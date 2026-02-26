Dagli eventi culturali e dai lanci di prodotti agli influencer di tendenza, ai meme audio e ai temi emergenti, Hootsuite ti mostra tutto ciò che sta guadagnando slancio. Ciò lo rende uno strumento di ricerca delle tendenze molto potente per comprendere cosa è di tendenza sui vari canali.

Hootsuite, powered by Talkwalker AI, rileva una vasta gamma di tendenze, inclusi argomenti sui social media, eventi, persone, hashtag virali, cambiamenti di sentiment, conversazioni guidate dagli influencer e tendenze visive come loghi o oggetti che appaiono in immagini e video.

La piattaforma può persino monitorare suoni di tendenza e meme audio, specialmente su piattaforme come TikTok e Instagram Reels, tracciando hashtag, menzioni e performance dei contenuti associati. In questo modo avrai aggiornamenti costanti sulle tendenze audio che stanno plasmando sempre più le conversazioni sui social.