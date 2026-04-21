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Strumenti gratuiti di social media per aiutarti a crescere online

Gestire e far crescere il tuo marchio online è un lavoro difficile. Gli strumenti gratuiti di Hootsuite per creatori e professionisti dei social media ti fanno risparmiare tempo e semplificano il tuo lavoro. Assicurati di aggiungere questa pagina ai segnalibri e di tornare spesso.

Prova gratuitamente lo strumento di social media definitivo

Generatori di sottotitoli per il social media marketing

Le didascalie per il social media marketing che interrompono lo scorrimento sono a portata di clic.

Generatore di didascalie

Poco tempo? Usa l'intelligenza artificiale per scrivere didascalie per sei diversi social network, tra cui Facebook, Twitter, LinkedIn e TikTok.

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Generatore di didascalie Instagram

Genera didascalie per Instagram in pochi secondi con questo scrittore di didascalie per Instagram basato sull'intelligenza artificiale.

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Generatore di tweet

Questo generatore di tweet basato sull'intelligenza artificiale può aiutarti a creare tweet virali per mantenere il tuo feed emozionante.

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Generatore di post LinkedIn

Questo scrittore di didascalie AI è la chiave per aiutarti a diventare il prossimo grande influencer o leader di pensiero di LinkedIn.

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Generatore di didascalie per post di Facebook

Riempi velocemente il tuo calendario di contenuti con questo generatore di post di Facebook basato sull'intelligenza artificiale. Trova la creatività e scrivi i tuoi contenuti nella metà del tempo.

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Generatore Meta Threads

I post virali di Threads sono a pochi clic di distanza. Utilizza questo generatore di post gratuito per avviare correttamente il tuo canale Threads.

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Generatore di descrizioni video YouTube

Generatore di descrizioni video YouTube

Ottieni più attenzione sui tuoi video e sui tuoi Shorts con questo generatore di descrizioni video di YouTube.

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Generatore di titoli YouTube con AI

Generatore di titoli YouTube

Pubblica titoli su YouTube che indurranno gli utenti a soffermarsi sui tuoi post con questo pratico generatore di descrizioni video.

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Ti destreggi tra più strumenti? Portali tutti in una sola scheda.
Semplifica e automatizza con lo strumento definitivo per il Social Media Marketing. Genera didascalie, hashtag e report dettagliati sul Social Media Marketing per ogni rete. Il tutto da un'unica piattaforma.
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Generatori di hashtag sui social media

Diventa un supereroe dell'hashtag senza nemmeno sudare.

Illustrazione delle icone di social media e della videocamera con simbolo hashtag, con contorni punteggiati e colori pastello su sfondo chiaro

Generatore di hashtag

Metti il turbo ai tuoi post sui social media con questo generatore gratuito di hashtag per social media per più reti.

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Generatore di hashtag Instagram

Dai ai post del tuo feed, ai reel e alle storie un pizzico di magia virale con questo generatore di hashtag di Instagram.

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Generatore di hashtag TikTok

Ottieni più visualizzazioni sulla ForYouPage e oltre con questo generatore di hashtag TikTok perfetto per brand e creatori.

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Strumenti di ascolto social gratuiti

Guarda cosa dicono le persone sul tuo brand o sul tuo settore, imposta avvisi per monitorare i tag e crea valori booleani di ricerca di livello successivo, il tutto gratis.

Generatore di ricerca booleano

Ottieni termini di ricerca booleani esperti e personalizzati per gli addetti al marketing con il generatore di ricerca booleana gratuito di Hootsuite.

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Analizzatore del sentiment

Scopri cosa pensano i clienti del tuo marchio o di un argomento specifico con questo strumento gratuito di analisi del sentiment del marchio.

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Immagine di ricerca di ascolto dei social media

Ricerca di ascolto social

Monitora le menzioni e gli hashtag dei marchi con questo strumento di ricerca gratuito sui social media. Scopri argomenti di tendenza, trova influencer e partecipa agli argomenti più gettonati.

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Icona degli avvisi di ascolto dei social media

Avvisi di ascolto social

Non perdere nemmeno una menzione del tuo marchio, dei tuoi prodotti o delle tue parole chiave. Riceverai tutto direttamente nella tua casella di posta, completamente gratis.

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Generatori di nomi utente per i social media

Genera nomi utente che invoglino le persone a premere quel pulsante Segui.

Generatore di nomi utente

Inventa (o reinventa) il tuo personaggio online con questo generatore di handle basato sull'intelligenza artificiale per social network, forum, siti di gioco e altro ancora.

