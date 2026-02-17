Stai un passo avanti a ogni crisi
Monitora, rispondi e proteggi il tuo marchio quando conta di più con Hootsuite powered by Talkwalker AI. Non perdere mai nulla con il software di gestione delle crisi alimentato dal più grande set di dati al mondo.
Dissipa la negatività, smaschera la disinformazione e difendi il tuo brand
Dagli incidenti di sicurezza agli scandali mediatici, Hootsuite powered by Talkwalker AI ti aiuterà a gestire ogni crisi in ogni fase del percorso.
Monitora
Monitora potenziali problemi su 30+ reti di social media, 300+ siti di recensioni e 150+ milioni di siti web.
Rispondi
Rispondi alla negatività, affronta la disinformazione e invia le tue comunicazioni più rapidamente con una casella di posta social unificata e flussi di lavoro automatizzati.
Migliora
Crea report e dashboard personalizzati per dimostrare l'efficacia della tua strategia di risposta e definire un piano per il futuro.
Considera gestita la sua prossima crisi del brand
Ottieni una visibilità completa sui rischi emergenti, rispondi con sicurezza e rapidità e mantieni i team allineati con gli strumenti di gestione delle comunicazioni di crisi di Hootsuite.
Anticipa le potenziali minacce molto prima che si diffondano. Individua picchi insoliti nelle conversazioni, monitora i cambiamenti di sentiment e rileva i primi segnali di allarme attraverso i social, la stampa, le trasmissioni e il web aperto.
Accedi al monitoraggio sempre attivo con una copertura completa dei dati e senza limitazioni. Comprendi come la tua crisi si sta evolvendo minuto dopo minuto, così il tuo team potrà agire correttamente al momento giusto.
Utilizza flussi di lavoro predefiniti, avvisi automatici e strumenti di engagement cross-channel per creare risposte tempestive e accurate e coordinarsi perfettamente tra i vari reparti.
Traccia il sentiment, il volume dei media e la reazione dell'audience mentre le comunicazioni si diffondono. Dimostra l'efficacia della tua strategia di crisi con report chiari e potenti.
La piattaforma Hootsuite si è dimostrata preziosa in situazioni di emergenza. È stata la nostra soluzione unica per tutto, dalla gestione dei messaggi e il controllo delle voci infondate, alla collaborazione con le altre agenzie e alle analisi per migliorare i nostri programmi.
Una potente piattaforma di gestione delle crisi progettata per i team moderni
Semplifica le comunicazioni di crisi portando l'intera strategia su un'unica piattaforma.
Guarda tutto con la copertura sui social media e sul web
Grazie ai dati leader del settore di Talkwalker, non perderai mai una menzione. Monitora i social media, le notizie, i forum, la radio, le trasmissioni, la stampa e altro a livello globale con una precisione e una velocità senza pari. Inoltre, rileva le menzioni del brand in video, immagini, podcast e altro ancora.
Riceva notifiche in tempo reale quando ogni secondo è cruciale
Ricevi avvisi su mobile ed e-mail nel momento in cui una conversazione raggiunge un picco, in qualsiasi momento, giorno o notte. Rispondi immediatamente con le informazioni necessarie affinché il tuo team possa agire rapidamente e in modo proattivo. Imposta avvisi di crisi altamente personalizzati basati su attivatori predefiniti e filtri unici.
Preparati a tutto con l'ascolto social e l'analisi di nuova generazione
Trasforma i dati social non strutturati in approfondimenti perseguibili per la preparazione alle crisi, la comunicazione e il processo decisionale. E fai tutto in pochi secondi. Blue Silk™ AI analizza istantaneamente montagne di dati e li condensa in riepiloghi chiari e piani d'azione in linguaggio semplice.
Unifica e semplifica i tuoi flussi di lavoro per le comunicazioni di crisi
Gestisci le approvazioni, coordina la messaggistica e coinvolgi la tua audience al momento giusto. Mantieni tutti allineati ed elimina le congetture. Integra strumenti di conformità per garantire che ogni messaggio inviato sia on-brand e conforme.
