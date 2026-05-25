In che modo Hootsuite sostiene le comunità

Sosteniamo varie cause e tematiche fondamentali per Hootsuite, per la nostra gente e le nostre comunità, tra cui uguaglianza e antirazzismo, benessere comunitario e ambientale e risposta alle catastrofi.Siamo orgogliosi di collaborare con le principali organizzazioni non profit di tutto il mondo.