Cresci rapidamente e risparmia tempo con un calendario intelligente per i social media e un'agenda
Crea, programma e pubblica facilmente contenuti destinati a tutte le piattaforme da un'unica dashboard. E senza blocchi creativi che tengano!
Meno tempo a pubblicare e a passare da una scheda all'altra. Più tempo per far crescere il tuo brand.
Crea contenuti virali
Genera didascalie e immagini ottimizzate direttamente nella dashboard di Hootsuite con OwlyGPT. Inoltre, scopri le tendenze e fai un brainstorming di idee per i post.
Programma i post
Pianifica in anticipo e programma i contenuti da pubblicare nel momento migliore per i post. Visualizza tutti i tuoi post sponsorizzati e organici sui social network in un elenco o in una vista calendario.
Collabori e approvi
Ottieni l'approvazione più rapidamente con flussi di lavoro di approvazione personalizzati su misura per il tuo team. Collabora, fai brainstorming e assegna compiti ai membri del team, tutto in un unico posto.
Scopri il momento migliore per pubblicare e lasciati ispirare dalle idee per i contenuti
La nostra piattaforma per la pubblicazione sui social media indica quando pubblicare sui social media per ottenere il massimo engagement. Programma la pubblicazione dei contenuti a un orario stabilito, anche se sei fuori ufficio.
Genera istantaneamente immagini, didascalie e idee per i post con l'AI
Con OwlyGPT, puoi generare istantaneamente post sui social media e immagini in linea con il brand per qualsiasi rete. Genera contenuti da zero, rielabora post precedenti o trasforma le immagini in contenuti accattivanti direttamente da OwlyGPT o in Create. Ancora meglio, lascia che OwlyGPT crei immagini corrispondenti a partire dalle tue didascalie, mantenendo il tuo brand coerente e coinvolgente ogni volta.
Aumenta l'engagement e il reach pubblicando al momento giusto
Porta la tua strategia social a un livello superiore pubblicando nel momento esatto in cui la tua audience è online. Visualizza le mappe di calore che ti mostrano quando pubblicare per raggiungere i tuoi obiettivi specifici. Quindi programma automaticamente la pubblicazione dei tuoi contenuti in quell'orario.
Pianifica e crea grandi contenuti in pochi secondi
Crea contenuti accattivanti e in linea con il marchio in pochi clic con modelli Canva e Adobe Express integrati, immagini stock gratuite e flussi di lavoro di approvazione semplici. Inoltre, raggiungi il pubblico giusto con un generatore di hashtag che tagga automaticamente i tuoi contenuti in base al testo, alle immagini e ai video.
Riduci le ore della tua settimana lavorativa con la pianificazione di post in blocco
Ottieni una panoramica istantanea dei tuoi contenuti organici, a pagamento, pubblicati e pianificati in un'unica visualizzazione del calendario. Delinea le campagne, colma le lacune dei contenuti e collabora in tempo reale. Quindi utilizza il nostro pianificatore di massa per i social media per pianificare fino a 350 post contemporaneamente. Sospendi tutti i post pianificati quando hai la necessità di reagire rapidamente a una potenziale crisi o a un'opportunità inaspettata.
Scopri cosa è di tendenza e cattura l'attenzione del tuo pubblico
Scopri esattamente cosa coinvolge la tua audience con il monitoraggio delle tendenze e gli strumenti di ascolto social. Visualizza gli ultimi argomenti di tendenza per settore e poi fai in modo che l'AI rediga istantaneamente i post in base a tali tendenze. Puoi anche cercare per argomento, azienda e hashtag per scoprire cosa sta ottenendo più successo nella tua nicchia.
Fai brainstorming, collabora e pianifica su Whiteboard
Evita i fogli di calcolo e gli infiniti avanti e indietro. La lavagna rende facile pianificare insieme, condividere idee e rimanere sulla stessa pagina, tutto all'interno della dashboard di Hootsuite. Se non hai idee, OwlyGPT è lì per scrivere la tua prima bozza o trovare l'ispirazione.
Il tool completo per la pubblicazione sui social media
Scopri alcune delle principali funzionalità di pubblicazione di Hootsuite utili per creare contenuti di alta qualità, vendere di più online e far crescere i follower.
