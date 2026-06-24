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Un sistema operativo basato sull'AI per ogni flusso di lavoro sui social

Il sistema operativo che gestisce ogni aspetto dei social, dall'ascolto e i contenuti all'engagement, all'analisi e alla promozione.

Il tuo compagno di squadra AI per il marketing sui social

Un assistente IA che conosce tutta la tua strategia. Fai domande, ottieni risposte con citazioni e lascia che Wisdom agisca: crea post, prepara lanci e molto altro.
Prova gratuitaRichiedi una demo
Non è necessaria una carta di credito
Prova di 14 giorni
Puoi disdire l'abbonamento quando vuoi
Interfaccia di chat AI chiamata Wisdom che mostra un saluto, un campo di input per prompt e tre prompt di avvio suggeriti su un pannello bianco.

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Una piattaforma. Ogni rete. Nessuno resta indietro.

Inizia con approfondimenti, poi pianifica e pubblica contenuti, amplifica il tuo brand attraverso la promozione da parte dei dipendenti e offri un servizio clienti eccezionale.

Icona di Wisdom

Trasforma i segnali social in decisioni più intelligenti. Wisdom collega dati provenienti da tutti i flussi di lavoro social e fa emergere ciò che conta di più.

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Crea contenuti con fiducia. Genera post, campagne, didascalie e idee creative basate su dati reali sull'audience.

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Coordina le azioni tra i tuoi team. Semplifica e automatizza i flussi di lavoro attraverso la pubblicazione, la messaggistica, l'analisi, la promozione da parte dei dipendenti e altro ancora.

Lo strumento di gestione dei social media numero uno al mondo, ridisegnato per oggi

Hootsuite ha creato la gestione dei social media. Ora la stiamo reinventando con una nuova generazione di prodotti AI che collegano intuizione, creazione, engagement e azione in un unico flusso di lavoro intelligente.

Screenshot dell'interfaccia utente che mostra lo strumento Wisdom AI che genera informazioni sulle tendenze e i report trimestrali sulle performance per i social media.

Un compagno AI in tutta la suite

Fai domande, scopri approfondimenti, crea contenuti, riassume conversazioni e ricevi consigli sui prossimi passi, il tutto da un'unica conversazione. Wisdom connette i tuoi flussi di lavoro, permettendoti di passare più rapidamente dai segnali all'azione.

Maggiori informazioni su Wisdom →
Un'interfaccia per uno strumento di graphic design che mostra opzioni di modelli e un post viola per la Giornata Nazionale del Medico sui social media con un medico sorridente.

Crea contenuti che attirano l'attenzione

Pianifica, crea, programma e ottimizza i tuoi contenuti social da un unico spazio di lavoro. Utilizzi i consigli basati sull'intelligenza artificiale per riempire il tuo calendario, scoprire opportunità di contenuti e pubblicare con sicurezza.

Maggiori informazioni su Perch →
Un'interfaccia di chat per il cliente che mostra una richiesta relativa a un conto di risparmio insieme a un menu di instradamento e automazione con opzioni come Automazioni e Risposte automatiche.

Trasforma ogni conversazione con il cliente in un'opportunità

Gestisci messaggi, commenti e assistenza clienti su tutti i canali in un'unica casella di posta unificata. Rispondi più velocemente, collabora in modo più efficace e costruisci relazioni più solide con i clienti.

Maggiori informazioni su Nest →
Una dashboard di analisi di marketing che mostra grafici di engagement del brand, un grafico dell'engagement nel tempo, un'immagine di una partita di calcio e statistiche sulla copertura media.

Scopri di cosa parla il mercato

Monitora le tendenze, la concorrenza, il sentiment e i rischi emergenti attraverso i social, le notizie e le conversazioni online. Trasforma miliardi di segnali in intelligenza operativa per il tuo team.

Scopri di più su Lumen →
Interfaccia dello strumento di pianificazione dei post sui social media che mostra un annuncio di lavoro &quot;Unisciti al nostro team&quot; con le icone delle piattaforme social e un pulsante &quot;Pubblica ora&quot;.

Trasforma i dipendenti in sostenitori di fiducia

Consenti al tuo team di condividere contenuti approvati e amplificare il tuo brand attraverso le loro reti. Estendi il reach, aumenta la consapevolezza e costruisci credibilità attraverso la promozione da parte dei dipendenti.

Scopri di più su Parliament →

Perché proprio Hootsuite?

Da oltre 18 anni, Hootsuite ha aiutato i brand a orientarsi in ogni grande cambiamento dei social media. Ora stiamo unendo pubblicazione, assistenza clienti, social intelligence, promozione da parte dei dipendenti e intelligenza artificiale in un'unica piattaforma connessa.

Icona di Hootsuite

18 anni e 25 milioni di utenti

Hootsuite è stato il primo e, 18 anni dopo, siamo ancora i più popolari. Oltre 25 milioni di utenti hanno utilizzato Hootsuite per pubblicare, monitorare e superare la concorrenza sui social media.

Maggiori informazioni
Icona di Wisdom

L'IA definitiva per i social media

Hootsuite ti aiuta ad accelerare ogni aspetto della gestione dei social media: scrittura, post, messaggistica, e ascolto social. La nostra AI è stata progettata dai professionisti dei social per i professionisti dei social.

Maggiori informazioni
icona delle integrazioni

La più grande raccolta di integrazioni

Connetti oltre 100 integrazioni per riunire tutti i tuoi strumenti preferiti nella dashboard di Hootsuite. È più di qualsiasi altra piattaforma di gestione dei social media (di gran lunga).

Maggiori informazioni
Due colleghi che usano un laptop e un tablet, circondati da colorate icone di app che rappresentano idee, messaggistica, calendario e lavoro di squadra.

Scopri la suite

Comprendi ciò che conta, decidi cosa fare dopo e intraprendi azioni in ogni flusso di lavoro social, il tutto da un'unica suite connessa.

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