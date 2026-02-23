Tieni traccia delle tendenze e monitora argomenti, menzioni e hashtag per vedere il brand sentiment e avere idee su cosa pubblicare. Tieni traccia delle tendenze e monitora argomenti, menzioni e hashtag per vedere il brand sentiment e avere idee su cosa pubblicare. Inoltre, scopri chi sono i tuoi clienti, a cosa sono interessati e cosa pensano del tuo brand, tenendo d'occhio la concorrenza per mantenere il vantaggio.

Funzionalità di ascolto social di Hootsuite:

Cerca e confronta tendenze, hashtag, argomenti ed eventi sui social media e su milioni di siti web; monitora il sentiment per vedere cosa pensa la gente del tuo brand, dei concorrenti, delle tendenze e altro ancora