Didascalie automatizzate
Genera istantaneamente didascalie e hashtag per tutti i network di social media. Utilizza il motore di idee integrato per avere idee su cosa pubblicare.
Modelli di design
Accedi ai tuoi modelli Canva e Adobe Express preferiti direttamente dalla finestra di Composer. Crea da zero o accedi ai modelli modificati.
Il momento migliore per pubblicare
Ottieni altri like, commenti e condivisioni con gli orari consigliati per la pubblicazione direttamente nella finestra del calendario.
Suggerimenti per gli hashtag
Raggiungi le persone giuste e aumenta le possibilità di diventare virale con un generatore di hashtag che suggerisce gli hashtag perfetti per il tuo post.
Programmazione in blocco dei post
Programma centinaia di post in una volta sola con la programmazione in blocco sui social media. Risparmia tempo creando post in anticipo e programmandoli per il periodo migliore.
Collaborazione facile
Assicurati contenuti coerenti in linea con il brand attraverso un flusso di lavoro collaborativo che elimini inutili revisioni.
Approvazioni semplificate
Grazie a un semplice processo di approvazione che consente la revisione da parte dei membri del team, puoi ridurre i rischi e garantire che tutti i tuoi post siano in linea con il tuo marchio.
Scoperta delle tendenze
Cerca le menzioni dei marchi e gli argomenti di tendenza sul web per vedere cosa pubblicano e commentano le persone. Poi trasformali automaticamente in post con l'AI.
Link nella biografia
Indirizza il traffico dai tuoi profili social al tuo sito web con un link nella pagina bio. Crea e gestisci il tuo link personalizzabile dalla dashboard di Hootsuite.
Tutto ciò di cui hai bisogno per pubblicare, programmare e monitorare i post sui social media.
Hootsuite è molto più del pianificatore di social media n. 1. È anche il tuo hub per la messaggistica social, l'analisi, l'ascolto social e altro ancora.
Monitora e gestisci tutti i messaggi e le menzioni sui social media attraverso un'unica scheda. Risparmia tempo e soddisfa i clienti con risposte salvate ai messaggi e altro ancora.
Quantifica e analizza la tua performance su tutti i canali di social media in un unico posto. Aumenta l'engagement, stupisci il capo e mantieni il vantaggio rispetto alla concorrenza.
Crea e gestisci facilmente campagne pubblicitarie insieme ai contenuti organici. Aumenta i tuoi clienti ed espandi il raggio d'azione con report e consigli chiari.
Segui le conversazioni sul tuo brand, sul tuo settore e sulla concorrenza con i migliori strumenti di social listening. Proteggi l'immagine del brand e resta aggiornato sulle tendenze.
Risorse
Il manuale di gestione dei social media per esperti del 2025
I principali esperti di social media condividono le loro intuizioni sul futuro della gestione dei social media e su come dimostrare l'impatto aziendale oggi.
Modello gratuito di strategia per i social media
Vuoi creare una strategia di social media ma non sai da dove iniziare? Questo modello gratuito scaricabile è il punto di partenza perfetto.
Padroneggia la tua strategia per i social media nel 2025
Questa guida completa ti aiuterà a costruire una strategia di marketing sui social media di successo e a seguire le giuste best practice fin dal primo giorno.
Domande frequenti
Prima di tutto: programmare i post fa bene a te. Consideralo un gesto di autostima. Uno strumento affidabile per la programmazione sui social media ti aiuterà a passare meno tempo al telefono o al computer, dandoti più tempo per fare tutto ciò che desideri.
Ti servono altri motivi per scegliere la programmazione sui social? Può anche aiutarti a mantenere la coerenza online e a potenziare i livelli di engagement. Considera che non si può essere sempre disponibili nelle fasce orarie di punta; per questo, la programmazione dei post consente di sfruttare comunque quelle fasce.
No. I post programmati non ottengono meno visualizzazioni o minore engagement. In effetti, alcune evidenze dimostrano che è vero proprio il contrario. Infatti, la programmazione dei post consente di sfruttare quelle brevi finestre di alta opportunità di engagement, anche fuori orario.
Nella programmazione dei post sui social media, è sempre possibile pubblicare nel momento migliore per l'audience. Nota: Hootsuite ti indicherà esattamente il momento migliore per pubblicare in base alle specifiche abitudini dei tuoi follower. Inoltre, la programmazione aiuta a creare un piano coerente di pubblicazione sui social media che, come tutti sappiamo, può aumentare l'engagement.
