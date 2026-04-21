Strumenti gratuiti di social media per aiutarti a crescere online
Gestire e far crescere il tuo marchio online è un lavoro difficile. Gli strumenti gratuiti di Hootsuite per creatori e professionisti dei social media ti fanno risparmiare tempo e semplificano il tuo lavoro. Assicurati di aggiungere questa pagina ai segnalibri e di tornare spesso.
Generatori di sottotitoli per il social media marketing
Le didascalie per il social media marketing che interrompono lo scorrimento sono a portata di clic.
Generatore di didascalie
Poco tempo? Usa l'intelligenza artificiale per scrivere didascalie per sei diversi social network, tra cui Facebook, Twitter, LinkedIn e TikTok.
Generatore di didascalie Instagram
Genera didascalie per Instagram in pochi secondi con questo scrittore di didascalie per Instagram basato sull'intelligenza artificiale.
Generatore di tweet
Questo generatore di tweet basato sull'intelligenza artificiale può aiutarti a creare tweet virali per mantenere il tuo feed emozionante.
Generatore di post LinkedIn
Questo scrittore di didascalie AI è la chiave per aiutarti a diventare il prossimo grande influencer o leader di pensiero di LinkedIn.
Generatore di didascalie per post di Facebook
Riempi velocemente il tuo calendario di contenuti con questo generatore di post di Facebook basato sull'intelligenza artificiale. Trova la creatività e scrivi i tuoi contenuti nella metà del tempo.
Generatore Meta Threads
I post virali di Threads sono a pochi clic di distanza. Utilizza questo generatore di post gratuito per avviare correttamente il tuo canale Threads.
Generatore di descrizioni video YouTube
Ottieni più attenzione sui tuoi video e sui tuoi Shorts con questo generatore di descrizioni video di YouTube.
Generatore di titoli YouTube
Pubblica titoli su YouTube che indurranno gli utenti a soffermarsi sui tuoi post con questo pratico generatore di descrizioni video.
Generatori di hashtag sui social media
Diventa un supereroe dell'hashtag senza nemmeno sudare.
Generatore di hashtag
Metti il turbo ai tuoi post sui social media con questo generatore gratuito di hashtag per social media per più reti.
Generatore di hashtag Instagram
Dai ai post del tuo feed, ai reel e alle storie un pizzico di magia virale con questo generatore di hashtag di Instagram.
Generatore di hashtag TikTok
Ottieni più visualizzazioni sulla ForYouPage e oltre con questo generatore di hashtag TikTok perfetto per brand e creatori.
Strumenti di ascolto social gratuiti
Guarda cosa dicono le persone sul tuo brand o sul tuo settore, imposta avvisi per monitorare i tag e crea valori booleani di ricerca di livello successivo, il tutto gratis.
Generatore di ricerca booleano
Ottieni termini di ricerca booleani esperti e personalizzati per gli addetti al marketing con il generatore di ricerca booleana gratuito di Hootsuite.
Analizzatore del sentiment
Scopri cosa pensano i clienti del tuo marchio o di un argomento specifico con questo strumento gratuito di analisi del sentiment del marchio.
Ricerca di ascolto social
Monitora le menzioni e gli hashtag dei marchi con questo strumento di ricerca gratuito sui social media. Scopri argomenti di tendenza, trova influencer e partecipa agli argomenti più gettonati.
Avvisi di ascolto social
Non perdere nemmeno una menzione del tuo marchio, dei tuoi prodotti o delle tue parole chiave. Riceverai tutto direttamente nella tua casella di posta, completamente gratis.
Generatori di nomi utente per i social media
Genera nomi utente che invoglino le persone a premere quel pulsante Segui.
Generatore di nomi utente
Inventa (o reinventa) il tuo personaggio online con questo generatore di handle basato sull'intelligenza artificiale per social network, forum, siti di gioco e altro ancora.
Generatore di nomi utente Instagram
Ottieni un elenco di idee per i nomi di Instagram in pochi secondi. È lo strumento perfetto per aziende o privati che desiderano raggiungere il successo su Insta.
Generatore di nomi utente TikTok
Aumenta le tue possibilità di diventare virale su TikTok con un nuovo nome utente scintillante. Genera un elenco di nomi utente TikTok in pochi secondi con questo strumento.
