I tuoi social network e i tuoi strumenti di marketing più essenziali. Tutto in un'unica scheda.
Collega i tuoi social network, monitora le recensioni di Google e integra i dati CRM direttamente nella tua dashboard. Hootsuite semplifica l'accesso a tutti i contenuti e dati di marketing sui social media in un unico posto.
Integrazioni di rete nel social media marketing
Pubblica, programma, analizza e interagisci sui tuoi social network più utilizzati dalla piattaforma Hootsuite.
YouTube
Ottieni più visualizzazioni e risparmia tempo nella gestione dei contenuti video.
X (Twitter)
Dai un'occhiata alle ultime conversazioni, tendenze e mention del brand sui social.
Applica più strategia per raggiungere e ampliare la tua audience di tipo business.
Threads
Pubblica, programma e crea bozze di post di Threads dalla dashboard di Hootsuite.
Bluesky
Programma i post di Bluesky e monitora i tag, scopri le tendenze e trova influencer.
Monitora i tag, le tendenze e le conversazioni su oltre 30 social network
Con il Listening di Hootsuite, puoi cercare e monitorare conversazioni e tendenze su oltre 30 social network e 150 milioni di siti web, oltre a immagini, video e podcast.
App e integrazioni di terze parti
Personalizza la tua dashboard con oltre 100 app e integrazioni. Gestisci senza problemi i social media da un unico hub centrale con le app Hootsuite facili da installare.
Google My
Business
Monitora le recensioni di Google My Business, invia messaggi diretti ai clienti e pubblica aggiornamenti su Hootsuite.
salesforce
Collega Salesforce e Hootsuite per visualizzare i tuoi messaggi sui social network in Salesforce e offrire un servizio clienti migliore.
Monday.com
Pianifica i agevolmente i contenuti con Monday.com e quando è il momento di pubblicare, accedi alle tue attività direttamente in Hootsuite.
Wrike
Semplifica il flusso di lavoro accedendo direttamente alle attività di Wrike nella Pianificazione di Hootsuite. Non serve copiare e incollare.
Slack
Parti dai post sui social media, aggiungi commenti e condividili con il tuo team su Slack.
Proofpoint
Assicurati che ogni post sia conforme e rispetti le politiche di social media marketing del tuo team con Proofpoint.
Adobe Express
Create images and videos in Adobe Express and add them to your posts without leaving the Hootsuite composer.
Learn more
Canva
Built into Hootsuite Composer: tap the Canva logo for customizable templates or pull in designs you've already made.
Learn more
Upfluence
Discover and manage influencer partnerships, then bring creator content straight into your Hootsuite publishing workflow.
TrueLoyal
Turn loyal customers into advocates with UGC and rewards programs synced to your social engagement data.
Bynder
Access your approved brand assets from Bynder's DAM directly in Hootsuite Composer, so every post stays on-brand.
Acquia
Extend your Drupal-powered digital experience content into Hootsuite for coordinated social publishing.
Learn more
Insights Panoramiq
Visualizza l'attività dell'account, i dati demografici dei follower e l'efficacia dei post e delle storie su Instagram.
Fedica
Ottieni informazioni dettagliate sulla tua audience target, inclusa la posizione e gli interessi, con Fedica (ex tweepsmap).
Hootsuite Syndicator
Vedi i feed RSS nella dashboard di Hootsuite e condividili sui tuoi canali social.
Vidyard
Condividi facilmente i video di Vidyard sui social media e crea nuove registrazioni dello schermo dalla dashboard di Hootsuite.
oneclick.bio
Crea link nelle pagine bio con immagini cliccabili per Instagram e TikTok. Inoltre, monitora le prestazioni in Google Analytics.
ReviewTrackers
Monitora le recensioni del marchio su 85 siti, tra cui Google+, Yelp, Facebook Reviews, BBB, TripAdvisor e OpenTable.
Aumenta il reach social, l'engagement e il tasso di clic con Parliament
Trasforma i dipendenti in ambasciatori del marchio e aumenta di 8 volte l'engagement sui social media con Parliament, lo strumento di promozione da parte dei dipendenti più apprezzato.
