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Accelera la crescita sui social con Hootsuite Advanced

Porta la tua strategia social a un livello superiore con Hootsuite Advanced, progettato per i professionisti dei social media che devono muoversi più rapidamente, collaborare meglio e misurare oltre le vanity metrics. 

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Cosa ottieni con Hootsuite Advanced?

Icona del segno di spunta

Approval workflows 

Review, approve, and publish content faster without sacrificing quality or compliance. 

chat bubble with arrow icon

Message routing

Automatically assign conversations based on skills, availability, or team structure.

Icona di tre persone

Internal collaboration

Leave comments, chat with teammates, and coordinate work without switching between tools. 

Powerful tools that drive real business results

Approfondisci ciò che funziona per massimizzare il valore di ogni singolo post sui social.
Inoltre, delega le attività all'intelligenza artificiale e completa tutto più rapidamente con strumenti di collaborazione che ti fanno risparmiare tempo.

Scopri esattamente cosa funziona per la tau audience e dimostra il valore con potenti analisi. Personalizza i report con centinaia di metriche rilevanti per il tuo team. Inoltre, confronta le tue prestazioni rispetto a quelle di 20 concorrenti e del tuo settore in generale.

Monitora tutto ciò che le persone dicono e pensano del tuo brand, settore o tema specifico. Aumenta l’engagement tenendo d’occhio gli argomenti di tendenza, prevedendo le tendenze future prima e analizzando in modo approfondito i dati demografici della tua audience.

Offri al cliente una migliore esperienza e mantieni ordinata la tua casella di posta con una casella unificata per tutti i social account. Automatizza i DM con risposte salvate e risposte automatiche, chatta con altri agenti, tieni traccia delle informazioni sui clienti e molto altro ancora.

Imposta flussi di lavoro di approvazione personalizzati e automatizzati affinché le persone giuste possano approvare i contenuti più rapidamente. Inoltre, assicurati che sia sempre la persona più qualificata a rispondere a messaggi e commenti, con assegnazioni semplificate nella posta in arrivo e chat di gruppo.

Dashboard di analisi di Hootsuite
Ascolto social di Hootsuite
Interfaccia di conversazione sui social media che mostra la richiesta e la risposta del debito universitario, con il menu del report sul volume dei contatti e il pulsante di risoluzione
Flussi di lavoro di approvazione di Hootsuite
L'aspetto di questa applicazione dedicato alla gestione e all'analisi dei social media è molto potente. Fornisce una piattaforma straordinaria per ottenere informazioni approfondite sull'engagement e la fidelizzazione dei clienti.
Vivek B.
Process Engineer

Sblocca il pieno potenziale del tuo brand con gli strumenti social più potenti del settore

Aumenta l'engagement, il reach, i follower e il riconoscimento del brand con una suite completa di strumenti di crescita. Tutti progettati per aiutarti a sbloccare il pieno potenziale della tua organizzazione. 

Esempio di alcuni modelli Canva, tra cui un banner per blog, un annuncio su Facebook e un'immagine di copertina di Facebook.

Crea contenuti coinvolgenti molto più rapidamente con l'AI e i modelli

Lo strumento di scrittura AI di Hootsuite crea istantaneamente didascalie, genera hashtag e trasforma le ultime tendenze in nuovi post. Riunisci tutto in pochi secondi con i modelli Canva integrati, le immagini stock gratuite e una libreria di contenuti in cui puoi archiviare i contenuti approvati dal tuo brand.

Esempio di utilizzo dello strumento di risposta automatica.

Offri un servizio clienti di alto livello (e risparmia tempo) con una casella di posta automatizzata per i social media

Rispondi ai messaggi più velocemente e sorprendi i clienti con risposte salvate e automatiche e sondaggi sulla soddisfazione del cliente. Garantisci risposte rapide dai membri del team più qualificati con l'instradamento basato sulle competenze. Fornisci sempre agli agenti il contesto di cui hanno bisogno tramite chat interne, note e cronologie delle conversazioni. 

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Esempi di metriche per le impression del profilo, il reach dei post, l'engagement rate e le performance dei post.

Monitora la performance di ogni post (e dimostra il tuo impatto)

Analizza i dati e crea report sulla performance del tuo Social Media Marketing con analisi e report personalizzati. Visualizza i tuoi post più efficaci, tieni d'occhio fino a 20 concorrenti e scopri esattamente quando pubblicare per ottenere il massimo engagement. Inoltre, condividi o esporta i report come preferisci.

Grafico che mostra un esempio di &quot;sentiment nel tempo&quot; e &quot;quota di sentiment&quot; per un marchio.

