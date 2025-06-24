Monitor everything, so your brand is prepared for anything
Anticipa le tendenze, salvaguarda la salute del tuo brand e scopri cosa interessa davvero alla tua audience. Talkwalker di Hootsuite tiene traccia di miliardi di conversazioni e le trasforma nel tuo vantaggio competitivo.
Monitora l'intero web con la copertura di dati più ampia del settore
Ottieni il quadro più chiaro possibile di ciò che la tua audience sta dicendo, indipendentemente da dove lo dica. L'AI avanzata tiene traccia di milioni di siti web, così non perderai mai una menzione, una crisi o l'opportunità di partecipare alla conversazione.
Informazioni più approfondite, vittorie più grandi
Individua i rischi in anticipo, vedi cosa funziona e sii il primo nella tua nicchia a cogliere preziose opportunità. Talkwalker di Hootsuite è il software di ascolto social che fa tutto in un unico luogo.
Proteggi il tuo brand
Monitora tutto ciò che le persone dicono sul tuo brand: che sia positivo, negativo o degno di essere ripubblicato.
Misura ciò che conta
Confrontati con la concorrenza, tieni d'occhio lo stato di salute del tuo brand e monitora il sentiment nel tempo.
Cresci più velocemente
Potenzia la crescita individuando le tendenze, le conversazioni e gli influencer che porteranno il tuo brand in primo piano.
Trasforma il monitoraggio dei social media in un vantaggio competitivo
Individua i rischi in anticipo, scopri cosa funziona e batti la concorrenza seguendo le ultime tendenze. Talkwalker di Hootsuite è il software di ascolto dei social media che fa tutto in un unico posto.
Protegga la reputazione del Suo marchio con il controllo dei danni in modalità automatica
Grazie agli avvisi in tempo reale e al monitoraggio continuo, non perderai mai l'occasione di prendere il controllo della narrazione. Gestisci le crisi in modo efficace, monitora il sentiment nel tempo e intervieni nelle conversazioni monitorando tutto ciò che le persone dicono.
Supera in astuzia la tua concorrenza e supera tutti nella tua nicchia
Domina il tuo settore sapendo esattamente cosa vogliono i clienti e battendo la concorrenza. Monitora facilmente il traffico sui siti web della concorrenza, lo stato di salute del brand, il posizionamento e l'audience di destinazione per stabilire i parametri di riferimento e monitorare i progressi verso i tuoi obiettivi. Inoltre, confronta il modo in cui il tuo brand appare online e sui media rispetto alla tua concorrenza.
Scopri le tendenze, gli influencer e i prodotti che la tua audience desidera realmente
Visualizza istantaneamente gli argomenti, i temi e i tipi di media che stanno attirando l'attenzione in questo momento. Costruisci partnership strategiche sui social individuando i principali influencer e le opportunità di collaborazione nel tuo settore. Quindi monitora la crescita nel tempo: sentiment, reach, engagement e altro ancora.
Sblocca intuizioni perseguibili e guidate dall'AI che ti aiutano a crescere
AI BlueSilk™ mette in evidenza gli approfondimenti che contano davvero, così puoi dedicare meno tempo alla ricerca e più tempo all'azione. Prevedi le tendenze future, analizza istantaneamente il sentiment e tagga il brand in video, immagini e audio con l'intelligenza artificiale più avanzata del settore.
Incrementa la soddisfazione dei clienti con il monitoraggio delle recensioni e gli strumenti di tracciamento CSAT
Monitora tutte le recensioni, i sondaggi e le attività di assistenza clienti del tuo brand in un unico posto. Utilizza il feedback dei clienti in tempo reale da 300 fonti possibili per affinare la tua strategia e incrementare la soddisfazione del cliente. Crea facilmente report accattivanti sulla soddisfazione del cliente che mostrano le metriche che ti interessano.
Quando si ha il livello di impegno che abbiamo in U-Haul, bisogna essere in grado di dare priorità a dove si spende il proprio tempo. Negli ultimi due anni, il nostro rapporto con Hootsuite ci ha permesso di creare solide strategie di ascolto social che ci hanno aiutato a fare proprio questo.
L'unico software di monitoraggio dei media che dipinge il quadro completo, senza lacune
Nessuno strumento di ascolto social va più in profondità di Talkwalker di Hootsuite. Monitora milioni di fonti in 239 paesi e scopri la storia completa in pochi minuti con Blue Silk™ AI.
La più ampia
copertura globale
Monitora 150 milioni di siti web e più di 30 canali di social media, tra cui Instagram, LinkedIn, Vimeo, Pinterest, Twitch, Reddit, Disqus e altri.
Dashboard personalizzate
e app
Monitora i KPI più rilevanti, aggiungi approfondimenti e visualizza dati personalizzati in base alle esigenze specifiche del team. Inoltre, ottieni rapidamente informazioni con le app predefinite.
