Turn social posts into dollar signs with Hootsuite Standard
Plan, create, schedule, engage, monitor, and measure from one AI-first social platform. Hootsuite Standard gives you the essential tools to stay ahead on social media.
Cosa offre Hootsuite Standard
Gestisci 10 account sui social media
Pubblica, programma e analizza fino a 10 account di Social Media Marketing con Hootsuite Standard. Hai bisogno di altro? Prova Hootsuite Advanced.
Programma post illimitati
Hootsuite non pone limiti al numero di post che puoi programmare. Imposta un intero mese, settimana o un anno di contenuti in un'unica sessione di lavoro.
Aggiungi licenze
mentre cresci
Hootsuite Standard è destinato a professionisti o aziende di qualsiasi dimensione che necessitano di strumenti lineari per la gestione del Social Media Marketing. Aggiungi tutti gli utenti che ti servono.
Wearing all the hats? We’ll take a few.
Hootsuite Standard fa quello che devi fare tu, così hai più tempo per analizzare ciò che funziona e ricavare di più dai social.
Programma, monitora la performance e automatizza le attività che richiedono tempo.
Programma i post su tutti i tuoi social network contemporaneamente o personalizza i contenuti per ogni rete. Non perderai engagement, poiché Hootsuite ti dice esattamente quando pubblicare per ottenere il maggior numero di like, commenti e reach.
Migliora la performance sui social con report analitici che mostrano la performance dei tuoi post su tutti i tuoi social network. Visualizza l'engagement dei post, ottieni i punti salienti della performance, confrontati con fino a cinque concorrenti e altro ancora.
Lo strumento di scrittura AI di Hootsuite crea istantaneamente didascalie, genera immagini e trasforma le tendenze in nuovi post.
I messaggi diretti (DM) si accumulano? Mantieni ordinata la casella di posta con un'unica casella centralizzata per tutti i tuoi messaggi pubblici e privati sui diversi social network. Inoltre, aggiungi conversazioni interne e note di contatto per fornire ai membri del tuo team il contesto di cui hanno bisogno allo scopo di offrire un servizio clienti di alto livello.
Hootsuite semplifica la gestione dei social media. La possibilità di programmare i post in anticipo fa risparmiare molto tempo e mi permette di godermi i fine settimana senza dovermi preoccupare dei nostri canali social.
Porta l'intera strategia del Social Media Marketing in un'unica dashboard
Creare, pubblicare e guardare le statistiche social salire alle stelle. Fa tutto parte dell'esperienza di Hootsuite Standard.
Monitora la performance di ogni post (e dimostra il tuo impatto)
Analizza i dati e crea report sulla performance dei tuoi social media con i modelli di report. Visualizza i post con la performance migliore, tieni d'occhio la concorrenza con un benchmarking rispetto alla concorrenza e scopri esattamente quando pubblicare per ottenere il massimo engagement.
Monitora ciò che le persone dicono sul tuo brand o sui concorrenti
Definisci strategie più intelligenti sapendo cosa dicono le persone e come si sentono riguardo al tuo brand. Cerca menzioni della tua azienda, della concorrenza, degli argomenti pertinenti e degli hashtag degli ultimi sette giorni. Inoltre, utilizza l'AI per riassumere i dati, rilevare i picchi e analizzare il sentiment.
Coinvolgi la tua audience a un livello completamente nuovo
Hootsuite rende più facile che mai rispondere ai messaggi, partecipare a conversazioni pubbliche e gestire i commenti. Semplifica le risposte e interagisci su Facebook, Instagram, X (Twitter) e LinkedIn con Hootsuite Standard.
Work smarter with an AI teammate for social media management
Ask natural-language questions about your content performance, competitors, audience, or social trends. Wisdom helps you uncover insights, summarize findings, and discover your next best move without digging through dashboards.
Altre funzioni di Hootsuite Standard
Hootsuite è molto più di un semplice strumento di pubblicazione per più social network. È un motore di performance all-in-one per il Social Media Marketing, progettato per aiutarti a semplificare l'intera strategia.
