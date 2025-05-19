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Scopra perché Hootsuite eccelle nella soddisfazione del cliente

I marketer classificano costantemente Hootsuite al primo posto tra le suite per la gestione dei Social Media Marketing. Scopri come sfruttano la nostra piattaforma intuitiva e il supporto dedicato per diventare superstar del Social Media Marketing.

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Hootsuite aiuta i brand a ottenere risultati concreti sui social.

1,5 milioni di USD
DaVita ha risparmiato l'equivalente di 1,5 milioni di dollari in valore pubblicitario consentendo al proprio team di dipendenti promotori di utilizzare Hootsuite Amplify.
Logo DaVita
31 %
Mapfre ha aumentato le interazioni online del 31% utilizzando Hootsuite Enterprise per consolidare la gestione degli account su un'unica piattaforma.
Colore del logo Mapfre
Numero di fan
Il fornitore di energia rinnovabile Hydro-Québec ha utilizzato Talkwalker di Hootsuite per monitorare il punteggio della reputazione del suo brande migliorarlo del 20%.
Fonte

Alcune delle nostre storie di successo preferite dei clienti

Scopri come i clienti di Hootsuite ottengano vantaggio competitivo utilizzando la nostra suite di strumenti di Social Media Marketing di prim'ordine.
Donna con un cappello di paglia si rilassa accanto a una piscina turchese, con un vassoio per la colazione tropicale contenente frutta fresca e tè
Logo del Barceló Hotel Group

Un leader globale nell'ospitalità scala una strategia sociale unificata su più di 250 account

46%aumento dei nuovi follower dopo un anno
30%riduzione dei tempi di segnalazione
Leggi tutto il case study
Partecipanti a un corso di fitness di gruppo che si allenano in una palestra moderna con illuminazione al neon blu e rastrelliere per i pesi lungo la parete
Il logo del Gym Group

The Gym Group potenzia centinaia di palestre locali con Hootsuite

240+palestre integrate in Hootsuite in soli cinque mesi
7+%engagement rate (il doppio della media del settore)
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Professionista con capelli ricci e occhiali che sorride mentre tiene in mano un dispositivo mobile davanti a uno sfondo di un edificio per uffici moderno

Un'azienda assicurativa globale genera milioni di impatto commerciale con i social

42,7 milioni di USDricavi generati tramite nuovi clienti acquisiti tramite i social media
24,8 milioni di USDrisparmi sui costi grazie all'efficienza operativa
Leggi tutto il case study

Approvato dai migliori brand sui social media

  • Adobe
  • Logo di Corewell Health
  • Logo Ochsner
  • Logo di Soundcloud
  • Il logo del British Museum
  • Logo della University of Chicago
  • Logo UNESCO
  • Organizzazione Mondiale della Sanità
Adobe
Logo di Corewell Health
Logo Ochsner
Logo G2
★★★★★
Oltre 3.000 recensioni a cinque stelle di Hootsuite su G2
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May 19, 2025
“Hootsuite è diventato il centro di comando del Social Media Marketing di cui non sapevamo di aver bisogno.”
“Il calendario e lo scheduler di Hootsuite trasformano la nostra gamma di post della community in un'unica tabella di marcia. Il flusso di lavoro di approvazione integrato consente agli amministratori di approvare i conte...”
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Shauna D.
Shauna D.
Social Media Specialist
The Springs Living LLC
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Il principale strumento di Social Media Listening e analisi dei social media #1

Hootsuite è la piattaforma di gestione dei social media più recensita al mondo. E con migliaia di recensioni a cinque stelle, abbiamo ottenuto un bel numero di trofei. Scopri perché G2 ci classifica al primo posto nelle suite di Social Media Marketing, nel Social Media Listening e nell'analisi dei social media

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I nostri clienti ci amano e il sentimento è reciproco

Qual è un'altra parola per Hootsuite? Secondo i nostri clienti: "salvavita", "risparmio di tempo", "un regalo" e "comodo". Leggi altre recensioni su Hootsuite per vedere cosa dicono di noi le persone.

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Jun 2, 2025
“Tutte le risorse per aiutarti ad avere successo”
“I webinar, i blog e le tendenze del Social Media Marketing sono stati inestimabili per il mio ruolo di social media manager. Hootsuite è come un assistente personale che tiene traccia delle tendenze e delle analisi rilev...”
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Judith B.
Graphic Designer e Social Media Marketing Manager
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