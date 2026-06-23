Hootsuite Advanced è ideale per i brand che desiderano accelerare la crescita sui social con social account illimitati e strumenti avanzati di pubblicazione, analisi, engagement e collaborazione. Viene fornito con tutto ciò che ti serve per rendere ancora più semplice il lavoro in autonomia o in team.



Non c'è limite al numero di utenti che puoi aggiungere a Hootsuite Advanced. Ciò significa che è lo strumento ideale per piccole, medie o grandi imprese e per i privati. L'abbiamo progettato per essere scalabile in base alle tue esigenze. Man mano che cresci (e così sarà, finché avrai Hootsuite), lui crescerà insieme a te.

Ti servono altre opzioni? Confronta tutti i piani di Hootsuite .