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Grafico Hootsuite che mostra l'analisi del sentiment nel tempo con tre fasi: pre-virale, massa critica e reazione, monitorate da linee positive, neutre e negative

Stai un passo avanti a ogni crisi

Monitora, rispondi e proteggi il tuo marchio quando conta di più con Hootsuite powered by Talkwalker AI. Non perdere mai nulla con il software di gestione delle crisi alimentato dal più grande set di dati al mondo.

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Dissipa la negatività, smaschera la disinformazione e difendi il tuo brand

Dagli incidenti di sicurezza agli scandali mediatici, Hootsuite powered by Talkwalker AI ti aiuterà a gestire ogni crisi in ogni fase del percorso.

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Monitora

Monitora potenziali problemi su 30+ reti di social media, 300+ siti di recensioni e 150+ milioni di siti web.

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Rispondi

Rispondi alla negatività, affronta la disinformazione e invia le tue comunicazioni più rapidamente con una casella di posta social unificata e flussi di lavoro automatizzati.

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Migliora

Crea report e dashboard personalizzati per dimostrare l'efficacia della tua strategia di risposta e definire un piano per il futuro.

Considera gestita la sua prossima crisi del brand

Ottieni una visibilità completa sui rischi emergenti, rispondi con sicurezza e rapidità e mantieni i team allineati con gli strumenti di gestione delle comunicazioni di crisi di Hootsuite. 

Anticipa le potenziali minacce molto prima che si diffondano. Individua picchi insoliti nelle conversazioni, monitora i cambiamenti di sentiment e rileva i primi segnali di allarme attraverso i social, la stampa, le trasmissioni e il web aperto. 

Accedi al monitoraggio sempre attivo con una copertura completa dei dati e senza limitazioni. Comprendi come la tua crisi si sta evolvendo minuto dopo minuto, così il tuo team potrà agire correttamente al momento giusto.

Utilizza flussi di lavoro predefiniti, avvisi automatici e strumenti di engagement cross-channel per creare risposte tempestive e accurate e coordinarsi perfettamente tra i vari reparti.

Traccia il sentiment, il volume dei media e la reazione dell'audience mentre le comunicazioni si diffondono. Dimostra l'efficacia della tua strategia di crisi con report chiari e potenti.

Dashboard di analisi del feedback dei clienti che mostra l'analisi del sentiment con barre rosse e verdi e un commento positivo sui social media riguardo al caffè
Grafico lineare che mostra i risultati nel tempo dal 7 al 10 luglio, con la linea di tendenza rosa che oscilla tra 100.000–400.000 e un'area di proiezione ombreggiata in blu
Dashboard di engagement del brand Hootsuite che mostra quattro grafici a barre orizzontali con percentuali che vanno dal 37% al 64%, con un commento sui social media sottostante
Dashboard di Hootsuite Analytics che mostra il grafico del sentiment degli argomenti con linee di tendenza positive, neutre e negative dal 7 al 9 luglio, con 345.000 risultati

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Logo NYC Città di New York
La piattaforma Hootsuite si è dimostrata preziosa in situazioni di emergenza. È stata la nostra soluzione unica per tutto, dalla gestione dei messaggi e il controllo delle voci infondate, alla collaborazione con le altre agenzie e alle analisi per migliorare i nostri programmi.
Allison Pennisi
Vicedirettore della comunicazione
City of New York

Una potente piattaforma di gestione delle crisi progettata per i team moderni

Semplifica le comunicazioni di crisi portando l'intera strategia su un'unica piattaforma.

La dashboard analitica di Hootsuite mostra le tendenze della copertura mediatica e i dati di reach specifici per ogni paese, con opzioni per la creazione di report e avvisi

Guarda tutto con la copertura sui social media e sul web

Grazie ai dati leader del settore di Talkwalker, non perderai mai una menzione. Monitora i social media, le notizie, i forum, la radio, le trasmissioni, la stampa e altro a livello globale con una precisione e una velocità senza pari. Inoltre, rileva le menzioni del brand in video, immagini, podcast e altro ancora.

La dashboard analitica dei feedback dei clienti di Hootsuite mostra l'analisi del sentiment con il 75% di risposte positive e il 14% di risposte negative, oltre agli strumenti di reporting

Riceva notifiche in tempo reale quando ogni secondo è cruciale

Ricevi avvisi su mobile ed e-mail nel momento in cui una conversazione raggiunge un picco, in qualsiasi momento, giorno o notte. Rispondi immediatamente con le informazioni necessarie affinché il tuo team possa agire rapidamente e in modo proattivo. Imposta avvisi di crisi altamente personalizzati basati su attivatori predefiniti e filtri unici.

Dashboard di Hootsuite che mostra l'interfaccia di analisi predittiva delle crisi con un grafico rosa, un menu di navigazione e un pulsante di avviso per i prossimi 30 giorni

Preparati a tutto con l'ascolto social e l'analisi di nuova generazione

Trasforma i dati social non strutturati in approfondimenti perseguibili per la preparazione alle crisi, la comunicazione e il processo decisionale. E fai tutto in pochi secondi. Blue Silk™ AI analizza istantaneamente montagne di dati e li condensa in riepiloghi chiari e piani d'azione in linguaggio semplice.

