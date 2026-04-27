Salta ai contenuti
dashboard di pubblicazione di hootsuite

Cresci rapidamente e risparmia tempo con un calendario intelligente per i social media e un'agenda

Crea, programma e pubblica facilmente contenuti destinati a tutte le piattaforme da un'unica dashboard. E senza blocchi creativi che tengano!

Inizia la tua prova gratuitaRichiedi una demo

Meno tempo a pubblicare e a passare da una scheda all'altra. Più tempo per far crescere il tuo brand.

icona di razzo

Crea contenuti virali

Genera didascalie e immagini ottimizzate direttamente nella dashboard di Hootsuite con OwlyGPT. Inoltre, scopri le tendenze e fai un brainstorming di idee per i post.

icona calendario con segno più

Programma i post

Pianifica in anticipo e programma i contenuti da pubblicare nel momento migliore per i post. Visualizza tutti i tuoi post sponsorizzati e organici sui social network in un elenco o in una vista calendario.

Icona della stretta di mano

Collabori e approvi

Ottieni l'approvazione più rapidamente con flussi di lavoro di approvazione personalizzati su misura per il tuo team. Collabora, fai brainstorming e assegna compiti ai membri del team, tutto in un unico posto.

Scopri il momento migliore per pubblicare e lasciati ispirare dalle idee per i contenuti

La nostra piattaforma per la pubblicazione sui social media indica quando pubblicare sui social media per ottenere il massimo engagement. Programma la pubblicazione dei contenuti a un orario stabilito, anche se sei fuori ufficio.

Funzionalità di Hootsuite AI Writer

Genera istantaneamente immagini, didascalie e idee per i post con l'AI

Con OwlyGPT, puoi generare istantaneamente post sui social media e immagini in linea con il brand per qualsiasi rete. Genera contenuti da zero, rielabora post precedenti o trasforma le immagini in contenuti accattivanti direttamente da OwlyGPT o in Create. Ancora meglio, lascia che OwlyGPT crei immagini corrispondenti a partire dalle tue didascalie, mantenendo il tuo brand coerente e coinvolgente ogni volta.

La funzione di Hootsuite per il momento migliore per postare

Aumenta l'engagement e il reach pubblicando al momento giusto

Porta la tua strategia social a un livello superiore pubblicando nel momento esatto in cui la tua audience è online. Visualizza le mappe di calore che ti mostrano quando pubblicare per raggiungere i tuoi obiettivi specifici. Quindi programma automaticamente la pubblicazione dei tuoi contenuti in quell'orario.

Modelli Canva, libreria multimediale e strumenti di pubblicazione di Hootsuite

Pianifica e crea grandi contenuti in pochi secondi

Crea contenuti accattivanti e in linea con il marchio in pochi clic con modelli Canva e Adobe Express integrati, immagini stock gratuite e flussi di lavoro di approvazione semplici. Inoltre, raggiungi il pubblico giusto con un generatore di hashtag che tagga automaticamente i tuoi contenuti in base al testo, alle immagini e ai video.

Pianificazione di massa di Hootsuite

Riduci le ore della tua settimana lavorativa con la pianificazione di post in blocco

Ottieni una panoramica istantanea dei tuoi contenuti organici, a pagamento, pubblicati e pianificati in un'unica visualizzazione del calendario. Delinea le campagne, colma le lacune dei contenuti e collabora in tempo reale. Quindi utilizza il nostro pianificatore di massa per i social media per pianificare fino a 350 post contemporaneamente. Sospendi tutti i post pianificati quando hai la necessità di reagire rapidamente a una potenziale crisi o a un'opportunità inaspettata.

Funzionalità di ascolto social e monitoraggio delle tendenze di Hootsuite

Scopri cosa è di tendenza e cattura l'attenzione del tuo pubblico

Scopri esattamente cosa coinvolge la tua audience con il monitoraggio delle tendenze e gli strumenti di ascolto social. Visualizza gli ultimi argomenti di tendenza per settore e poi fai in modo che l'AI rediga istantaneamente i post in base a tali tendenze. Puoi anche cercare per argomento, azienda e hashtag per scoprire cosa sta ottenendo più successo nella tua nicchia.


Lavagna Hootsuite

Fai brainstorming, collabora e pianifica su Whiteboard

Evita i fogli di calcolo e gli infiniti avanti e indietro. La lavagna rende facile pianificare insieme, condividere idee e rimanere sulla stessa pagina, tutto all'interno della dashboard di Hootsuite. Se non hai idee, OwlyGPT è lì per scrivere la tua prima bozza o trovare l'ispirazione.

Il tool completo per la pubblicazione sui social media

Scopri alcune delle principali funzionalità di pubblicazione di Hootsuite utili per creare contenuti di alta qualità, vendere di più online e far crescere i follower.

Icona AI

Didascalie automatizzate

Genera istantaneamente didascalie e hashtag per tutti i network di social media. Utilizza il motore di idee integrato per avere idee su cosa pubblicare.


icona di Canva

Modelli di design

Accedi ai tuoi modelli Canva e Adobe Express preferiti direttamente dalla finestra di Composer. Crea da zero o accedi ai modelli modificati.


