Dai potere ai team di prodotto con intelligence social in tempo reale
Sblocca un'innovazione di livello superiore con Hootsuite powered by TalkwalkerAI: l'unica piattaforma che integra perfettamente l'ascolto social, l'analisi e i dati demografici dei consumatori per alimentare lo sviluppo dei prodotti basato sui dati.
Trasforma l'innovazione del prodotto con
insight in tempo reale basati sui dati
Individua le tendenze, convalida le idee e promuovi l'innovazione incentrata sul cliente con l'ascolto social e l'analisi dei dati basati sull'AI, pensati per i team di prodotto.
Individua immediatamente le tendenze emergenti e i bisogni insoddisfatti dei clienti con l'ascolto social in tempo reale e l'analisi delle tendenze basata sull'AI, così il tuo team può passare dalla ricerca al lancio più rapidamente che mai.
Convalida le idee e le funzionalità dei prodotti utilizzando un'analisi completa del sentiment e un benchmarking della concorrenza, assicurandoti che ogni decisione sia supportata da dati concreti e perseguibili.
Sfrutta la voce del cliente aggregando il feedback dai social, dalle recensioni e dall'engagement diretto, trasformando conversazioni grezze in chiari miglioramenti perseguibili del prodotto.
Monitora i lanci della concorrenza, i cambiamenti di mercato e i segnali di innovazione con avvisi automatizzati e dashboard personalizzabili, mantenendo il tuo team un passo avanti in un panorama in rapida evoluzione.
Il nostro team ha utilizzato Talkwalker per condurre alcune eccellenti analisi di categoria, esaminando il sentiment relativo agli eyeliner, le tendenze tra liquido e matita e le conversazioni che guidano tali preferenze. Comprendere cosa sta accadendo nel marketplace ci aiuta a fornire ai nostri brand gli approfondimenti necessari per prendere decisioni informate sull'innovazione dei prodotti e sulle nostre strategie di go-to-market.
La piattaforma di ricerca prodotti più apprezzata per i team di innovazione
Tutto ciò di cui il tuo team ha bisogno per trasformare conversazioni reali in idee di prodotto innovative.
Scopri cosa vogliono i tuoi clienti con l'ascolto social in tempo reale
Attingi a milioni di conversazioni su social, notizie, blog e forum per individuare tendenze emergenti, esigenze insoddisfatte e feedback sui prodotti man mano che si presentano, in modo che il team possa cogliere ogni opportunità di innovazione e migliorare la salute del brand.
Prendi decisioni di prodotto più intelligenti grazie all'analisi del sentiment e delle tendenze guidate dall'AI
Sfrutta l'AI avanzata per decodificare il sentiment e identificare tendenze in crescita riguardo ai tuoi prodotti, alla concorrenza e al settore. Visualizza le preferenze dei consumatori in evoluzione e usa queste intuizioni per plasmare con sicurezza la roadmap del tuo prodotto.
Rimani un passo avanti rispetto alla concorrenza grazie all'intelligence di mercato in tempo reale
Confronta i tuoi prodotti con la concorrenza e monitora le mosse dei competitor utilizzando le metriche di visibilità e sentiment in tempo reale. Scopri nuovi lanci, reazioni dei clienti e opportunità di mercato inesplorate per mantenere il tuo team all'avanguardia nell'innovazione.
Individua le opportunità di innovazione prima di chiunque altro
Ricevi avvisi basati sull'AI per picchi improvvisi nelle conversazioni o cambiamenti di sentiment relativi alla tua categoria di prodotto. Ricevi avvisi tempestivi su problemi di prodotto o temi emergenti e monitora i KPI dell’innovazione con dashboard personalizzabili.
Accelera il lavoro di squadra e il processo decisionale con una collaborazione fluida
Assegna insight e compiti ai team di prodotto, R&S e marketing in pochi click. Automatizza la creazione di report e condividi i risultati senza sforzo, integrando con i tuoi strumenti esistenti per velocizzare ogni fase dello sviluppo del prodotto.
Talkwalker ci ha permesso di identificare un potenziale rischio reputazionale durante i test del prodotto. Sapevamo che i consumatori avevano preoccupazioni riguardo agli oli di semi, ma avevamo bisogno di dati a sostegno delle nostre supposizioni prima di adeguare i test. Analizzando il sentiment abbiamo confermato che l'olio di palma ha suscitato la più forte reazione negativa risparmiando sui costi di ricerca e sviluppo e proteggendo il brand da un massiccio contraccolpo reputazionale.
Storie di clienti
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Domande frequenti (FAQ)
L'uso dell'ascolto social per lo sviluppo dei prodotti implica l'analisi delle conversazioni su social media, forum, blog, recensioni e notizie per capire cosa i clienti vogliono, di cosa hanno bisogno e quali sono le loro preoccupazioni. Piattaforme come Hootsuite powered by TalkwalkerAI aiutano i team di prodotto a identificare tendenze emergenti, feedback sui prodotti e bisogni insoddisfatti in tempo reale, per creare prodotti migliori più velocemente.
L'ascolto social migliora l'innovazione dei prodotti, scoprendo il feedback autentico dei clienti e le tendenze del mercato direttamente dalle conversazioni online. Analizzando il sentiment, gli argomenti di tendenza e l'attività dei concorrenti, i team di prodotto possono convalidare le idee, perfezionare le caratteristiche del prodotto e dare priorità alle innovazioni che i clienti desiderano effettivamente.
I team di prodotto utilizzano i dati di ascolto social per monitorare il feedback sui prodotti, individuare le tendenze emergenti dei consumatori, convalidare i concetti di prodotto e confrontarsi con la concorrenza. Queste informazioni aiutano i team a prendere decisioni più rapide e basate su dati concreti riguardo alle caratteristiche del prodotto, al posizionamento e alle strategie di lancio sul mercato.
Le migliori piattaforme di ricerca sui prodotti combinano l'ascolto social, l'analisi delle tendenze, l'analisi del sentiment e le informazioni sulla concorrenza in un'unica dashboard. Hootsuite powered by TalkwalkerAI consente ai team di prodotto di analizzare milioni di conversazioni su tutto il web per identificare opportunità, convalidare idee e rimanere avanti rispetto alla concorrenza.
L'analisi delle tendenze basata sull'AI analizza miliardi di conversazioni online per rilevare improvvisi picchi di parole chiave, argomenti e cambiamenti di sentiment. Questo aiuta i team di prodotto a identificare tendenze emergenti, preferenze dei consumatori in evoluzione e nuove opportunità di prodotto molto prima che diventino di tendenza.
La voce del cliente (VoC) si riferisce ai feedback e alle opinioni condivise dai clienti su social media, recensioni, forum e altri canali. Aggregando e analizzando i dati VoC, i team di prodotto possono individuare i punti dolenti, dare priorità alle funzionalità e progettare prodotti che si adattino meglio alle reali esigenze dei clienti.
Gli strumenti di intelligence competitiva monitorano i tag, il sentiment e l'engagement relativi ai prodotti e agli annunci della concorrenza. Con Hootsuite powered by TalkwalkerAI, i team di prodotto possono monitorare i lanci della concorrenza, confrontare le performance di mercato e scoprire opportunità di mercato inesplorate in tempo reale.
L'intelligence di mercato in tempo reale consente ai team di prodotto di rilevare rapidamente le tendenze dei consumatori, le mosse della concorrenza e i feedback sui prodotti nel momento in cui si verificano. Questo consente decisioni più rapide, riduce il rischio di lancio del prodotto e aiuta i team a introdurre innovazioni sul mercato prima della concorrenza.
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