Hootsuite è nata nel 2008, quando l'agenzia di marketing digitale del nostro fondatore aveva bisogno di uno strumento per gestire i social media. Non siamo riusciti a trovare ciò di cui avevamo bisogno, quindi l'abbiamo realizzato noi stessi. Abbiamo trovato un nome (Hootsuite!), l'abbiamo incollato con del nastro adesivo alla porta d'ingresso e abbiamo raggiunto i 100.000 utenti entro l'estate. Da allora non ci siamo più fermati.