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A smiling woman in a blue sweater with arms crossed, beside red icons showing a handshake, smiley face, and heart.

Crediamo nel potere dei social di sostenere le persone

La nostra strategia di impatto sui social si propone di influire positivamente su dipendenti, clienti, community e ambiente nel lungo periodo.

Il nostro impatto nel 2023

Dal sostenere la diversità al profondere impegno per le nostre comunità, siamo orgogliosi di aver continuato a fare progressi in una serie di iniziative ambientali, sociali e di governance (ESG) in Hootsuite.

Leggi il nostro Social Impact Report 2023

Leggi il nostro Report 2022

Hootsuite #StepUp 2025 Environmental, Social and Governance Impact Report cover and interior pages displayed as a collage.

In che modo Hootsuite sostiene le organizzazioni non profit

Il programma HootGiving

Offriamo formazione e sconti fino al 60% sui nostri strumenti per sostenere e favorire le organizzazioni non profit nella loro ricerca di un cambiamento sociale positivo. 

Hootsuite aiuta le organizzazioni non profit idonee a risparmiare in media 3 ore a settimana implementando una strategia social per generare consapevolezza, connettersi con la community e raccogliere fondi, il tutto a una frazione del costo.

Fai richiesta adesso
A smiling man in a wheelchair wearing red works on a laptop, with social media icons showing 12K likes and a analytics graph nearby.

Concentrarsi sul bene sociale

Nel 2023 abbiamo lanciato Uplift – A Week for Social Good, un evento virtuale gratuito incentrato sull'educazione, l'abilitazione e il potenziamento delle organizzazioni non profit con le competenze e la tecnologia necessarie per avere un impatto.

Guarda le sessioni on demand
Ulteriori informazioni su Uplift
A woman in an orange blazer holds folders beside a social media post for the 2025 Nonprofit Summit with a Watch on Demand button.

Con TechSoup

Abbiamo collaborato con TechSoup per sfruttare i loro servizi di convalida per le organizzazioni non profit come soluzione affidabile per supportare il nostro programma HootGiving per le organizzazioni non profit.

Ulteriori informazioni su TechSoup
Learn more about Goodstack
A red heart-lock icon with a cursor pointing at it, alongside TechSoup and Goodstack logos on a pink background.

In che modo Hootsuite sostiene i dipendenti

Offriamo il nostro contributo alle comunità in cui viviamo e lavoriamo attraverso il nostro pluripremiato Programma Hootsuite for Good, che si concentra sul volontariato, sulle donazioni e sulle iniziative di sostegno dei dipendenti.

Raccolta di oltre 173.000 dollari
nel 2022 tramite HootMatch
1.848
ore di volontariato nel 2022
529
cause sostenute

Beyond the Nest

Nel corso di questo evento annuale di volontariato a livello aziendale, i dipendenti di Hootsuite trascorrono del tempo nella comunità per contribuire alle cause che li appassionano. 

La tua organizzazione non profit è interessata a collaborare con il nostro team per un'opportunità di volontariato?Faccelo sapere qui.

Three community photos: wheelchair basketball game, people crafting, and a group preparing meals in a kitchen.

Con Benevity

Ci affidiamo a Benevity, fornitore leader di software aziendali, per promuovere i nostri programmi a impatto sociale.

Ulteriori informazioni su Benevity
Benevity logo on a pink background with a red megaphone icon and a white badge labeled #Nonprofit.

In che modo Hootsuite sostiene le comunità

Sosteniamo varie cause e tematiche fondamentali per Hootsuite, per la nostra gente e le nostre comunità, tra cui uguaglianza e antirazzismo, benessere comunitario e ambientale e risposta alle catastrofi.Siamo orgogliosi di collaborare con le principali organizzazioni non profit di tutto il mondo.

Razom per l'Ucraina

Dall'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, abbiamo fornito a Razom per l'Ucraina l'accesso ai nostri strumenti a costo zero, per sostenere i loro sforzi incentrati sulla fornitura di servizi essenziali e sulla condivisione di informazioni critiche per le persone colpite dalla guerra in Ucraina.

