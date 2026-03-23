Guarda cos'è di tendenza sui social media in questo momento
Tieni traccia delle tendenze, individua gli argomenti più caldi e rimani all'avanguardia nella rilevanza dei social media. Filtra per regione, settore, social network e altro ancora per ottenere risultati personalizzati per il tuo brand e la tua strategia.
Nota: Questo strumento può mostrare contenuti imprecisi o offensivi che non rappresentano le opinioni di Hootsuite. Sei l’unico responsabile dell’utilizzo di qualsiasi contenuto generato tramite questo strumento, inclusa la conformità alle leggi applicabili e ai diritti di terze parti.
Scopri cosa è di tendenza oggi prima di chiunque altro
Potresti passare ore a scorrere i social media per scoprire cosa è di tendenza. (Divertente? Sì. Salutare? No.) Oppure puoi aggiungere ai preferiti questo strumento gratuito per monitorare le tendenze e ottenere il tuo riepilogo giornaliero in pochi secondi.
Che tu li ami o li odi, i brand che sanno sfruttare le tendenze dei social media sono quelli che hanno maggiori probabilità di diventare virali, rimanere impressi nei consumatori e dominare i loro mercati.
E dietro ogni campagna virale c'è un marketer costantemente online che ha trascorso migliaia di ore a scorrere, salvare nei segnalibri, analizzare e approfondire…
Fino ad ora.
Che cos'è uno strumento di monitoraggio delle tendenze dei social media?
Il monitoraggio delle tendenze sui social media è uno strumento che ti aiuta a vedere cosa è di tendenza in questo momento su tutte le piattaforme social analizzando conversazioni in tempo reale, hashtag, parole chiave e dati sull'engagement. Invece di controllare manualmente ogni piattaforma, riunisce le tendenze più rilevanti in un unico posto, così puoi capire rapidamente cosa sta prendendo piede.
Grazie al nostro strumento gratuito per monitorare le tendenze dei social media, puoi visualizzare in tempo reale uno snapshot delle tendenze dei social media di questa settimana, nonché degli hashtag e delle parole chiave di tendenza. Inoltre, ottieni approfondimenti sul coinvolgimento, il sentiment e i segnali di momentum di ogni tendenza per aiutarti a comprendere i modi in cui le persone si sentono e interagiscono con ogni tendenza.
In che modo l'AI rileva le tendenze dei social media?
Il tracker di tendenze in diretta di Hootsuite è alimentato dalla tecnologia proprietaria di ascolto social di Talkwalker. L'AI di Talkwalker monitora continuamente milioni di fonti attraverso i social media e il web, compresi i principali social network come Instagram, Facebook, Reddit, YouTube, X e Bluesky. Inoltre monitora siti di notizie, blog, forum e piattaforme di recensioni.
Man mano che le persone pubblicano, commentano e condividono tra le reti, il sistema cattura tag, hashtag, parole chiave e riferimenti ai brand in tempo reale, assicurando che le tendenze che osservi riflettano ciò che sta accadendo in questo momento.
Una volta raccolti i dati, l'AI di Talkwalker li analizza utilizzando l'elaborazione avanzata del linguaggio naturale e il riconoscimento visivo. Questo permette alla tecnologia di comprendere il sentiment, il contesto e l'intento attraverso più lingue, oltre a rilevare loghi, oggetti e scene in immagini e video.
Il rilevamento delle tendenze guidato dall'AI identifica i picchi di conversazione, gli argomenti emergenti e i cambiamenti di slancio, aiutando a far emergere le ultime tendenze dei social media in anticipo, non dopo che hanno già raggiunto il picco.
Come utilizzare questo strumento gratuito per monitorare le tendenze sui social media
Utilizzare il monitoraggio delle tendenze gratuito di Hootsuite è semplice e non è necessario un account per iniziare.
Inizia esaminando la lista degli argomenti di tendenza per vedere cosa attira l'attenzione oggi. Ogni tendenza include parametri chiave come menzioni, engagement e sentiment per aiutarti a valutare lo slancio a colpo d'occhio.
