Un sistema operativo basato sull'AI per ogni flusso di lavoro sui social
Il sistema operativo che gestisce ogni aspetto dei social, dall'ascolto e i contenuti all'engagement, all'analisi e alla promozione.
Il tuo compagno di squadra AI per il marketing sui social
Il tuo compagno di squadra AI per il marketing sui social
Una piattaforma. Ogni rete. Nessuno resta indietro.
Inizia con approfondimenti, poi pianifica e pubblica contenuti, amplifica il tuo brand attraverso la promozione da parte dei dipendenti e offri un servizio clienti eccezionale.
Trasforma i segnali social in decisioni più intelligenti. Wisdom collega dati provenienti da tutti i flussi di lavoro social e fa emergere ciò che conta di più.
Crea contenuti con fiducia. Genera post, campagne, didascalie e idee creative basate su dati reali sull'audience.
Coordina le azioni tra i tuoi team. Semplifica e automatizza i flussi di lavoro attraverso la pubblicazione, la messaggistica, l'analisi, la promozione da parte dei dipendenti e altro ancora.
Lo strumento di gestione dei social media numero uno al mondo, ridisegnato per oggi
Hootsuite ha creato la gestione dei social media. Ora la stiamo reinventando con una nuova generazione di prodotti AI che collegano intuizione, creazione, engagement e azione in un unico flusso di lavoro intelligente.
Un compagno AI in tutta la suite
Fai domande, scopri approfondimenti, crea contenuti, riassume conversazioni e ricevi consigli sui prossimi passi, il tutto da un'unica conversazione. Wisdom connette i tuoi flussi di lavoro, permettendoti di passare più rapidamente dai segnali all'azione.
Crea contenuti che attirano l'attenzione
Pianifica, crea, programma e ottimizza i tuoi contenuti social da un unico spazio di lavoro. Utilizzi i consigli basati sull'intelligenza artificiale per riempire il tuo calendario, scoprire opportunità di contenuti e pubblicare con sicurezza.
Trasforma ogni conversazione con il cliente in un'opportunità
Gestisci messaggi, commenti e assistenza clienti su tutti i canali in un'unica casella di posta unificata. Rispondi più velocemente, collabora in modo più efficace e costruisci relazioni più solide con i clienti.
Scopri di cosa parla il mercato
Monitora le tendenze, la concorrenza, il sentiment e i rischi emergenti attraverso i social, le notizie e le conversazioni online. Trasforma miliardi di segnali in intelligenza operativa per il tuo team.
Trasforma i dipendenti in sostenitori di fiducia
Consenti al tuo team di condividere contenuti approvati e amplificare il tuo brand attraverso le loro reti. Estendi il reach, aumenta la consapevolezza e costruisci credibilità attraverso la promozione da parte dei dipendenti.
Perché proprio Hootsuite?
Da oltre 18 anni, Hootsuite ha aiutato i brand a orientarsi in ogni grande cambiamento dei social media. Ora stiamo unendo pubblicazione, assistenza clienti, social intelligence, promozione da parte dei dipendenti e intelligenza artificiale in un'unica piattaforma connessa.
18 anni e 25 milioni di utenti
Hootsuite è stato il primo e, 18 anni dopo, siamo ancora i più popolari. Oltre 25 milioni di utenti hanno utilizzato Hootsuite per pubblicare, monitorare e superare la concorrenza sui social media.
L'IA definitiva per i social media
Hootsuite ti aiuta ad accelerare ogni aspetto della gestione dei social media: scrittura, post, messaggistica, e ascolto social. La nostra AI è stata progettata dai professionisti dei social per i professionisti dei social.
La più grande raccolta di integrazioni
Connetti oltre 100 integrazioni per riunire tutti i tuoi strumenti preferiti nella dashboard di Hootsuite. È più di qualsiasi altra piattaforma di gestione dei social media (di gran lunga).
Scopri la suite
Comprendi ciò che conta, decidi cosa fare dopo e intraprendi azioni in ogni flusso di lavoro social, il tutto da un'unica suite connessa.