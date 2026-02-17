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Dashboard di Hootsuite che mostra la ripartizione dei media in base alle prestazioni del brand con un grafico a barre colorato che mostra le percentuali: 40%, 29%, 21% e 15%

Scopri cosa sta plasmando la storia del tuo brand con il monitoraggio dei media in tempo reale

Ottieni il monitoraggio dei media in tempo reale su social network, organi di informazione, media radiotelevisivi, radio, stampa, forum, blog, podcast e altro ancora, il tutto con un unico strumento di monitoraggio dei media. 

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Monitora le menzioni del brand ovunque con la copertura di dati più ampia del settore

Dalla TV in prima serata alle comunità online di nicchia, Hootsuite powered by Talkwalker AI scopre ogni menzione del tuo brand, ovunque appaia.

Oltre 30 social media network

Monitora parole chiave e menzioni su 30 social network.

Oltre 150 milioni di siti web

Monitora le menzioni su oltre 150 milioni di siti web in 239 paesi e regioni.

TV e streaming

Rileva le menzioni del brand su 172 canali TV e servizi di streaming.

Video, immagini e podcast

Scopri riferimenti al tuo brand in video, immagini, podcast e altro ancora.

Il Suo centro di comando completo per il monitoraggio dei media

Ottieni visibilità sulle ultime notizie, sulle conversazioni social e sulla copertura mediatica con Hootsuite, powered by Talkwalker AI. Trasforma i dati in informazioni che mantengono il tuo brand un passo avanti rispetto alla concorrenza e alle crisi.

Monitora social, notizie, trasmissioni, blog, forum, video, podcast e altro ancora in un'unica potente piattaforma di monitoraggio dei media. Grazie all'ascolto visivo che rileva loghi e apparizioni del brand, non perderai mai più una menzione.

Monitora le ultime notizie, le menzioni sui social e i rischi emergenti nel momento in cui si verificano. Gli avvisi in tempo reale segnalano picchi di copertura o di sentiment, consentendoti di rispondere rapidamente e rimanere sempre al passo con qualsiasi storia.

Comprendi il "perché" dietro ogni conversazione con l'AI di monitoraggio dei media che analizza il sentiment, evidenzia i temi e tiene traccia delle narrazioni emergenti. Scopri subito cosa conta di più, così potrai affinare la tua strategia in tempo reale.

Scopri come si posiziona il tuo brand sui social e nelle notizie, con chiari confronti di sentiment, visibilità e impatto sui media. Identifica rapidamente le opportunità e le minacce, in modo che i team di PR e comunicazione possano avere il controllo della narrazione.

Dashboard di Analytics che mostra un punteggio del sentiment di 19,6 mila, metriche dei follower con un grafico a barre con colori distinti e un grafico temporale viola delle menzioni nel tempo
Dashboard di Hootsuite che mostra un grafico di analisi predittiva della crisi con linea di tendenza rosa e sezione nuovi avvisi dal 10 al 27 marzo
Dashboard di Analytics che mostra l'analisi del sentiment attraverso i social media, i sondaggi dei clienti e il supporto con grafici a ciambella e grafico a linea temporale
Grafico lineare che mostra il confronto delle citazioni sui social media tra tre concorrenti da aprile ad agosto, con metriche delle prestazioni che vanno da 1 milione a 2,5 milioni

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Logo della Callaway Golf Company
Adoro la piattaforma Talkwalker. Mi ha davvero aiutato a comprendere le informazioni sui consumatori: di cosa parlano le persone, quali sono le tendenze nel settore del golf e tutto il resto.
Kim Eason
Senior Manager, Consumer Insights
Callaway Golf Company

Trasforma il rumore sui social media in informazioni chiare e perseguibili

Risparmia ore di ricerca e trova immediatamente gli influencer, i canali e le conversazioni più rilevanti. Il software di monitoraggio dei social media di Hootsuite offre visibilità tra più canali, avvisi in tempo reale e ascolto visivo, consentendoti di agire più rapidamente e in modo più intelligente in ogni momento mediatico.

