Scopra perché Hootsuite eccelle nella soddisfazione del cliente
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Hootsuite aiuta i brand a ottenere risultati concreti sui social.
Alcune delle nostre storie di successo preferite dei clienti
Un leader globale nell'ospitalità scala una strategia sociale unificata su più di 250 account
The Gym Group potenzia centinaia di palestre locali con Hootsuite
Un'azienda assicurativa globale genera milioni di impatto commerciale con i social
Approvato dai migliori brand sui social media
Il principale strumento di Social Media Listening e analisi dei social media #1
Hootsuite è la piattaforma di gestione dei social media più recensita al mondo. E con migliaia di recensioni a cinque stelle, abbiamo ottenuto un bel numero di trofei. Scopri perché G2 ci classifica al primo posto nelle suite di Social Media Marketing, nel Social Media Listening e nell'analisi dei social media
I nostri clienti ci amano e il sentimento è reciproco
Qual è un'altra parola per Hootsuite? Secondo i nostri clienti: "salvavita", "risparmio di tempo", "un regalo" e "comodo". Leggi altre recensioni su Hootsuite per vedere cosa dicono di noi le persone.
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