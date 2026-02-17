Scopri cosa sta plasmando la storia del tuo brand con il monitoraggio dei media in tempo reale
Ottieni il monitoraggio dei media in tempo reale su social network, organi di informazione, media radiotelevisivi, radio, stampa, forum, blog, podcast e altro ancora, il tutto con un unico strumento di monitoraggio dei media.
Monitora le menzioni del brand ovunque con la copertura di dati più ampia del settore
Dalla TV in prima serata alle comunità online di nicchia, Hootsuite powered by Talkwalker AI scopre ogni menzione del tuo brand, ovunque appaia.
Oltre 30 social media network
Monitora parole chiave e menzioni su 30 social network.
Oltre 150 milioni di siti web
Monitora le menzioni su oltre 150 milioni di siti web in 239 paesi e regioni.
TV e streaming
Rileva le menzioni del brand su 172 canali TV e servizi di streaming.
Video, immagini e podcast
Scopri riferimenti al tuo brand in video, immagini, podcast e altro ancora.
Il Suo centro di comando completo per il monitoraggio dei media
Ottieni visibilità sulle ultime notizie, sulle conversazioni social e sulla copertura mediatica con Hootsuite, powered by Talkwalker AI. Trasforma i dati in informazioni che mantengono il tuo brand un passo avanti rispetto alla concorrenza e alle crisi.
Monitora social, notizie, trasmissioni, blog, forum, video, podcast e altro ancora in un'unica potente piattaforma di monitoraggio dei media. Grazie all'ascolto visivo che rileva loghi e apparizioni del brand, non perderai mai più una menzione.
Monitora le ultime notizie, le menzioni sui social e i rischi emergenti nel momento in cui si verificano. Gli avvisi in tempo reale segnalano picchi di copertura o di sentiment, consentendoti di rispondere rapidamente e rimanere sempre al passo con qualsiasi storia.
Comprendi il "perché" dietro ogni conversazione con l'AI di monitoraggio dei media che analizza il sentiment, evidenzia i temi e tiene traccia delle narrazioni emergenti. Scopri subito cosa conta di più, così potrai affinare la tua strategia in tempo reale.
Scopri come si posiziona il tuo brand sui social e nelle notizie, con chiari confronti di sentiment, visibilità e impatto sui media. Identifica rapidamente le opportunità e le minacce, in modo che i team di PR e comunicazione possano avere il controllo della narrazione.
Adoro la piattaforma Talkwalker. Mi ha davvero aiutato a comprendere le informazioni sui consumatori: di cosa parlano le persone, quali sono le tendenze nel settore del golf e tutto il resto.
Trasforma il rumore sui social media in informazioni chiare e perseguibili
Risparmia ore di ricerca e trova immediatamente gli influencer, i canali e le conversazioni più rilevanti. Il software di monitoraggio dei social media di Hootsuite offre visibilità tra più canali, avvisi in tempo reale e ascolto visivo, consentendoti di agire più rapidamente e in modo più intelligente in ogni momento mediatico.
Trova giornalisti, influencer e voci ad alto impatto in pochi secondi
Salta la ricerca manuale e lascia che il software di monitoraggio dei media di Hootsuite faccia emergere gli influencer, i giornalisti, i canali mediatici e le community che contano di più. Che tu stia gestendo campagne di pubbliche relazioni, comunicazioni di crisi o contatti con influencer, puoi individuare rapidamente i centri di influenza sui media tradizionali e sui social media, offrendo alle agenzie e ai team di pubbliche relazioni un vantaggio significativo.
Invia il messaggio giusto al momento giusto
Grazie ad avvisi personalizzati, approfondimenti specifici per regione e monitoraggio delle tendenze nei mercati, è possibile reagire ai cicli di notizie o intervenire nelle conversazioni esattamente nel momento in cui decollano. Inoltre, oltre al monitoraggio completo dei media online, Hootsuite automatizza la programmazione e la gestione della posta in arrivo sui social media.
Monitora ciò che conta: testo, immagini, video, audio e altro ancora
La copertura non avviene solo nel testo. Con il monitoraggio dei media di Talkwalker puoi monitorare l'apparizione dei loghi, le apparizioni dei prodotti, i tag nei podcast, i riferimenti ai video e molto altro. Questo ti assicura di catturare ogni forma di visibilità, anche quando il tuo brand non viene taggato direttamente.
Conosci meglio la tua audience e crea campagne iper-mirate
Crea campagne che interessano davvero alle persone grazie agli insight sull'audience basati sull'AI, che rivelano come i clienti pensano, si sentono e si comportano in tempo reale. Comprendi il sentiment, gli interessi, le preferenze e i driver di conversione in ogni segmento così da poter personalizzare la messaggistica che meglio funziona.
Misura l'impatto di spettacoli, eventi speciali e programmi sportivi
Con Talkwalker Social Content Ratings®, puoi monitorare l'engagement e le prestazioni di qualsiasi serie, speciale o trasmissione sportiva. Misura e confronta contenuti, engagement, interazioni e conteggio delle visualizzazioni dei video su 172 reti TV e servizi di streaming.
