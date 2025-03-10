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Dashboard di Hootsuite che mostra un calendario dei contenuti, opzioni di pubblicazione sui social media, analisi dei canali e una donna che tiene un telefono.

Gestisci meno, automatizza di più con Hootsuite Professional

Automatizza attività ripetitive, scopri approfondimenti più dettagliati e crea contenuti migliori più velocemente con il piano Professional di Hootsuite.

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Cosa offre Hootsuite Professional

Simbolo dell'infinito

Gestisci un numero illimitato di account di social media

Gestisci ogni social account da un unico posto senza limiti di profilo, oltre a strumenti di pubblicazione avanzati e flussi di lavoro automatizzati.

Icona schiocco di dita

Attiva il pilota automatico per le attività ripetitive

Automatizza risposte, conversazioni con i clienti, tracciamento dei link, potenziamento dei post e altro ancora con strumenti basati sull'AI.

Icona della lente di ingrandimento con grafico

Individua le opportunità prima della concorrenza

Monitora le tendenze, tieni traccia del sentiment, confronta le prestazioni con quelle della concorrenza e scopri cosa determina i risultati.

Hootsuite semplifica la gestione dei social media. La possibilità di programmare i post in anticipo fa risparmiare molto tempo e mi permette di godermi i fine settimana senza dovermi preoccupare dei nostri canali social.
Slade Meadows
Responsabile marketing digitale
Classic of Denton

Lavora in modo più intelligente in ogni fase del flusso di lavoro sui social media

Dalla creazione di contenuti all'assistenza clienti e all'intelligence competitiva, Professional aiuta ad automatizzare di più e a scoprire informazioni più approfondite.

Un'interfaccia di uno strumento di design per social media che mostra opzioni di modelli e un post per la Festa Nazionale del Medico con un dottore sorridente in camice blu.

Crea più contenuti in meno tempo

Genera didascalie con l'AI, potenzia automaticamente i tuoi post migliori, crea link personalizzati e gestisci profili social illimitati da Perch. Pianifica le campagne con mesi di anticipo, programma in blocco i contenuti e automatizza compiti di pubblicazione ripetitivi così da poterti concentrare sulla strategia invece che sulle attività ripetitive.

Un'interfaccia di chat per i clienti che mostra una richiesta sul conto di risparmio, con un menu a tendina per instradamenti e automazioni che evidenzia le automazioni.

Trasforma la tua casella di posta in un motore di crescita

Rispondi più velocemente con risposte intelligenti basate sull'AI, risposte automatiche e automazioni dei DM che gestiscono conversazioni di routine con i clienti. Utilizza Nest per creare profili clienti più completi, automatizzare i flussi di lavoro più comuni e offrire esperienze dei clienti migliori con meno sforzo manuale.

Dashboard di analisi dei social media che mostra un grafico a linee sull'engagement dei concorrenti, una tabella delle statistiche dell'account e una foto di una ciotola di cibo.

Individua le opportunità prima della concorrenza

Con Lumen, monitora le menzioni del tuo brand, traccia il sentiment, scopri gli argomenti di tendenza e prevedi le conversazioni emergenti prima che diventino virali. Cerca fino a 30 giorni di conversazioni social, confronta i risultati e utilizza i riassunti basati sull'intelligenza artificiale per scoprire rapidamente ciò che conta di più.

Dashboard di Analytics che mostra il grafico lineare dell'engagement rate e un indicatore che mostra 6.783 impression, in aumento di 284 rispetto a 6.499.

Misura ciò che conta di più

Monitora le performance sponsorizzate e organiche sui tuoi canali social, confronta fino a 20 concorrenti e crea report personalizzabili su misura per i tuoi obiettivi. Programma report, esporta risultati e scopri approfondimenti che ti aiutano a prendere decisioni di marketing più intelligenti.

Screenshot dell'interfaccia utente dello strumento Wisdom AI che mostra una query per report trimestrali sulle performance e insight sulle tendenze generate dall'AI.

