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Dashboard di analisi del pubblico che mostra dati demografici sull'età, preferenze sui servizi di streaming e dati sugli interessi aziendali con foto di lifestyle

Trasforma le conversazioni in tempo reale in efficaci ricerche di mercato

Conosci il tuo mercato a fondo con Hootsuite powered by Talkwalker AI, il software per la ricerca di mercato che trasforma le informazioni in tempo reale nel tuo vantaggio competitivo.

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Ricerche di mercato basate sul più grande set di dati al mondo

Ottieni le informazioni di cui hai bisogno per guidare la tua strategia di prodotto, di brand e di go-to-market.

Comprendi le esigenze dei consumatori
meglio di chiunque altro nel tuo settore

Che tu stia studiando i consumatori, segmentando l'audience, analizzando la concorrenza o individuando tendenze, il nostro strumento di ricerca di mercato ti offre rapidamente informazioni chiare.

Monitora sentiment, motivazioni, aspettative e comportamenti in milioni di fonti social e web. Identifica bisogni emergenti e cambiamenti di categoria nel momento in cui si manifestano.

Scopri chi sta parlando, cosa suscita il suo interesse e come si comporta. Crea profili di audience basati sui dati, con informazioni demografiche e segnali psicografici.

Utilizza la previsione delle tendenze basata sull'AI per individuare in anticipo argomenti emergenti, movimenti culturali e opportunità di mercato e guidare la strategia con fiducia.

Monitora l'attività della concorrenza, il feedback sui prodotti, la quota di mercato e i cambiamenti nella messaggistica. Identifica le opportunità e difendi la tua posizione sul mercato.

Visualizzazione dei dati che mostra le valutazioni di affidabilità delle fonti di informazione e le connessioni ai social media, con una mappa del mondo che mostra le statistiche regionali
Dashboard dei dati demografici dell'audience che mostra le fasce d'età 18-40, le preferenze di brand, le lingue e le categorie di interesse per le aziende A e B
Due grafici a ciambella che confrontano le priorità dei clienti EV1 ed EV2, mostrando i segmenti per prezzo, sicurezza, design e divertimento, con il grafico a barre di analisi di Hootsuite
Grafico lineare che mostra il confronto delle menzioni sui social media tra un'azienda e due concorrenti da aprile ad agosto, con metriche di performance

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Logo dell'Università di Sydney
Gli insight che Talkwalker ci fornisce sono stati incredibili e hanno davvero guidato la nostra strategia di campagna. Condividere questi insight con i nostri stakeholder dimostra cosa possono fare i social media per il nostro brand e ci aiuta a ottenere investimenti per aumentare i budget e far crescere il nostro team.
Liz Grey
Responsabile Social Media
 University of Sydney

La piattaforma unificata di ricerca di mercato per i team insights moderni

Progettata per i responsabili insights e strategia che hanno bisogno di informazioni rapide, accurate e fruibili per guidare crescita, innovazione e performance del brand.

Social media analytics dashboard showing Nike Air Jordan 11 Retro announcement with customer journey data points and product image

Insight sui consumatori: ottieni una comprensione più approfondita di come le persone pensano, si sentono e si comportano

Trasforma dati complessi in informazioni chiare su cui i tuoi stakeholder possano agire immediatamente. Identifica schemi di sentiment, bisogni insoddisfatti e atteggiamenti emergenti che influenzano le aspettative di categoria del tuo brand.

Word cloud showing sentiment analysis with positive terms like "Good luck" and "Great service" and negative terms like "Toxicity" and "Poor quality"

Ricerca sui prodotti: identifica istantaneamente le opportunità e i punti deboli dei prodotti

Individua tempestivamente i cambiamenti culturali e le evoluzioni del tuo settore, così la tua strategia resta sempre un passo avanti. Analizza feedback spontanei, recensioni e conversazioni per identificare lacune dei prodotti, richieste di funzionalità, opportunità di innovazione e segnali precoci di domanda.

Hootsuite audience analysis dashboard showing preferences bubbles for ESPN, NBA, NFL, and gaming, with brand affinities and language stats

Insight sull'audience: scopri esattamente chi sono i tuoi clienti e cosa li motiva

Esplora dati demografici, interessi, professioni, stato di famiglia, temi principali e impatto degli influencer per capire chi sta guidando la conversazione e dove. Crea modelli di segmentazione che guidino il targeting ottimizzato, la creatività, la pianificazione dei media e la personalizzazione.

Hootsuite analytics dashboard showing competitor engagement vs reach graph with orange and blue trend lines and team collaboration photo

Ricerca sulle tendenze: prevedi cosa accadrà in futuro con il rilevamento delle tendenze basato sull'AI

Evidenza i momenti culturali emergenti, le esigenze dei consumatori, i movimenti della concorrenza e le opportunità della categoria. Agisci in anticipo, mentre i tuoi concorrenti stanno ancora recuperando terreno. Prevedi cosa accadrà in futuro con previsioni sulle conversazioni e l'engagement a 90 giorni, rilevamento automatico dei picchi e riepiloghi di Blue Silk AI. 