Successivamente, utilizza i filtri per restringere le tendenze in base al settore, al social network, al paese o al tipo di tendenza. Questo ti aiuta a concentrarti sulle tendenze attuali dei social media che sono realmente rilevanti per la tua audience, non solo su ciò che è popolare a livello globale.
Puoi anche cercare un brand specifico, un argomento o una parola chiave per verificare se è di tendenza in questo momento.
Le tendenze dei social media oggi sono più importanti che mai
Le previsioni e i report annuali, inclusi i nostri ultimi trend sui social media per il 2026, sono preziosi per la pianificazione a lungo termine. Ma non ti aiutano a rispondere a ciò che sta accadendo oggi.
Le piattaforme social si muovono più velocemente della maggior parte dei calendari di contenuti. Un argomento di tendenza questa settimana può diventare obsoleto entro lunedì prossimo e i brand che aspettano troppo a lungo spesso perdono l'opportunità di partecipare in modo autentico alla conversazione.
Nel 2026, le tendenze attuali sui social media sono modellate da momenti culturali, notizie dell'ultima ora, comportamenti dei creatori e amplificazioni dell'algoritmo. Le tendenze raramente rimangono su una sola piattaforma. Si diffondono rapidamente attraverso reti, formati e regioni.
Comprendere le tendenze emergenti e nuove dei social media permette ai team di prendere decisioni più intelligenti in tempo reale, che si tratti di reagire a un momento culturale, convalidare un'idea di contenuto o monitorare le conversazioni del brand man mano che si svolgono.
Porta il monitoraggio delle tendenze al livello successivo con Hootsuite powered by Talkwalker AI
Hootsuite powered by Talkwalker AI è molto più di un semplice strumento di monitoraggio delle tendenze sui social media. È una piattaforma di analisi delle tendenze dei consumatori su vasta scala che non solo aiuta a capire cos'è di tendenza, ma anche perché è importante, così da passare dalla consapevolezza all'azione più rapidamente.
Ecco cosa puoi fare con un piano Hootsuite a pagamento:
Individua le tendenze in anticipo, non dopo il picco
Individua i picchi nelle menzioni, negli hashtag e nelle parole chiave prima che diventino di tendenza
Individua gli argomenti emergenti finché c'è ancora tempo per agire, non per reagire
Scopri cosa determina la tendenza
Usa il clustering delle conversazioni e l'analisi degli argomenti per scoprire le narrazioni dietro l'entusiasmo
Scopri cosa dicono le persone, come si sentono e quali temi secondari stanno favorendo l'engagement
Monitora le tendenze su molteplici piattaforme, regioni e formati
Monitora le tendenze attraverso social network, siti di notizie, blog, forum e lingue
Rileva le tendenze visive utilizzando il riconoscimento di immagini e video basato sull'AI, inclusi loghi, oggetti, scene e stili visivi
Trasforma le informazioni in azioni
Genera idee di contenuti tempestivi, didascalie e ispirazione creativa in base alle tendenze attuali nel tuo settore
Utilizza l'analisi del sentiment in tempo reale per adattare il tono e i messaggi man mano che le conversazioni evolvono
Resta al passo con avvisi, benchmarking e previsioni
Confronta il tuo brand con la concorrenza per vedere chi sta guidando la conversazione e dove stanno emergendo rischi o opportunità
Imposta avvisi personalizzati per picchi nel volume delle conversazioni o nel sentiment
Utilizza le previsioni di tendenza basate sull'AI per individuare i segnali precoci su quali sono gli argomenti e i temi che probabilmente acquisteranno slancio nel prossimo futuro
Lo strumento di monitoraggio delle tendenze più completo
Il monitoraggio gratuito delle tendenze sui social media ti aiuta a vedere cosa è di tendenza oggi. È un modo rapido e accessibile per restare informati e sviluppare l'abitudine di monitorare le tendenze.
Quando vuoi approfondire, Hootsuite powered by Talkwalker AI ti aiuta a comprendere il panorama completo delle tendenze. Dalla diagnosi precoce e dall'analisi agli avvisi, al benchmarking e alle previsioni, offre gli strumenti per muoversi più velocemente con sicurezza.
