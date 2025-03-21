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- Un'occasione per rispondere alle domande e farsi un'idea di come Hootsuite può farti risparmiare tempo, semplificare e raggiungere nuovi traguardi sui social
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I migliori marchi del mondo si affidano a Hootsuite per vincere sui social media
5,5 milioni di dollari
Con Hootsuite, l'Università della Georgia ha raccolto 5,5 milioni di dollari in donazioni in 24 ore, con un aumento del 522% delle entrate attribuite ai social.
I nostri clienti ci adorano
Guarda cosa dicono gli utenti reali su Hootsuite
Mar 21, 2025
“Hootsuite ha ridotto della metà il carico di lavoro del nostro team!”
“Adoriamo Hootsuite per i report, il monitoraggio delle prestazioni degli annunci, la creazione di relazioni con i clienti e per quanto sia facile da usare! Utilizziamo questo strumento ogni giorno.”Read the full review
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Hannah S.
Coordinatore delle comunicazioni digitali
VAZZO Creative