Icona dell'orologio

Il momento migliore per pubblicare

Ottieni altri like, commenti e condivisioni con gli orari consigliati per la pubblicazione direttamente nella finestra del calendario.

Icona hashtag

Suggerimenti per gli hashtag

Raggiungi le persone giuste e aumenta le possibilità di diventare virale con un generatore di hashtag che suggerisce gli hashtag perfetti per il tuo post.

Icona del calendario

Programmazione in blocco dei post

Programma centinaia di post in una volta sola con la programmazione in blocco sui social media. Risparmia tempo creando post in anticipo e programmandoli per il periodo migliore.


Icona della stretta di mano

Collaborazione facile

Assicurati contenuti coerenti in linea con il brand attraverso un flusso di lavoro collaborativo che elimini inutili revisioni.


Approvazione con segno di spunta

Approvazioni semplificate

Grazie a un semplice processo di approvazione che consente la revisione da parte dei membri del team, puoi ridurre i rischi e garantire che tutti i tuoi post siano in linea con il tuo marchio.

Icona della lente di ingrandimento

Scoperta delle tendenze

Cerca le menzioni dei marchi e gli argomenti di tendenza sul web per vedere cosa pubblicano e commentano le persone. Poi trasformali automaticamente in post con l'AI.

telefono con icona del carrello

Link nella biografia

Indirizza il traffico dai tuoi profili social al tuo sito web con un link nella pagina bio. Crea e gestisci il tuo link personalizzabile dalla dashboard di Hootsuite.

Inizia la tua prova gratuita

Tutto ciò di cui hai bisogno per pubblicare, programmare e monitorare i post sui social media.

Hootsuite è molto più del pianificatore di social media n. 1. È anche il tuo hub per la messaggistica social, l'analisi, l'ascolto social e altro ancora.

Monitora e gestisci tutti i messaggi e le menzioni sui social media attraverso un'unica scheda. Risparmia tempo e soddisfa i clienti con risposte salvate ai messaggi e altro ancora.

Maggiori informazioni

Quantifica e analizza la tua performance su tutti i canali di social media in un unico posto. Aumenta l'engagement, stupisci il capo e mantieni il vantaggio rispetto alla concorrenza.

Maggiori informazioni

Crea e gestisci facilmente campagne pubblicitarie insieme ai contenuti organici. Aumenta i tuoi clienti ed espandi il raggio d'azione con report e consigli chiari.

Maggiori informazioni

Segui le conversazioni sul tuo brand, sul tuo settore e sulla concorrenza con i migliori strumenti di social listening. Proteggi l'immagine del brand e resta aggiornato sulle tendenze.

Maggiori informazioni
Funzionalità di messaggistica di Hootsuite
Funzionalità di analisi di Hootsuite
Hootsuite gestisce i contenuti a pagamento
Funzionalità di ascolto social di Hootsuite
Tra i più apprezzati nella gestione dei social media
Scopri perché agli utenti reali piace pubblicare con Hootsuite
reviewStar
reviewStar
reviewStar
reviewStar
reviewStar
Apr 27, 2026
“Strumento perfetto per una gestione snella dei social media”
“Uso Hootsuite per pubblicare su più piattaforme contemporaneamente e programmare in anticipo i contenuti, senza dover subire lo stress delle scadenze.”
Leggi la recensione completa
Julie F.
Julie F.
Direttore Marketing e Sviluppo
Boys & Girls Clubs of Lincoln/Lancaster County
Leggi la recensione completa

Risorse

Illustrazione minimalista di pagine di documenti sovrapposte con righe di testo e piccoli accenti rosa su uno sfondo azzurro chiaro

Il manuale di gestione dei social media per esperti del 2025

I principali esperti di social media condividono le loro intuizioni sul futuro della gestione dei social media e su come dimostrare l'impatto aziendale oggi.


Leggi di più >
Illustrazione di un personaggio gufo sorridente in corallo rosa, mostrato in un'interfaccia di lettore video con controlli di riproduzione e un'icona a forma di cuore

Modello gratuito di strategia per i social media

Vuoi creare una strategia di social media ma non sai da dove iniziare? Questo modello gratuito scaricabile è il punto di partenza perfetto.


Leggi di più >
Un'interfaccia di calendario minimalista con blocchi rettangolari rossi, rosa e grigi disposti a griglia, con controlli di navigazione nella parte superiore.

Padroneggia la tua strategia per i social media nel 2025

Questa guida completa ti aiuterà a costruire una strategia di marketing sui social media di successo e a seguire le giuste best practice fin dal primo giorno.

Leggi di più >

Domande frequenti

Prima di tutto: programmare i post fa bene a te. Consideralo un gesto di autostima. Uno strumento affidabile per la programmazione sui social media ti aiuterà a passare meno tempo al telefono o al computer, dandoti più tempo per fare tutto ciò che desideri.

Ti servono altri motivi per scegliere la programmazione sui social? Può anche aiutarti a mantenere la coerenza online e a potenziare i livelli di engagement. Considera che non si può essere sempre disponibili nelle fasce orarie di punta; per questo, la programmazione dei post consente di sfruttare comunque quelle fasce.