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Generatore di nomi utente Instagram

Ottieni un elenco di idee per i nomi di Instagram in pochi secondi. È lo strumento perfetto per aziende o privati che desiderano raggiungere il successo su Insta.

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Generatore di nomi utente TikTok

Aumenta le tue possibilità di diventare virale su TikTok con un nuovo nome utente scintillante. Genera un elenco di nomi utente TikTok in pochi secondi con questo strumento.

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Generatore di nomi utente YouTube

Fai risaltare il tuo canale con un nome utente YouTube memorabile. Chiedi a questo strumento di creare un elenco di opzioni in un istante.

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Generatori di bio sui social media

Una nuova biografia può farti sentire una persona completamente nuova.

Generatore di biografie per social media

Crei una biografia che fermi lo scroll su qualsiasi social network con questo pratico creatore di biografie per 15+ network.

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Generatore di biografie Instagram

Aggiorna il tuo profilo Instagram con questo breve generatore di biografie Instagram. Funziona per account aziendali e personali.

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Generatore AI di descrizioni del canale YouTube

Generatore di descrizioni del canale YouTube

Ottieni più visualizzazioni, Mi piace e iscritti con questo generatore di descrizioni dei canali YouTube semplice e veloce.

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Automatizza l'intera strategia per i social media
Programma i post in modo che vengano pubblicati nel miglior momento possibile, genera contenuti e hashtag per ogni rete e monitora automaticamente centinaia di statistiche sui social. È tutto nella dashboard di Hootsuite.
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strumenti di analitica sui social media

Dì addio agli indovinelli. Questi strumenti ti aiuteranno a capire come ti stai davvero comportando online.

Calcolatore del ROI dei social media

Calcolatore del ROI dei social media

Vuoi vedere quanto valore ottieni da ogni post sui social? Prova questa calcolatrice gratuita del ROI.

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Calcolatore di engagement rate

Determina il ritorno sull'investimento (ROI) sui social media, migliora il tuo kit multimediale e scopri quali post funzionano e quali necessitano di lavoro.

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Calcolatore dell'engagement rate di Instagram

Valuta rapidamente le prestazioni di un post del feed, di una storia o di un reel con questo calcolatore dell'engagement rate di Instagram.

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Illustrazione di analisi dei social media con grafico a torta, calcolatrice, emoji a forma di cuore, logo TikTok e grafico a barre nei colori rosa corallo e blu marino

Calcolatore di engagement rate di TikTok

Dimentica la matematica mentale. Inserisci semplicemente le tue statistiche TikTok e noi faremo tutti i calcoli per te.

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Calcolatore del punteggio di Twitter

Vuoi vedere la tua performance su Twitter? Prova il nostro strumento di punteggio dell'engagement per vedere come stai andando ora.

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Strumenti di ascolto social gratuiti

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Strumento SEO per i social media

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Vuoi rendere i tuoi contenuti più facili da scoprire sui social media? Usa questo strumento per aggiornare le tue didascalie in modo da facilitare la ricerca.

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Strumento SEO per Instagram

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Aiuta gli utenti di Instagram a scoprire i tuoi contenuti con questo strumento. Descrivi semplicemente il tuo post e ottimizzerà la didascalia per la ricerca.

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Icona Tiktok

Strumento SEO per TikTok

Attira l'attenzione su TikTok con didascalie ricche di parole chiave, adatte ai risultati di ricerca. Questo strumento se ne occuperà per te.

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A calculator with red buttons, surrounded by a bar chart, refresh arrows, a red heart, and a dark speech bubble icon.

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Altri strumenti gratuiti

Questi sono gli strumenti che non appartengono a nessun'altra categoria (passano inosservati).

Magnifying glass examining a business analytics dashboard with coral-colored bar graph and navy line chart showing data trends

Social media trend
tracker

Instantly view what's trending on social media today with our free trend analysis tool. See trending topics by type, industry, and region.

Try it now

Calcolatore dello stipendio del social media manager

Scopri come si accumula il tuo reddito con questo calcolatore rapido. Basta inserire il tuo stipendio e boom! Potere negoziale istantaneo.

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Traduttore di emoji

Traduci il testo in emoji e le emoji in testo (incluso inglese, francese, spagnolo, italiano e tedesco) con questo traduttore di emoji gratuito.

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Generatore di idee per blog

Incontra il tuo nuovo compagno di brainstorming sul blog. Ti aiuterà a trovare velocemente tantissimi argomenti geniali per i post sul blog.

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Generatore di idee per i contenuti

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Riempi il tuo calendario dei contenuti senza sudare con questo generatore di idee per i contenuti. Ottieni idee per post sui social media, post di blog, video e altro ancora.

