Non per vantarsi ma... Hootsuite è il miglior strumento di programmazione dei social media in circolazione. Hootsuite Planner ha il necessario per creare, programmare e pubblicare contenuti da un'unica finestra. Consente di visualizzare e modificare tutti i post pubblicati e programmati attraverso un'unica vista intuitiva del calendario: l'ideale per noi visivi.

Hootsuite Composer aiuta a creare rapidamente contenuti straordinari. È dotato di modelli Canva integrati e di un generatore di hashtag. Quando il tuo post sarà terminato e pronto per essere pubblicato, Hootsuite ti indicherà il momento migliore per pubblicare in base a quando i tuoi follower sono più attivi.