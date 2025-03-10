Gestisci meno, automatizza di più con Hootsuite Professional
Automatizza attività ripetitive, scopri approfondimenti più dettagliati e crea contenuti migliori più velocemente con il piano Professional di Hootsuite.
Cosa offre Hootsuite Professional
Gestisci un numero illimitato di account di social media
Gestisci ogni social account da un unico posto senza limiti di profilo, oltre a strumenti di pubblicazione avanzati e flussi di lavoro automatizzati.
Attiva il pilota automatico per le attività ripetitive
Automatizza risposte, conversazioni con i clienti, tracciamento dei link, potenziamento dei post e altro ancora con strumenti basati sull'AI.
Individua le opportunità prima della concorrenza
Monitora le tendenze, tieni traccia del sentiment, confronta le prestazioni con quelle della concorrenza e scopri cosa determina i risultati.
Hootsuite semplifica la gestione dei social media. La possibilità di programmare i post in anticipo fa risparmiare molto tempo e mi permette di godermi i fine settimana senza dovermi preoccupare dei nostri canali social.
Lavora in modo più intelligente in ogni fase del flusso di lavoro sui social media
Dalla creazione di contenuti all'assistenza clienti e all'intelligence competitiva, Professional aiuta ad automatizzare di più e a scoprire informazioni più approfondite.
Crea più contenuti in meno tempo
Genera didascalie con l'AI, potenzia automaticamente i tuoi post migliori, crea link personalizzati e gestisci profili social illimitati da Perch. Pianifica le campagne con mesi di anticipo, programma in blocco i contenuti e automatizza compiti di pubblicazione ripetitivi così da poterti concentrare sulla strategia invece che sulle attività ripetitive.
Trasforma la tua casella di posta in un motore di crescita
Rispondi più velocemente con risposte intelligenti basate sull'AI, risposte automatiche e automazioni dei DM che gestiscono conversazioni di routine con i clienti. Utilizza Nest per creare profili clienti più completi, automatizzare i flussi di lavoro più comuni e offrire esperienze dei clienti migliori con meno sforzo manuale.
Individua le opportunità prima della concorrenza
Con Lumen, monitora le menzioni del tuo brand, traccia il sentiment, scopri gli argomenti di tendenza e prevedi le conversazioni emergenti prima che diventino virali. Cerca fino a 30 giorni di conversazioni social, confronta i risultati e utilizza i riassunti basati sull'intelligenza artificiale per scoprire rapidamente ciò che conta di più.
Misura ciò che conta di più
Monitora le performance sponsorizzate e organiche sui tuoi canali social, confronta fino a 20 concorrenti e crea report personalizzabili su misura per i tuoi obiettivi. Programma report, esporta risultati e scopri approfondimenti che ti aiutano a prendere decisioni di marketing più intelligenti.
Lavora in modo più intelligente con un compagno di squadra AI
Fai domande sui tuoi contenuti, sulla concorrenza, sull'audience, sulle prestazioni o sulle tendenze social in un linguaggio semplice. Wisdom ti aiuta a scoprire informazioni preziose, riassumere i risultati, identificare le opportunità e consigliarti la tua prossima mossa migliore, senza dover analizzare a fondo la dashboard.
Semplifica e automatizza i social media
Genera risposte, automatizza conversazioni, fornisci supporto 24 ore su 24 e scopri le tendenze e le intuizioni competitive che mantengono il tuo brand all'avanguardia.
Rispondi più velocemente con l'AI
Rispondi ai clienti più rapidamente con risposte generate dall'AI che aiutano il tuo team a gestire più conversazioni in meno tempo.
Risposta automatica alle domande più comuni
Rispondi automaticamente alle domande più frequenti, rispondi ai nuovi messaggi e mantieni attive le conversazioni anche quando sei offline.
Trasforma i commenti in clienti
Invia automaticamente messaggi diretti quando gli utenti commentano i tuoi post. Crea flussi di risposta personalizzati e incoraggia gli utenti ad agire.
Mantieniti un passo avanti rispetto alla concorrenza
Scopri come si posizionano le tue prestazioni rispetto a quelle di un massimo di 20 concorrenti. Monitora l'engagement, l'attività di pubblicazione e i risultati dei concorrenti.
Individua le tendenze prima che prendano piede
Individua le conversazioni emergenti prima che decollino con la previsione basata sull'intelligenza artificiale. Individua le tendenze in anticipo, crea contenuti più pertinenti e resta sempre un passo avanti.
Automatizza interazioni chiave
Riduci il lavoro manuale con risposte automatiche, automazioni dei DM e flussi di lavoro che aiutano il tuo team a rispondere più velocemente e in modo più coerente.
Scopri cosa può fare Hootsuite Pro per te
Come Stuckey's ha potenziato le vendite online del 750%
Scopri come una leggendaria azienda dolciaria americana ha utilizzato Hootsuite Pro per aumentare le vendite online del 750%.
