Mantente un paso por delante de cada crisis
Monitoriza, responde y protege tu marca cuando más te importa con ayuda de Hootsuite, con la tecnologia de IA de Talkwalker. No te pierdas nada con el software de gestión de crisis impulsado por el mayor conjunto de datos del mundo.
Deshazte de la negatividad, elimina la desinformación y defiende tu marca
Desde incidentes de seguridad hasta escándalos mediáticos, Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, te ayudará a manejar los cambios por cada paso del camino.
Monitorización
Rastrea posibles problemas en más de 30 redes sociales, más de 300 sitios de reseñas y más de 150 millones de sitios web.
Responder
Responde a la negatividad, aborda la desinformación y publica tus comunicaciones de forma más rápida con una bandeja de entrada social unificada y flujos de trabajo automatizados.
Mejora
Crea informes personalizados y paneles de control para demostrar que tu estrategia de respuesta es eficaz y define un plan para el futuro.
Considera tu próxima crisis de marca resuelta
Obtén una visibilidad completa de los riesgos emergentes, responde con confianza de forma rápida y actualiza a los equipos en el uso de las herramientas de gestión de comunicación de crisis de Hootsuite.
Anticípate a posibles amenazas mucho antes de que se propaguen. Detecta picos inusuales en la conversación, rastrea cambios de sentimiento y muestra señales de alerta temprana en redes sociales, prensa, retransmisiones y la web abierta.
Accede a una monitorización permanente con cobertura de datos completa y sin limitaciones. Comprende cómo evoluciona tu crisis minuto a minuto para que tu equipo pueda tomar la decisión correcta en el momento adecuado.
Utiliza flujos de trabajo predefinidos, alertas automáticas y herramientas de interacción cross-channel para elaborar respuestas oportunas y precisas y establecer una coordinación interdepartamental fluida.
Rastrea el sentimiento, el volumen de las redes y la reacción de la audiencia a medida que se lanzan tus comunicaciones. Demuestra la eficacia de tu estrategia de crisis con informes claros y sólidos.
La plataforma Hootsuite ha demostrado ser inestimable en situaciones de emergencia. Ha sido nuestra ventanilla única para todo, desde la gestión de mensajes y el control de rumores hasta la colaboración con otras agencias y el análisis para mejorar nuestros programas.
Una potente plataforma de gestión de crisis creada para equipos modernos
Simplifica las comunicaciones de crisis llevando toda tu estrategia a una sola plataforma.
Descúbrelo, con cobertura en redes sociales y en la web
Los datos de Talkwalker, líderes en el sector, garantizan que no te pierdas ninguna mención. Monitoriza las redes sociales, las noticias, los foros, la radio, las retransmisiones, los medios impresos y mucho más a nivel global con una precisión y una velocidad inigualables. Además, detecta las menciones de tu marca en vídeos, imágenes, pódcasts y mucho más.
Recibe alertas en tiempo real cuando cada segundo cuenta
Recibe alertas en el móvil y por correo electrónico desde el mismo momento en que se eleva una conversación, ya sea de día o de noche. Responde al instante con la información que tu equipo necesita para actuar de forma rápida y proactiva. Configura alertas de crisis enteramente personalizadas basadas en activadores predefinidos y filtros únicos.
Prepárate para cualquier cosa con herramientas de escucha social y análisis de próxima generación
Transforma datos sociales no estructurados en información accionable para la preparación, la comunicación y la toma de decisiones en caso de crisis. Todo ello, en cuestión de segundos. La IA Blue Silk™ analiza al instante montañas de datos y los condensa en resúmenes y planes de acción claros, en un lenguaje sencillo.
Unifica y optimiza tus flujos de trabajo de comunicación de crisis
Gestiona aprobaciones, coordina mensajes e interactúa con tu audiencia en el momento adecuado. Mantén a todos alineados y elimina las conjeturas. Integra las herramientas de cumplimiento para garantizar que todos los mensajes que envíes sean de acuerdo con los valores de la marca y cumplan con los requisitos.
