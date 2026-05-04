Potencia a tus equipos de producto con inteligencia social en tiempo real
Abre las puertas a la innovación de nueva generación con ayuda de Hootsuite, con la tecnología de TalkwalkerAI: la única plataforma que integra de forma fluida la escucha social, el análisis y la demografía de los consumidores para impulsar el desarrollo de productos basados en datos.
Transforma la innovación de productos con
información en tiempo real basada en datos
Identifica las tendencias, valida las ideas e impulsa la innovación centrada en el cliente con herramientas de análisis y escucha social basadas en IA y diseñadas para equipos de productos.
Detecta las tendencias emergentes y las necesidades no cubiertas de los clientes al instante con la escucha social en tiempo real y el análisis de tendencias impulsado por IA: tu equipo podrá pasar del estudio al lanzamiento en menos tiempo que nunca.
Valida ideas y características de productos mediante un análisis exhaustivo de sentimiento y una evaluación comparativa de los competidores, asegurando que cada decisión esté respaldada por datos reales y accionables.
Aprovecha la voz del cliente para agrupar los comentarios extraídos de las redes sociales, las reseñas y la interacción directa y convertir las conversaciones sin procesar en mejoras claras y accionables de productos.
El monitoreo de los lanzamientos de los competidores, los cambios en el mercado y las señales de innovación a través de alertas automáticas y paneles de control personalizables permitirá adelantar a tu equipo en un panorama en constante evolución.
Nuestro equipo recurrió a Talkwalker para hacer unos análisis específicos por categorías y conocer el sentimiento en torno a los delineadores de ojos, las tendencias entre el líquido y el lápiz, y las conversaciones que impulsan esas preferencias. El hecho de entender lo que ocurre en el mercado nos ayudó a dotar a nuestras marcas de la información que necesitan para tomar decisiones fundamentadas sobre la innovación de productos y nuestras estrategias de lanzamiento al mercado.
La plataforma de investigación de productos mejor valorada para equipos de innovación
Todo lo que necesita tu equipo para convertir las conversaciones del mundo real en ideas innovadoras de productos.
Conoce lo que quieren tus clientes con escucha social en tiempo real
Aprovecha millones de conversaciones en redes sociales, noticias, blogs y foros para identificar tendencias emergentes, necesidades no cubiertas y comentarios sobre productos a medida que surjan y deja que tu equipo saca rendimiento de cada oportunidad de innovación y potencie el posicionamiento de tu marca.
Toma decisiones más inteligentes sobre los productos a partir de un análisis de sentimiento y de tendencias impulsado por la IA
Obtén provecho de la IA avanzada para descodificar el sentimiento e identificar tendencias en alza en torno a tus productos, competidores y sector. Visualiza las cambiantes preferencias de los consumidores y utiliza este conocimiento para dar forma, con confianza, a la hoja de ruta de tus productos.
Adelántate a los competidores con herramientas inteligentes de mercado en tiempo real
Compara tus productos y rastrea los movimientos de los competidores a través de métricas de la cuota de voz y el sentimiento en vivo. Descubre nuevos lanzamientos, reacciones de clientes y oportunidades de mercado para mantener a tu equipo a la vanguardia de la innovación.
Detecta oportunidades de innovación antes que nadie
Recibe alertas basadas en la IA si se producen picos repentinos en la conversación o cambios de sentimiento en relación con tu categoría de producto. Recibe avisos de forma anticipada sobre problemas de productos o temas novedosos, y rastrea indicadores clave de rendimiento en torno a la innovación a través de paneles de control personalizables.
Acelera el trabajo en equipo y la toma de decisiones con una colaboración fluida
Asignar insights y tareas a los equipos de producto, I+D y marketing en unos pocos clics. Automatiza los informes y comparte los hallazgos sin esfuerzo, integrándote con tus herramientas actuales para acelerar cada etapa del desarrollo del producto.