Grafico a barre che mostra l'utilizzo dei social media da parte dei giornalisti, con Twitter in testa al 72%, seguito da Instagram al 52% e YouTube al 48%

Trova giornalisti, influencer e voci ad alto impatto in pochi secondi

Salta la ricerca manuale e lascia che il software di monitoraggio dei media di Hootsuite faccia emergere gli influencer, i giornalisti, i canali mediatici e le community che contano di più. Che tu stia gestendo campagne di pubbliche relazioni, comunicazioni di crisi o contatti con influencer, puoi individuare rapidamente i centri di influenza sui media tradizionali e sui social media, offrendo alle agenzie e ai team di pubbliche relazioni un vantaggio significativo.

La visualizzazione delle metriche di brand engagement mostra tre barre orizzontali con percentuali: 64%, 40% e 37%, visualizzate nei segmenti verde, arancione e rosso

Invia il messaggio giusto al momento giusto

Grazie ad avvisi personalizzati, approfondimenti specifici per regione e monitoraggio delle tendenze nei mercati, è possibile reagire ai cicli di notizie o intervenire nelle conversazioni esattamente nel momento in cui decollano. Inoltre, oltre al monitoraggio completo dei media online, Hootsuite automatizza la programmazione e la gestione della posta in arrivo sui social media.

Interfaccia dei social media che mostra tre immagini di bevande di marca: una tazza Starbucks, bottiglie di Coca-Cola e una macchina da caffè Nespresso in azione

Monitora ciò che conta: testo, immagini, video, audio e altro ancora

La copertura non avviene solo nel testo. Con il monitoraggio dei media di Talkwalker puoi monitorare l'apparizione dei loghi, le apparizioni dei prodotti, i tag nei podcast, i riferimenti ai video e molto altro. Questo ti assicura di catturare ogni forma di visibilità, anche quando il tuo brand non viene taggato direttamente.

Dashboard di analisi dei social media che mostra l'annuncio delle sneaker Nike Air Jordan 11 Retro con punti del percorso del cliente in rosa, verde e arancione

Conosci meglio la tua audience e crea campagne iper-mirate 

Crea campagne che interessano davvero alle persone grazie agli insight sull'audience basati sull'AI, che rivelano come i clienti pensano, si sentono e si comportano in tempo reale. Comprendi il sentiment, gli interessi, le preferenze e i driver di conversione in ogni segmento così da poter personalizzare la messaggistica che meglio funziona.

Visualizzazione a bolle che mostra le preferenze dell'audience sportiva, con NFL, NBA, NHL e altre leghe rappresentate da cerchi colorati di dimensioni variabili

Misura l'impatto di spettacoli, eventi speciali e programmi sportivi

Con Talkwalker Social Content Ratings®, puoi monitorare l'engagement e le prestazioni di qualsiasi serie, speciale o trasmissione sportiva. Misura e confronta contenuti, engagement, interazioni e conteggio delle visualizzazioni dei video su 172 reti TV e servizi di streaming.

Tutti i segnali della reputazione in un'unica dashboard

Tieni traccia dei cambiamenti di sentiment, degli avvistamenti di loghi, degli hotspot regionali, delle tendenze narrative e dei picchi improvvisi, il tutto da un'unica potente piattaforma creata per rivelare tempestivamente i rischi e guidare la tua prossima mossa con sicurezza.

Avvisi in tempo reale

Scopri quando la negatività sta emergendo, quando il sentiment sta cambiando e quando mettere in atto il piano per la reputazione del tuo brand.

Immagine con icona di ricerca

Riconoscimento delle immagini e dei loghi

Rileva le menzioni visive del brand, anche quando non viene utilizzato un tag, per un quadro completo di come il tuo brand appare in immagini e video.

Icona punteggio 100

Punteggio dell'impatto mediatico

Valuta il reach, l'influenza e la risonanza di ogni menzione per comprendere quali storie siano più rilevanti e quali necessitino di una risposta.

Mappe globali delle conversazioni

Scopri dove si svolgono conversazioni sul tuo brand in tutto il mondo, così da identificare rischi regionali, hotspot emergenti e nuove opportunità di mercato.

