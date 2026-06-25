Risparmia fino al 60% su Hootsuite per le organizzazioni non profit
Ottieni lo sconto esclusivo per le organizzazioni non profit sui piani Standard, Professional o Advanced di Hootsuite e risparmia in media 3 ore a settimana implementando una strategia social per aumentare la visibilità, connetterti con la community e raccogliere fondi, il tutto a una frazione del costo.
Scelto dalle principali organizzazioni non profit a livello mondiale
Normalmente $99 per utente/mese*
Standard
Gestisci fino a 10 account social da un unico calendario.$39al meseper utente/mese*
Comprende:
Programma un numero illimitato di post sui social*
Genera post e immagini con l'AI
Rispondi ai messaggi da una casella di posta
Monitora il tuo brand e la concorrenza
Normalmente $199 per utente/mese*
Professional
Gestisci un numero illimitato di social account e automatizza le attività ripetitive.$79al meseper utente/mese*
Tutto ciò che è incluso nel piano Standard, in più:
Gestisci profili social illimitati
Automatizza le risposte e i flussi di lavoro nella casella di posta
Prevedi le tendenze social con 90 giorni di anticipo
Compila report di performance personalizzati
Normalmente $399 per utente/mese*
Advanced
Semplifica le approvazioni e collabora tra team.$159al meseper utente/mese*
Tutto in Professional, inoltre:
Rivedi e approva i contenuti con il tuo team
Assegna e instrada automaticamente la messaggistica ai membri giusti del team
Coordina contenuti e assistenza clienti
Misura le prestazioni e l'efficienza del team
Ogni piano si basa su Wisdom, il tuo alleato AI
Un cervello AI in ogni piano che redige, consiglia e analizza, aiutandoti a rimanere sempre un passo avanti.
*Prezzi visualizzati in dollari USA, con fatturazione annuale, escluse eventuali tasse aggiuntive. Gli account di prova hanno limiti di pubblicazione giornalieri (10-20 post per organizzazione, a seconda del piano). La pianificazione di massa non è disponibile durante il periodo di prova.
Diffondi la consapevolezza, entra in contatto con i clienti e raccogli più fondi
I social media svolgono un ruolo fondamentale nell'aiutare le organizzazioni non profit a raggiungere sostenitori della loro causa, a fornire informazioni, a fornire aiuto quando è necessario e a ispirare le persone ad agire. Il nostro Programma HootGiving offre uno sconto su Hootsuite, il miglior strumento di social media per le organizzazioni non profit, per aiutarti a raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi.
Aumenta la consapevolezza e ottieni più donazioni
Aumenta la consapevolezza e l'azione su un programma o una campagna. Raggiungi più persone e crea una community di sostenitori con strumenti che li ispirano ad agire.
Risparmia tempo e crea contenuti di qualità
Le organizzazioni non profit che utilizzano Hootsuite affermano di aver risparmiato in media 3 ore alla settimana grazie a strumenti come OwlyWriter AI di Hootsuite, Adobe Express, i modelli Canva e una casella di posta unificata.
Abbi fiducia in ciò che funziona
Hootsuite Analytics ti consente di vedere cosa funziona sui social in modo da poter spendere il tuo budget nel modo più efficace possibile. Inoltre, dimostra il valore di ogni singolo post in modo da poter dimostrare il tuo impatto ai donatori e agli stakeholder.
Collegarsi con la propria community
Crea una community di sostenitori e connettiti meglio con i clienti dei tuoi programmi. Ottieni aggiornamenti sui messaggi, monitora e rispondi ai commenti pubblici.
Fai di più spendendo meno con il miglior strumento di gestione dei social media per organizzazioni non profit
Gestione della casella di posta
Connettiti con la tua audience e aumenta rapidamente il supporto con una casella di posta universale. Assegna messaggi attraverso i flussi a vari membri del team o volontari.
Reportistica e analisi
Crea report personalizzati in pochi secondi mostrando il valore del tuo impegno nel social media marketing. Esporta i report e avrai la certezza che il tuo budget sarà speso in modo efficace.
Pubblicazione multipiattaforma
Pubblica e programma i tuoi canali con un solo clic. Crea contenuti più velocemente con uno strumento di scrittura AI e modelli accattivanti. Programma in blocco centinaia di post contemporaneamente.
Prima di utilizzare Hootsuite, dedicavamo il nostro tempo a pubblicare post nativi su ciascun canale social in tutto il mondo. Ora tutti i nostri contenuti sono gestiti su un'unica piattaforma, dandoci il tempo di concentrarci sul miglioramento della strategia generale delle campagne."
Risorse per le organizzazioni non profit
Blog: Social media marketing per organizzazioni non profit: 11 suggerimenti essenziali per il successo
Leggi la nostra guida alla gestione dei social media per le organizzazioni non profit e scopri come risparmiare tempo, potenziare il reach e fare di più con il tuo budget.
Report: Tendenze dei social media nel 2025 per le organizzazioni non profit
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Blog: Come raccogliere fondi sui social media: 12 suggerimenti per aumentare le donazioni
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