Più di 2 anni di
Dati storici
Cerca tendenze, menzioni e dati degli ultimi 24+ mesi. Vedi come cambiano i risultati della tua ricerca nel tempo e confronta le tue prestazioni.
Rilevamento di immagini e video con AI
Le menzioni non avvengono solo nel testo. Rileva automaticamente le menzioni del brand nelle immagini, nei video e nell'audio.
In tempo reale
Avvisi
Ricevi notifiche istantanee quando il sentiment cambia, le tendenze prendono piede o la negatività si diffonde, così puoi agire rapidamente.
Oltre 50 salvataggi di
ricerche
Imposta le ricerche salvate utilizzando parole chiave e operatori booleani e definisci l'ambito dei dati che desideri monitorare e analizzare nel tempo.
Soluzioni di ascolto personalizzate per ogni team
Non importa se ti occupi di marketing, PR o assistenza clienti, gli strumenti di ascolto social basati sull'intelligenza artificiale
possono aiutarti a scoprire la tua prossima opportunità di crescita.
Aumenta il social engagement, fai crescere il numero di follower e supera la concorrenza con lo strumento di ascolto social più robusto del mercato. Inoltre, monitora e prevedi le tendenze e scopri gli influencer, i contenuti e i tipi di media che coinvolgono la tua audience.
Individua le crisi del brand prima che si verifichino, grazie agli avvisi in tempo reale, al monitoraggio delle conversazioni aggiornate al minuto e ai report di analisi del sentiment. Prendi il controllo della narrazione e rafforza la reputazione del tuo brand con partnership influenti.
Comprendi meglio i comportamenti dei clienti, le tendenze emergenti e i dati demografici che portano ai maggiori ricavi. Utilizza il clustering basato sull'intelligenza artificiale, le funzionalità di confronto dell'audience, le analisi geografiche e molto altro per sviluppare prodotti innovativi e reattivi.
Aumenta la fedeltà, la fidelizzazione e le vendite dei clienti sapendo cosa dicono le persone e come si sentono in ogni momento del percorso dell'acquirente. Monitora facilmente la soddisfazione dei clienti su siti di recensioni, social media e iniziative di assistenza clienti.
Approvato dai migliori brand sui social
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Dai il via alla tua strategia di ascolto social con risorse utili
Ascolto social: come comprendere meglio la tua audience nel 2025
Impara le basi dell'ascolto social e ottieni consigli professionali su come usarlo per comprendere meglio i tuoi follower.
13 migliori strumenti di ascolto social, oltre a suggerimenti per ottenere approfondimenti migliori
Confronta i migliori strumenti di ascolto social del settore per determinare quale sia quello più adatto a te.
Come costruire una strategia di ascolto social: 4 esempi reali
Vuoi creare la tua strategia di ascolto social da zero? Il blog di Hootsuite è qui per guidarti in ogni fase del percorso.
Domande frequenti
L'ascolto social è l'atto di tracciare i tag e le conversazioni pertinenti del brand online. Con gli strumenti giusti per l'ascolto social, puoi ascoltare quando le persone parlano del tuo brand o prodotto sui social media, blog, forum, video e altro ancora.
Puoi usare ciò che scopri per misurare la popolarità del brand, la percezione dell'audience e i desideri dei clienti. E poi puoi utilizzare queste informazioni per affinare la tua strategia di marketing.
Per una definizione approfondita dell'ascolto social e per trovare il miglior strumento di monitoraggio dei social media per la tua attività, visita il blog di Hootsuite.
L'ascolto social aiuta a prendere decisioni più informate sul brand, sul prodotto e sulla strategia. Mostra come determinati contenuti sono percepiti dall'audience, misura i risultati rispetto alla concorrenza e aiuta a identificare dove dedicare più tempo e risorse. L'ascolto social permette di affrontare rapidamente le chiacchiere negative e riduce il rischio di critiche.
Il monitoraggio dei social media migliora il sostegno ai clienti consentendoti di osservare "dietro le quinte" ciò che i clienti vogliono. Identifica i punti deboli più comuni della tua audience, le funzionalità o i prodotti che desiderano di più e cosa impedisce loro di effettuare conversioni. Con queste informazioni, potrai creare un prodotto migliore e più incentrato sul cliente.
Gli strumenti di ascolto social rilevano quando un brand viene taggato online. Raccolgono dati da social media, reti, blog, forum e altro e li visualizzano in un unico feed. Quindi forniscono una panoramica di metriche come la frequenza con cui le persone taggano il brand e le loro sensazioni al riguardo.
Indipendentemente dal piano Hootsuite scelto, otterrai preziose funzionalità di ascolto social. Ma alcuni piani di Hootsuite hanno funzionalità di ascolto social più approfondite di altri.
Indipendentemente dal piano scelto, puoi monitorare la presenza del tuo brand sui social media (tra cui Facebook, X, BlueSky, YouTube e Quora), podcast, siti web di notizie, newsletter, blog e forum. Tutti i piani ti consentono anche di rilevare le menzioni dei tuoi loghi, immagini, foto e video.
