Software di marketing per il settore alberghiero che converte le analisi sugli ospiti in prenotazioni
Hootsuite powered by Talkwalker AI aiuta i brand del settore dell'ospitalità a comprendere ciò che gli ospiti dicono, sentono e condividono in tempo reale. Ottieni tutte le informazioni basate sui dati di cui hai bisogno per proteggere la reputazione del tuo brand, affinare il marketing e stimolare la domanda.
Monitora i feedback ovunque gli ospiti li lascino
Le recensioni contano più nell'ospitalità che in quasi qualsiasi altro settore. Infatti, ben il 97% dei clienti degli hotel ha consultato le recensioni degli ospiti prima di prenotare¹. Hootsuite ti aiuta a proteggere la reputazione del tuo brand nei momenti più importanti.
Recensione siti
Monitora i feedback di oltre 300 siti di recensioni e motori di prenotazione, tra cui Google, Tripadvisor, Hotels.com, Booking.com, Yelp, Expedia e altri ancora.
Social media
Scopri cosa dicono e pubblicano le persone sul tuo brand ascoltando su Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube e altro ancora.
Forum
Monitora conversazioni, menzioni e recensioni su forum e blog di viaggi, inclusi Reddit, Lonely Planet, FlyerTalk, Tripadvisor e altri.
Notizie e media
Ogni volta che il tuo brand viene menzionato su testate globali o locali o su pubblicazioni del settore dei viaggi e dell'ospitalità, potrai scoprirlo con Hootsuite.
Trasforma le recensioni e i contenuti generati dagli utenti
in una migliore esperienza per gli ospiti
Agisci in modo più intelligente, muoviti più velocemente e crea un'esperienza a misura di ospite, analizzando le conversazioni su milioni di fonti online.
Mantieni il controllo della tua reputazione con un software di gestione della reputazione per il settore alberghiero, progettato per il mondo sempre connesso di oggi. Configura avvisi istantanei per picchi di sentiment negativo, reclami virali o notizie di ultima ora, in modo da poter proteggere rapidamente la fiducia degli ospiti e la credibilità del brand.
Gli ospiti ti dicono costantemente cosa amano e cosa deve essere migliorato. Vai oltre le valutazioni a stelle per capire come si sentono davvero gli ospiti. Con l'analisi del sentiment basata sull'AI, puoi dare priorità a ciò che conta di più per la soddisfazione degli ospiti.
Smetti di indovinare quali contenuti funzionano e inizia a creare marketing d'impatto. Identifica facilmente gli argomenti di tendenza, gli hashtag e le conversazioni nel settore dell'ospitalità per scoprire interessi ed esigenze emergenti. Poi usa generatori di contenuti integrati per creare e programmare i post.
Confronta le tue prestazioni con quelle della concorrenza, delle destinazioni o dei brand simili, in modo da essere sempre la prima scelta per i tuoi consumatori target. Individui le lacune nell'esperienza degli ospiti, le tendenze emergenti e le opportunità per distinguersi.
Essere attivi in questo ambiente ci ha dato l'opportunità di condividere informazioni sulla nostra azienda in modo più efficace e di comprendere meglio i nostri clienti e tutti i nostri gruppi di interesse, offrendoci una relazione con loro più solida, stretta e trasparente.
Ottieni informazioni chiare e perseguibili che favoriscano la crescita
Non limitarti a monitorare il feedback in modo reattivo. Scopri le informazioni e le strategie di cui il tuo team ha bisogno per raggiungere un livello di crescita superiore.
Individua la tua audience target e i profili degli ospiti ideali
Ottieni un quadro più chiaro di chi sono i tuoi ospiti e di cosa si interessano. Gli approfondimenti sull'audience rivelano demografie, interessi e preferenze di canale, così puoi coinvolgere gli ospiti con il messaggio giusto, sulla piattaforma giusta, al momento giusto. Crea collegamenti più solidi che portino a fedeltà e prenotazioni ripetute.
Confronta il tuo brand con quello della concorrenza
Scopri esattamente dove ti trovi nel panorama affollato del settore alberghiero. Confronta sentiment, frequenza di pubblicazione, engagement, quota di voce e percezione degli ospiti con quelli di concorrenti, destinazioni o brand simili. Scopri le opportunità per differenziare la tua esperienza, migliorare la percezione e rimanere sempre presente nella mente dei viaggiatori.
