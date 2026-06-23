Hootsuite Standard è perfetto per le piccole imprese, i singoli e i piccoli team social che desiderano gestire fino a 5 profili social da un'unica scheda. È ideale per principianti, utenti intermedi e persino professionisti esperti di social media che vogliono evitare di dover passare da una scheda all'altra ogni giorno.

Può aiutare i professionisti dei social media con poco tempo a disposizione a risparmiare tempo grazie alla programmazione illimitata dei post, una casella di posta centralizzata per tutti i messaggi, l'ascolto social per tenere traccia delle tendenze e delle menzioni e preziosi strumenti di reporting che spiegano come replicare i post con le migliori prestazioni per ottenere una rapida crescita. Può anche aiutarti a creare e monitorare i tuoi annunci sui social media, tutto nello stesso posto.

Un'altra cosa interessante di Hootsuite Standard? È progettato per crescere con te. Inizia con un utente e aggiungine altri man mano che il tuo team cresce (perché con il nostro aiuto, sarà inevitabile).