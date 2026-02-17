Gestione della reputazione che ti consente di mantenere il controllo della narrazione
Proteggi la reputazione del tuo brand senza sforzo con avvisi di menzione in tempo reale, gestione delle recensioni e monitoraggio proattivo dei sentimenti. Tutto è integrato in Hootsuite, powered by Talkwalker AI.
Track brand health, sentiment, and emerging risks
across millions of sources
La gestione della reputazione del tuo brand non dovrebbe essere reattiva. Crea un campo di forza per prevenire le crisi con dati leader nel settore, monitoraggio in tempo reale e intelligenza artificiale avanzata.
Mantieni il controllo della messaggistica del tuo brand con avvisi in tempo reale. Ricevi notifiche quando i tag aumentano improvvisamente, il sentiment cambia o iniziano a emergere modelli di conversazione insoliti.
Hootsuite analizza milioni di hub di conversazione (social media, notizie, blog, forum, video e persino siti di recensioni) per fornire una visione olistica del sentiment in un dato momento.
La reputazione è relativa, quindi sapere dove ti trovi è fondamentale. Confronta direttamente la quota di voce, il sentiment, la visibilità e la risonanza mediatica del tuo brand con quelli della principale concorrenza per vedere come ti posizioni.
La gestione della reputazione del brand non deve necessariamente richiedere ore di analisi. Con Blue Silk™ AI e Yeti co-pilot, puoi trasformare milioni di punti dati in riepiloghi comprensibili, previsioni di tendenza e piani d'azione, all'istante.
È necessario ascoltare ciò che le persone dicono per comprendere ciò che potrebbe essere percepito come insensibilità... Si tratta di informare i decisori chiave affinché tutti siano allineati.
Monitora lo stato di salute del brand, il sentiment e i rischi emergenti attraverso milioni di fonti
La gestione della reputazione del tuo brand non dovrebbe essere reattiva. Crea un campo di forza per prevenire le crisi con dati leader nel settore, monitoraggio in tempo reale e intelligenza artificiale avanzata.
Monitoraggio dei media: ottieni una visione completa della reputazione del tuo brand su tutti i media
Sfrutta le informazioni in tempo reale sul sentiment, i punteggi di impatto sui media e il benchmarking competitivo per comprendere esattamente come viene percepito il tuo brand. Con una vista unificata di tutti i canali, saprai sempre dove si stanno sviluppando le conversazioni e dove la tua reputazione è a rischio.
Gestione delle crisi: rispondi prima che gli intoppi si trasformino in crisi
Tieni traccia di picchi insoliti di menzioni, cambiamenti negativi del sentiment e narrazioni in rapida evoluzione. Con il rilevamento delle anomalie alimentato dall'AI, avvisi in tempo reale, tracciamento dell'impatto e analisi della timeline, saprai sempre se si sta verificando una crisi.
Gestione delle recensioni: mitigare la negatività e amplificare la positività
Monitora le recensioni delle principali piattaforme in un unico posto per capire cosa pensano veramente i clienti dei tuoi prodotti, servizi ed esperienza con il tuo brand. Hootsuite aggrega valutazioni, sentiment e temi in modo da poter individuare rapidamente schemi, risolvere problemi e incrementare il feedback positivo.
Assistenza clienti: migliorare la soddisfazione dei clienti e ridurre i tempi di risposta
Velocizza i tempi di risposta e personalizza ogni interazione con il cliente con una casella di posta social media unificata e potenziata dall'AI. Le automazioni, le risposte intelligenti e il routing basato sulle competenze aiutano il tuo team a lavorare più velocemente, mentre il punteggio CSAT e gli approfondimenti in tempo reale mantengono alta la soddisfazione.
Conformità e sicurezza: ridurre i rischi e proteggere le informazioni
La sicurezza è fondamentale per una strategia solida di gestione della reputazione aziendale. Mantieni i tuoi dati puliti con integrazioni di conformità e sicurezza come Proofpoint, strumenti di automazione del flusso di lavoro integrati e funzionalità che salvaguardano le informazioni personali identificabili (PII) dei tuoi clienti.
Traccia, prevedi e rispondi alle narrazioni emergenti con un unico strumento
I migliori strumenti per la gestione della reputazione online non dovrebbero solo avvisare del rischio, ma dovrebbero aiutare a trasformare i feedback positivi in opportunità.
Avvisi in tempo reale
Scopri quando la negatività sta emergendo, quando il sentiment sta cambiando e quando mettere in atto il piano per la reputazione del tuo brand.
Analisi del sentiment del brand
Scopri cosa pensano davvero le persone del tuo brand con l’analisi del sentiment basata sull’IA. Monitora i cambiamenti nella percezione e tieni traccia della salute del brand nel tempo.