Analytics dashboard comparing American and European sports clubs, showing demographic data with donut charts and statistics for football players

Intelligence sulla concorrenza: misura le prestazioni e monitora le minacce strategiche

Monitora i messaggi dei concorrenti, la share of voice, lo stato di salute del brand e le performance delle campagne su tutti i canali. Scopri dove sei in vantaggio e dove devi cambiare strategia. Usa Compare By, Topic Analytics e le ricerche salvate per mappare la posizione sul mercato e scoprire nuove opportunità.

Trasforma la conoscenza del tuo pubblico in un vantaggio competitivo

Scopri cosa conta davvero per il tuo pubblico, segmentalo in modo intelligente, misura il sentiment e attiva immediatamente gli insight con un software di ricerca marketing basato sull’IA.

icon for Market research preference mapping

Mappatura delle preferenze

Crea contenuti basati sull'audience esplorando a fondo le preferenze e gli interessi dei tuoi utenti target. Scopri inoltre i principali social network e gli influencer più rilevanti.

Market research Advanced segmentation icon

Segmentazione avanzata

Non partire mai da zero. Scopri nuovi segmenti di audience con librerie predefinite o lascia che l'AI identifichi e crei segmenti per te.

Market research Sentiment analysis icon

Analisi del sentiment

Scopri come i tuoi segmenti di pubblico percepiscono il tuo brand, la concorrenza e gli argomenti del settore. Monitora e analizza automaticamente il sentiment.

Market research Custom dashboards icon

Dashboard personalizzate

Crea dashboard di ricerca personalizzate, monitora i KPI nel tempo e ricevi avvisi automatici quando le conversazioni aumentano o il sentiment cambia. 

Market research Audiense and Affinio icon

Integrazioni Audiense e Affinio

Collegati a piattaforme avanzate di segmentazione dell'audience per migliorare la comprensione delle preferenze, dei comportamenti e degli interessi del pubblico.

Market research AI chat icon

Chat AI e riassunti

Ottieni risposte immediate in linguaggio chiaro e riepiloghi sulla tua audience chiedendo a Yeti, il nostro assistente AI.

Logo HelloFresh
In HelloFresh, i dati sono al centro di tutto ciò che facciamo. Talkwalker ci ha permesso di accedere a una conversazione sul nostro brand molto più ampia rispetto al passato
Jordan Schultz
Social Media Manager
HelloFresh

Insights e risorse

Overlapping business analytics cards showing graphs, charts and statistics in coral red and navy blue colors on white background

Intelligence competitiva: come trovare informazioni sui social e non solo

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Magnifying glass examining a business analytics chart showing bar graph and line graph data in red and black

Come usare i social media per le ricerche di mercato

Scopri come utilizzare i social media come parte della tua strategia di ricerca di mercato ad alte prestazioni.

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Grid of nine app icons in pink and red shades with gray text lines, showing social media and notification symbols

Come le aziende utilizzano l'ascolto social per la generazione lead nel 2026

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Domande frequenti

Hootsuite powered by Talkwalker AI è una soluzione end-to-end per la ricerca di mercato che integra ascolto social, analisi dell'audience, previsione delle tendenze e analisi della concorrenza. Supporta i team di Insight, Strategia e Marketing nel prendere decisioni basate su prove concrete in modo più rapido.

Funge anche da piattaforma completa di ricerca sul brand per monitorare lo stato di salute, il sentiment, la percezione e il posizionamento nella categoria del brand. 

Analizzando le conversazioni organiche con i clienti, le esigenze emergenti e i fattori che influenzano il sentiment, la piattaforma evidenzia le lacune dei prodotti, convalida le nuove idee e supporta la pianificazione del go-to-market con insight basati su prove.

Talkwalker utilizza un'AI avanzata per analizzare milioni di dati provenienti dai social media, dai forum, dalle notizie, dalle recensioni e dal web. Identifica schemi, temi, sentiment e segnali comportamentali che consentono una comprensione più profonda dei consumatori e del mercato.

Hootsuite powered by Talkwalker non sostituisce la ricerca qualitativa o quantitativa, ma le potenzia. I dati social forniscono feedback dai consumatori sempre disponibili e spontanei, un rilevamento più rapido delle tendenze e informazioni immediate sulla concorrenza che gli studi tradizionali non possono produrre su larga scala. Inoltre, Hootsuite powered by Talkwalker è uno strumento completo di ricerca di mercato basato su AI, in grado di automatizzare l'intero processo di analisi.

I software tradizionali per la ricerca di mercato si basano su sondaggi e panel. Hootsuite powered by Talkwalker fornisce informazioni continue e in tempo reale sulle conversazioni dei consumatori a livello globale, offrendo ai brand un costante monitoraggio delle esigenze in evoluzione e dei cambiamenti culturali.

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