Trasforma le conversazioni in tempo reale in efficaci ricerche di mercato
Conosci il tuo mercato a fondo con Hootsuite powered by Talkwalker AI, il software per la ricerca di mercato che trasforma le informazioni in tempo reale nel tuo vantaggio competitivo.
Ricerche di mercato basate sul più grande set di dati al mondo
Ottieni le informazioni di cui hai bisogno per guidare la tua strategia di prodotto, di brand e di go-to-market.
Comprendi le esigenze dei consumatori
meglio di chiunque altro nel tuo settore
Che tu stia studiando i consumatori, segmentando l'audience, analizzando la concorrenza o individuando tendenze, il nostro strumento di ricerca di mercato ti offre rapidamente informazioni chiare.
Monitora sentiment, motivazioni, aspettative e comportamenti in milioni di fonti social e web. Identifica bisogni emergenti e cambiamenti di categoria nel momento in cui si manifestano.
Scopri chi sta parlando, cosa suscita il suo interesse e come si comporta. Crea profili di audience basati sui dati, con informazioni demografiche e segnali psicografici.
Utilizza la previsione delle tendenze basata sull'AI per individuare in anticipo argomenti emergenti, movimenti culturali e opportunità di mercato e guidare la strategia con fiducia.
Monitora l'attività della concorrenza, il feedback sui prodotti, la quota di mercato e i cambiamenti nella messaggistica. Identifica le opportunità e difendi la tua posizione sul mercato.
Gli insight che Talkwalker ci fornisce sono stati incredibili e hanno davvero guidato la nostra strategia di campagna. Condividere questi insight con i nostri stakeholder dimostra cosa possono fare i social media per il nostro brand e ci aiuta a ottenere investimenti per aumentare i budget e far crescere il nostro team.
La piattaforma unificata di ricerca di mercato per i team insights moderni
Progettata per i responsabili insights e strategia che hanno bisogno di informazioni rapide, accurate e fruibili per guidare crescita, innovazione e performance del brand.
Insight sui consumatori: ottieni una comprensione più approfondita di come le persone pensano, si sentono e si comportano
Trasforma dati complessi in informazioni chiare su cui i tuoi stakeholder possano agire immediatamente. Identifica schemi di sentiment, bisogni insoddisfatti e atteggiamenti emergenti che influenzano le aspettative di categoria del tuo brand.
Ricerca sui prodotti: identifica istantaneamente le opportunità e i punti deboli dei prodotti
Individua tempestivamente i cambiamenti culturali e le evoluzioni del tuo settore, così la tua strategia resta sempre un passo avanti. Analizza feedback spontanei, recensioni e conversazioni per identificare lacune dei prodotti, richieste di funzionalità, opportunità di innovazione e segnali precoci di domanda.
Insight sull'audience: scopri esattamente chi sono i tuoi clienti e cosa li motiva
Esplora dati demografici, interessi, professioni, stato di famiglia, temi principali e impatto degli influencer per capire chi sta guidando la conversazione e dove. Crea modelli di segmentazione che guidino il targeting ottimizzato, la creatività, la pianificazione dei media e la personalizzazione.
Ricerca sulle tendenze: prevedi cosa accadrà in futuro con il rilevamento delle tendenze basato sull'AI
Evidenza i momenti culturali emergenti, le esigenze dei consumatori, i movimenti della concorrenza e le opportunità della categoria. Agisci in anticipo, mentre i tuoi concorrenti stanno ancora recuperando terreno. Prevedi cosa accadrà in futuro con previsioni sulle conversazioni e l'engagement a 90 giorni, rilevamento automatico dei picchi e riepiloghi di Blue Silk AI.
Intelligence sulla concorrenza: misura le prestazioni e monitora le minacce strategiche
Monitora i messaggi dei concorrenti, la share of voice, lo stato di salute del brand e le performance delle campagne su tutti i canali. Scopri dove sei in vantaggio e dove devi cambiare strategia. Usa Compare By, Topic Analytics e le ricerche salvate per mappare la posizione sul mercato e scoprire nuove opportunità.