Lavora in modo più intelligente con un compagno di squadra AI

Fai domande sui tuoi contenuti, sulla concorrenza, sull'audience, sulle prestazioni o sulle tendenze social in un linguaggio semplice. Wisdom ti aiuta a scoprire informazioni preziose, riassumere i risultati, identificare le opportunità e consigliarti la tua prossima mossa migliore, senza dover analizzare a fondo la dashboard.

Semplifica e automatizza i social media

Genera risposte, automatizza conversazioni, fornisci supporto 24 ore su 24 e scopri le tendenze e le intuizioni competitive che mantengono il tuo brand all'avanguardia.

icona di robot

Rispondi più velocemente con l'AI

Rispondi ai clienti più rapidamente con risposte generate dall'AI che aiutano il tuo team a gestire più conversazioni in meno tempo.

icona di persona nella nuvoletta della chat

Risposta automatica alle domande più comuni

Rispondi automaticamente alle domande più frequenti, rispondi ai nuovi messaggi e mantieni attive le conversazioni anche quando sei offline.

fumetto della chat

Trasforma i commenti in clienti

Invia automaticamente messaggi diretti quando gli utenti commentano i tuoi post. Crea flussi di risposta personalizzati e incoraggia gli utenti ad agire.

tag con icona della freccia con tendenza verso l'alto

Mantieniti un passo avanti rispetto alla concorrenza

Scopri come si posizionano le tue prestazioni rispetto a quelle di un massimo di 20 concorrenti. Monitora l'engagement, l'attività di pubblicazione e i risultati dei concorrenti.

Linea di tendenza con brillantini AI

Individua le tendenze prima che prendano piede

Individua le conversazioni emergenti prima che decollino con la previsione basata sull'intelligenza artificiale. Individua le tendenze in anticipo, crea contenuti più pertinenti e resta sempre un passo avanti.

icona di robot

Automatizza interazioni chiave

Riduci il lavoro manuale con risposte automatiche, automazioni dei DM e flussi di lavoro che aiutano il tuo team a rispondere più velocemente e in modo più coerente.

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  • Logo Adidas
  • Adobe
  • bacardi
  • Logo Nestlé
  • Logo di Soundcloud
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Scopri cosa può fare Hootsuite Pro per te

Infografica del caso studio di Stuckey che mostra un aumento del 750% delle vendite online in due anni, con illustrazioni di caramelle e snack.

Come Stuckey's ha potenziato le vendite online del 750%

Scopri come una leggendaria azienda dolciaria americana ha utilizzato Hootsuite Pro per aumentare le vendite online del 750%.

Leggi il caso studio

Megafono con icone dei social media che fluttuano in una bolla rosa, inclusi i loghi di Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e LinkedIn

Legga le recensioni dei clienti di Hootsuite

Non a caso i nostri clienti definiscono Hootsuite un marchio che "cambia-le-regole-del-gioco" e "salvavita".

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Maggiori informazioni

I nostri clienti ci adorano
Scopri cosa dicono gli utenti reali delle piccole imprese su Hootsuite
reviewStar
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Mar 10, 2025
“Ho lottato per 5 anni con la pubblicazione di contenuti e Hootsuite mi ha risolto il problema in meno di 2 settimane.”
“Ero indietro con i contenuti sui social, ma questo strumento ha reso facile rimettermi in pista. In pochi passaggi, ho programmato due mesi di post e riattivato tutti i miei canali. Il team di supporto è stato estremamen...”
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Dave M.
Fondatore
Agenzia di marketing
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Due colleghi utilizzano un laptop e un tablet, circondati da icone di app colorate su uno sfondo azzurro chiaro.

Lavora in modo più intelligente su tutta la tua strategia social

Automatizza il lavoro ripetitivo, scopri informazioni più approfondite e crea esperienze migliori per il cliente con strumenti basati su AI progettati per i brand in crescita.

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Domande frequenti

Hootsuite Professional è ideale per i brand in crescita e i team di marketing che necessitano di maggiore automazione, analisi più approfondite e un maggiore controllo sulle proprie attività sui social media.

