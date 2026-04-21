Ogni strumento di social media gratuito è alimentato dalla propria formula magica. In alcuni casi, quella formula magica è l'AI. In particolare, molti dei nostri strumenti gratuiti utilizzano l'ultima versione del linguaggio naturale che elabora Chatbot ChatGPT.

ChatGPT comprende gli input umani ed è in grado di fornire risposte davvero impressionanti e simili a quelle umane, il che lo rende ottimo per aiutarti a scrivere, fare brainstorming e creare strategie.

L'intelligenza artificiale è fantastica e tutto, ma funziona meglio insieme agli esseri umani. La verità è che il vero segreto dietro questi strumenti gratuiti è la nostra quasi ventennale esperienza nei social media. Molti dei nostri strumenti di social media sono stati sviluppati con l'aiuto dei migliori professionisti dei social media del settore.

Ad esempio, il nostro calcolatore di engagement rate utilizza una formula personalizzata sviluppata dai nostri professionisti social interni. Conoscono a fondo le metriche dei social media, quindi è logico che infondano nei nostri strumenti il loro know-how social in modo che anche tu possa trarne vantaggio.