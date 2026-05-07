La mejor herramienta de gestión de redes sociales para inmobiliarias
Genera clientes potenciales y haz crecer tu marca en las redes sociales con una herramienta que facilita la creación de contenido atractivo. Hootsuite automatiza el trabajo pesado y muestra tu impacto y ROI de un vistazo.
Únete a los nombres más importantes de tu sector
Drive revenue and attract more clients
Hootsuite for real estate agents and builders helps you acquire and retain clients, build brand awareness, and recruit top agents. Reach more people, attract high-value leads, and protect your brand from negative reviews — all in one place.
Reduce el tiempo de respuesta y mantén el interés de los clientes y clientes potenciales con una bandeja de entrada universal de redes sociales que te permite gestionar mensajes y comentarios en todas tus plataformas.
Los flujos de trabajo de aprobación personalizables mantienen el cumplimiento de tus mensajes en todas tus agencias y oficinas. Con integraciones como Proofpoint, puedes asegurarte de que todas las publicaciones cumplan con los estándares de cumplimiento y de marca de tu empresa antes de publicarlas.
Difunde tus ofertas de empleo y corre la voz sobre tu organización con herramientas de promoción por parte de los empleados.
Obtén información útil sobre lo que funciona y lo que no con informes avanzados. Compara tu rendimiento con tus competidores y tu sector en general.
100 %
Una empresa inmobiliaria vio un aumento del 100 % en los visitantes mensuales a su sitio web con la ayuda de Hootsuite Enterprise.
3X ROI
Las empresas de servicios profesionales han utilizado nuestras herramientas para aumentar los ingresos procedentes de las redes sociales en más de un 250 %.
Hootsuite nos ha ayudado a consolidar nuestra reputación como agentes inmobiliarios con una oferta de lujo y, al mismo tiempo, a garantizar que nuestro contenido social cumpla con los deseos y las necesidades de nuestros clientes.
Consigue tu valoración de redes sociales
Descubre si tu presencia en las redes sociales es un desastre total o un sueño inmobiliario. Averigua en qué punto de la escala de madurez de las redes sociales te encuentras ahora (y recibe consejos sobre cómo mejorar).
Las herramientas que necesitas para captar clientes potenciales y demostrar el ROI, en una plataforma segura
Los agentes inmobiliarios utilizan Hootsuite para hacer crecer eficazmente su base de clientes. Nuestras herramientas de creación de contenido basadas en IA te ayudan a crear y medir contenido en la mitad de tiempo.
Consigue más clientes y deleita a tus clientes actuales
Genera reconocimiento de marca y obtén clientes potenciales de mayor calidad con publicidad en redes sociales, análisis avanzados y herramientas de venta en redes sociales. Además, utiliza la bandeja de entrada universal de redes sociales de Hootsuite para interactuar con clientes potenciales y actuales.
Mantente muy por delante de la competencia
Destaca entre tus competidores con herramientas eficientes de planificación y publicación que te permiten crear contenido atractivo en cuestión de segundos. Utiliza los análisis de Hootsuite para medir tu rendimiento frente a tus mayores rivales y obtén consejos personalizados sobre cómo mejorar.
Crea contenido cautivador (que también cumpla con las normas)
Consigue clientes potenciales de mayor calidad con sugerencias de contenido personalizadas y plantillas aprobadas por la marca. Construye relaciones con clientes y posibles clientes con contenido generado por la IA basado en lo que funciona para otros agentes.
No te pierdas ninguna mención (ni ninguna nueva tendencia)
Haz un seguimiento de lo que dice la gente (y qué piensan) sobre tu marca. Hootsuite Listening (con la tecnología de Talkwalker) facilita la monitorización de las menciones y el sentimiento de marca. Además, gracias a las potentes herramientas de búsqueda de tendencias, puedes potenciar la interacción publicando contenidos que resuenen entre colegas y clientes potenciales.
Vende más con las redes sociales
El panel de control de ventas sociales de Hootsuite Amplify te ayuda a encontrar clientes potenciales e interactuar con ellos. Posiciona a tu equipo como líderes de opinión y prepáralos para compartir contenido potente y de acuerdo con los valores de la marca. Además, usa Hootsuite Streams para encontrar e interactuar con personas que buscan servicios como el tuyo en tu área.