Professional include tutto ciò che è incluso in Standard, oltre a profili social illimitati, analisi avanzate, strumenti di engagement clienti basati su AI, previsioni di tendenza e report personalizzabili. È la soluzione ideale per le aziende che desiderano dedicare meno tempo al lavoro manuale e più tempo alla creazione di contenuti, al coinvolgimento dei clienti e al raggiungimento dei risultati.

Ti servono altre opzioni? Confronta tutti i piani di Hootsuite.

Hootsuite Professional non è la soluzione migliore per le organizzazioni che necessitano di collaborazione avanzata, flussi di lavoro di approvazione, report sulla produttività del team o routing dell'assistenza clienti.

Se la tua operazione di social media prevede che più stakeholder esaminino i contenuti, team dedicati all'assistenza clienti o processi di approvazione strutturati, Hootsuite Advanced potrebbe essere una scelta migliore.

Le organizzazioni che richiedono governance, conformità, promozione da parte dei dipendenti o intelligenza sociale avanzata dovrebbero considerare Hootsuite Enterprise.

Hootsuite Professional include tutto ciò che è incluso nel piano Standard, oltre a strumenti avanzati di automazione, reportistica, engagement dei clienti e strumenti di social intelligence.

Gli utenti di Professional ottengono:

  • Pubblicazione e gestione dei contenuti (Perch): profili social illimitati, creazione di contenuti basata su AI, aumento automatico dei post, link personalizzati, tracciamento automatico dei link e strumenti di pubblicazione avanzati.

  • Assistenza clienti ed engagement (Nest): risposte intelligenti basate su AI, risposte automatiche, automazioni dei DM, profili di contatto e automazioni delle conversazioni.

  • Analisi e reportistica (Perch Analytics): report personalizzabili, benchmarking competitivo per un massimo di 20 concorrenti, esportazioni di report, report programmati e note analitiche.

  • Ascolto social e intelligence (Lumen): ricerca social a 30 giorni, previsione delle tendenze basata su AI, analisi del sentiment, riassunti AI e monitoraggio avanzato dei concorrenti.

  • Intuizioni e raccomandazioni basate sull'AI (Wisdom): fai domande sulla tua audience, sulla concorrenza, sui contenuti e sulle prestazioni per scoprire informazioni e individuare opportunità più rapidamente.

Hootsuite Professional include strumenti avanzati di analisi e reporting che aiutano a capire cosa funziona, scoprire opportunità e comunicare i risultati agli stakeholder.

Con Hootsuite Professional puoi:

  • Monitorare le prestazioni dei social media organici e a pagamento sui principali social network.

  • Confrontare la tua attività contro un massimo di 20 concorrenti.

  • Creare report personalizzabili su misura per i tuoi obiettivi.

  • Esportare report e condividere approfondimenti con gli stakeholder.

  • Programmare report ricorrenti.

  • Monitorare le campagne, i contenuti e le performance dell'audience da un'unica dashboard.

Hootsuite Professional include Lumen, la nostra soluzione di ascolto social basata sull'intelligenza artificiale.

Con Hootsuite Professional puoi:

  • Cercare tra le conversazioni sui social degli ultimi 30 giorni.

  • Confrontare fino a cinque ricerche contemporaneamente.

  • Monitorare menzioni, hashtag, concorrenti e argomenti di settore.

  • Analizzare il sentiment e il volume delle conversazioni.

  • Prevedere le tendenze emergenti con previsioni basate sull'AI.

  • Riassumere grandi volumi di conversazioni con l'AI.

  • Scoprire opportunità per creare contenuti più rilevanti e partecipare a conversazioni significative.

Sì. Hootsuite Professional include funzionalità di intelligenza artificiale in ambito di pubblicazione, engagement, analisi, ascolto e approfondimenti.

Gli utenti di Professional possono generare contenuti con l'AI, utilizzare risposte intelligenti basate su AI, automatizzare le interazioni con i clienti, riassumere conversazioni social, prevedere tendenze e porre domande a Wisdom su prestazioni, concorrenti, comportamento del pubblico e opportunità sui social media.