Misurazione degli earned media
Misura la portata, il coinvolgimento e l’impatto della copertura mediatica e delle campagne PR. Quantifica il valore degli earned media e dimostra l’impatto delle iniziative di comunicazione.
Ascolto social visivo
Rileva le menzioni del brand nelle immagini, nei video e nell'audio, perché le minacce alla tua reputazione non avvengono solo nel testo.
Analisi della quota di voce
Confronta il tuo brand con quello dei concorrenti e monitora la tua presenza nelle conversazioni chiave online, sui social media e persino negli LLM come ChatGPT e Claude.
Confronto con la concorrenza
Confronta il sentiment, la visibilità, la quota di voce, i temi e la risonanza media del tuo brand con quelli della principale concorrenza.
Approfondimenti sul rischio basati sull'AI
Sfrutta l'analisi predittiva per identificare minacce emergenti, narrazioni di tendenza e potenziali rischi prima che crescano.
Approfondimenti demografici
Conosci i dati demografici delle persone che guidano la conversazione, età, interessi, ruolo lavorativo e altro, per adattare efficacemente le tue risposte.
Rilevamento dei picchi
Identifica automaticamente picchi insoliti di volume, reach o engagement, così da poter analizzare immediatamente le storie in rapida evoluzione.
"Talkwalker fornisce dati in tempo reale e la capacità di rispondere in modo estremamente rapido, garantendo una velocità essenziale per una gestione efficace della reputazione e delle crisi."
Insights e risorse
Gestione della reputazione del brand: 10 strategie per evitare danni
Scopri i consigli su come proteggere la reputazione del tuo brand e cosa evitare sul blog di Hootsuite.
8 elementi essenziali di un piano di governance dei social media intelligente
Impara a costruire una strategia di governance dei social media per proteggere il tuo brand, indipendentemente da ciò che i social media ti riservano.
Conformità ai social media nei settori regolamentati: la nostra ultima guida
Mantieni la tua organizzazione orientata a evitare rischi con questa guida completa alla conformità sui social media.
Domande frequenti (FAQ)
La gestione della reputazione aziendale è la pratica di monitorare e influenzare il modo in cui il pubblico, i clienti, gli investitori e i dipendenti percepiscono il brand. Hootsuite powered by Talkwalker AI ti aiuta fornendo monitoraggio dei media in tempo reale, analisi del sentiment e rilevamento dei problemi su tutti i canali, in modo da poter proteggere la tua immagine aziendale e rispondere rapidamente ai rischi emergenti.
Hootsuite powered by Talkwalker AI monitora la reputazione del brand tracciando milioni di conversazioni su social media, notizie, blog, forum e siti di recensioni in tempo reale. Blue Silk™ AI analizza il sentiment, rileva picchi insoliti di attività ed evidenzia i rischi emergenti prima che si aggravino. Con dashboard unificate, benchmarking competitivo e avvisi automatici, ottieni una visione completa e sempre attiva di come il tuo brand viene percepito su ogni canale.
La conformità alla reputazione del brand consiste nel garantire che le comunicazioni, le azioni e la percezione pubblica del brand siano in linea con le normative del settore, gli standard interni e le aspettative degli stakeholder. Hootsuite supporta la conformità alla reputazione monitorando le conversazioni regolamentate, evidenziando potenziali segnali di rischio e fornendo analisi verificabili sul sentiment e sull'impatto dei media. Questo aiuta i team a mantenere la fiducia, a rispettare gli obblighi di conformità e a rispondere rapidamente alle minacce reputazionali.
Il miglior software per la gestione della reputazione offre monitoraggio in tempo reale, analisi accurata del sentiment, rilevamento di problemi e informazioni approfondite cross-channel. Hootsuite, powered by Talkwalker AI, è considerato un leader perché combina una copertura dati di livello aziendale con un'AI potente, permettendo ai brand di rilevare i rischi precocemente, confrontare le prestazioni e prendere decisioni informate. Con un monitoraggio completo dei media, un'analisi della concorrenza e una reportistica flessibile, Talkwalker offre ai team tutto ciò di cui hanno bisogno per proteggere e rafforzare la loro reputazione.
Sì. Hootsuite powered by Talkwalker AI è un software di gestione della reputazione di altissimo livello per agenzie e fornitori di servizi. Personalizza dashboard ed esportazioni con il tuo brand per fornire approfondimenti professionali e pronti per il cliente. Presenta il monitoraggio dei media, l'analisi del sentiment, i benchmark della concorrenza e gli approfondimenti sulle crisi con il tuo brand.
Il monitoraggio delle minacce sui social media individua segnali precoci di crisi, inclusi picchi negativi di sentiment, contenuti dannosi, disinformazione o narrazioni in rapida evoluzione. Con gli avvisi in tempo reale, i brand possono rispondere prima che potenziali problemi peggiorino.
Prenda il controllo della storia del Suo marchio prima che lo faccia qualcun altro
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