No. I post programmati non ottengono meno visualizzazioni o minore engagement. In effetti, alcune evidenze dimostrano che è vero proprio il contrario. Infatti, la programmazione dei post consente di sfruttare quelle brevi finestre di alta opportunità di engagement, anche fuori orario.

Nella programmazione dei post sui social media, è sempre possibile pubblicare nel momento migliore per l'audience. Nota: Hootsuite ti indicherà esattamente il momento migliore per pubblicare in base alle specifiche abitudini dei tuoi follower. Inoltre, la programmazione aiuta a creare un piano coerente di pubblicazione sui social media che, come tutti sappiamo, può aumentare l'engagement.

Non per vantarsi ma... Hootsuite è il miglior strumento di programmazione dei social media in circolazione. Hootsuite Planner ha il necessario per creare, programmare e pubblicare contenuti da un'unica finestra. Consente di visualizzare e modificare tutti i post pubblicati e programmati attraverso un'unica vista intuitiva del calendario: l'ideale per noi visivi.

Hootsuite Composer aiuta a creare rapidamente contenuti straordinari. È dotato di modelli Canva integrati e di un generatore di hashtag. Quando il tuo post sarà terminato e pronto per essere pubblicato, Hootsuite ti indicherà il momento migliore per pubblicare in base a quando i tuoi follower sono più attivi.

Sì! Ciò significa che puoi garantire contenuti di Instagram tutto il giorno, anche se ti trovi in un fuso orario completamente opposto a quello dei tuoi follower sui social media. Pubblica automaticamente post del feed, reel e storie con Hootsuite.

Puoi creare i tuoi contenuti e scegliere l'ora in cui desideri pubblicarli. A seconda del tipo di contenuto e dell'account, potrai pubblicare direttamente sull'app o tramite notifica mobile all'orario selezionato. 

✨ Inoltre Hootsuite ti indicherà gli orari consigliati per programmare i post in base a quando i tuoi follower sono più attivi.

Nota: per accedere alle funzionalità di Hootsuite, è necessario un account Instagram Business. Non preoccuparti: trasformare l'account Instagram personale in Business è facile e gratuito. Ecco come fare.

Sì. Pianifica facilmente la trasmissione in diretta di reel di Instagram in qualsiasi momento e direttamente da Hootsuite Composer. È sufficiente registrare un video e modificarlo su Instagram, salvarlo sul dispositivo e poi caricarlo su Hootsuite nella finestra di Composer. Programma la trasmissione live quando vuoi!

Maggiori informazioni.

Certo! Che si tratti di due o di venti immagini (purtroppo, è il massimo per ora), è possibile programmare i post del carosello su Instagram direttamente dalla dashboard di Hootsuite. Basta aprire Composer, selezionare l'account da cui pubblicare e aggiungere fino a 20 foto dal computer o dall'unità. 

Certo! Hootsuite è uno dei migliori strumenti di programmazione di Tweet in circolazione per quanto ci riguarda.

Durante la programmazione, Hootsuite Composer ti mostrerà un'istantanea di come apparirà il Tweet prima che venga pubblicato. Ti indicherà anche quando viene superato il limite di caratteri di Twitter. Inoltre, ti fornirà gli orari suggeriti per pubblicare i Tweet in base a quando i tuoi follower sono più attivi.

Boom! Livelli di engagement alle stelle. 🚀

Sì! Puoi programmare i post sulle Pagine Facebook con Hootsuite. Qual è l'aspetto migliore della pianificazione dei post su Facebook con Hootsuite? Vedrai esattamente quando pubblicare a seconda di quando è più attiva la tua audience. Questo significa più like, commenti, condivisioni e clic.

Sì. Programmare video su TikTok è facile con Hootsuite. Sarà sufficiente caricare il video e scegliere un orario per il post. Hootsuite indica anche il momento ideale per pubblicare e le dimensioni, le proporzioni e i limiti di lunghezza giusti per garantire che il video sia perfetto sulla piattaforma. Nella programmazione su TikTok puoi anche attivare o disattivare commenti, Duetti e Stitch direttamente dalla finestra di Composer.

Certamente. Tutti i piani Hootsuite includono la pubblicazione e la pianificazione su Threads.

Certamente. Puoi programmare i post di Bluesky dalla dashboard di Hootsuite.

Crea contenuti con didascalie di massimo 300 caratteri, inclusi hashtag, tag, emoji e link. Puoi anche aggiungere media (fino a quattro immagini, una GIF o un video) per garantire che i tuoi contenuti si distinguano e ottengano engagement.

Vuoi maggiori informazioni? Visita il centro assistenza per saperne di più su come programmare i post su Bluesky con Hootsuite.

Funzionalità di pubblicazione di Hootsuite

Inizia subito a creare contenuti straordinari

Migliora la tua strategia per i contenuti utilizzando l'agenda e il calendario completi per i social media di Hootsuite. Aumenta i follower, vendi di più online e potenzia i livelli di engagement con la prova gratuita.

Inizia la tua prova gratuita