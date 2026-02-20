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Piattaforma Hootsuite con vista calendario

Funzionalità di Hootsuite: tutto ciò di cui hai bisogno per crescere rapidamente sui social media

Milioni di utenti si sono affidati a Hootsuite per ottenere più follower e far crescere il proprio business online. In che modo? Con un sacco di soluzioni e funzioni di marketing sui social media che fanno risparmiare tempo e che rendono facile avere successo sui social media.

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Cosa fa Hootsuite?
Sarebbe meglio chiedere "Cosa non fa?"

Per quanto riguarda la gestione dei social media, Hootsuite fa tutto al posto tuo, dalla creazione e pianificazione dei contenuti alla misurazione dei risultati e al miglioramento delle prestazioni. È il tuo motore di prestazioni all-in-one per creare, gestire e affinare la tua strategia sui social media.

Pubblicazione di Hootsuite

Pubblicazione: creare contenuti migliori in metà tempo

Crea, pianifica e pubblica contenuti su tutti i suoi social media attraverso un'unica dashboard. Supera il blocco creativo con il nostro scrittore AI e generatore di idee per post. Risparmia ulteriore tempo con modelli straordinari e semplici strumenti di collaborazione e approvazione.

Funzionalità di pubblicazione di Hootsuite

Strumento di pianificazione per i social media, OwlyWriter AI (generatore di didascalie, idee per contenuti, generatore di hashtag e altro), orari migliori per pubblicare, modelli Canva, programmazione in blocco dei post e altro ancora

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Hootsuite Inbox

Engagement: Fai crescere il tuo marchio e rendi felici i clienti

Le soluzioni di engagement sui social media di Hootsuite aiutano i marketer a connettersi con l'audience e far crescere il marchio. Per i team del servizio clienti, gli strumenti facilitano la risposta rapida e migliorano la soddisfazione del cliente. Inoltre, le funzionalità di collaborazione in team facilitano una collaborazione efficiente tra i social media manager e l'assistenza clienti.

Funzionalità di engagement di Hootsuite

Stream di monitoraggio e ascolto, casella di posta per messaggistica privata e pubblica, risponditore automatico, risposte salvate, tagging e assegnazioni automatizzati, analisi della posta in arrivo e altro ancora.

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Ascolto social di Hootsuite

Ascolto social: tieni traccia di ciò che le persone dicono e di come si sentono riguardo al tuo marchio

Tieni traccia delle tendenze e monitora argomenti, menzioni e hashtag per vedere il sentiment del marchio e avere idee su cosa pubblicare. Blue Silk™ AI condensa dati complessi in riepiloghi di facile lettura e rileva le menzioni del marchio in foto, video e gif.

Funzionalità di ascolto social di Hootsuite

Cerca e confronta tendenze, hashtag, argomenti ed eventi sui social media e su milioni di siti web; monitora il brand sentiment, rileva i picchi, prevede le tendenze, confronta gli argomenti e riceve report e avvisi programmati

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Hootsuite Analytics

Analytics: scopri cosa funziona e come migliorare

Adotta decisioni più strategiche ogni volta che pubblichi con strumenti di analisi approfonditi sui social media. Massimizza l'engagement individuando il momento migliore per pubblicare post in base all'audience e agli obiettivi. Hootsuite Analytics ti mostrerà anche i benchmark di settore per permetterti di valutare il tuo posizionamento rispetto agli altri soggetti del settore.

Funzionalità di analisi dei social media di Hootsuite

Report di performance dei post, creazione di report sul sentiment, benchmark di settore, pianificazione ed esportazione di report, report personalizzati

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OwlyWriter tool in Hootsuite showing a social media post with 'create caption' tool with copywriting formulas

Pubblicità: ottenere di più da ogni moneta spesa in pubblicità

Gestisci gli annunci a pagamento sui social media insieme ai contenuti organici in un attraente calendario sui social media. I report affiancati ti permettono di determinare quali post funzionano e quali no. Converti automaticamente gli annunci con le migliori prestazioni con Hootsuite Boost.

Funzionalità di Hootsuite Social Advertising

Analisi pubblicitaria sui social, gestione degli annunci sui social, potenziamento dei contenuti organici

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Loghi delle principali piattaforme di marketing: Salesforce, Mailchimp, HubSpot e Marketo, disposti in una griglia con una mascotte animata rossa

Integrazioni: porta tutti i tuoi strumenti di marketing in un'unica scheda

Prosegui e chiudi quelle schede, perché Hootsuite riunisce tutti i tuoi strumenti affidabili in un'unica dashboard. Integra il tuo CRM, il software di gestione dei progetti, Slack, Teams, Vidyard, Upfluence, Adobe, Widen, il profilo dell'attività su Google e molto altro ancora.

Integrazioni Hootsuite

Salesforce, Mailchimp, HubSpot, Marketo, Slack, Microsoft Teams, Monday.com, Wrike, Asana, Airtable, Basecamp, Dropbox, il profilo dell'attività su Google, Google Traduttore, Zapier, Dribbble, Figma, Lately AI, Proofpoint e altri

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Crea una dashboard completamente personalizzata con Hootsuite Enterprise

Hootsuite Enterprise è completamente personalizzabile in base alle esigenze del tuo brand. Migliora il tuo piano con gli strumenti di performance dei social media più avanzati del settore, disponibili solo per gli utenti Enterprise. 

decorativo

Advanced Inbox

Automatizza i tuoi messaggi diretti, i commenti e le menzioni ed eleva la tua strategia di servizio clienti social. Riduci i tempi di risposta e misura il successo. 

decorativo

Ascolto sociale avanzato

Semplifica la ricerca sui clienti e monitora il brand sentiment con l'ascolto social avanzato.

Analisi avanzate

Confronta due elementi simili con le campagne a pagamento e organiche. Inoltre, collega i tuoi risultati social al traffico web con GA4 e Adobe Analytics.

Impiegato

Promozione

Consenti ai dipendenti di condividere i tuoi post sui propri social network con Hootsuite Amplify.

Revisione

gestione

Monitora le recensioni dei brand e le menzioni sui social in Hootsuite. Tieni traccia delle recensioni sul web e condividile sui tuoi social network in pochi tocchi.

Gestione degli UGC e degli influencer

Gestisci i contenuti generati dagli utenti e le relazioni con gli influencer direttamente dalla dashboard di Hootsuite con TINT e Upfluence. 

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Ottieni l'accesso a tutti questi strumenti e molto altro con una demo completamente priva di rischi di Hootsuite Enterprise.
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Dashboard dei social media che mostra l'analisi del sentiment, le metriche di engagement e le opzioni di pubblicazione con una persona in un maglione arancione brillante

Tutto ciò che serve per vincere sui social media in un'unica dashboard

Dubbi sulle potenzialità offerte da Hootsuite per raggiungere gli obiettivi sui social? Registrati oggi e prova senza pagare. Senza impegno.

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