Ma con Hootsuite Listening powered by Talkwalker (disponibile solo per i clienti Hootsuite Enterprise), puoi approfondire ancora di più quelle menzioni.
Passa alla versione superiore per monitorare Instagram, Facebook, X, Threads, LinkedIn, Reddit, BlueSky, YouTube, Quora, Mixcloud, Vimeo, Dailymotion, Pinterest, Ekşi Sözlük, Twitch, Disqus, Line, podcast, siti di notizie, newsletter, blog e forum.
Hootsuite Listening powered by Talkwalker include anche 13 mesi di dati storici, essenziali se vuoi monitorare come i risultati di ricerca cambiano nel tempo. Inoltre, puoi impostare approfondimenti in tempo reale e accedere a report perseguibili con Hootsuite Listening powered by Talkwalker.
Hai bisogno di maggiori dettagli? Puoi sempre confrontare i nostri piani o contattare il reparto vendite per una demo personalizzata.
Il motore di Hootsuite Listening è basato sulle avanzate tecnologie di monitoraggio dei social media di Talkwalker. Talkwalker "perlustra" l'intero Internet alla ricerca di tag del tuo marchio o di parole chiave specifiche che lo riguardano. Quindi utilizza l'intelligenza artificiale conversazionale per fornire riassunti semplificati e avvertirti quando succede qualcosa di interessante.
Considera la tua piattaforma di ascolto social come un team personale di spie che bazzica tutti i siti web allo scopo di riportare informazioni pertinenti. Ogni volta che qualcuno parla della tua azienda o menziona termini da te specificati, il tuo social media monitor lo registra e te lo mostra in uno stream.
Leggi la nostra guida completa al monitoraggio dei social media per suggerimenti su come iniziare.
Certo! Oltre a strumenti integrati come Hootsuite Streams e Talkwalker, la dashboard di Hootsuite si integra con tutte le migliori piattaforme di ascolto social e strumenti di terze parti per aiutarti a tenere traccia delle recensioni e dei tag a modo tuo. Aggiungi ReviewTrackers, Digimind, Reddit, Google My Business e altro ancora alla tua dashboard Hootsuite per tenere d'occhio tutte le chiacchiere in tutti gli angoli del web.
Il miglior software di social media listening è quello che ti aiuta a monitorare tutto ciò che le persone dicono sul tuo brand, senza dover scavare in profondità per ottenere informazioni. Con il monitoraggio dei social media di Hootsuite, ottieni una visione panoramica della conversazione e del sentiment che interessano il tuo brand, la concorrenza e il settore. Con l'AI integrata e la ricerca rapida di Talkwalker, non dovrai più cercare approfondimenti chiave. È tutto disponibile nella dashboard di Hootsuite.
Sì. Abbiamo acquisito Talkwalker nell'aprile del 2024 per aiutare i nostri utenti a sbloccare il valore dei social media e portare le loro relazioni sui social media a un livello superiore. Tutti i clienti di Hootsuite ora hanno accesso all'AI potente e al motore di ricerca per l'ascolto social di Talkwalker.
Stiamo continuamente approfondendo le capacità di Talkwalker e le integriamo nella dashboard di Hootsuite. Alcune delle funzionalità di Talkwalker che puoi ottenere in Hootsuite in questo momento includono ricerca rapida, analisi del sentiment, AI Blue Silk™ e riconoscimento delle immagini.
Blue Silk™ AI è un modello AI proprietario sviluppato da Talkwalker e progettato specificamente per i social media. È dimostrato che aiuta gli utenti a ridurre il tempo di ricerca per l'ascolto social del 40% ogni settimana, aiutando a perfezionare la strategia social.
Ti aiuta a comprendere grandi volumi di dati e a condensarli nelle sole informazioni importanti, in modo da poter migliorare la soddisfazione dei clienti e capire cosa desiderano le persone senza dedicare ore a ricerche estenuanti.
In quanto strumento AI più completo progettato specificamente per i social media, Blue Silk™ AI può:
Analizzare e riassumere milioni di menzioni e conversazioni, condensandole in riassunti chiari e approfonditi in un formato di facile lettura.
Assicurasi di non farti perdere mai un tag importante. Blue Silk™ AI analizza oltre 150 milioni di fonti in più di 180 lingue. Monitora le menzioni sotto forma di testo, immagini, video o podcast.
Aiutarti a comprendere come le persone percepiscono il tuo brand con modelli AI all'avanguardia per l'analisi del sentiment e l'elaborazione del linguaggio. Identifica gli atteggiamenti e le motivazioni sottostanti del tuo consumatore target.
Filtrare lo spam e le notizie false. Blue Silk™ AI è in grado di rilevare e rimuovere contenuti dannosi e irrilevanti, come lo spam, il materiale NSFW e le fake news.
E molto di più!
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