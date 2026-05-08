Che cos'è l'ascolto social e perché è importante per il marketing?

L'ascolto social è il processo di tracciare conversazioni, menzioni e tendenze sui social media e sul web. Aiuta i marketer a comprendere il sentiment del pubblico, scoprire opportunità di contenuto, monitorare la reputazione del brand e prendere decisioni di campagna più informate.

Con l'ascolto alimentato da Talkwalker, Hootsuite può monitorare le menzioni dei brand su oltre 30 social network e oltre 150 milioni di siti web, inclusi notizie, blog, forum e persino immagini, video e audio.