Legga le recensioni dei clienti di Hootsuite
Non a caso i nostri clienti definiscono Hootsuite un marchio che "cambia-le-regole-del-gioco" e "salvavita".
Come Apricotton ha aumentato le vendite del 108% in due settimane
Scopri come una piccola azienda ha utilizzato Hootsuite per stimolare la crescita social a una velocità incredibile.
Lavora in modo più intelligente su tutta la tua strategia social
Automatizza il lavoro ripetitivo, scopri informazioni più approfondite e crea esperienze migliori per il cliente con strumenti basati su AI progettati per i brand in crescita.
Domande frequenti
Hootsuite Professional è ideale per i brand in crescita e i team di marketing che necessitano di maggiore automazione, analisi più approfondite e un maggiore controllo sulle proprie attività sui social media.
Professional include tutto ciò che è incluso in Standard, oltre a profili social illimitati, analisi avanzate, strumenti di engagement clienti basati su AI, previsioni di tendenza e report personalizzabili. È la soluzione ideale per le aziende che desiderano dedicare meno tempo al lavoro manuale e più tempo alla creazione di contenuti, al coinvolgimento dei clienti e al raggiungimento dei risultati.
Ti servono altre opzioni? Confronta tutti i piani di Hootsuite.
Hootsuite Professional non è la soluzione migliore per le organizzazioni che necessitano di collaborazione avanzata, flussi di lavoro di approvazione, report sulla produttività del team o routing dell'assistenza clienti.
Se la tua operazione di social media prevede che più stakeholder esaminino i contenuti, team dedicati all'assistenza clienti o processi di approvazione strutturati, Hootsuite Advanced potrebbe essere una scelta migliore.
Le organizzazioni che richiedono governance, conformità, promozione da parte dei dipendenti o intelligenza sociale avanzata dovrebbero considerare Hootsuite Enterprise.
Hootsuite Professional include tutto ciò che è incluso nel piano Standard, oltre a strumenti avanzati di automazione, reportistica, engagement dei clienti e strumenti di social intelligence.
Gli utenti di Professional ottengono:
Pubblicazione e gestione dei contenuti (Perch): profili social illimitati, creazione di contenuti basata su AI, aumento automatico dei post, link personalizzati, tracciamento automatico dei link e strumenti di pubblicazione avanzati.
Assistenza clienti ed engagement (Nest): risposte intelligenti basate su AI, risposte automatiche, automazioni dei DM, profili di contatto e automazioni delle conversazioni.
Analisi e reportistica (Perch Analytics): report personalizzabili, benchmarking competitivo per un massimo di 20 concorrenti, esportazioni di report, report programmati e note analitiche.
Ascolto social e intelligence (Lumen): ricerca social a 30 giorni, previsione delle tendenze basata su AI, analisi del sentiment, riassunti AI e monitoraggio avanzato dei concorrenti.
Intuizioni e raccomandazioni basate sull'AI (Wisdom): fai domande sulla tua audience, sulla concorrenza, sui contenuti e sulle prestazioni per scoprire informazioni e individuare opportunità più rapidamente.
Hootsuite Professional include strumenti avanzati di analisi e reporting che aiutano a capire cosa funziona, scoprire opportunità e comunicare i risultati agli stakeholder.
Con Hootsuite Professional puoi:
Monitorare le prestazioni dei social media organici e a pagamento sui principali social network.
Confrontare la tua attività contro un massimo di 20 concorrenti.
Creare report personalizzabili su misura per i tuoi obiettivi.
Esportare report e condividere approfondimenti con gli stakeholder.
Programmare report ricorrenti.
Monitorare le campagne, i contenuti e le performance dell'audience da un'unica dashboard.
Hootsuite Professional include Lumen, la nostra soluzione di ascolto social basata sull'intelligenza artificiale.
Con Hootsuite Professional puoi:
Cercare tra le conversazioni sui social degli ultimi 30 giorni.
Confrontare fino a cinque ricerche contemporaneamente.
Monitorare menzioni, hashtag, concorrenti e argomenti di settore.
Analizzare il sentiment e il volume delle conversazioni.
Prevedere le tendenze emergenti con previsioni basate sull'AI.
Riassumere grandi volumi di conversazioni con l'AI.
Scoprire opportunità per creare contenuti più rilevanti e partecipare a conversazioni significative.
Sì. Hootsuite Professional include funzionalità di intelligenza artificiale in ambito di pubblicazione, engagement, analisi, ascolto e approfondimenti.
Gli utenti di Professional possono generare contenuti con l'AI, utilizzare risposte intelligenti basate su AI, automatizzare le interazioni con i clienti, riassumere conversazioni social, prevedere tendenze e porre domande a Wisdom su prestazioni, concorrenti, comportamento del pubblico e opportunità sui social media.