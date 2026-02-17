El mejor software de comunicación de crisis es aquel que combina detección temprana, cobertura completa de datos, alertas en tiempo real y flujos de trabajo de respuesta coordinados. Hootsuite, con la tecnología de Talkwalker, ofrece todo esto en una única solución de gestión de crisis: uniendo la escucha social líder en el sector con un panel de control centralizado para gestionar la comunicación en torno a cualquier crisis.