Pubblica da qualsiasi luogo con l'app mobile di Hootsuite
Scarica l'app per iPhone o Android di Hootsuite per gestire i social media da qualsiasi luogo. Crea, programma o pubblica subito post e rispondi ai messaggi o assegnali ai membri del team mentre sei in movimento. In più, avrai gli occhi meno affaticati a fine giornata, grazie al dark mode.
Domande frequenti (FAQ)
Sì. Canva è integrato in Hootsuite Composer, quindi è sempre a portata di mano. Tocca il logo Canva all'interno di Composer per scoprire centinaia di modelli personalizzabili. Aggiungi immagini o testo personalizzato a modelli ottimizzati per i post e le storie dei feed di Instagram, gli annunci e i post di Facebook, i post di Twitter e altro ancora. Inoltre, con l'integrazione con Canva, potrai aggiungere file che già creati e salvati in modalità nativa in Canva.
Sì! Crea facilmente immagini e video in Adobe Express e aggiungili senza problemi ai tuoi post mentre redigi i contenuti in Hootsuite. Puoi aggiungere design esistenti dal tuo account Adobe Express oppure crearne di nuovi nell'editor Adobe Express all'interno del Composer di Hootsuite.
Hootsuite può aiutarti a automatizzare i contenuti, la messaggistica e altro su tutti i canali social. Supportiamo Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, TikTok, YouTube, Threads, WhatsApp e Pinterest.
Sì! Hootsuite è un partner ufficiale di Instagram.
Sì. Tutti i piani Hootsuite includono la pubblicazione, la pianificazione e la redazione di contenuti per Threads.
Sì. Puoi usare Hootsuite per pubblicare e programmare Tweet. Hootsuite offre anche l'analisi X per monitorare le prestazioni sull'app e trovare i momenti migliori per twittare in base a quando l'audience specifica è più attiva.
Sì, i clienti di Hootsuite Enterprise possono aggiungere l'integrazione di Hootsuite con Salesforce per portare le interazioni sui social media in Salesforce.
Sì. L'app Hootsuite Wrike è un must da aggiungere per i team e le persone che usano Wrike per pianificare i contenuti e le strategie di social media marketing.
Sì. Puoi collegare rapidamente la gestione dei social media e il CRM all'app Hootsuite per HubSpot. Crea campagne di marketing più efficaci aggiungendo dati sulle interazioni social a HubSpot e perfezionando i segmenti per rivolgerti all'audience giusta.
Sì. Hootsuite consente di pubblicare e programmare post su LinkedIn insieme ai contenuti per gli altri canali di social media. Scopri il momento migliore per pubblicare post su LinkedIn, promuovere contenuti con le migliori prestazioni e utilizzare Hootsuite Analytics per misurare le prestazioni.
Sì. Non sarà più necessario salvare tutti i file sul telefono o sul computer. Cloudview, l'app Google Drive per Hootsuite, consente di aggiungere immagini, file e video ai post sui social media senza mai uscire dalla dashboard di Hootsuite.
Sì. Hootsuite può essere usato per creare, programmare e pubblicare post sui feed di Instagram, caroselli e Reels. Inoltre, grazie a Hootsuite Analytics, è possibile monitorare le prestazioni sull'app e scoprire il momento migliore per pubblicare e ottenere il massimo engagement.
Nota: per accedere ad alcune funzionalità di Hootsuite, è necessario un account Instagram Business. Niente di più semplice: trasformare l'account Instagram personale in Business è facile e gratis. Ecco come.
Sì. Installa l'app Slack per Hootsuite per collaborare meglio con i membri del team sulle campagne e strategie sui social media. L'app Slack consente di raccogliere post, commenti e altro da condividere rapidamente con il team su Slack.
Sì. Hootsuite può essere usato per creare, programmare e pubblicare contenuti su Facebook. Hootsuite include anche strumenti di analisi approfonditi di Facebook che mostrano il rendimento dei contenuti e quando pubblicarli su Facebook per ottenere il maggior numero di visualizzazioni. Con Hootsuite, è possibile programmare e pubblicare post su profili, pagine e gruppi di Facebook.
Nota: per programmare i post sulle pagine Facebook, occorre essere amministratore o redattore della pagina. Per programmare i post sui gruppi di Facebook, occorre essere amministratore del gruppo.
Attualmente, non è possibile integrare Hootsuite con Facebook Shops. Hai suggerimenti su qualche funzionalità che vorresti su Hootsuite? Scrivici!
