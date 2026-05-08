Turn social data into business intelligence that drives revenue
Spot trends before they take off, prove what’s working, and make smarter decisions faster with enterprise business intelligence powered by real-time social and digital data.
Why report on the past when you can understand what’s happening right now?
Traditional BI shows you what already happened. Hootsuite powered by TalkwalkerAI adds real-time, external data from social, news, and digital conversations so you can act before the market moves past you.
Aggregate actionable business intelligence from millions of sources
Hootsuite powered by TalkwalkerAI transforms billions of online conversations into clear, actionable insights your entire organization can use, from marketing and product to executive leadership.
Trasforma le conversazioni in tempo reale sui social in business intelligence misurabile su Facebook, Instagram, X, LinkedIn, TikTok, YouTube, Reddit e altro ancora. Analizza il sentiment, la visibilità e il rendimento delle campagne per capire cosa ne determina i risultati.
Incorporate global news and media coverage into your BI strategy to understand how external narratives shape brand perception and market movement. Measure media impact, detect reputational risk early, and connect coverage trends to shifts in sentiment and business performance.
Surface deeper consumer insights from blogs, forums, and review platforms to uncover the “why” behind customer behavior. Identify recurring pain points, product feedback, and unmet needs, and translate them into actionable inputs for product, CX, and strategy.
Completa il tuo quadro BI con approfondimenti da TV, radio, podcast, stampa e contenuti visivi, inclusi il riconoscimento delle immagini basato sull'AI per il rilevamento dei loghi, per misurare l'impatto nei canali, comprendere come le narrazioni si diffondono attraverso i formati e catturare i segnali che gli strumenti di BI tradizionali non rilevano.
Talkwalker si comporta come un panel di consumatori sempre attivo. Quando un prodotto non raggiunge le prestazioni desiderate, possiamo passare direttamente alla conversazione e iniziare a porre domande specifiche: il problema riguarda l'estetica? È un problema di percezione del valore? Questa capacità di ottenere risposte rapide prima di avviare ricerche più approfondite ha cambiato il modo in cui lavora il nostro team.
Un modo più intelligente per potenziare la business intelligence
Sostituisci le congetture con approfondimenti in tempo reale che guidano le campagne, le decisioni sui prodotti e la strategia aziendale. Dalla percezione del brand alle performance delle campagne, Hootsuite, grazie alla tecnologia TalkwalkerAI, aiuta a rispondere a domande aziendali cruciali e ad agire più rapidamente.
Understand your audience at scale
Analyze sentiment, behaviors, and conversations across channels to uncover what your customers actually care about and why. Gather demographic and psychographic insights to reveal how your audience thinks, feels, and engages.
Spot trends before they shape your market
Detect emerging trends, hashtags, and conversations across your industry before they go mainstream. Use real-time insights and live alerts to adapt your strategy, capitalize on opportunities, and stay ahead of shifting consumer behavior.
Trasforma i feedback dei clienti in decisioni più intelligenti
Aggrega insight da social media, recensioni e forum per comprendere cosa vogliono davvero i tuoi clienti. Individua i punti critici, scopri esigenze insoddisfatte e inserisci feedback concreti direttamente nelle strategie di prodotto, marketing e CX.
Guarda il quadro generale integrando i dati sociali nei tuoi strumenti BI
Integra direttamente le informazioni social e digitali nel tuo stack di dati esistente, inclusi Snowflake, BigQuery, Tableau, Power BI e Salesforce. Con API flessibili, pipeline di dati automatizzate ed esportazioni senza interruzioni, puoi unificare l'intelligenza social con i dati di vendita, clienti e operativi.
Allinea i team con informazioni condivise
Elimina le barriere tra i team con dashboard, avvisi e report che consentono a tutti di lavorare partendo dalla stessa fonte di dati affidabile. Crea dashboard personalizzate in base ai tuoi KPI, campagne o obiettivi aziendali specifici e condividile, esportale o applica white label.
Le intuizioni intuitive, basate sull'AI, permettono ai team di diverse regioni e livelli di competenza di trasformare rapidamente i dati di ascolto social in decisioni sicure, favorendo un maggiore allineamento all'interno della nostra organizzazione.
Raccogli, elabora e monitora i dati aziendali in un unico luogo
Unifica i dati, l'analisi e le fasi successive in un'unica piattaforma.
Custom dashboards and reporting
Visualize the metrics that matter most with tailored dashboards you can share across teams and leadership.
Integrazioni dati aziendali
Connettiti senza problemi a Snowflake, Salesforce, Tableau, Power BI e altro ancora oppure esporta dati grezzi tramite API per un'analisi più approfondita.
Informazioni sulla concorrenza
Monitora la visibilità, il sentiment e le prestazioni rispetto alla concorrenza per individuare lacune, punti di forza e opportunità.
AI assistant
Ask a question and get a fully cited answer in minutes complete with insights, visualizations, and strategic recommendations.
Monitoraggio e avvisi in tempo reale
Rimani al passo con le tendenze, i rischi e i fenomeni virali grazie al monitoraggio in tempo reale e agli avvisi automatici per picchi di volume, sentiment o argomenti emergenti.
Riepiloghi AI
Comprendi i dati velocemente con riassunti AI che condensano milioni di punti dati in panoramiche chiare e leggibili.
Frequently asked questions (FAQs)
La business intelligence nei canali social e digitali si riferisce alla raccolta e all'analisi di dati provenienti dai social media, dalle notizie, dai forum e dalle piattaforme online per scoprire informazioni sul sentiment dei clienti, le tendenze di mercato e l'attività della concorrenza. Queste informazioni aiutano le organizzazioni a prendere decisioni strategiche più rapide e informate.
Hootsuite trasforma dati social e digitali non strutturati in approfondimenti strutturati e perseguibili utilizzando analisi basate sull'AI. Combina monitoraggio in tempo reale, analisi del sentiment, rilevamento delle tendenze e benchmarking competitivo, il tutto integrato nei tuoi strumenti di business intelligence per la creazione di report e il processo decisionale.
Sì. Hootsuite si integra con piattaforme BI Enterprise come Snowflake, Tableau, Power BI e Salesforce. Puoi anche utilizzare API ed esportazioni dati per inserire social insights direttamente nel tuo data warehouse o nelle dashboard.
You can analyze data from social media, news sites, blogs, forums, and review platforms. This includes mentions, sentiment, engagement, trends, competitor activity, and customer feedback across multiple languages and regions.
Sì. È possibile esportare set di dati sia grezzi che arricchiti tramite API o integrazioni dirette nel proprio data warehouse per analisi, modellazione o reporting personalizzati.
Gli strumenti BI tradizionali si basano su dati interni strutturati come vendite, CRM e metriche operative per riferire sulle performance passate. La BI social aggiunge uno strato critico di dati esterni in tempo reale provenienti dai social media, notizie e canali digitali, aiutandoti a comprendere il sentiment dei clienti, individuare le tendenze emergenti e rispondere ai cambiamenti del mercato man mano che si verificano. Il risultato è un processo decisionale più rapido e proattivo invece di un report reattivo.
Hootsuite powered by TalkwalkerAI integra lo strato mancante: dati esterni in tempo reale provenienti dai social media, dalle notizie e dalle conversazioni digitali. Ti aiuta a capire non solo cosa è successo, ma anche perché sta succedendo e cosa succederà dopo, in modo da poter agire più velocemente, adattarti prima e rimanere al passo con i cambiamenti.
Tap into the world’s largest data set
The data you need is already out there. Are you ready to turn it into action? See how with a risk-free demo of Hootsuite powered by TalkwalkerAI.