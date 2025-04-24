Helping organizations unlock the value of their social media relationships since 2008
Hootsuite è nata nel 2008, quando l'agenzia di marketing digitale del nostro fondatore aveva bisogno di uno strumento per gestire i social media. Non siamo riusciti a trovare ciò di cui avevamo bisogno, quindi l'abbiamo realizzato noi stessi. Abbiamo trovato un nome (Hootsuite!), l'abbiamo incollato con del nastro adesivo alla porta d'ingresso e abbiamo raggiunto i 100.000 utenti entro l'estate. Da allora non ci siamo più fermati.
Tutti i migliori marchi sui social media usano Hootsuite
Ushering in a new era of social media performance
Hootsuite pioneered the social media management category in 2008, and has been leading the global social space ever since.
Today, Hootsuite is the social media performance engine that helps organizations unlock the value of their social media relationships, by turning social insights into clear action and measurable business impact.
With unparalleled expertise in social marketing, social listening, employee advocacy, and social customer service, Hootsuite is the trusted choice for hundreds of thousands of customers, from small businesses to the largest in the world.
Hootsuite è il miglior prodotto software n.1 di G2 per il 2026
I nostri clienti ci hanno classificato al primo posto in diverse categorie di G2 quest'anno, tra cui Migliori prodotti software e Migliori prodotti di marketing. G2 è una delle più grandi piattaforme indipendenti di recensioni di software, basata su recensioni verificate dei clienti.
Accetta i consigli di utenti reali: Hootsuite è indispensabile
L'inclusione è al centro di ciò che facciamo
Costruiamo una cultura basata sulle differenze, l'inclusione e i risultati, che incoraggia l'autenticità delle persone e crea un ambiente dove tutti i dipendenti possono eccellere.
Per farlo, ci atteniamo a sei principi guida.
Sempre più avanti
Dare to go beyond the expected to achieve greatness.
Un solo team
Make Hootsuite a place we soar together by respecting each other's individuality, building trust, and showing up for the team.
Il cliente al centro
La nostra priorità è il successo dei nostri clienti.
Velocità e agilità
Ampliamo il nostro vantaggio competitivo preferendo velocità e semplicità a perfezione e complessità.
Giocare per vincere
Ci impegniamo per creare un'azienda incredibile e redditizia per clienti, dipendenti e per tutte le parti interessate.
Vicini e alleati
Offriamo un contributo alle nostre community e ne diventiamo fedeli alleati.
Nel 2008, i social avevano appena iniziato a cambiare tutto e le aziende cercavano di capirne l'impatto. Abbiamo realizzato il prototipo di uno strumento per la gestione di più reti da un'unica dashboard e, sebbene l'idea fosse semplice, ha preso piede rapidamente. Quindici anni dopo, Hootsuite vanta clienti in oltre 200 paesi e uffici in tutto il mondo.
Real actions lead to real results
La nostra leadership
Una realizzazione impeccabile inizia con un'idea brillante. Ti presentiamo l'audace team esecutivo e il consiglio di amministrazione alla guida di Hootsuite.
Il nostro impegno per la DEI
Facciamo del nostro meglio per far sentire ognuno accolto, apprezzato e libero di svolgere al meglio il proprio lavoro senza dover scendere a compromessi.
Il nostro impatto sociale
We strive to positively impact our employees, customers, neighborhoods, communities, and our environment.