Salta la ricerca manuale e lascia che il software di monitoraggio dei media di Hootsuite faccia emergere gli influencer, i giornalisti, i canali mediatici e le community che contano di più. Che tu stia gestendo campagne di pubbliche relazioni, comunicazioni di crisi o contatti con influencer, puoi individuare rapidamente i centri di influenza sui media tradizionali e sui social media, offrendo alle agenzie e ai team di pubbliche relazioni un vantaggio significativo.