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Generatore di nomi aziendali

Crea istantaneamente idee per nomi commerciali memorabili, accattivanti e redditizi con questo generatore di nomi commerciali gratuito basato sull'intelligenza artificiale.

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Valutazione della maturità dei social media

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Quanto è efficace la tua strategia sui social media? Questo quiz di cinque minuti ti classificherà nella scala di maturità dei social media e ti fornirà suggerimenti personalizzati su come migliorare.

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Calcolatore di promozione da parte dei dipendenti

Se stai valutando se la promozione da parte dei dipendenti sia un investimento utile, usa questo calcolatore per vedere quanto lontano può portare il tuo marchio.

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Dizionario dei social media

Definisci i termini e il gergo del settore, dal "reach organico" alla "pausa dei millennial". Perché anche i professionisti occasionalmente perdono le ultime parole chiave.

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Domande frequenti

Gli strumenti gratuiti di Hootsuite sono una raccolta di pratici strumenti per risparmiare tempo che ti semplificheranno la vita e ti aiuteranno a ottenere risultati migliori sui social media. Dai generatori di contenuti AI ai calcolatori dell'engagement rate, sono i trucchetti tascabili che ti aiuteranno a brillare online con meno sforzo.

Qui troverai strumenti di intelligenza artificiale gratuiti che ti semplificheranno una delle attività più laboriose: la scrittura. Possono generare didascalie e hashtag sui social media, proporre idee per i post e persino scrivere per te le biografie sui social media. È come un ulteriore aiuto per creare, pianificare e ottimizzare i tuoi post in modo che raggiungano i social.

Mettiamo sempre a disposizione strumenti gratuiti per la gestione dei social media, quindi assicurati di aggiungere questa pagina ai segnalibri (o di tenerla aperta nella scheda del browser per il resto del tempo: non ti giudicheremo).

Sfortunatamente, in questa pagina possiamo solo darti un'anteprima delle funzionalità complete dello strumento Hootsuite. Per svelare il vero potenziale di ciò che Hootsuite può fare per il tuo marchio, ti consigliamo di iscriverti per una prova gratuita di Hootsuite. All'interno della piattaforma Hootsuite, ottieni idee illimitate per la scrittura e i contenuti tramite l'AI, così puoi dedicare più tempo a ciò che conta di più (scorrere TikTok per "idee", forse?).

Ogni strumento di social media gratuito è alimentato dalla propria formula magica. In alcuni casi, quella formula magica è l'AI. In particolare, molti dei nostri strumenti gratuiti utilizzano l'ultima versione del linguaggio naturale che elabora Chatbot ChatGPT. 

ChatGPT comprende gli input umani ed è in grado di fornire risposte davvero impressionanti e simili a quelle umane, il che lo rende ottimo per aiutarti a scrivere, fare brainstorming e creare strategie.

L'intelligenza artificiale è fantastica e tutto, ma funziona meglio insieme agli esseri umani. La verità è che il vero segreto dietro questi strumenti gratuiti è la nostra quasi ventennale esperienza nei social media. Molti dei nostri strumenti di social media sono stati sviluppati con l'aiuto dei migliori professionisti dei social media del settore. 

Ad esempio, il nostro calcolatore di engagement rate utilizza una formula personalizzata sviluppata dai nostri professionisti social interni. Conoscono a fondo le metriche dei social media, quindi è logico che infondano nei nostri strumenti il loro know-how social in modo che anche tu possa trarne vantaggio.

Hai appena scoperto la tua nuova arma segreta per i social media, ma la piattaforma Hootsuite è lo strumento di social media definitivo. Porta idee di scrittura e contenuti AI illimitati in un'unica scheda, oltre a pianificazione, analisi, gestione della posta in arrivo e ascolto social. (Ecco perché i professionisti dei social media considerano Hootsuite lo strumento di gestione dei social media n. 1, tra l'altro).

Puoi ottenere subito una prova gratuita di Hootsuite per riunire tutti i tuoi strumenti di gestione dei social media preferiti in un'unica comoda dashboard. Inoltre, quando ti iscrivi a Hootsuite, non dovrai mai più scrivere i tuoi post. Non c'è limite al numero di didascalie e idee che puoi generare con OwlyWriter AI di Hootsuite. Quindi vai avanti e lascia che i robot se ne occupino per te.

Uomo davanti al computer portatile circondato dalle funzionalità di Hootsuite, tra cui la programmazione, analisi e AI dei contenuti

Una dozzina di strumenti per i social media. In una sola scheda.

Cresci sui social media nella metà del tempo. Hootsuite porta pianificazione, analisi, automazione e gestione della posta in arrivo in un'unica dashboard.

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