Dashboard di analisi del sentiment Hootsuite che mostra i principali fattori e temi con indicatori di sentiment del brand positivi, neutrali e negativi

Unifica e semplifica i tuoi flussi di lavoro per le comunicazioni di crisi

Gestisci le approvazioni, coordina la messaggistica e coinvolgi la tua audience al momento giusto. Mantieni tutti allineati ed elimina le congetture. Integra strumenti di conformità per garantire che ogni messaggio inviato sia on-brand e conforme.

Due grafici a linee che mostrano i risultati della crisi e il sentiment netto nel tempo, con linee ondulate rosa e verdi su uno sfondo bianco con griglie

Prepara il tuo brand per la prevenzione, non solo per la reazione

Utilizza l'analisi predittiva per individuare potenziali rischi, rilevare narrative emergenti e identificare aree vulnerabili prima che una crisi prenda forma. Anticipa piccoli problemi che potrebbero peggiorare e monitora i progressi mentre implementi tattiche per risolvere la situazione.

Anticipa ogni minaccia con strumenti intelligenti di gestione delle crisi

Identifica proattivamente i rischi con avvisi in tempo reale, ascolto visivo, previsioni basate sull'AI, flussi di lavoro unificati e molto altro.

icona del megafono

Avvisi intelligenti in tempo reale

Ricevi una notifica nel momento in cui la conversazione aumenta o il sentiment cambia in modo da poter agire prima che i problemi si intensifichino.

Immagine con icona della lente di ingrandimento

Ascolto social visivo

Rileva le menzioni del brand nelle immagini, nei video e nell'audio, perché le minacce alla tua reputazione non avvengono solo nel testo. 

Grafico in crescita con lente d'ingrandimento

Rilevamento dei picchi

Identifica automaticamente picchi insoliti di volume, reach o engagement per indagare storie in rapida evoluzione.

Icona di avviso di crisi

Approfondimenti sul rischio basati sull'AI

Sfrutta l'analisi predittiva per identificare minacce emergenti, narrazioni di tendenza e potenziali rischi prima che crescano.

Icona fumetto

Flussi di lavoro unificati per la risposta alle crisi

Coordina la messaggistica, le approvazioni e la collaborazione tra team direttamente in Hootsuite per una risposta più rapida e allineata.

Grafico con tendenza verso l'alto con brillantini

Previsione delle tendenze

Tieni traccia dei potenziali problemi prima che sfuggano al controllo. Prevedi la crescita delle conversazioni e identifica i comportamenti degli utenti.

&quot;Talkwalker fornisce dati in tempo reale e la capacità di rispondere in modo estremamente rapido, garantendo una velocità essenziale per una gestione efficace della reputazione e delle crisi.&quot;
Bengin Korkmaz
Direttore generale dell'intelligence open source
DIE PR-BERATER

Insights e risorse

Smartphone con allarme di crisi che squilla

Gestione delle crisi sui social media in 9 fasi

Prepara il tuo team a qualsiasi crisi con consigli, esempi e strategie di comunicazione degli esperti.

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Computer portatile con cuffie e icona della posta in arrivo

Webinar su richiesta: Come gestire una crisi sui social media

Unisciti a un gruppo di esperti di comunicazione in caso di crisi affermati per imparare i modi più efficaci per rispondere a interruzioni rischiose.

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Computer portatile con articolo e penna

Come scrivere una politica per i social media a prova di crisi + modello gratuito

Descrivi in modo semplice come i dipendenti della tua organizzazione dovrebbero comportarsi online con questa guida e un modello gratuito.

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Domande frequenti (FAQ)

Sì. Hootsuite powered by Talkwalker AI è progettato appositamente per la gestione delle crisi sui social media. Combina monitoraggio in tempo reale, ascolto social avanzato e flussi di lavoro di risposta rapida, così puoi rilevare tempestivamente i problemi, gestire le comunicazioni tra piattaforme e proteggere il tuo brand quando le conversazioni si intensificano.

La piattaforma può rilevare una vasta gamma di crisi, inclusi problemi di prodotto, reclami dei clienti, post negativi virali, disinformazione, scandali di pubbliche relazioni, violazioni dei dati, incidenti di sicurezza, cattiva condotta dei dipendenti, interruzioni a livello di settore e altro ancora. Con il rilevamento delle tendenze basato sull'AI e l'ascolto visivo, può far emergere minacce sia basate su testo che non prima che si diffondano.

Hootsuite powered by Talkwalker AI monitora milioni di fonti sui social media, notizie, blog, forum, siti di recensioni, podcast, piattaforme video e sul web aperto. Utilizza anche l'ascolto visivo per rilevare i tag del brand in immagini e video, rendendola una delle piattaforme di comunicazione di crisi più complete sul mercato.

Il miglior software per la gestione delle comunicazioni di crisi è quello che combina rilevamento precoce, copertura completa dei dati, avvisi in tempo reale e flussi di lavoro di risposta coordinati. Hootsuite powered by Talkwalker offre tutto questo in un'unica soluzione per la gestione delle crisi, unendo l'ascolto social leader del settore con una dashboard centralizzata per la gestione della comunicazione di crisi.

Dashboard di Analytics che mostra tag e dati sul sentiment con grafici a barre e a torta, powered by Talkwalker AI, su uno sfondo con gradiente rosso

Proteggi il tuo brand dalle crisi

Proteggi il tuo brand con soluzioni di gestione delle crisi più intelligenti, rapide e proattive. Inizia a monitorare, rispondere e recuperare con Hootsuite powered by Talkwalker AI.

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