Tutti i segnali della reputazione in un'unica dashboard
Tieni traccia dei cambiamenti di sentiment, degli avvistamenti di loghi, degli hotspot regionali, delle tendenze narrative e dei picchi improvvisi, il tutto da un'unica potente piattaforma creata per rivelare tempestivamente i rischi e guidare la tua prossima mossa con sicurezza.
Avvisi in tempo reale
Scopri quando la negatività sta emergendo, quando il sentiment sta cambiando e quando mettere in atto il piano per la reputazione del tuo brand.
Riconoscimento delle immagini e dei loghi
Rileva le menzioni visive del brand, anche quando non viene utilizzato un tag, per un quadro completo di come il tuo brand appare in immagini e video.
Punteggio dell'impatto mediatico
Valuta il reach, l'influenza e la risonanza di ogni menzione per comprendere quali storie siano più rilevanti e quali necessitino di una risposta.
Mappe globali delle conversazioni
Scopri dove si svolgono conversazioni sul tuo brand in tutto il mondo, così da identificare rischi regionali, hotspot emergenti e nuove opportunità di mercato.
Raggruppamento tematico
Raggruppa argomenti e parole chiave correlati per mostrare le narrazioni che modellano la reputazione del tuo brand, aiutandoti ad affrontare le cause profonde dei cambiamenti di sentiment.
Rilevamento dei picchi
Identifica automaticamente picchi insoliti di volume, reach o engagement, così da poter analizzare immediatamente le storie in rapida evoluzione.
Insights e risorse
15 strumenti di monitoraggio dei social media + suggerimenti per ottenere migliori approfondimenti
Traccia e gestisci le conversazioni online sul tuo brand con i migliori strumenti di monitoraggio dei social media in questo momento.
Monitoraggio del brand: la nostra ultima guida per un impatto aziendale reale
Il monitoraggio del brand è molto più di del semplice ascolto social. Questa guida gratuita ti aiuterà a imparare come espandere la tua strategia per tracciare tutte le fonti.
7 dei migliori strumenti di monitoraggio della reputazione online
Scopri le migliori opzioni di monitoraggio della reputazione online per valutare cosa pensano realmente le persone del tuo brand.
Domande frequenti (FAQ)
Il monitoraggio dei media è la pratica di tracciare le menzioni del brand, le conversazioni e le tendenze sui social media, le testate giornalistiche, i canali di trasmissione, i servizi di streaming, i blog, i forum e altro ancora. Il monitoraggio dei media in tempo reale consente alle organizzazioni di rimanere informate, gestire la reputazione e reagire prontamente alle narrazioni emergenti.
Monitorare i social media consente di seguire le conversazioni mentre si svolgono, comprendere il sentiment e individuare tempestivamente rischi e opportunità. Ti aiuta a proteggere la reputazione del tuo brand, migliorare l'engagement dei clienti e rispondere rapidamente alle tendenze.
Sì. Con Hootsuite Powered by Talkwalker, puoi monitorare i social media, le notizie online, la stampa, la radio, la TV e persino i podcast o i contenuti video. Il monitoraggio dei media ti aiuta a restare al passo con la copertura mediatica tradizionale e con le conversazioni sui social. Nota: la copertura di stampa, radio e TV è inclusa solo in alcuni piani.
Il monitoraggio dei media tiene traccia delle menzioni dei brand nelle notizie, nelle trasmissioni televisive, nella stampa, nei blog e sulle piattaforme social, mentre l'ascolto social approfondisce il sentiment, i temi e il comportamento dell'audience in particolare sui canali social. Insieme, questi strumenti di monitoraggio dei social media offrono sia un'ampia visibilità che un contesto più approfondito ovunque avvengano le conversazioni.
Il software di monitoraggio dei media più semplice è quello che riunisce il monitoraggio dei social media, il monitoraggio delle notizie, il monitoraggio dei media broadcast e i social insights in tempo reale in un'unica dashboard intuitiva. Hootsuite powered by Talkwalker semplifica tutto con riassunti basati sull'AI, avvisi automatizzati e report intuitivi.
Il miglior strumento di monitoraggio dei media è quello che offre un'ampia copertura, avvisi in tempo reale, analisi del sentiment, ascolto visivo e insight basati sull'AI. Hootsuite powered by Talkwalker offre tutto questo in un'unica piattaforma, rendendolo una scelta di primo piano per i team di PR, comunicazione e marketing.
Qualsiasi settore che si basi sulla reputazione, sulla fiducia dei clienti o sulla percezione del pubblico dovrebbe praticare il monitoraggio dei media, inclusi i beni di consumo, la tecnologia, la sanità, la finanza, l'intrattenimento e la pubblica amministrazione. Dal software di monitoraggio delle PR al software di monitoraggio della stampa, ogni settore trae vantaggio dal sapere come appare nei canali di informazione e social.
Il monitoraggio dei media è solitamente gestito dai team di PR, comunicazione, social media, marketing e brand, sebbene anche i team di assistenza clienti e gestione del rischio si affidino al monitoraggio in tempo reale dei media per individuare i problemi. Ruoli come i responsabili delle pubbliche relazioni, gli strateghi dei social media, gli analisti e i responsabili delle comunicazioni aziendali utilizzano ogni giorno software per il monitoraggio delle notizie e servizi per il monitoraggio dei media.
Prenda il controllo della storia del Suo marchio prima che lo faccia qualcun altro
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