Individua le tendenze prima della concorrenza
Scopri cos'è di tendenza, e cosa sta per diventarlo, sui social media e sul web con il miglior strumento di analisi delle tendenze dei consumatori del settore.
Scopri cosa è di tendenza nel tuo spazio e perché
Hootsuite non è solo uno strumento di monitoraggio delle tendenze sui social media. È uno strumento completo di analisi delle tendenze che decodifica il motivo dietro ogni argomento di tendenza.
Il rilevamento dei trend con l'AI individua automaticamente i picchi di tag, hashtag e parole chiave, consentendo di identificare gli argomenti emergenti prima che diventino di tendenza.
Il clustering delle conversazioni e l'analisi degli argomenti rivelano i temi, le narrazioni e le sottotendenze alla base di ciò che ha successo. Non solo puoi vedere cos'è di tendenza, ma comprendi perché è importante.
Monitora le tendenze sui social network, nelle notizie, nei blog, nei forum e in varie lingue per ottenere un quadro completo di ciò che sta prendendo piede a livello locale e globale.
Automatizza il monitoraggio delle tendenze per non lasciarti mai sfuggire nulla. Avvisi personalizzati e dashboard in tempo reale tengono informato il tuo team non appena qualcosa cambia, così puoi agire rapidamente con sicurezza.
Appena pubblicato: Report sulle tendenze dei social media 2026
Scarica il report gratuito sulle tendenze di quest’anno e ottieni dati approfonditi, approfondimenti da esperti della piattaforma, spunti per il team di leadership e indicazioni tattiche per analizzare e monitorare le tendenze.
Adoro la piattaforma Talkwalker. Mi ha davvero aiutato a comprendere le informazioni sui consumatori: di cosa parlano le persone, quali sono le tendenze nel settore del golf e tutto il resto.
Passa dal rilevamento delle tendenze all'impatto reale senza sforzo
Passa dall'analisi all'esecuzione con il software di monitoraggio delle tendenze che ti aiuta a convalidare, creare e allineare le tendenze in tempo reale.
Trasforma le tendenze in contenuti accattivanti in pochi secondi
Crea contenuti tempestivi e pertinenti nel momento in cui una tendenza inizia a guadagnare terreno. L'AI integrata genera post social, didascalie e immagini on-brand ispirate a ciò che è attualmente di tendenza nel tuo settore.
Scopri le tendenze specifiche per il tuo settore
Concentrati solo sulle conversazioni che contano per la tua attività. Utilizza query specifiche del settore, filtri di categoria e monitoraggio della concorrenza per scoprire tendenze direttamente legate al tuo settore, che si tratti di finanza, tecnologia, sanità, istruzione o altro.
Modella la tua messaggistica attorno alle reazioni reali del pubblico
Osserva come l'audience risponde a una tendenza in tempo reale, così da poter adattare il tono, le immagini e il posizionamento. Comprendi se le conversazioni sono positive, scettiche o polarizzate e adatta il messaggio al momento.
Confronti il Suo marchio con lo slancio del settore
Scopri come si posiziona il tuo marchio mentre emergono le tendenze nel tuo settore. Monitora la quota di voce, il sentiment e le associazioni della concorrenza per comprendere chi sta guidando la conversazione e dove si stanno formando opportunità o rischi.
Scopra i tipi di tendenze che contano per il Suo marchio
Tieni traccia delle tendenze non solo di argomenti e parole chiave. Hootsuite powered by Talkwalker AI ti aiuta a scoprire picchi guidati da eventi, persone di tendenza, hashtag virali, suoni popolari e momenti visivi sulle piattaforme social.
Prevedi cosa accadrà con la previsione delle tendenze basata sull'AI
Passa dal reagire alle tendenze al pianificare in anticipo con sicurezza. Hootsuite, powered by Talkwalker AI, analizza dati storici e in tempo reale per identificare i primi segnali che indicano quali argomenti, hashtag e temi probabilmente prenderanno slancio.
Monitora, analizza e visualizza il panorama delle tendenze
Hootsuite ti offre una visione chiara e in tempo reale di ciò che merita attenzione oggi.
AI-powered trend analysis
Automatically identify emerging trends and get alerts when conversation volume, sentiment, or relevance spikes.
Raggruppamento delle conversazioni e mappatura degli argomenti
Reveal sub-trends, narratives, and connections using AI-driven clustering, topic clouds, and visual maps.
Monitoraggio di hashtag e parole chiave
Track, compare, and benchmark trending hashtags and keywords across platforms and industries.
Global and multilingual trend monitoring
Detect trends across regions and languages for a complete global and local view of what’s gaining traction.
Visual trend recognition
Capture image and video-based trends using AI-powered logo, object, and scene recognition.
Custom dashboards and reporting
Centralize all trend monitoring metrics into dashboards designed for fast decision-making and easy sharing.
11 marzo 2026: webinar sulle tendenze dei social media
Unisciti a Billy Jones, CMO di Hootsuite, e ai suoi migliori strateghi per scoprire quali sono le tendenze del momento e come individuarle in anticipo.
Domande frequenti
Dagli eventi culturali e dai lanci di prodotti agli influencer di tendenza, ai meme audio e ai temi emergenti, Hootsuite ti mostra tutto ciò che sta guadagnando slancio. Ciò lo rende uno strumento di ricerca delle tendenze molto potente per comprendere cosa è di tendenza sui vari canali.
