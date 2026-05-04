La voz del cliente (VoC) hace referencia a los comentarios y opiniones que los clientes comparten en las redes sociales, reseñas, foros y otros canales. Mediante la agregación y el análisis de los datos obtenidos con la herramienta VoC, los equipos de productos son capaces de identificar los puntos débiles, priorizar las funciones y diseñar productos que se adapten mejor a las necesidades reales de los clientes.