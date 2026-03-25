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Aumenta il reach con uno strumento di pianificazione Pinterest facile da usare

Crea, programma e pubblica pin di Pinterest su più account o bacheche contemporaneamente. Pubblica al momento giusto, ogni volta (anche se non sei in ufficio o stai dormendo).

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Pianifica i pin di Pinterest con TUTTI gli altri suoi social network in un unico posto.

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Programma e analizza i tuoi post di Pinterest in un'unica scheda

Risparmia ore di programmazione dei pin di Pinterest

Risparmia tempo programmando e pubblicando pin direttamente dalla dashboard di Hootsuite con il miglior strumento di pianificazione di Pinterest. Guarda esattamente come appariranno i tuoi pin sul feed e stressati meno sapendo che stai postando nel momento migliore per la tua audience.

Immagine di ravioli su un piatto con 2 popup che dicono &quot;pin a cibo sano&quot; e &quot;pubblica ora&quot;

Crea e personalizza tutte le tue bacheche Pinterest

Carica direttamente dai tuoi file multimediali approvati precedentemente e configura i flussi di lavoro di approvazione per mantenere i tuoi pin on-brand. Inoltre, puoi creare bacheche segrete per salvaguardare la tua elegante estetica Pinterest.

foto di un panino e ravioli, con un pulsante popup che dice &quot;crea board&quot;

Crea rapidamente il tuo calendario dei contenuti Pinterest

Visualizza i tuoi pin in una vista calendario insieme a tutti gli altri tuoi post sui social. Trascina e rilascia per riempire i vuoti nella tua agenda.

Illustrazione di un feed di notifica con il logo di Pinterest e l'immagine di un raviolo, insieme ai cursori dei social media

Non rimanere mai senza idee con il brainstorming potenziato dall'intelligenza artificiale

Usa OwlyWriter AI per ottenere nuove idee fresche per i post di Pinterest in pochi secondi. Puoi persino usarlo per aiutarti a scrivere una copia avvincente per i tuoi pin.

Idee per i post: throwback thursday e conto alla rovescia
L'integrazione di Pinterest con le altre piattaforme di social media in Hootsuite rappresenta un punto di svolta. Grazie a questa integrazione, Hootsuite è davvero l'unico strumento di gestione che tutti i professionisti dei social media dovrebbero adottare e avere come parte integrante del loro ambiente di lavoro&quot;.
Karen Freberg
University of Louisville

Sei in buona compagnia con lo strumento di gestione dei social media numero 1

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Hootsuite è il miglior prodotto software n.1 di G2 per il 2026

I nostri clienti ci hanno classificato al primo posto in diverse categorie di G2 quest'anno, tra cui Migliori prodotti software e Migliori prodotti di marketing. G2 è una delle più grandi piattaforme indipendenti di recensioni di software, basata su recensioni verificate dei clienti.

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