Dimostra l'impatto dei tuoi sforzi di marketing
Misura l'impatto del social media marketing per i brand di hotel e ospitalità analizzando l'engagement, il reach e il sentiment. I report e le dashboard unificate consentono di mostrare facilmente cosa funziona, ottimizzare più rapidamente e dimostrare chiaramente il ROI agli stakeholder.
Individua i problemi prima che si trasformino in crisi
Nel settore dell'ospitalità, piccoli problemi possono degenerare rapidamente. Con avvisi in tempo reale e il rilevamento delle anomalie alimentato dall'AI, potrai sapere subito quando il sentiment negativo subisce un'impennata o emergono conversazioni insolite. Monitora le notizie dell'ultima ora, le conversazioni sui social e il feedback degli ospiti in un unico posto, così potrai rispondere rapidamente, coordinare i team e proteggere la fiducia nel brand.
Semplifica la gestione dei social media su tutti i canali
Gestisci tutti i tuoi canali social, caselle di posta e recensioni in un unico posto. Trova gli orari migliori per pubblicare in base a dati reali sulle prestazioni, programma i contenuti su diverse piattaforme e genera didascalie e immagini con OwlyGPT in pochi secondi. Con una casella di posta unificata, il tuo team può rispondere più velocemente ai messaggi dei clienti, ai commenti e alle recensioni.
Aumenta il reach con le voci affidabili dei dipendenti
Trasforma il tuo team in potenti promotori del brand. Con Hootsuite Amplify, i dipendenti possono facilmente condividere contenuti approvati e on-brand sui propri social network. Espandi la visibilità, rafforza il tuo brand e amplifica le campagne chiave senza aggiungere lavoro per il tuo team di marketing.
Caratteristiche del prodotto costruite per i team del settore alberghiero
Una suite completa di strumenti per il marketing alberghiero incorporata in un'unica dashboard facile da usare.
Previsione delle tendenze
Migliora la pianificazione strategica per promozioni stagionali, nuovi servizi e altro ancora con analisi predittiva che identifica argomenti emergenti e preferenze degli ospiti.
Strumento per trovare influencer
Identifica le voci chiave, dai travel blogger agli ospiti soddisfatti, che possono amplificare la messaggistica positiva e generare nuove prenotazioni.
Assistente IA
Fai una domanda complessa e ottieni una risposta completa e citata in pochi minuti, con intuizioni, visualizzazioni e raccomandazioni strategiche.
Ascolto visivo e individuazione del logo
Non perdere mai una menzione, anche se il nome del tuo brand non viene citato. Monitora loghi, proprietà, cibo e servizi nelle immagini per scoprire tendenze visive che influenzano le prenotazioni.
Tag e categorizzazione delle recensioni
Identifica rapidamente temi e problemi ricorrenti taggando e organizzando automaticamente le recensioni degli ospiti da piattaforme come Tripadvisor, Google e Yelp.
Cluster di conversazioni
Individua facilmente nuove tendenze, problemi di servizio o opportunità di campagna prima che si intensifichino, grazie al clustering delle conversazioni basato sull'AI.
Caso di studio: Barceló Hotel Group
Un leader globale nell'ospitalità scala una strategia sociale unificata su più di 250 account
Insights e risorse
Il vicepresidente senior di Hilton, Daniel Reynolds, sull'arte dello storytelling del brand
Abbiamo incontrato Daniel Reynolds per scoprire le sue opinioni di esperto sullo storytelling del brand e scoprire come Hilton crea le storie del suo brand sui social media e non solo.
Monitoraggio del brand: la nostra ultima guida per un impatto aziendale reale
Il monitoraggio del brand è molto più di del semplice ascolto social. Questa guida gratuita ti aiuterà a imparare come espandere la tua strategia per tracciare tutte le fonti.
Come Meliá è diventata una delle catene alberghiere più influenti sui social media
Meliá Hotels International ha utilizzato Hootsuite per aumentare la brand awareness sui social media, incrementare le visite al sito web e personalizzare l'esperienza alberghiera dei propri ospiti.