Non per vantarsi ma... Hootsuite è il miglior strumento di programmazione dei social media in circolazione. Hootsuite Planner ha il necessario per creare, programmare e pubblicare contenuti da un'unica finestra. Consente di visualizzare e modificare tutti i post pubblicati e programmati attraverso un'unica vista intuitiva del calendario: l'ideale per noi visivi.
Hootsuite Composer aiuta a creare rapidamente contenuti straordinari. È dotato di modelli Canva integrati e di un generatore di hashtag. Quando il tuo post sarà terminato e pronto per essere pubblicato, Hootsuite ti indicherà il momento migliore per pubblicare in base a quando i tuoi follower sono più attivi.
Sì! Ciò significa che puoi garantire contenuti di Instagram tutto il giorno, anche se ti trovi in un fuso orario completamente opposto a quello dei tuoi follower sui social media. Pubblica automaticamente post del feed, reel e storie con Hootsuite.
Puoi creare i tuoi contenuti e scegliere l'ora in cui desideri pubblicarli. A seconda del tipo di contenuto e dell'account, potrai pubblicare direttamente sull'app o tramite notifica mobile all'orario selezionato.
✨ Inoltre Hootsuite ti indicherà gli orari consigliati per programmare i post in base a quando i tuoi follower sono più attivi.
Nota: per accedere alle funzionalità di Hootsuite, è necessario un account Instagram Business. Non preoccuparti: trasformare l'account Instagram personale in Business è facile e gratuito. Ecco come fare.
Sì. Pianifica facilmente la trasmissione in diretta di reel di Instagram in qualsiasi momento e direttamente da Hootsuite Composer. È sufficiente registrare un video e modificarlo su Instagram, salvarlo sul dispositivo e poi caricarlo su Hootsuite nella finestra di Composer. Programma la trasmissione live quando vuoi!
Certo! Che si tratti di due o di venti immagini (purtroppo, è il massimo per ora), è possibile programmare i post del carosello su Instagram direttamente dalla dashboard di Hootsuite. Basta aprire Composer, selezionare l'account da cui pubblicare e aggiungere fino a 20 foto dal computer o dall'unità.
Certo! Hootsuite è uno dei migliori strumenti di programmazione di Tweet in circolazione per quanto ci riguarda.
Durante la programmazione, Hootsuite Composer ti mostrerà un'istantanea di come apparirà il Tweet prima che venga pubblicato. Ti indicherà anche quando viene superato il limite di caratteri di Twitter. Inoltre, ti fornirà gli orari suggeriti per pubblicare i Tweet in base a quando i tuoi follower sono più attivi.
Boom! Livelli di engagement alle stelle. 🚀
Sì! Puoi programmare i post sulle Pagine Facebook con Hootsuite. Qual è l'aspetto migliore della pianificazione dei post su Facebook con Hootsuite? Vedrai esattamente quando pubblicare a seconda di quando è più attiva la tua audience. Questo significa più like, commenti, condivisioni e clic.
Sì. Programmare video su TikTok è facile con Hootsuite. Sarà sufficiente caricare il video e scegliere un orario per il post. Hootsuite indica anche il momento ideale per pubblicare e le dimensioni, le proporzioni e i limiti di lunghezza giusti per garantire che il video sia perfetto sulla piattaforma. Nella programmazione su TikTok puoi anche attivare o disattivare commenti, Duetti e Stitch direttamente dalla finestra di Composer.
Certamente. Tutti i piani Hootsuite includono la pubblicazione e la pianificazione su Threads.
Certamente. Puoi programmare i post di Bluesky dalla dashboard di Hootsuite.
Crea contenuti con didascalie di massimo 300 caratteri, inclusi hashtag, tag, emoji e link. Puoi anche aggiungere media (fino a quattro immagini, una GIF o un video) per garantire che i tuoi contenuti si distinguano e ottengano engagement.
Vuoi maggiori informazioni? Visita il centro assistenza per saperne di più su come programmare i post su Bluesky con Hootsuite.
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Migliora la tua strategia per i contenuti utilizzando l'agenda e il calendario completi per i social media di Hootsuite. Aumenta i follower, vendi di più online e potenzia i livelli di engagement con la prova gratuita.