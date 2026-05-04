L'uso dell'ascolto social per lo sviluppo dei prodotti implica l'analisi delle conversazioni su social media, forum, blog, recensioni e notizie per capire cosa i clienti vogliono, di cosa hanno bisogno e quali sono le loro preoccupazioni. Piattaforme come Hootsuite powered by TalkwalkerAI aiutano i team di prodotto a identificare tendenze emergenti, feedback sui prodotti e bisogni insoddisfatti in tempo reale, per creare prodotti migliori più velocemente.