Hootsuite, powered by Talkwalker AI, rileva una vasta gamma di tendenze, inclusi argomenti sui social media, eventi, persone, hashtag virali, cambiamenti di sentiment, conversazioni guidate dagli influencer e tendenze visive come loghi o oggetti che appaiono in immagini e video.
La piattaforma può persino monitorare suoni di tendenza e meme audio, specialmente su piattaforme come TikTok e Instagram Reels, tracciando hashtag, menzioni e performance dei contenuti associati. In questo modo avrai aggiornamenti costanti sulle tendenze audio che stanno plasmando sempre più le conversazioni sui social.
La piattaforma utilizza le analisi basate sull'intelligenza artificiale di Talkwalker per monitorare le tendenze sui social media, rilevando in tempo reale picchi di menzioni, parole chiave, hashtag e sentiment.
Analizza le conversazioni su oltre 30 social media e 150 milioni di siti web, poi utilizza la mappatura degli influencer e il clustering delle conversazioni per rivelare chi e cosa sta guidando ogni tendenza.
Con insight predittivi, visualizzazioni di previsione e avvisi proattivi, puoi pianificare contenuti, campagne e strategie di prodotto prima che le tendenze raggiungano il picco e posizionare il tuo brand all'avanguardia.
Sì. Hootsuite powered by Talkwalker AI supporta il monitoraggio multilingue e globale delle tendenze sui social media, consentendo di scoprire e analizzare le tendenze in diverse lingue, regioni e mercati.
Le tendenze vengono rilevate in tempo reale, con dashboard e avvisi che si aggiornano non appena vengono raccolti nuovi dati. Questo consente una rapida consapevolezza e risposta, rendendo la piattaforma uno strumento efficace di ricerca sulle tendenze per i team che devono agire rapidamente.
Sì, Hootsuite powered by Talkwalker AI offre una suite completa di strumenti di visualizzazione progettati per rendere l'analisi delle tendenze intuitiva e perseguibile.
La piattaforma presenta grafici di tendenza interattivi che mostrano l'ascesa e la caduta degli argomenti nel tempo, consentendoti di individuare rapidamente modelli emergenti o anomalie. Le heatmap consentono di vedere quando e dove le conversazioni si stanno intensificando, mentre le nuvole di argomenti evidenziano visivamente le parole chiave e i temi più discussi.
Inoltre, le dashboard personalizzabili ti consentono di aggregare tutti i dati di tendenza, le metriche e le visualizzazioni rilevanti in un unico posto, adattandoli alle esigenze specifiche del tuo team.
Questi strumenti visivi non solo semplificano dati complessi, ma supportano anche decisioni più rapide e informate come parte del tuo flusso di lavoro continuo di monitoraggio delle tendenze sui social media.
Certamente. Hootsuite powered by Talkwalker AI consente di configurare avvisi altamente personalizzabili per le tendenze e gli argomenti più importanti per il brand. È possibile impostare notifiche per picchi improvvisi nel volume delle conversazioni, cambiamenti significativi del sentiment o la comparsa di nuove parole chiave e hashtag.
Questi avvisi vengono inviati in tempo reale, assicurandoti di essere immediatamente informato sui cambiamenti critici nel panorama sociale. Questo approccio proattivo consente al tuo team di rispondere rapidamente alle opportunità o ai potenziali rischi, di monitorare il sentiment dell'audience e di mantenere un vantaggio rispetto alla concorrenza attraverso un monitoraggio continuo delle tendenze sui social media.
Sì, il benchmarking è una funzione fondamentale di Hootsuite powered by Talkwalker AI, che consente di confrontare direttamente le prestazioni del proprio brand su argomenti di tendenza, hashtag e quota di voce rispetto ai principali concorrenti. Fornisce visualizzazioni e metriche affiancate, rendendo semplice identificare dove il proprio brand eccelle o rimane indietro nella conversazione.
Questa intelligence competitiva ti aiuta a scoprire opportunità di mercato, anticipare le minacce e perfezionare la tua strategia basandoti su informazioni in tempo reale. Utilizzando un unico strumento integrato di ricerca sulle tendenze, puoi assicurarti che il tuo brand rimanga agile e reattivo in un ambiente social in rapida evoluzione.
Sì. Il riconoscimento di immagini e video basato sull'AI rileva loghi, oggetti e scene di tendenza, estendendo la ricerca sulle tendenze oltre le conversazioni basate su testo. Oltre a loghi e oggetti, il riconoscimento di immagini e video della piattaforma può far emergere tendenze nelle scene, nei colori e negli stili visivi, fornendo una comprensione più ricca di ciò che ha successo visivamente con l'audience.
Utilizzando il monitoraggio delle tendenze sui social media per capire cosa sta guadagnando terreno tra la tua audience, puoi creare contenuti attuali e rilevanti, affinare la messaggistica e interagire con conversazioni emergenti per aumentare la rilevanza e l'engagement.
Le analisi delle tendenze possono essere utilizzate per guidare la pianificazione dei contenuti, lo sviluppo delle campagne, le collaborazioni con gli influencer e persino l'innovazione dei prodotti. Agendo su analisi predittive e segnali di tendenza iniziali, puoi modellare proattivamente la strategia del tuo brand e restare un passo avanti ai cambiamenti di mercato.
Fai delle tendenze il tuo vantaggio competitivo
Individua le tendenze emergenti, prevedi cosa accadrà in futuro e attiva insight per la tua strategia con Hootsuite powered by Talkwalker AI.