Talkwalker nos permitió identificar un riesgo potencial para la reputación durante las pruebas de producto. Sabíamos que a los consumidores les preocupaban los aceites de semillas, pero necesitábamos contar con datos para respaldar nuestras suposiciones antes de ajustar nuestras pruebas. Al analizar el sentimiento, confirmamos que el aceite de palma fue el que obtuvo la reacción negativa más fuerte, lo que nos permitió ahorrar costes en I+D y proteger la marca de una enorme crisis de reputación.
Historias de clientes
Descubre cómo Yves Rocher recurrió a Hootsuite para superar a sus competidores en sentimiento de marca positivo.
Una presencia receptiva en redes sociales y un enfoque en la experiencia del cliente han tenido un papel esencial en el rápido crecimiento de la fabulosa aplicación de Careem.
Preguntas frecuentes (FAQ)
El empleo de la escucha social para el desarrollo de productos abarca el análisis de conversaciones procedentes de las redes sociales, foros, blogs, reseñas y noticias, lo que ayuda a entender las aspiraciones, necesidades y preocupaciones de los clientes. Plataformas como Hootsuite, con la tecnologia de TalkwalkerAI, ayudan a los equipos de productos a identificar tendencias emergentes, comentarios sobre productos y necesidades no cubiertas en tiempo real, y les facilitan el desarrollo de mejores productos en menos tiempo.
La escucha social mejora la innovación de productos al revelar comentarios auténticos de los clientes y las tendencias del mercado directamente a partir de conversaciones en línea. Mediante el análisis del sentimiento, los temas de moda y la actividad de los competidores, los equipos de productos pueden validar ideas, perfeccionar las características de sus productos y dar prioridad a las innovaciones que los clientes realmente reclaman.
Los equipos de productos utilizan los datos de la escucha social para monitorear los comentarios sobre los productos, identificar tendencias emergentes de los consumidores, validar conceptos de productos y hacer comparaciones con los competidores. Esta información ayuda a los equipos a tomar decisiones basadas en la evidencia y de forma más rápida sobre las características de productos, el posicionamiento y las estrategias de lanzamiento al mercado.
Las mejores plataformas de investigación de productos combinan la escucha social, el análisis de tendencias, el análisis de sentimiento y la inteligencia competitiva en un único panel de control. Hootsuite, con la tecnología de TalkwalkerAI, permite a los equipos de productos analizar millones de conversaciones en línea para identificar oportunidades, validar ideas y adelantarse a los competidores.
El análisis de tendencias basado en la IA explora miles de millones de conversaciones en línea para detectar picos repentinos de palabras clave, temas y cambios de sentimiento. Esto ayuda a los equipos de productos a identificar tendencias emergentes, giros en las preferencias de los consumidores y nuevas oportunidades de productos mucho antes de que se hagan populares.
La voz del cliente (VoC) hace referencia a los comentarios y opiniones que los clientes comparten en las redes sociales, reseñas, foros y otros canales. Mediante la agregación y el análisis de los datos obtenidos con la herramienta VoC, los equipos de productos son capaces de identificar los puntos débiles, priorizar las funciones y diseñar productos que se adapten mejor a las necesidades reales de los clientes.
Las herramientas de inteligencia competitiva rastrean las menciones, el sentimiento y la interacción en torno a los productos y anuncios de los competidores. Hootsuite, con la tecnología de TalkwalkerAI, ayuda a los equipos de productos a monitorear los lanzamientos de los competidores, hacer un análisis comparativo del rendimiento en el mercado y descubrir oportunidades de nicho en tiempo real.
La inteligencia de mercado en tiempo real ayuda a los equipos de productos identificar rápidamente las tendencias de los consumidores, los movimientos de los competidores y los comentarios sobre productos a medida que se producen. Esto les permite tomar decisiones con mayor rapidez, reducir el riesgo en el lanzamiento de productos y llevar las innovaciones al mercado antes que los competidores.
Materializa las conversaciones de clientes en tu próximo e impactante producto
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