Generatore di nomi utente YouTube
Fai risaltare il tuo canale con un nome utente YouTube memorabile. Chiedi a questo strumento di creare un elenco di opzioni in un istante.
Generatori di bio sui social media
Una nuova biografia può farti sentire una persona completamente nuova.
Generatore di biografie per social media
Crei una biografia che fermi lo scroll su qualsiasi social network con questo pratico creatore di biografie per 15+ network.
Generatore di biografie Instagram
Aggiorna il tuo profilo Instagram con questo breve generatore di biografie Instagram. Funziona per account aziendali e personali.
Generatore di descrizioni del canale YouTube
Ottieni più visualizzazioni, Mi piace e iscritti con questo generatore di descrizioni dei canali YouTube semplice e veloce.
strumenti di analitica sui social media
Dì addio agli indovinelli. Questi strumenti ti aiuteranno a capire come ti stai davvero comportando online.
Calcolatore del ROI dei social media
Vuoi vedere quanto valore ottieni da ogni post sui social? Prova questa calcolatrice gratuita del ROI.
Calcolatore di engagement rate
Determina il ritorno sull'investimento (ROI) sui social media, migliora il tuo kit multimediale e scopri quali post funzionano e quali necessitano di lavoro.
Calcolatore dell'engagement rate di Instagram
Valuta rapidamente le prestazioni di un post del feed, di una storia o di un reel con questo calcolatore dell'engagement rate di Instagram.
Calcolatore di engagement rate di TikTok
Dimentica la matematica mentale. Inserisci semplicemente le tue statistiche TikTok e noi faremo tutti i calcoli per te.
Calcolatore del punteggio di Twitter
Vuoi vedere la tua performance su Twitter? Prova il nostro strumento di punteggio dell'engagement per vedere come stai andando ora.
Strumenti di ascolto social gratuiti
Guarda cosa dicono le persone sul tuo brand o sul tuo settore, imposta avvisi per monitorare i tag e crea valori booleani di ricerca di livello successivo, il tutto gratis.
Strumento SEO per i social media
Vuoi rendere i tuoi contenuti più facili da scoprire sui social media? Usa questo strumento per aggiornare le tue didascalie in modo da facilitare la ricerca.
Strumento SEO per Instagram
Aiuta gli utenti di Instagram a scoprire i tuoi contenuti con questo strumento. Descrivi semplicemente il tuo post e ottimizzerà la didascalia per la ricerca.
Strumento SEO per TikTok
Attira l'attenzione su TikTok con didascalie ricche di parole chiave, adatte ai risultati di ricerca. Questo strumento se ne occuperà per te.
Strumento SEO per TikTok
Attira l'attenzione su TikTok con didascalie ricche di parole chiave, adatte ai risultati di ricerca. Questo strumento se ne occuperà per te.
Altri strumenti gratuiti
Questi sono gli strumenti che non appartengono a nessun'altra categoria (passano inosservati).
Social media trend
tracker
Instantly view what's trending on social media today with our free trend analysis tool. See trending topics by type, industry, and region.
Calcolatore dello stipendio del social media manager
Scopri come si accumula il tuo reddito con questo calcolatore rapido. Basta inserire il tuo stipendio e boom! Potere negoziale istantaneo.
Traduttore di emoji
Traduci il testo in emoji e le emoji in testo (incluso inglese, francese, spagnolo, italiano e tedesco) con questo traduttore di emoji gratuito.
Generatore di idee per blog
Incontra il tuo nuovo compagno di brainstorming sul blog. Ti aiuterà a trovare velocemente tantissimi argomenti geniali per i post sul blog.
Generatore di idee per i contenuti
Riempi il tuo calendario dei contenuti senza sudare con questo generatore di idee per i contenuti. Ottieni idee per post sui social media, post di blog, video e altro ancora.
Generatore di nomi aziendali
Crea istantaneamente idee per nomi commerciali memorabili, accattivanti e redditizi con questo generatore di nomi commerciali gratuito basato sull'intelligenza artificiale.