Monitora ciò che le persone dicono sul tuo brand o settore

Scopri cosa dicono le persone (e come si sentono) riguardo al tuo brand con l'ascolto social. Cerca menzioni della tua azienda, della concorrenza, degli argomenti pertinenti e degli hashtag degli ultimi 30 giorni. Inoltre, prevedi le tendenze future, trova gli influencer giusti e riassumi grandi quantità di dati con l'AI.

Esempio del calendario, con l'opzione di potenziare un post particolare.

Ottieni di più da ogni singolo euro speso in pubblicità

Gestisci i tuoi contenuti a pagamento e organici fianco a fianco in un'unica dashboard. Scopri quali annunci generano più engagement e conversioni monitorando la performance degli annunci insieme ai tuoi post organici. Inoltre, crea annunci social con AI e Canva in pochi secondi e potenzia o potenzia automaticamente i post organici in pochi clic.

Altre funzionalità di Hootsuite Advanced

Hootsuite è molto più di un semplice strumento di pubblicazione per più social network. Si tratta di un motore di performance all-in-one per il Social Media Marketing, progettato per aiutare te e il tuo team a semplificare l'intera strategia.

icona di persona nella nuvoletta della chat

Assign messages to teammates

Ensure every conversation has a clear owner. Assign messages to the right team members and collaborate on complex customer interactions with confidence.

Libreria di contenuti e risorse

Archivia modelli di post approvati e immagini in Hootsuite per un facile accesso e riutilizzo. Ha bisogno di nuovi contenuti? Scarica immagini stock e GIF gratuite direttamente dalla dashboard di Hootsuite.

icona delle cuffie

Instradamento automatico dei messaggi

Inoltra automaticamente i messaggi agli agenti giusti in modo che i clienti ricevano risposte più rapide dalle persone più qualificate.

Sospendi i post pianificati

In caso di evento di crisi o cambiamento di tendenza, puoi facilmente sospendere i post programmati per evitare di pubblicare contenuti indelicati o inappropriati.

icona di condivisione

Condivisione ed esportazione

Esporta il calendario dei contenuti, i report di analisi, i dati della posta in arrivo e altro ancora all'esterno di Hootsuite. Inoltre, condividi i dati all'interno di Hootsuite o via e-mail.

Icona del pollice in su, icona del pollice in giù

Customer satisfaction surveys

Gather direct feedback after customer interactions and track satisfaction over time to identify opportunities for improvement.

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Tutti i migliori brand sui social media usano Hootsuite

  • Logo U-haul
  • Adobe
  • Logo della University of Chicago
  • Logo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
Logo U-haul
Adobe
Logo della University of Chicago

Scopri cosa può fare Hootsuite per te

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decorativo

Legga le recensioni dei clienti di Hootsuite

Non a caso i nostri clienti definiscono Hootsuite un brand che "cambia le regole del gioco" e uno strumento "salvavita".

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Scopri come una piccola azienda ha utilizzato Hootsuite per stimolare la crescita social a una velocità incredibile.

Maggiori informazioni

Frequently asked questions

Hootsuite Advanced è ideale per i brand che desiderano accelerare la crescita sui social con social account illimitati e strumenti avanzati di pubblicazione, analisi, engagement e collaborazione. Viene fornito con tutto ciò che ti serve per rendere ancora più semplice il lavoro in autonomia o in team.

Non c'è limite al numero di utenti che puoi aggiungere a Hootsuite Advanced. Ciò significa che è lo strumento ideale per piccole, medie o grandi imprese e per i privati. L'abbiamo progettato per essere scalabile in base alle tue esigenze. Man mano che cresci (e così sarà, finché avrai Hootsuite), lui crescerà insieme a te.

Ti servono altre opzioni? Confronta tutti i piani di Hootsuite.

Hootsuite Advanced non è lo strumento giusto per le aziende enterprise che preferiscono un approccio più pratico all'onboarding e alla formazione. Sei d'accordo? Congratulazioni, la tua azienda è una buona candidata per Hootsuite Enterprise

Se desideri passare a strumenti di social media più efficaci, come Hootsuite Amplify (promozione da parte dei dipendenti), ascolto social powered by Talkwalker o strumenti di analisi del ROI dei social media, dovresti prendere in considerazione Hootsuite Enterprise.

Ah, e le organizzazioni che desiderano sfruttare la nostra offerta di assistenza clienti Premier dovrebbero avere una breve conversazione con un rappresentante commerciale riguardo a Hootsuite Enterprise. (Fidati di noi, sono davvero simpatici).

Hootsuite Advanced offre una suite completa di strumenti progettati per risparmiare tempo e semplificare la gestione dei social media, in particolare per i team.

