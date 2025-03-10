Hootsuite Professional è ideale per i brand in crescita e i team di marketing che necessitano di maggiore automazione, analisi più approfondite e un maggiore controllo sulle proprie attività sui social media.

Professional include tutto ciò che è incluso in Standard, oltre a profili social illimitati, analisi avanzate, strumenti di engagement clienti basati su AI, previsioni di tendenza e report personalizzabili. È la soluzione ideale per le aziende che desiderano dedicare meno tempo al lavoro manuale e più tempo alla creazione di contenuti, al coinvolgimento dei clienti e al raggiungimento dei risultati.