Trasforma la conoscenza del tuo pubblico in un vantaggio competitivo
Scopri cosa conta davvero per il tuo pubblico, segmentalo in modo intelligente, misura il sentiment e attiva immediatamente gli insight con un software di ricerca marketing basato sull’IA.
Mappatura delle preferenze
Crea contenuti basati sull'audience esplorando a fondo le preferenze e gli interessi dei tuoi utenti target. Scopri inoltre i principali social network e gli influencer più rilevanti.
Segmentazione avanzata
Non partire mai da zero. Scopri nuovi segmenti di audience con librerie predefinite o lascia che l'AI identifichi e crei segmenti per te.
Analisi del sentiment
Scopri come i tuoi segmenti di pubblico percepiscono il tuo brand, la concorrenza e gli argomenti del settore. Monitora e analizza automaticamente il sentiment.
Dashboard personalizzate
Crea dashboard di ricerca personalizzate, monitora i KPI nel tempo e ricevi avvisi automatici quando le conversazioni aumentano o il sentiment cambia.
Integrazioni Audiense e Affinio
Collegati a piattaforme avanzate di segmentazione dell'audience per migliorare la comprensione delle preferenze, dei comportamenti e degli interessi del pubblico.
Chat AI e riassunti
Ottieni risposte immediate in linguaggio chiaro e riepiloghi sulla tua audience chiedendo a Yeti, il nostro assistente AI.
In HelloFresh, i dati sono al centro di tutto ciò che facciamo. Talkwalker ci ha permesso di accedere a una conversazione sul nostro brand molto più ampia rispetto al passato
Insights e risorse
Intelligence competitiva: come trovare informazioni sui social e non solo
Conosci meglio il tuo mercato con suggerimenti, approfondimenti e un elenco dei migliori strumenti di intelligence competitiva disponibili al momento.
Come usare i social media per le ricerche di mercato
Scopri come utilizzare i social media come parte della tua strategia di ricerca di mercato ad alte prestazioni.
Come le aziende utilizzano l'ascolto social per la generazione lead nel 2026
Trova potenziali clienti sui social media in modo più rapido e intelligente con questa guida alla generazione lead.
Domande frequenti
Hootsuite powered by Talkwalker AI è una soluzione end-to-end per la ricerca di mercato che integra ascolto social, analisi dell'audience, previsione delle tendenze e analisi della concorrenza. Supporta i team di Insight, Strategia e Marketing nel prendere decisioni basate su prove concrete in modo più rapido.
Funge anche da piattaforma completa di ricerca sul brand per monitorare lo stato di salute, il sentiment, la percezione e il posizionamento nella categoria del brand.
Analizzando le conversazioni organiche con i clienti, le esigenze emergenti e i fattori che influenzano il sentiment, la piattaforma evidenzia le lacune dei prodotti, convalida le nuove idee e supporta la pianificazione del go-to-market con insight basati su prove.
Talkwalker utilizza un'AI avanzata per analizzare milioni di dati provenienti dai social media, dai forum, dalle notizie, dalle recensioni e dal web. Identifica schemi, temi, sentiment e segnali comportamentali che consentono una comprensione più profonda dei consumatori e del mercato.
Hootsuite powered by Talkwalker non sostituisce la ricerca qualitativa o quantitativa, ma le potenzia. I dati social forniscono feedback dai consumatori sempre disponibili e spontanei, un rilevamento più rapido delle tendenze e informazioni immediate sulla concorrenza che gli studi tradizionali non possono produrre su larga scala. Inoltre, Hootsuite powered by Talkwalker è uno strumento completo di ricerca di mercato basato su AI, in grado di automatizzare l'intero processo di analisi.
I software tradizionali per la ricerca di mercato si basano su sondaggi e panel. Hootsuite powered by Talkwalker fornisce informazioni continue e in tempo reale sulle conversazioni dei consumatori a livello globale, offrendo ai brand un costante monitoraggio delle esigenze in evoluzione e dei cambiamenti culturali.
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