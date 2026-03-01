Hootsuite powered by Talkwalker AI è una soluzione end-to-end per la ricerca di mercato che integra ascolto social, analisi dell'audience, previsione delle tendenze e analisi della concorrenza. Supporta i team di Insight, Strategia e Marketing nel prendere decisioni basate su prove concrete in modo più rapido.



Funge anche da piattaforma completa di ricerca sul brand per monitorare lo stato di salute, il sentiment, la percezione e il posizionamento nella categoria del brand.



Analizzando le conversazioni organiche con i clienti, le esigenze emergenti e i fattori che influenzano il sentiment, la piattaforma evidenzia le lacune dei prodotti, convalida le nuove idee e supporta la pianificazione del go-to-market con insight basati su prove.