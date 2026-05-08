The ultimate AI-powered social marketing tool
Plan smarter campaigns, create content your audience actually wants, and prove the impact of every post with Hootsuite powered by TalkwalkerAI.
Il principale strumento di social media al mondo è ora alimentato da TalkwalkerAI
Hootsuite combina l'ascolto social alimentato da AI, analisi avanzate e strumenti di pubblicazione leader del settore in una dashboard di marketing sui social completa.
Monitor brand mentions and trends
Monitor mentions across social media, news, blogs, and more. Find trending topics and content opportunities before they peak.
Publish across social networks in a few taps
Publish and schedule multiple social media networks at once, create standout content, and visualize your posts in a drag-and-drop calendar.
Monitora e analizza le performance sui social
Monitora centinaia di statistiche sui social media per sapere esattamente quali tipi di contenuti, reti e post ottengono i migliori risultati.
Tutto ciò di cui i social marketer hanno bisogno per avere successo sui social media
Hootsuite non è più solo uno strumento per la pianificazione dei social media. È un motore di analisi su larga scala che ti mantiene al vertice del tuo settore.
Stop guessing what will resonate. AI-powered sentiment and conversation analysis reveal what audiences love, what frustrates them, and what they’re talking about most — helping you craft campaigns that connect.
Plan, schedule, and publish content across all major social networks from one unified dashboard. Coordinate campaigns across teams, approve posts faster, and keep your brand voice consistent everywhere.
Misura l'impatto di ogni campagna con analisi dell'engagement in tempo reale, approfondimenti sul pubblico e monitoraggio del sentiment. Vedi subito cosa funziona e adatta la tua strategia mentre la campagna è ancora in corso.
Discover creators and influencers who already connect with your audience. Evaluate reach, engagement, and relevance to build partnerships that expand your brand’s impact.
We were developing a new social strategy, one that would engage our followers, grow our audience, and make our brand stand out as a thought leader in the healthcare industry. We knew we needed a strong partner to help us grow and push ourselves even further, Hootsuite was the perfect fit.
Un set di funzionalità creato per e da manager dei social media
Hootsuite è stato il primo strumento di gestione dei social media, e siamo ancora i migliori dopo 18 anni.
Pubblicazione: creare contenuti migliori che ottengono risultati
Crea, programma e pubblica contenuti su tutte le tue reti social in un unico posto. Supera il blocco creativo con il nostro scrittore AI e generatore di idee per post. Risparmia ulteriore tempo con modelli incorporati e semplici strumenti di collaborazione e approvazione.
Social listening: Track what people are saying and how they feel
Track trends and monitor topics, mentions, and hashtags to see brand sentiment and get ideas for what to post. Blue Silk™ AI condenses complex data down to easy-to-read summaries and detects brand mentions in photos, videos, and GIFs.
Analytics: See what’s working and how to improve
Make more strategic decisions every time you post with in-depth social media analytics tools. Maximize engagement by seeing the best time to post based on your audience and goals. Hootsuite Analytics will even show you industry benchmarks to see how you’re doing compared to your peers.
Analisi della concorrenza: supera la concorrenza sui social
Monitora le prestazioni, la frequenza di pubblicazione e le strategie della concorrenza sui social media e non solo. Monitora le menzioni, la crescita dei follower, l'engagement medio e le performance dei post. Inoltre, scopri le tendenze nella tua nicchia prima dei tuoi concorrenti.
Posta in arrivo: riunisci tutti i tuoi messaggi e DM in un unico posto
Rispondi a messaggi, commenti e domande del servizio clienti da una singola scheda con una casella di posta unificata e automatizzata per i social media. Risposte salvate, auto-responder, DM automatici, instradamento basato sulle competenze e chatbot ti aiutano a rispondere più velocemente e a fornire un'assistenza clienti costante.
I report di social media e le analisi della concorrenza a cui possiamo accedere tramite Hootsuite ci forniscono preziose informazioni sui nostri contenuti più coinvolgenti. Mi sento più intelligente quando partecipo a una riunione con prove supportate da dati che dimostrano l'impatto dei nostri sforzi sui social.
A customizable social marketing dashboard tailored to your needs
Unify your entire social marketing workflow with customizable dashboards built to match your team, goals, and KPIs.