Domande frequenti (FAQ)
Esistono alcuni metodi affidabili per rimanere al passo con le tendenze dei social media, e la maggior parte dei team utilizza un mix di approcci. Scorrere direttamente le piattaforme social può aiutarti a individuare i segnali iniziali, soprattutto prestando attenzione agli hashtag di tendenza, alle ricerche suggerite e alle superfici di scoperta come la barra di ricerca o le pagine di esplorazione di TikTok. Questi segnali nativi sono spesso il punto in cui le tendenze iniziano a emergere.
Tuttavia, affidarsi esclusivamente a singole piattaforme può risultare dispendioso in termini di tempo e frammentato. Le tendenze spesso si spostano rapidamente tra le piattaforme, e ciò che è di tendenza su una piattaforma potrebbe già stare prendendo piede altrove. L'utilizzo del monitoraggio delle tendenze sui social media aiuta a centralizzare queste informazioni, mostrando ciò che è di tendenza in questo momento sulle varie piattaforme, insieme ai dati di engagement e slancio.
Per i team che necessitano di un contesto più approfondito e di un monitoraggio continuo, strumenti come Hootsuite powered by Talkwalker AI possono fornire avvisi e analisi in tempo reale che spiegano perché emergono le tendenze e come si diffondono. Insieme, questi approcci ti aiutano a rimanere al passo senza affidarti esclusivamente allo scorrimento infinito o alle supposizioni.
Puoi utilizzare il monitoraggio delle tendenze per esplorare una vasta gamma di tipologie di tendenze, tra cui hashtag, eventi, brand, persone e personaggi pubblici, nonché parole chiave o argomenti emergenti. In questo modo è facile monitorare tutto, dai momenti culturali alle conversazioni sui brand, fino agli argomenti di settore in rapida evoluzione.
Sì. Lo strumento consente di filtrare le tendenze per settore, così da concentrarsi sulle conversazioni più rilevanti per il proprio lavoro.
I settori supportati includono business e finanza, intrattenimento, moda, vita sana, casa, sanità, musica, politica, cultura pop, immobiliare, scienza, shopping, sport, viaggi, governo, istruzione e altro ancora.
Filtrare per settore consente di evitare tendenze generiche e di concentrarsi su ciò che accade nel proprio settore.
Sì. Puoi visualizzare le tendenze mondiali o restringere i risultati per regione, inclusi Nord America, Europa, Asia, Sud America, Africa e Oceania. Questa funzionalità è particolarmente utile per i team che gestiscono un'audience regionale o globale e che desiderano informazioni localizzate sulle tendenze.
Per ora, questo strumento consente di esplorare le tendenze su Instagram e X.
Filtrare per piattaforma aiuta a capire dove si svolgono le conversazioni, non solo quali sono le tendenze.
Non vedi la tua piattaforma preferita elencata? Non preoccuparti: stiamo lavorando attivamente per aggiungerne altre!
Ogni tendenza include metriche chiave per aiutarti a comprendere lo slancio e l'impatto.
Le menzioni mostrano la frequenza con cui un argomento è apparso nelle ultime 24 ore, mentre gli engagement riflettono like, commenti e condivisioni avvenuti nello stesso periodo.
Il sentiment indica se le conversazioni sono generalmente positive, negative o neutre. Inoltre, vedrai i confronti con le ultime 24 ore in modo da poter valutare rapidamente se l'interesse sta aumentando o diminuendo.
I dati sulle tendenze alla base del nostro monitoraggio delle tendenze gratuito vengono aggiornati quotidianamente e riflettono le conversazioni delle ultime 24 ore. Questo garantisce che si stia sempre attenti alle tendenze attuali dei social media piuttosto che a informazioni obsolete.
Seguire le tendenze è interessante. Trasformare le tendenze in fatturato è meglio.
Dall'individuazione precoce all'analisi in tempo reale, Hootsuite powered by Talkwalker AI ti aiuta a trasformare le tendenze social in risultati comprovabili.