Maggiori informazioni

Jack.org

We are proud to help amplify youth mental health advocacy by providing pro bono services, funding and expertise for youth-led social media research, and employee volunteer programming for Jack.org.

Learn more

Organizzazione Mondiale della Sanità

Siamo orgogliosi di annunciare una collaborazione strategica con il team Digital Channels, un'estensione di Digital Health & Innovations, nel tentativo di combattere la disinformazione sulle crisi sanitarie globali.

Maggiori informazioni

NPower Canada

Hootsuite collabora con NPower Canada dal 2022 per preparare le persone sottorappresentate in cerca di lavoro in tutto il Canada alle professioni più richieste nel settore tecnologico, il che include formazione digitale e corsi per 1.100 partecipanti al programma NPower Canada

Maggiori informazioni

In che modo Hootsuite sostiene il nostro pianeta

Collaboriamo con organizzazioni di spicco, che ci aiutano a raggiungere i nostri obiettivi riguardo alla creazione di un'azienda sostenibile.

AWS

Green Standards

Con l'aiuto di Green Standards, abbiamo trovato una soluzione sostenibile per ridurre gli sprechi aziendali quando ci siamo allontanati dai nostri uffici a causa della pandemia di COVID-19.

Maggiori informazioni

Logo One Tree Planted

One Tree Planted

Dal 2020, abbiamo piantato oltre 16.300 alberi in regioni di tutto il mondo, tra cui Nord America, Australia e Messico per contribuire al recupero degli incendi boschivi con One Tree Planted.

Riconoscimento



Pink hexagonal TrustRadius Tech Cares 2025 badge with a white heart icon at the bottom.

VINCITORE


Tech Cares Award 2024

Questo premio presentato da TrustRadius riconosce il nostro forte impegno nei confronti della responsabilità sociale aziendale che consente ai dipendenti e alle comunità locali di prosperare in un mondo più sostenibile ed equo. Scopri di più

Canadian HR Awards Payworks Award for Best CSR Strategy

WINNER

Canadian HR Awards: Best Corporate Social Responsibility Strategy

This award recognises organisations that demonstrate an outstanding commitment to social and environmental responsibility that creates meaningful impact for their employees, communities, and the world.

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The Goodies BeCause Award 2024

FINALISTA


The Goodies Moonshot Award 2023

Il Moonshot Award riconosce le aziende che hanno sviluppato un programma aziendale creativo, audace e di grande impatto e ottimizza continuamente il programma per promuovere una maggiore partecipazione e impatto.

The Goodies Moonshot Award 2023

FINALIST


The Goodies Moonshot Award 2023

The Moonshot Award recognizes companies that have developed a creative, bold and impactful corporate purpose program and continually optimizes the program to drive greater participation and impact.

Learn more

Logo Outstanding Workplace Award 2022

VINCITORE


Outstanding Workplace Award 2022

I YWCA Women of Distinction Awards premiano le donne leader e le imprese straordinarie. La categoria del premio Outstanding Workplace riconosce un'azienda o un'organizzazione che ha implementato una cultura del lavoro unica.

Categoria &quot;GameChanger - Diversity &amp; Inclusion&quot; 2022

VINCITORE


Categoria "GameChanger - Diversity & Inclusion" 2022

Questa categoria dei BC Tech Impact Awards riconosce le aziende che si sono spinte oltre per fare la differenza in termini di diversità e inclusione nel settore tecnologico.

Maggiori informazioni

Hootsuite social media trends 2025

Scopri cosa determina il successo sui social media nel 2025

Ottieni le informazioni di cui hai bisogno per aiutare la tua organizzazione non profit a promuovere azioni concrete e avere un impatto sui social media e non solo.

Scarica il report

Il nostro impegno DEI all'interno di Hootsuite

Ulteriori informazioni sulle iniziative di Hootsuite per fornire ai dipendenti la migliore esperienza in ambito SaaS grazie a una cultura basata sull'inclusione e dando priorità all'equità retributiva.

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