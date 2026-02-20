Tieni traccia delle tendenze e monitora argomenti, menzioni e hashtag per vedere il sentiment del marchio e avere idee su cosa pubblicare. Blue Silk™ AI condensa dati complessi in riepiloghi di facile lettura e rileva le menzioni del marchio in foto, video e gif.

Funzionalità di ascolto social di Hootsuite

Cerca e confronta tendenze, hashtag, argomenti ed eventi sui social media e su milioni di siti web; monitora il brand sentiment, rileva i picchi, prevede le tendenze, confronta gli argomenti e riceve report e avvisi programmati