Gli utenti di Hootsuite Advanced ottengono:

  • Strumenti per la pubblicazione: post programmati illimitati, strumento di scrittura di contenuti per social media basato sull’AI, calendario dei contenuti drag-and-drop che mostra tutti i social, orari consigliati per la pubblicazione, strumento per la composizione in blocco, generatore di hashtag, strumento di link in bio, sospensione programmata dei post e altro ancora.

  • Casella di posta unificata per i social media: casella di posta multipiattaforma che consente di rispondere ai messaggi su Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter), e WhatsApp; risposte salvate, risposte automatiche, chat in team, visualizzazione delle risposte altrui, ricerca di conversazioni e parole chiave nei messaggi o nei contatti, collisione tra agenti, argomenti e automazioni di argomenti e altro ancora.

  • Analisi dettagliate sui social media: report con centinaia di metriche sui social media, report personalizzabili, benchmarking competitivo, analisi degli annunci organici e sponsorizzati, modelli di report ed esportazioni di report. 

  • Strumenti di ascolto social: analisi del sentiment per scoprire cosa pensano le persone del tuo brand o di un argomento specifico, le tendenze più importanti per settore, ricerca rapida per monitorare tag, hashtag e argomenti.

  • Strumenti di workflow: se hai aggiunto più di un utente al tuo account Hootsuite Advanced, puoi accedere a strumenti di approvazione e workflow come approvazioni flessibili dei post, assegnazione di messaggi diretti ai membri del team, commenti interni e molto altro.

Hootsuite Advanced è dotato di strumenti di analisi che rivelano esattamente come ottenere il massimo engagement e fatturato dai tuoi canali di social media. 

Con Hootsuite Analytics, può:

  • Monitora centinaia di metriche sui social media, sia organiche che sponsorizzate per Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok, LinkedIn, Pinterest e YouTube.

  • Scopri il momento migliore per pubblicare in base al tuo obiettivo e alla tua rete e programma automaticamente la pubblicazione dei post in quel momento.

  • Crea rapidamente modelli dettagliati e report personalizzabili per presentare e visualizzare i dati nel modo più giusto per te.

  • Confronta le tue prestazioni con quelle della concorrenza. Gli utenti di Hootsuite Advanced possono confrontare cinque concorrenti contemporaneamente.

  • Esporta i report nel formato più adatto per te, tra PDF, PowerPoint o fogli di calcolo (.csv o .xlsx) per condividerli con altri.

  • Programma l'invio di report tramite e-mail. Imposta l'invio di report via e-mail a intervalli regolari per monitorare i tuoi progressi.

  • Monitora la produttività della casella di posta. Analizza le statistiche della messaggistica e del servizio clienti all'interno di Analytics. Monitora la soddisfazione dei clienti, il volume delle conversazioni, il tempo di gestione, le conversazioni risolte e molto altro.

Quali funzionalità di ascolto social include Hootsuite Advanced?

Il bello di Hootsuite Advanced è che non devi eseguire l'upgrade per ottenere l'ascolto social. Include strumenti che ti aiutano a monitorare i tag e il sentiment del brand. Inoltre, ti aiuterà a riempire il tuo calendario con contenuti davvero in sintonia con la tua audience target.

Con Hootsuite Standard, puoi monitorare i tag del brand e scoprire il sentiment dietro argomenti, eventi, temi e prodotti specifici.

  • Cerca negli ultimi 30 giorni le menzioni del tuo brand, della concorrenza e delle tendenze, e confronta cinque risultati di ricerca.

  • Riassumi i risultati con l'AI. Non dovrai più setacciare migliaia di tag. L'intelligenza artificiale proprietaria di Hootsuite per l'ascolto social condensa tutte le informazioni importanti.

  • Rileva automaticamente i picchi per vedere rapidamente quando i tag del brand sono al massimo e ottenere informazioni sui motivi dell'aumento dell'attività.

  • Analizza cosa pensano le persone del tuo brand e di determinati argomenti con l'analisi del sentiment.

Hootsuite Listening può aiutarti a informare ciò che pubblichi, a trovare influencer e persino a potenziare l'engagement.

  • Prevedi le tendenze e anticipa il futuro delle conversazioni attorno al tuo brand.

  • Monitora i temi principali con nuvole di parole che suddividono gli argomenti rilevanti dei post delle persone in un formato di facile lettura.

  • Monitora gli hashtag più utilizzati nella tua nicchia per far conoscere i tuoi contenuti a più persone e trovare idee su cosa pubblicare.

  • Analizza i dati demografici, comprese le caratteristiche degli utenti e le posizioni geografiche, per scoprire dove si concentra l'engagement.

  • Trova gli influencer e scopri le migliori piattaforme social per la tua nicchia.

…e molto altro ancora!

Un uomo e una donna si divertono molto a usare il loro computer portatile. Le schermate di vari strumenti di Hootsuite sono sovrapposte all'immagine.

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