Scrittore di didascalie AI
Chiedi all’AI di scrivere le didascalie e gli hashtag per i tuoi social media, di riproporre i post più efficaci e di generare idee di contenuti da zero.
Orario migliore per pubblicare in base al tuo obiettivo
Scopri esattamente quando pubblicare su ogni social media per aumentare l'engagement, generare traffico, creare consapevolezza o ampliare il reach.
Modelli di report predefiniti
Dimostra il valore del tuo lavoro con i modelli di report. Mostra i punti salienti delle prestazioni, l'engagement, gli approfondimenti sull'audience e altro ancora.
Argomenti di tendenza nel tuo settore
Monitora gli argomenti di tendenza nel tuo settore e ottieni idee su cosa pubblicare. Quindi lascia che l'AI crei istantaneamente contenuti di tendenza.
Tutti i migliori brand sui social media usano Hootsuite
Scopri cosa può fare Hootsuite per te
Come Stuckey's ha potenziato le vendite online del 750%
Scopri come una leggendaria azienda americana produttrice di caramelle ha utilizzato Hootsuite per aumentare le vendite online del 750%.
Legga le recensioni dei clienti di Hootsuite
Non a caso i nostri clienti definiscono Hootsuite un marchio che "cambia-le-regole-del-gioco" e "salvavita".
Come Apricotton ha aumentato le vendite del 108% in due settimane
Scopri come una piccola azienda ha utilizzato Hootsuite per stimolare la crescita social a una velocità incredibile.
Frequently asked questions
Hootsuite Standard è perfetto per le piccole imprese, i singoli e i piccoli team social che desiderano gestire fino a 5 profili social da un'unica scheda. È ideale per principianti, utenti intermedi e persino professionisti esperti di social media che vogliono evitare di dover passare da una scheda all'altra ogni giorno.
Può aiutare i professionisti dei social media con poco tempo a disposizione a risparmiare tempo grazie alla programmazione illimitata dei post, una casella di posta centralizzata per tutti i messaggi, l'ascolto social per tenere traccia delle tendenze e delle menzioni e preziosi strumenti di reporting che spiegano come replicare i post con le migliori prestazioni per ottenere una rapida crescita. Può anche aiutarti a creare e monitorare i tuoi annunci sui social media, tutto nello stesso posto.
Un'altra cosa interessante di Hootsuite Standard? È progettato per crescere con te. Inizia con un utente e aggiungine altri man mano che il tuo team cresce (perché con il nostro aiuto, sarà inevitabile).
Ti servono altre opzioni? Confronta tutti i piani di Hootsuite.
Hootsuite Standard non è ideale per chi deve gestire più di 5 social account o per chi necessita di ascolto social approfondito, di una pubblicazione più avanzata o di funzionalità di collaborazione più sofisticate. Inoltre, non è l'opzione migliore per le aziende con esigenze di messaggistica con volumi notevoli.
Ma non ti preoccupare: Hootsuite ha piani per tutti.
Se ti riconosci in questa descrizione, potresti essere un candidato ideale per Hootsuite Advanced o Enterprise.
Hootsuite Standard Analytics aiuta a capire perché alcuni post sono migliori di altri, indica il momento migliore per pubblicare in base all'audience specifica, e consente di risparmiare tempo nella raccolta dei dati. (Ovvero: ti aiuta a convincere il tuo capo a sostenere la tua prossima grande idea).
Con Hootsuite Standard Analytics, puoi:
Monitora le metriche dei social media a pagamento e organiche per Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok, LinkedIn, Pinterest e YouTube.
Scopri il momento migliore per pubblicare in base al tuo obiettivo e alla tua rete, e programma automaticamente la pubblicazione dei post in quel momento.
Confronta le tue prestazioni con quelle della concorrenza. Gli utenti di Hootsuite Standard possono confrontare cinque concorrenti contemporaneamente.
Esporta i report nel formato che funziona meglio per te, inclusi PDF o PPT.
Il bello di Hootsuite Standard è che non devi eseguire l'upgrade per ottenere l'ascolto social. Include strumenti che ti aiutano a monitorare i tag e il sentiment del brand. Inoltre, ti aiuterà a riempire il tuo calendario con contenuti davvero in sintonia con la tua audience target.