Domande frequenti (FAQ)
La dashboard Hootsuite powered by Talkwalker offre una vasta gamma di strumenti utili per la gestione della reputazione, dal monitoraggio delle recensioni all'analisi del sentiment. Puoi monitorare recensioni, menzioni sui social e copertura delle notizie in tempo reale, impostare avvisi personalizzati per il sentiment negativo e confrontare la tua reputazione con quella della concorrenza, aiutandoti a rispondere più rapidamente e a proteggere la fiducia del brand.
Hootsuite, powered by Talkwalker AI, monitora tutte le principali piattaforme di recensioni e prenotazioni nel settore dell'ospitalità, tra cui Tripadvisor, Booking.com, OpenTable, Airbnb, Expedia, Yelp, Google Reviews, e Hotels.com. Questo garantisce che i brand raccolgano feedback completi degli ospiti e possano confrontare le prestazioni sulle piattaforme più rilevanti per i viaggiatori.
Oltre alle piattaforme di recensioni e prenotazioni, Hootsuite consente agli hotel e ai brand dell'ospitalità di monitorare le menzioni dei brand su una vasta gamma di canali digitali, inclusi i social media, i forum, i siti di notizie e i blog. Questa ampia capacità di monitoraggio garantisce che i brand catturino l'intero spettro delle conversazioni degli ospiti e del sentiment del pubblico, non solo quelle limitate ai siti di recensioni formali.
Inoltre, la copertura da parte di Hootsuite di forum di viaggio (come i subreddit di viaggi su Reddit, FlyerTalk e i forum di Tripadvisor) e di testate giornalistiche del settore consente ai brand di rimanere informati su argomenti emergenti, sviluppi del settore e potenziali problemi di pubbliche relazioni. Monitorare blog e pubblicazioni online aiuta inoltre i brand a scoprire storie degli ospiti, recensioni di esperti e copertura mediatica che possono influenzare la reputazione e le decisioni di prenotazione.
Hootsuite powered by Talkwalker AI analizza il sentiment degli ospiti, identifica i temi ricorrenti nelle recensioni e rileva le tendenze emergenti nelle preferenze degli ospiti. Ciò consente ai marchi di ospitalità di affrontare rapidamente i problemi del servizio, migliorare i servizi e personalizzare le offerte per superare le aspettative degli ospiti.
Analizzando engagement, sentiment e performance dei contenuti, è possibile creare un social media marketing che abbia successo con gli ospiti, supporti le prenotazioni e rafforzi la fedeltà al brand.
Sì, Hootsuite fornisce avvisi in tempo reale per i picchi di sentiment negativo o di attività insolita sui social media e sui siti di recensioni. Questo sistema di allarme precoce consente ai brand dell'ospitalità di rispondere rapidamente, coordinare le comunicazioni e proteggere la loro reputazione durante le crisi.
Certamente. Hootsuite, powered by Talkwalker AI, traccia conversazioni e recensioni in più lingue, rendendolo ideale per i brand internazionali dell'ospitalità che devono monitorare i feedback degli ospiti e la reputazione del brand in mercati diversi.
Sì! Hootsuite è costruito per supportare il social media marketing degli hotel di tutte le dimensioni. Con Hootsuite puoi pianificare, creare e programmare i post su tutte le principali piattaforme, trovare i momenti migliori per pubblicare in base ai dati di performance e interagire direttamente con gli ospiti tramite una casella di posta unificata.
Avrai inoltre accesso ad analisi delle prestazioni per misurare l'engagement, il reach e il sentiment, in modo da poter perfezionare la tua strategia di contenuti nel tempo. E se abbinato a Talkwalker AI, offre una visione più approfondita di ciò che interessa agli ospiti, aiutando a creare contenuti di successo e che aumentino le prenotazioni. Scopri istantaneamente argomenti di tendenza, hashtag popolari e formati di contenuti ad alte prestazioni per creare post e campagne coinvolgenti e pertinenti che abbiano successo con la tua audience target.
Hootsuite semplifica anche la creazione e la gestione di contenuti su larga scala. Con OwlyGPT, i team possono generare rapidamente didascalie on-brand, idee per i post e persino immagini, aiutandoti a rimanere al passo e rilevante senza sovraccaricare le risorse.
Trasforma le intuizioni degli ospiti in una crescita misurabile
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1 Quasi tutti i clienti di hotel o resort leggono le recensioni degli ospiti, hospitalitynet, https://www.hospitalitynet.org/news/4122451/almost-every-hotel-or-resort-customer-reads-guest-reviews