Prepara il tuo brand per la prevenzione, non solo per la reazione
Utilizza l'analisi predittiva per individuare potenziali rischi, rilevare narrative emergenti e identificare aree vulnerabili prima che una crisi prenda forma. Anticipa piccoli problemi che potrebbero peggiorare e monitora i progressi mentre implementi tattiche per risolvere la situazione.
Anticipa ogni minaccia con strumenti intelligenti di gestione delle crisi
Identifica proattivamente i rischi con avvisi in tempo reale, ascolto visivo, previsioni basate sull'AI, flussi di lavoro unificati e molto altro.
Avvisi intelligenti in tempo reale
Ricevi una notifica nel momento in cui la conversazione aumenta o il sentiment cambia in modo da poter agire prima che i problemi si intensifichino.
Ascolto social visivo
Rileva le menzioni del brand nelle immagini, nei video e nell'audio, perché le minacce alla tua reputazione non avvengono solo nel testo.
Rilevamento dei picchi
Identifica automaticamente picchi insoliti di volume, reach o engagement per indagare storie in rapida evoluzione.
Approfondimenti sul rischio basati sull'AI
Sfrutta l'analisi predittiva per identificare minacce emergenti, narrazioni di tendenza e potenziali rischi prima che crescano.
Flussi di lavoro unificati per la risposta alle crisi
Coordina la messaggistica, le approvazioni e la collaborazione tra team direttamente in Hootsuite per una risposta più rapida e allineata.
Previsione delle tendenze
Tieni traccia dei potenziali problemi prima che sfuggano al controllo. Prevedi la crescita delle conversazioni e identifica i comportamenti degli utenti.
"Talkwalker fornisce dati in tempo reale e la capacità di rispondere in modo estremamente rapido, garantendo una velocità essenziale per una gestione efficace della reputazione e delle crisi."
Insights e risorse
Gestione delle crisi sui social media in 9 fasi
Prepara il tuo team a qualsiasi crisi con consigli, esempi e strategie di comunicazione degli esperti.
Webinar su richiesta: Come gestire una crisi sui social media
Unisciti a un gruppo di esperti di comunicazione in caso di crisi affermati per imparare i modi più efficaci per rispondere a interruzioni rischiose.
Come scrivere una politica per i social media a prova di crisi + modello gratuito
Descrivi in modo semplice come i dipendenti della tua organizzazione dovrebbero comportarsi online con questa guida e un modello gratuito.
Domande frequenti (FAQ)
Sì. Hootsuite powered by Talkwalker AI è progettato appositamente per la gestione delle crisi sui social media. Combina monitoraggio in tempo reale, ascolto social avanzato e flussi di lavoro di risposta rapida, così puoi rilevare tempestivamente i problemi, gestire le comunicazioni tra piattaforme e proteggere il tuo brand quando le conversazioni si intensificano.
La piattaforma può rilevare una vasta gamma di crisi, inclusi problemi di prodotto, reclami dei clienti, post negativi virali, disinformazione, scandali di pubbliche relazioni, violazioni dei dati, incidenti di sicurezza, cattiva condotta dei dipendenti, interruzioni a livello di settore e altro ancora. Con il rilevamento delle tendenze basato sull'AI e l'ascolto visivo, può far emergere minacce sia basate su testo che non prima che si diffondano.
Hootsuite powered by Talkwalker AI monitora milioni di fonti sui social media, notizie, blog, forum, siti di recensioni, podcast, piattaforme video e sul web aperto. Utilizza anche l'ascolto visivo per rilevare i tag del brand in immagini e video, rendendola una delle piattaforme di comunicazione di crisi più complete sul mercato.
Il miglior software per la gestione delle comunicazioni di crisi è quello che combina rilevamento precoce, copertura completa dei dati, avvisi in tempo reale e flussi di lavoro di risposta coordinati. Hootsuite powered by Talkwalker offre tutto questo in un'unica soluzione per la gestione delle crisi, unendo l'ascolto social leader del settore con una dashboard centralizzata per la gestione della comunicazione di crisi.
Proteggi il tuo brand dalle crisi
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