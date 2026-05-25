Crediamo nel potere dei social di sostenere le persone
La nostra strategia di impatto sui social si propone di influire positivamente su dipendenti, clienti, community e ambiente nel lungo periodo.
Il nostro impatto nel 2023
Dal sostenere la diversità al profondere impegno per le nostre comunità, siamo orgogliosi di aver continuato a fare progressi in una serie di iniziative ambientali, sociali e di governance (ESG) in Hootsuite.
Leggi il nostro Social Impact Report 2023
In che modo Hootsuite sostiene le organizzazioni non profit
Il programma HootGiving
Offriamo formazione e sconti fino al 60% sui nostri strumenti per sostenere e favorire le organizzazioni non profit nella loro ricerca di un cambiamento sociale positivo.
Hootsuite aiuta le organizzazioni non profit idonee a risparmiare in media 3 ore a settimana implementando una strategia social per generare consapevolezza, connettersi con la community e raccogliere fondi, il tutto a una frazione del costo.
Concentrarsi sul bene sociale
Nel 2023 abbiamo lanciato Uplift – A Week for Social Good, un evento virtuale gratuito incentrato sull'educazione, l'abilitazione e il potenziamento delle organizzazioni non profit con le competenze e la tecnologia necessarie per avere un impatto.
Con TechSoup
Abbiamo collaborato con TechSoup per sfruttare i loro servizi di convalida per le organizzazioni non profit come soluzione affidabile per supportare il nostro programma HootGiving per le organizzazioni non profit.
In che modo Hootsuite sostiene i dipendenti
Offriamo il nostro contributo alle comunità in cui viviamo e lavoriamo attraverso il nostro pluripremiato Programma Hootsuite for Good, che si concentra sul volontariato, sulle donazioni e sulle iniziative di sostegno dei dipendenti.
Beyond the Nest
Nel corso di questo evento annuale di volontariato a livello aziendale, i dipendenti di Hootsuite trascorrono del tempo nella comunità per contribuire alle cause che li appassionano.
La tua organizzazione non profit è interessata a collaborare con il nostro team per un'opportunità di volontariato?Faccelo sapere qui.
Con Benevity
Ci affidiamo a Benevity, fornitore leader di software aziendali, per promuovere i nostri programmi a impatto sociale.
In che modo Hootsuite sostiene le comunità
Sosteniamo varie cause e tematiche fondamentali per Hootsuite, per la nostra gente e le nostre comunità, tra cui uguaglianza e antirazzismo, benessere comunitario e ambientale e risposta alle catastrofi.Siamo orgogliosi di collaborare con le principali organizzazioni non profit di tutto il mondo.
Razom per l'Ucraina
Dall'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, abbiamo fornito a Razom per l'Ucraina l'accesso ai nostri strumenti a costo zero, per sostenere i loro sforzi incentrati sulla fornitura di servizi essenziali e sulla condivisione di informazioni critiche per le persone colpite dalla guerra in Ucraina.
Jack.org
We are proud to help amplify youth mental health advocacy by providing pro bono services, funding and expertise for youth-led social media research, and employee volunteer programming for Jack.org.
Organizzazione Mondiale della Sanità
Siamo orgogliosi di annunciare una collaborazione strategica con il team Digital Channels, un'estensione di Digital Health & Innovations, nel tentativo di combattere la disinformazione sulle crisi sanitarie globali.
NPower Canada
Hootsuite collabora con NPower Canada dal 2022 per preparare le persone sottorappresentate in cerca di lavoro in tutto il Canada alle professioni più richieste nel settore tecnologico, il che include formazione digitale e corsi per 1.100 partecipanti al programma NPower Canada
In che modo Hootsuite sostiene il nostro pianeta
Collaboriamo con organizzazioni di spicco, che ci aiutano a raggiungere i nostri obiettivi riguardo alla creazione di un'azienda sostenibile.
Green Standards
Con l'aiuto di Green Standards, abbiamo trovato una soluzione sostenibile per ridurre gli sprechi aziendali quando ci siamo allontanati dai nostri uffici a causa della pandemia di COVID-19.
One Tree Planted
Dal 2020, abbiamo piantato oltre 16.300 alberi in regioni di tutto il mondo, tra cui Nord America, Australia e Messico per contribuire al recupero degli incendi boschivi con One Tree Planted.
Riconoscimento
VINCITORE
Tech Cares Award 2024
Questo premio presentato da TrustRadius riconosce il nostro forte impegno nei confronti della responsabilità sociale aziendale che consente ai dipendenti e alle comunità locali di prosperare in un mondo più sostenibile ed equo. Scopri di più
WINNER
Canadian HR Awards: Best Corporate Social Responsibility Strategy
This award recognises organisations that demonstrate an outstanding commitment to social and environmental responsibility that creates meaningful impact for their employees, communities, and the world.
FINALISTA
The Goodies Moonshot Award 2023
Il Moonshot Award riconosce le aziende che hanno sviluppato un programma aziendale creativo, audace e di grande impatto e ottimizza continuamente il programma per promuovere una maggiore partecipazione e impatto.
FINALIST
The Goodies Moonshot Award 2023
The Moonshot Award recognizes companies that have developed a creative, bold and impactful corporate purpose program and continually optimizes the program to drive greater participation and impact.
VINCITORE
Outstanding Workplace Award 2022
I YWCA Women of Distinction Awards premiano le donne leader e le imprese straordinarie. La categoria del premio Outstanding Workplace riconosce un'azienda o un'organizzazione che ha implementato una cultura del lavoro unica.
VINCITORE
Categoria "GameChanger - Diversity & Inclusion" 2022
Questa categoria dei BC Tech Impact Awards riconosce le aziende che si sono spinte oltre per fare la differenza in termini di diversità e inclusione nel settore tecnologico.
Scopri cosa determina il successo sui social media nel 2025
Ottieni le informazioni di cui hai bisogno per aiutare la tua organizzazione non profit a promuovere azioni concrete e avere un impatto sui social media e non solo.
Il nostro impegno DEI all'interno di Hootsuite
Ulteriori informazioni sulle iniziative di Hootsuite per fornire ai dipendenti la migliore esperienza in ambito SaaS grazie a una cultura basata sull'inclusione e dando priorità all'equità retributiva.