Valutazione della maturità dei social media
Quanto è efficace la tua strategia sui social media? Questo quiz di cinque minuti ti classificherà nella scala di maturità dei social media e ti fornirà suggerimenti personalizzati su come migliorare.
Calcolatore di promozione da parte dei dipendenti
Se stai valutando se la promozione da parte dei dipendenti sia un investimento utile, usa questo calcolatore per vedere quanto lontano può portare il tuo marchio.
Dizionario dei social media
Definisci i termini e il gergo del settore, dal "reach organico" alla "pausa dei millennial". Perché anche i professionisti occasionalmente perdono le ultime parole chiave.
Domande frequenti
Gli strumenti gratuiti di Hootsuite sono una raccolta di pratici strumenti per risparmiare tempo che ti semplificheranno la vita e ti aiuteranno a ottenere risultati migliori sui social media. Dai generatori di contenuti AI ai calcolatori dell'engagement rate, sono i trucchetti tascabili che ti aiuteranno a brillare online con meno sforzo.
Qui troverai strumenti di intelligenza artificiale gratuiti che ti semplificheranno una delle attività più laboriose: la scrittura. Possono generare didascalie e hashtag sui social media, proporre idee per i post e persino scrivere per te le biografie sui social media. È come un ulteriore aiuto per creare, pianificare e ottimizzare i tuoi post in modo che raggiungano i social.
Mettiamo sempre a disposizione strumenti gratuiti per la gestione dei social media, quindi assicurati di aggiungere questa pagina ai segnalibri (o di tenerla aperta nella scheda del browser per il resto del tempo: non ti giudicheremo).
Sfortunatamente, in questa pagina possiamo solo darti un'anteprima delle funzionalità complete dello strumento Hootsuite. Per svelare il vero potenziale di ciò che Hootsuite può fare per il tuo marchio, ti consigliamo di iscriverti per una prova gratuita di Hootsuite. All'interno della piattaforma Hootsuite, ottieni idee illimitate per la scrittura e i contenuti tramite l'AI, così puoi dedicare più tempo a ciò che conta di più (scorrere TikTok per "idee", forse?).
Ogni strumento di social media gratuito è alimentato dalla propria formula magica. In alcuni casi, quella formula magica è l'AI. In particolare, molti dei nostri strumenti gratuiti utilizzano l'ultima versione del linguaggio naturale che elabora Chatbot ChatGPT.
ChatGPT comprende gli input umani ed è in grado di fornire risposte davvero impressionanti e simili a quelle umane, il che lo rende ottimo per aiutarti a scrivere, fare brainstorming e creare strategie.
L'intelligenza artificiale è fantastica e tutto, ma funziona meglio insieme agli esseri umani. La verità è che il vero segreto dietro questi strumenti gratuiti è la nostra quasi ventennale esperienza nei social media. Molti dei nostri strumenti di social media sono stati sviluppati con l'aiuto dei migliori professionisti dei social media del settore.
Ad esempio, il nostro calcolatore di engagement rate utilizza una formula personalizzata sviluppata dai nostri professionisti social interni. Conoscono a fondo le metriche dei social media, quindi è logico che infondano nei nostri strumenti il loro know-how social in modo che anche tu possa trarne vantaggio.
Hai appena scoperto la tua nuova arma segreta per i social media, ma la piattaforma Hootsuite è lo strumento di social media definitivo. Porta idee di scrittura e contenuti AI illimitati in un'unica scheda, oltre a pianificazione, analisi, gestione della posta in arrivo e ascolto social. (Ecco perché i professionisti dei social media considerano Hootsuite lo strumento di gestione dei social media n. 1, tra l'altro).
Puoi ottenere subito una prova gratuita di Hootsuite per riunire tutti i tuoi strumenti di gestione dei social media preferiti in un'unica comoda dashboard. Inoltre, quando ti iscrivi a Hootsuite, non dovrai mai più scrivere i tuoi post. Non c'è limite al numero di didascalie e idee che puoi generare con OwlyWriter AI di Hootsuite. Quindi vai avanti e lascia che i robot se ne occupino per te.
Una dozzina di strumenti per i social media. In una sola scheda.
Cresci sui social media nella metà del tempo. Hootsuite porta pianificazione, analisi, automazione e gestione della posta in arrivo in un'unica dashboard.