Pubblicazione unificata sui social media
Pianifica, programma e pubblica i post su Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X (Twitter) e altro ancora da un'unica dashboard semplificata.
Analisi del sentiment e della percezione del brand
Comprendi esattamente come l'audience percepisce il tuo brand, le tue campagne e la concorrenza con l'analisi del sentiment in tempo reale basata sull'AI.
Employee advocacy
Empower employees to share your posts across their own social networks — and grow your engagement exponentially — with Hootsuite Amplify.
Creazione di contenuti AI
Crea immagini on-brand e copia direttamente dalla tua dashboard di Hootsuite. Aggiungi le linee guida del tuo brand, le preferenze e altro ancora per ottenere contenuti pronti per la pubblicazione.
Approvals and security
Reduce risk, save time, and ensure that all your posts are on brand with a seamless approval workflow process. Integrate with Proofpoint for extra publishing security.
Dashboard e report personalizzati
Crea dashboard su misura e genera automaticamente report per gli stakeholder e la dirigenza. Aggiungi le metriche rilevanti per il tuo team.
Influencer finder and management
Manage user-generated content and influencer relationships right from the Hootsuite dashboard with TINT and Upfluence. Plus, discover top influencers in your space.
Trend discovery
Search brand mentions and trending topics across the web to see what people are posting about and commenting on. Then automatically turn them into posts with AI.
Best time to post
Get more likes, comments, and shares with recommended times to publish. See the times your audience is most likely to engage — based on real user data.
Frequently asked questions (FAQs)
Hootsuite powered by TalkwalkerAI is an all-in-one social marketing platform that combines social media publishing, analytics, and advanced social listening. It helps teams monitor conversations, create better content, track performance, and turn insights into high-impact campaigns — all from one dashboard.
Sì. Hootsuite ha acquisito Talkwalker nell'aprile 2024 per portare direttamente nella piattaforma Hootsuite capacità leader del settore di ascolto social e AI, creando una soluzione più potente e unificata per i team di social marketing.
Hootsuite helps marketers improve performance by combining publishing, analytics, and AI-powered insights. You can identify what your audience cares about, create content backed by real data, publish across networks, and optimize campaigns in real time.
Unlike basic scheduling tools, Hootsuite combines social media management with advanced AI-powered listening from Talkwalker. This means you’re not just publishing content — you’re using real-time audience insights, trend data, and sentiment analysis to drive strategy.
L'ascolto social è il processo di tracciare conversazioni, menzioni e tendenze sui social media e sul web. Aiuta i marketer a comprendere il sentiment del pubblico, scoprire opportunità di contenuto, monitorare la reputazione del brand e prendere decisioni di campagna più informate.
Con l'ascolto alimentato da Talkwalker, Hootsuite può monitorare le menzioni dei brand su oltre 30 social network e oltre 150 milioni di siti web, inclusi notizie, blog, forum e persino immagini, video e audio.
Hootsuite uses AI-powered trend detection to surface emerging topics, hashtags, and conversations in real time. This helps marketers identify opportunities early and create content that aligns with what audiences are already engaging with.
Yes. Hootsuite provides detailed analytics and reporting tools that track engagement, reach, sentiment, and share of voice. Custom dashboards and automated reports make it easy to prove the impact of your social media campaigns.
Sì. Hootsuite ti permette di tracciare le prestazioni della concorrenza, monitorare la visibilità e analizzare le loro strategie di contenuti. Queste informazioni ti aiutano a confrontare le tue prestazioni e a individuare opportunità per superare i concorrenti.
Funzionalità AI come Blue Silk™ AI riassumono grandi insiemi di dati, rilevano tendenze, identificano variazioni di sentiment e generano approfondimenti istantaneamente. Questo aiuta i team a risparmiare tempo, ad agire più velocemente e a prendere decisioni di marketing più intelligenti senza analisi manuali.
Sì. Hootsuite include strumenti di collaborazione come flussi di lavoro di approvazione, dashboard condivise e report automatizzati. I team possono pianificare insieme le campagne, assegnare attività e garantire che tutti i contenuti rimangano on-brand e conformi.
Marketing sui social che produce risultati tangibili
Con Hootsuite powered by TalkwalkerAI, il tuo team può scoprire approfondimenti sull'audience, creare campagne più intelligenti e dimostrare l'impatto di ogni sforzo di marketing sui social.