Prepara tu marca para la prevención, no solo para la reacción
Usa análisis predictivos para identificar riesgos potenciales, detectar narrativas emergentes e identificar áreas vulnerables antes de que se produzca una crisis. Anticípate a los problemas menores que puedan surgir y monitoriza tu progreso a medida que implementas tácticas para apagar el fuego.
Anticípate a cualquier amenaza con herramientas inteligentes de gestión de crisis
Identifica proactivamente los riesgos con alertas en tiempo real, escucha visual, predicciones impulsadas por IA, flujos de trabajo unificados y mucho más.
Alertas inteligentes en tiempo real
Recibe notificaciones desde el mismo momento en que se eleva una conversación o cambia el sentimiento para que puedas actuar antes de que los problemas se agraven.
Escucha social visual
Detecta las menciones de tu marca en imágenes, vídeos y materiales de audio, pues las amenazas a tu reputación no solo se producen en medios textuales.
Detección de picos
Identifica automáticamente picos inusuales en el volumen, el alcance o la interacción para investigar las historias más volátiles.
Información sobre riesgos impulsada por la IA
Aprovecha el análisis predictivo para identificar las amenazas emergentes, las tendencias narrativas y los riesgos potenciales antes de que salgan a la luz.
Flujos de trabajo unificados de respuesta a crisis
Coordina los mensajes, las aprobaciones y la colaboración entre equipos directamente en Hootsuite para una respuesta más rápida y acorde.
Previsión de tendencias
Rastrea problemas potenciales antes de que sea demasiado tarde. Predice el crecimiento de las conversaciones e identifica los patrones de los usuarios.
«Talkwalker aporta datos en tiempo real y la capacidad para responder de una forma extremadamente rápida, proporcionando una velocidad vital de cara a una gestión eficaz de la reputación y las crisis.»
Insights y recursos
Gestión de crisis en redes sociales en 9 pasos
Prepara a tu equipo para cualquier crisis con consejos de expertos, ejemplos y estrategias de comunicación.
Seminario web bajo demanda: Cómo gestionar una crisis en las redes sociales
Únete a un panel de expertos en comunicación de crisis para aprender las formas más efectivas de responder a disrupciones de riesgo.
Cómo redactar una política de redes sociales a prueba de crisis + plantilla gratuita
Describe fácilmente cómo deben comportarse los empleados de tu organización en Internet con ayuda de esta guía y esta plantilla gratuita.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Sí. Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, incorpora funciones específicas para gestionar las crisis en redes sociales. Mediante una combinación de monitorización en tiempo real, escucha social avanzada y flujos de trabajo de respuesta rápida, te permite detectar los problemas con prontitud, gestionar las comunicaciones entre plataformas y proteger tu marca a medida que avanzan las conversaciones.
La plataforma puede detectar una gran variedad de crisis, entre otras, problemas de productos, quejas de clientes, publicaciones negativas virales, sucesos de desinformación, escándalos de relaciones públicas, brechas de datos, incidentes de seguridad, conductas indebidas de empleados o interrupciones del sector. Gracias a la detección de tendencias impulsada por IA y la escucha visual, permite identificar amenazas tanto textuales como no textuales antes de que se propaguen.
Hootsuite, con la tecnologia de IA de Talkwalker, supervisa millones de fuentes en redes sociales, noticias, blogs, foros, sitios de reseñas, pódcasts, plataformas de vídeo y la web abierta. También utiliza la escucha visual para detectar menciones de marca en imágenes y vídeos, lo que la convierte en una de las plataformas de comunicación de crisis más completas del mercado.
El mejor software de comunicación de crisis es aquel que combina detección temprana, cobertura completa de datos, alertas en tiempo real y flujos de trabajo de respuesta coordinados. Hootsuite, con la tecnología de Talkwalker, ofrece todo esto en una única solución de gestión de crisis: uniendo la escucha social líder en el sector con un panel de control centralizado para gestionar la comunicación en torno a cualquier crisis.
Protege tu marca ante cualquier crisis
Protege tu marca con soluciones de gestión de crisis más inteligentes, rápidas y proactivas. Empieza a monitorizar, responder y recuperarte con Hootsuite, con la tecnologia de IA de Talkwalker.