Con Hootsuite Standard, puoi monitorare i tag del brand e scoprire il sentiment dietro argomenti, eventi, temi e prodotti specifici.
Cerca negli ultimi sette giorni le menzioni del tuo brand, della concorrenza e delle tendenze, e confronta due risultati di ricerca.
Riassumi i risultati con l'AI. Non dovrai più setacciare migliaia di tag. L'intelligenza artificiale proprietaria di Hootsuite per l'ascolto social condensa tutte le informazioni importanti.
Rileva automaticamente i picchi per vedere rapidamente quando i tag del brand sono al massimo e ottenere informazioni sui motivi dell'aumento dell'attività.
Analizza cosa pensano le persone del tuo brand e di determinati argomenti con l'analisi del sentiment.
Hootsuite Listening può aiutarti a informare ciò che pubblichi, a trovare influencer e persino a potenziare l'engagement.
Monitora i temi principali con nuvole di parole che suddividono gli argomenti rilevanti dei post delle persone in un formato di facile lettura.
Monitora gli hashtag più utilizzati nella tua nicchia per far conoscere i tuoi contenuti a più persone e trovare idee su cosa pubblicare.
Analizza i dati demografici, comprese le caratteristiche degli utenti e le posizioni geografiche, per scoprire dove si concentra l'engagement.
Trova gli influencer e scopri le migliori piattaforme social per la tua nicchia.
…e molto altro ancora!
Hootsuite Standard funziona consolidando tutti i social network in un'unica dashboard intuitiva consentendo di gestirli da un'unica postazione. Al primo accesso a Hootsuite, ti verrà richiesto di aggiungere gli account Facebook, TikTok, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, YouTube, Threads e Pinterest.
Dopo aver collegato gli account alla dashboard di Hootsuite, sarà possibile programmare un numero illimitato di post su ogni network, visualizzare un calendario dei contenuti multipiattaforma, misurare le performance dei post e individuare il momento migliore per pubblicare.
Hootsuite Standard migliora a ogni utilizzo: una pubblicazione coerente fornisce maggiori informazioni sul comportamento dell'audience, sui post che ottengono il maggior engagement e sulla crescita nel corso del tempo.
Hootsuite Standard include una serie di strumenti di gestione dei social media che ti aiuteranno a far crescere i tuoi follower online e a risparmiare tempo mentre lo fai.
Gli utenti di Hootsuite Standard ottengono:
Strumenti per la pubblicazione: post programmati illimitati, strumento di scrittura di contenuti per social media basato sull’AI, calendario dei contenuti drag-and-drop che mostra tutti i network, orari consigliati per la pubblicazione, un generatore di hashtag e altro ancora.
Casella di posta unificata per i social media: casella di posta multipiattaforma che consente di rispondere ai messaggi pubblici e privati su Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter) e WhatsApp.
Analisi dettagliate sui social media: report con centinaia di metriche sui social media, report personalizzabili, benchmarking competitivo, analisi degli annunci organici e sponsorizzati, modelli di report ed esportazioni di report.
Strumenti di ascolto social: analisi del sentiment per scoprire cosa pensano le persone del tuo brand o di un argomento specifico, monitorare le tendenze più importanti per settore e ricerca rapida per monitorare tag, hashtag e argomenti.
Strumenti per il flusso di lavoro e la collaborazione: gli utenti di Hootsuite Standard con più di un utente hanno accesso ai commenti interni sui post sui social, ai flussi di lavoro di assegnazione dei messaggi, alla prevenzione delle collisioni tra agenti e alle impostazioni aggiuntive delle autorizzazioni utente.
Funzionalità di condivisione ed esportazione: esporta i contenuti nel formato più adatto per te (.pdf o .ppt), inviali all'indirizzo e-mail di un membro del team oppure programma l'invio di report via e-mail.
Prova Hootsuite Standard a titolo completamente gratuito
Ottieni accesso immediato a tutte le funzionalità di Hootsuite Standard durante il periodo di prova. Senza obblighi.