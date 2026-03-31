Hootsuite, powered by Talkwalker AI, monitora tutte le principali piattaforme di recensioni e prenotazioni nel settore dell'ospitalità, tra cui Tripadvisor, Booking.com, OpenTable, Airbnb, Expedia, Yelp, Google Reviews, e Hotels.com. Questo garantisce che i brand raccolgano feedback completi degli ospiti e possano confrontare le prestazioni sulle piattaforme più rilevanti per i viaggiatori.

Oltre alle piattaforme di recensioni e prenotazioni, Hootsuite consente agli hotel e ai brand dell'ospitalità di monitorare le menzioni dei brand su una vasta gamma di canali digitali, inclusi i social media, i forum, i siti di notizie e i blog. Questa ampia capacità di monitoraggio garantisce che i brand catturino l'intero spettro delle conversazioni degli ospiti e del sentiment del pubblico, non solo quelle limitate ai siti di recensioni formali.

Inoltre, la copertura da parte di Hootsuite di forum di viaggio (come i subreddit di viaggi su Reddit, FlyerTalk e i forum di Tripadvisor) e di testate giornalistiche del settore consente ai brand di rimanere informati su argomenti emergenti, sviluppi del settore e potenziali problemi di pubbliche relazioni. Monitorare blog e pubblicazioni online aiuta inoltre i brand a scoprire storie degli ospiti, recensioni di esperti e copertura mediatica che possono influenzare la reputazione e le decisioni di prenotazione.