Sì. Hootsuite ha un'app Google My Business che consente di gestire la pagina Google My Business direttamente dalla dashboard di Hootsuite. Con Hootsuite, puoi creare post e rispondere alle recensioni da una singola scheda.
Sì. Se disponi già di un abbreviatore di link Bit.ly personalizzato, un super amministratore può aggiungerlo a Hootsuite per consentire a te e al tuo team di utilizzarlo in Composer. Per abilitare un abbreviatore esterno, contatta il suo customer success manager.
Psst... Sapevi che Hootsuite ha un proprio abbreviatore di URL, Ow.ly, che fornisce informazioni approfondite sul traffico proveniente dai tuoi link? Prova!
Attualmente non è possibile integrare Hootsuite con Outlook. Ha suggerimenti su qualche funzionalità che vorresti su Hootsuite? Scrivici!
Sì. Puoi collegare il tuo account Dropbox a Hootsuite per accedere facilmente a file, immagini e video basati sul cloud. Con l'app Dropbox per Hootsuite, potrai attingere dal tuo Dropbox per creare post di alta qualità sui social media da qualsiasi luogo.
Sì. L'app Shopview for Shopify rende semplicissimo condividere i prodotti dei negozi Shopify sui social media. Shopview consente di vedere i prodotti dei negozi direttamente in Hootsuite Streams, condividere interessanti post su un prodotto con immagini su tutti i suoi canali di social media e molto altro ancora.
Sì. Gli utenti di Hootsuite Advanced Analytics possono collegare un account Google Analytics per monitorare meglio l'intero percorso del cliente. Potrai monitorare quali contenuti organici e a pagamento generano le migliori conversioni in termini di lead o entrate.
Sì. Per ascoltare le menzioni del brand o argomenti pertinenti su Reddit, installa l'app Reddit per Hootsuite. Questa app consente di configurare uno Stream per monitorare le menzioni del brand su migliaia di subreddit e non perdere mai conversazioni importanti.
Hootsuite attualmente non si integra con Glassdoor. Ha suggerimenti su qualche funzionalità che vorresti su Hootsuite? Scrivici!
Sebbene non esista un'app Tripadvisor per Hootsuite, è possibile comunque monitorare e gestire le recensioni su Tripadvisor attraverso la dashboard senza account ReviewTrackers. Installa l'app ReviewTrackers per monitorare dozzine di siti di recensioni, incluso TripAdvisor, attraverso un'unica schermata.
Sì. L'app monday.com per Hootsuite consente di semplificare il flusso di lavoro sui social media attraverso due dei suoi strumenti più utilizzati. Offre una sincronizzazione bidirezionale dei dati in modo da poter vedere i post programmati da Hootsuite e modificare quando i post vengono condivisi direttamente dalla scheda monday.com.
Sì. Hootsuite fornisce strumenti per la gestione di Pinterest insieme a tutti gli altri network di social media. Può essere usato per creare e programmare i Pin su tutti i board pubblici, privati e condivisi.
Sì. Hootsuite offre un modo semplice per gestire i contenuti di YouTube insieme agli altri canali di social media. Usalo per programmare la trasmissione dei video di YouTube nel momento ideale, tenere traccia dei risultati sulla piattaforma o per semplificare il flusso di approvazione dei video.
Sì. Puoi usare Hootsuite per pubblicare e programmare TikTok. È anche un ottimo strumento da usare per trovare il momento migliore per pubblicare video su TikTok e aumentare le possibilità di che diventino virali. Con, Hootsuite è possibile pubblicare e programmare i video TikTok insieme agli altri canali di social media.
Nota: per programmare video TikTok con Hootsuite è necessario un account TikTok Business. Convertire l'account TikTok personale in un account aziendale è veloce e gratuito. Ecco come.
Sì! Trasforma le richieste di assistenza sui social media in ticket di assistenza abbinando Hootsuite e Zendesk. Installa l'app Zendesk per Hootsuite per visualizzare uno stream di Zendesk Tickets nella dashboard di Hootsuite e gestirli in un unico posto!
Attualmente, non è possibile integrare Hootsuite con Feedly. Per visualizzare i feed RSS sulla dashboard, installa Hootsuite Syndicator. Ha suggerimenti su qualche funzionalità che vorresti su Hootsuite? Scrivici!
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