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Donna sorridente con la grafica della piattaforma Hootsuite

Risparmia fino al 60% su Hootsuite per le organizzazioni non profit

Ottieni lo sconto esclusivo per le organizzazioni non profit sui piani Standard, Professional o Advanced di Hootsuite e risparmia in media 3 ore a settimana implementando una strategia social per aumentare la visibilità, connetterti con la community e raccogliere fondi, il tutto a una frazione del costo.

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Scelto dalle principali organizzazioni non profit a livello mondiale

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  • Normalmente $99 per utente/mese*

    Standard

    Gestisci fino a 10 account social da un unico calendario.

    $39al meseper utente/mese*
    Fai richiesta adesso

      Comprende:

      • Programma un numero illimitato di post sui social*

      • Genera post e immagini con l'AI

      • Rispondi ai messaggi da una casella di posta

      • Monitora il tuo brand e la concorrenza

      • Normalmente $199 per utente/mese*

        Professional

        Gestisci un numero illimitato di social account e automatizza le attività ripetitive.

        $79al meseper utente/mese*
        Fai richiesta adesso

          Tutto ciò che è incluso nel piano Standard, in più:

          • Gestisci profili social illimitati

          • Automatizza le risposte e i flussi di lavoro nella casella di posta

          • Prevedi le tendenze social con 90 giorni di anticipo

          • Compila report di performance personalizzati

          • Normalmente $399 per utente/mese*

            Advanced

            Semplifica le approvazioni e collabora tra team.

            $159al meseper utente/mese*
            Fai richiesta adesso

              Tutto in Professional, inoltre:

              • Rivedi e approva i contenuti con il tuo team

              • Assegna e instrada automaticamente la messaggistica ai membri giusti del team

              • Coordina contenuti e assistenza clienti

              • Misura le prestazioni e l'efficienza del team

              Wisdom icon

              Ogni piano si basa su Wisdom, il tuo alleato AI

              Un cervello AI in ogni piano che redige, consiglia e analizza, aiutandoti a rimanere sempre un passo avanti.

              *Prezzi visualizzati in dollari USA, con fatturazione annuale, escluse eventuali tasse aggiuntive. Gli account di prova hanno limiti di pubblicazione giornalieri (10-20 post per organizzazione, a seconda del piano). La pianificazione di massa non è disponibile durante il periodo di prova.

              Diffondi la consapevolezza, entra in contatto con i clienti e raccogli più fondi

              I social media svolgono un ruolo fondamentale nell'aiutare le organizzazioni non profit a raggiungere sostenitori della loro causa, a fornire informazioni, a fornire aiuto quando è necessario e a ispirare le persone ad agire. Il nostro Programma HootGiving offre uno sconto su Hootsuite, il miglior strumento di social media per le organizzazioni non profit, per aiutarti a raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi.

              Aumenta la consapevolezza e ottieni più donazioni

              Aumenta la consapevolezza e l'azione su un programma o una campagna. Raggiungi più persone e crea una community di sostenitori con strumenti che li ispirano ad agire.

              Risparmia tempo e crea contenuti di qualità

              Le organizzazioni non profit che utilizzano Hootsuite affermano di aver risparmiato in media 3 ore alla settimana grazie a strumenti come OwlyWriter AI di Hootsuite, Adobe Express, i modelli Canva e una casella di posta unificata.

              Abbi fiducia in ciò che funziona

              Hootsuite Analytics ti consente di vedere cosa funziona sui social in modo da poter spendere il tuo budget nel modo più efficace possibile. Inoltre, dimostra il valore di ogni singolo post in modo da poter dimostrare il tuo impatto ai donatori e agli stakeholder.

              Collegarsi con la propria community

              Crea una community di sostenitori e connettiti meglio con i clienti dei tuoi programmi. Ottieni aggiornamenti sui messaggi, monitora e rispondi ai commenti pubblici.

              Fai di più spendendo meno con il miglior strumento di gestione dei social media per organizzazioni non profit

              • Icona rossa della casella di posta elettronica

                Gestione della casella di posta

                Connettiti con la tua audience e aumenta rapidamente il supporto con una casella di posta universale. Assegna messaggi attraverso i flussi a vari membri del team o volontari.

                Maggiori informazioni
              • Icona del grafico in rosso

                Reportistica e analisi

                Crea report personalizzati in pochi secondi mostrando il valore del tuo impegno nel social media marketing. Esporta i report e avrai la certezza che il tuo budget sarà speso in modo efficace.

                Maggiori informazioni
              • Icona che mostra un aeroplano di carta in rosso

                Pubblicazione multipiattaforma

                Pubblica e programma i tuoi canali con un solo clic. Crea contenuti più velocemente con uno strumento di scrittura AI e modelli accattivanti. Programma in blocco centinaia di post contemporaneamente.

                Maggiori informazioni
              Prima di utilizzare Hootsuite, dedicavamo il nostro tempo a pubblicare post nativi su ciascun canale social in tutto il mondo. Ora tutti i nostri contenuti sono gestiti su un'unica piattaforma, dandoci il tempo di concentrarci sul miglioramento della strategia generale delle campagne.&quot;
              Alfredo Trujillo Fernandez
              UNESCO

              Risorse per le organizzazioni non profit

              • Grafica che mostra donne con un computer portatile

                Blog: Social media marketing per organizzazioni non profit: 11 suggerimenti essenziali per il successo

                Leggi la nostra guida alla gestione dei social media per le organizzazioni non profit e scopri come risparmiare tempo, potenziare il reach e fare di più con il tuo budget.

                Maggiori informazioni
              • Hootsuite social media trends 2025

                Report: Tendenze dei social media nel 2025 per le organizzazioni non profit

                Ottieni le informazioni di cui hai bisogno per aiutare la tua organizzazione non profit a promuovere azioni concrete e ad avere un impatto che vada oltre i social media.

                Leggi adesso
              • immagine di due persone su un computer portatile

                Blog: Come raccogliere fondi sui social media: 12 suggerimenti per aumentare le donazioni

                Scopri come raccogliere fondi sui social media, lasciati ispirare da esempi di campagne di successo e scopri gli strumenti che daranno impulso ai tuoi sforzi.

                Maggiori informazioni

              Ottieni subito lo sconto per le organizzazioni non profit di Hootsuite

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              Donna che lancia coriandoli in aria sorridente con lo sfondo di un cuore