimiza tus flujos de trabajo de comunicación de crisis

Gestiona aprobaciones, coordina mensajes e interactúa con tu audiencia en el momento adecuado. Mantén a todos alineados y elimina las conjeturas. Integra las herramientas de cumplimiento para garantizar que todos los mensajes que envíes sean de acuerdo con los valores de la marca y cumplan con los requisitos.

Dos gráficos de líneas que muestran los resultados de la crisis y el sentimiento neto a lo largo del tiempo, con líneas onduladas rosas y verdes sobre un fondo blanco con líneas de cuadrícula

Prepara tu marca para la prevención, no solo para la reacción

Usa análisis predictivos para identificar riesgos potenciales, detectar narrativas emergentes e identificar áreas vulnerables antes de que se produzca una crisis. Anticípate a los problemas menores que puedan surgir y monitoriza tu progreso a medida que implementas tácticas para apagar el fuego.

Anticípate a cualquier amenaza con herramientas inteligentes de gestión de crisis

Identifica proactivamente los riesgos con alertas en tiempo real, escucha visual, predicciones impulsadas por IA, flujos de trabajo unificados y mucho más.

icono de megáfono

Alertas inteligentes en tiempo real

Recibe notificaciones desde el mismo momento en que se eleva una conversación o cambia el sentimiento para que puedas actuar antes de que los problemas se agraven.

Imagen con icono de lupa

Escucha social visual

Detecta las menciones de tu marca en imágenes, vídeos y materiales de audio, pues las amenazas a tu reputación no solo se producen en medios textuales. 

Gráfico de tendencia ascendente con lupa

Detección de picos

Identifica automáticamente picos inusuales en el volumen, el alcance o la interacción para investigar las historias más volátiles.

Icono de alerta de crisis

Información sobre riesgos impulsada por la IA

Aprovecha el análisis predictivo para identificar las amenazas emergentes, las tendencias narrativas y los riesgos potenciales antes de que salgan a la luz.

Icono de burbuja de conversación

Flujos de trabajo unificados de respuesta a crisis

Coordina los mensajes, las aprobaciones y la colaboración entre equipos directamente en Hootsuite para una respuesta más rápida y acorde.

Gráfico de tendencia ascendente con chispas

Previsión de tendencias

Rastrea problemas potenciales antes de que sea demasiado tarde. Predice el crecimiento de las conversaciones e identifica los patrones de los usuarios.

«Talkwalker aporta datos en tiempo real y la capacidad para responder de una forma extremadamente rápida, proporcionando una velocidad vital de cara a una gestión eficaz de la reputación y las crisis.»
Bengin Korkmaz
Director general de Inteligencia de Fuentes Abiertas
DIE PR-BERATER

Insights y recursos

Teléfono inteligente con alerta de crisis sonando

Gestión de crisis en redes sociales en 9 pasos

Prepara a tu equipo para cualquier crisis con consejos de expertos, ejemplos y estrategias de comunicación.

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Portátil con auriculares e icono de correo en la bandeja de entrada

Seminario web bajo demanda: Cómo gestionar una crisis en las redes sociales

Únete a un panel de expertos en comunicación de crisis para aprender las formas más efectivas de responder a disrupciones de riesgo.

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Portátil con un artículo y un bolígrafo

Cómo redactar una política de redes sociales a prueba de crisis + plantilla gratuita

Describe fácilmente cómo deben comportarse los empleados de tu organización en Internet con ayuda de esta guía y esta plantilla gratuita.

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Preguntas frecuentes (FAQ)

Sí. Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, incorpora funciones específicas para gestionar las crisis en redes sociales. Mediante una combinación de monitorización en tiempo real, escucha social avanzada y flujos de trabajo de respuesta rápida, te permite detectar los problemas con prontitud, gestionar las comunicaciones entre plataformas y proteger tu marca a medida que avanzan las conversaciones.

La plataforma puede detectar una gran variedad de crisis, entre otras, problemas de productos, quejas de clientes, publicaciones negativas virales, sucesos de desinformación, escándalos de relaciones públicas, brechas de datos, incidentes de seguridad, conductas indebidas de empleados o interrupciones del sector. Gracias a la detección de tendencias impulsada por IA y la escucha visual, permite identificar amenazas tanto textuales como no textuales antes de que se propaguen.

Hootsuite, con la tecnologia de IA de Talkwalker, supervisa millones de fuentes en redes sociales, noticias, blogs, foros, sitios de reseñas, pódcasts, plataformas de vídeo y la web abierta. También utiliza la escucha visual para detectar menciones de marca en imágenes y vídeos, lo que la convierte en una de las plataformas de comunicación de crisis más completas del mercado.

El mejor software de comunicación de crisis es aquel que combina detección temprana, cobertura completa de datos, alertas en tiempo real y flujos de trabajo de respuesta coordinados. Hootsuite, con la tecnología de Talkwalker, ofrece todo esto en una única solución de gestión de crisis: uniendo la escucha social líder en el sector con un panel de control centralizado para gestionar la comunicación en torno a cualquier crisis.

Panel de control de Analytics que muestra los datos de menciones y sentimiento con gráficos de barras y un gráfico circular, con la tecnología de IA de Talkwalker, sobre un fondo rojo degradado

Protege tu marca ante cualquier crisis

Protege tu marca con soluciones de gestión de crisis más inteligentes, rápidas y proactivas. Empieza a monitorizar, responder y recuperarte con Hootsuite, con la tecnologia de IA de Talkwalker.

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