Icona del grafico a bolle

Raggruppamento tematico

Raggruppa argomenti e parole chiave correlati per mostrare le narrazioni che modellano la reputazione del tuo brand, aiutandoti ad affrontare le cause profonde dei cambiamenti di sentiment.

Rilevamento dei picchi

Identifica automaticamente picchi insoliti di volume, reach o engagement, così da poter analizzare immediatamente le storie in rapida evoluzione.

Insights e risorse

Insight e risorse del monitoraggio dei media

15 strumenti di monitoraggio dei social media + suggerimenti per ottenere migliori approfondimenti

Traccia e gestisci le conversazioni online sul tuo brand con i migliori strumenti di monitoraggio dei social media in questo momento.

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Monitoraggio del brand: la nostra ultima guida per un impatto aziendale reale

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7 dei migliori strumenti di monitoraggio della reputazione online

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Domande frequenti (FAQ)

Il monitoraggio dei media è la pratica di tracciare le menzioni del brand, le conversazioni e le tendenze sui social media, le testate giornalistiche, i canali di trasmissione, i servizi di streaming, i blog, i forum e altro ancora. Il monitoraggio dei media in tempo reale consente alle organizzazioni di rimanere informate, gestire la reputazione e reagire prontamente alle narrazioni emergenti.

Monitorare i social media consente di seguire le conversazioni mentre si svolgono, comprendere il sentiment e individuare tempestivamente rischi e opportunità. Ti aiuta a proteggere la reputazione del tuo brand, migliorare l'engagement dei clienti e rispondere rapidamente alle tendenze.

Sì. Con Hootsuite Powered by Talkwalker, puoi monitorare i social media, le notizie online, la stampa, la radio, la TV e persino i podcast o i contenuti video. Il monitoraggio dei media ti aiuta a restare al passo con la copertura mediatica tradizionale e con le conversazioni sui social. Nota: la copertura di stampa, radio e TV è inclusa solo in alcuni piani.

Il monitoraggio dei media tiene traccia delle menzioni dei brand nelle notizie, nelle trasmissioni televisive, nella stampa, nei blog e sulle piattaforme social, mentre l'ascolto social approfondisce il sentiment, i temi e il comportamento dell'audience in particolare sui canali social. Insieme, questi strumenti di monitoraggio dei social media offrono sia un'ampia visibilità che un contesto più approfondito ovunque avvengano le conversazioni.

Il software di monitoraggio dei media più semplice è quello che riunisce il monitoraggio dei social media, il monitoraggio delle notizie, il monitoraggio dei media broadcast e i social insights in tempo reale in un'unica dashboard intuitiva. Hootsuite powered by Talkwalker semplifica tutto con riassunti basati sull'AI, avvisi automatizzati e report intuitivi.

Il miglior strumento di monitoraggio dei media è quello che offre un'ampia copertura, avvisi in tempo reale, analisi del sentiment, ascolto visivo e insight basati sull'AI. Hootsuite powered by Talkwalker offre tutto questo in un'unica piattaforma, rendendolo una scelta di primo piano per i team di PR, comunicazione e marketing.

Qualsiasi settore che si basi sulla reputazione, sulla fiducia dei clienti o sulla percezione del pubblico dovrebbe praticare il monitoraggio dei media, inclusi i beni di consumo, la tecnologia, la sanità, la finanza, l'intrattenimento e la pubblica amministrazione. Dal software di monitoraggio delle PR al software di monitoraggio della stampa, ogni settore trae vantaggio dal sapere come appare nei canali di informazione e social.

Il monitoraggio dei media è solitamente gestito dai team di PR, comunicazione, social media, marketing e brand, sebbene anche i team di assistenza clienti e gestione del rischio si affidino al monitoraggio in tempo reale dei media per individuare i problemi. Ruoli come i responsabili delle pubbliche relazioni, gli strateghi dei social media, gli analisti e i responsabili delle comunicazioni aziendali utilizzano ogni giorno software per il monitoraggio delle notizie e servizi per il monitoraggio dei media.

Dashboard di Analytics che mostra tag e dati sul sentiment con grafici a barre e a torta, powered by Talkwalker AI, su uno sfondo con gradiente rosso

Prenda il controllo della storia del Suo marchio prima che lo faccia qualcun altro

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