Recursos para agentes inmobiliarios
Tendencias, consejos y tácticas para aprovechar al máximo las redes sociales
Caso práctico: Michael Graham
Mira cómo el agente inmobiliario Michael Graham utilizó Hootsuite para aumentar un 100 % las visitas mensuales a su sitio web.
Blog: Ideas de publicaciones para redes sociales del sector inmobiliario
Atrae nuevos compradores y vendedores con esta lista de 26 publicaciones de redes sociales inmobiliarias.
Caso práctico: Promoción por parte de los empleados
Descubre cómo la herramienta de promoción por parte de los empleados de Hootsuite ayudó a las marcas a aumentar los ingresos en un 250 % año tras año.
Preguntas frecuentes
Sí. Hootsuite cuenta con herramientas que ayudan a los profesionales inmobiliarios a crear sus próximos grandes anuncios. Hootsuite Inbox te ayuda a interactuar con clientes potenciales y a nutrirlos desde ese primer "me gusta" hasta la celebración de su nuevo hogar. Utiliza Hootsuite para responder instantáneamente a mensajes y comentarios, mantenerte a la vanguardia de las conversaciones del sector y fomentar las relaciones.
Hootsuite Amplify es otra herramienta de primera generación de clientes potenciales para profesionales inmobiliarios. Permite a tu agencia de corretaje configurar contenido aprobado y seguro para la marca para que los agentes lo compartan en sus canales de redes sociales individuales. Amplify ha ayudado a nuestros clientes a aumentar sus ingresos de redes sociales en un 250 %, año tras año.
Encontrarás más recursos sobre cómo generar clientes potenciales en el sector inmobiliario en el blog de Hootsuite.
Sí. Sabemos que es difícil mantener tus publicaciones en redes sociales inmobiliarias frescas y atractivas, por lo que tenemos un montón de herramientas para ayudarte a llenar rápidamente tu calendario de contenido.
OwlyWrite AI, nuestro generador de ideas y redactor de pies de foto basado en IA, te ayuda a crear contenido inmobiliario para las redes sociales. Dile un par de palabras y escribirá los pies de página de tus redes sociales desde cero, añadirá los mejores hashtags de agentes inmobiliarios e incluso propondrá ideas de temas para tus publicaciones.
También encontrarás una variedad de elegantes plantillas de publicaciones para redes sociales integradas en Hootsuite. Simplemente personalízalas con tu contenido y haz clic en "publicar".
Sí. Hootsuite está diseñado para ayudar a empresas de todo tipo a gestionar sus anuncios pagados y publicaciones orgánicas en las redes sociales. Desde la creación de anuncios de Facebook para servicios inmobiliarios hasta la gestión y monitorización de anuncios en LinkedIn e Instagram, Hootsuite lo tiene todo en un solo panel de control.
Además, si te registras ahora, obtendrás automáticamente 500 USD en créditos publicitarios para anunciarte en LinkedIn.
¡Por supuesto! Hootsuite tiene todas las herramientas que necesitas para ejecutar tu estrategia de redes sociales en el sector inmobiliario rápidamente. Desde herramientas de creación de contenido hasta flujos que te permiten escuchar lo que la gente dice sobre tu marca o sector, Hootsuite simplifica la creación de estrategias.
Llena tu calendario de redes sociales del sector inmobiliario rápidamente con las herramientas de automatización de Hootsuite, que incluyen un generador de hashtags impulsado por IA, un escritor de pies de foto y un motor de ideas. Prepara contenido para cada red social en cuestión de segundos con atractivas plantillas al alcance de tu mano.
Con la programación en bloque y la publicación multiplataforma, también puedes automatizar el proceso de publicación. Programa publicaciones para que aparezcan en tus redes sociales tan pronto como tu publicación esté activa. Luego, con Hootsuite Analytics, haz un seguimiento de tu rendimiento sin esfuerzo y obtén consejos personalizados sobre cómo mejorar.