Ottieni più engagement, lead e vendite con Hootsuite Enterprise
Risparmia al tuo team 3.000 ore quest'anno con Hootsuite Enterprise, lo strumento n. 1 per la gestione dei social media.
Più di 600 brand Fortune 1000 utilizzano Hootsuite
Perché scegliere Hootsuite Enterprise?
Flessibilità per la crescita
Teams
Gestisci account social e utenti illimitati con Hootsuite Enterprise. Inoltre, ottieni prezzi personalizzati in base alle esigenze della tua organizzazione.
Istruzione avanzata e
Supporto
Ottieni l'accesso a formazione dal vivo, risorse di prim'ordine e un'assistenza clienti eccezionale per aiutare il tuo team ad avere successo. Gratuito con il tuo account Enterprise.
I nostri strumenti e
componenti aggiuntivi più potenti
Gli utenti Enterprise ottengono la suite completa di funzionalità di Hootsuite più l'accesso a strumenti esclusivi, tra cui ascolto avanzato, analisi e casella di posta.
Semplifica la pianificazione, la collaborazione e il monitoraggio delle prestazioni sui social media.
Passa dall'idea all'approvazione fino ai risultati più velocemente.
Analytics: Understand what’s working and what’s not
See exactly how much value you’re driving from social media and compare your performance to your biggest competitors.
Hootsuite analytics features:
Report sulle performance dei post, benchmark di settore e della concorrenza (fino a 20 concorrenti), programmazione ed esportazione dei report, report personalizzati, analisi pubblicitaria social e altro ancora
Pubblicazione: crea contenuti migliori in meno tempo
Hootsuite non si limita a programmare i tuoi post per il momento perfetto, ma ti aiuta a trovare idee e poi a scriverle e progettarle.
Funzionalità di pubblicazione di Hootsuite:
Strumento di pianificazione per i social media, OwlyWriter AI (generatore di didascalie, idee per contenuti, generatore di hashtag e altro), orari migliori per pubblicare, modelli Canva, pianificazione di massa dei post, accorciamento e monitoraggio dei link e altro ancora
Engagement: trasforma i follower in clienti felici
La casella di posta elettronica social di Hootsuite utilizza l'automazione per alleggerire il carico di lavoro legato all'impegno e all'assistenza clienti sociale. (Un cliente stima che abbia ridotto il carico di lavoro del proprio team dell'80%.)
Funzionalità di Hootsuite Inbox:
Una casella di posta universale per commenti e messaggi diretti, risposte salvate, risposte automatiche, risponditori automatici, API per chatbot, rilevamento del linguaggio, audit trail, politiche SLA, analisi della casella di posta e molto altro ancora.
Social listening: Track what people are saying and how they feel about your brand
Tieni traccia delle tendenze e monitora argomenti, menzioni e hashtag per vedere il brand sentiment e avere idee su cosa pubblicare. Tieni traccia delle tendenze e monitora argomenti, menzioni e hashtag per vedere il brand sentiment e avere idee su cosa pubblicare. Inoltre, scopri chi sono i tuoi clienti, a cosa sono interessati e cosa pensano del tuo brand, tenendo d'occhio la concorrenza per mantenere il vantaggio.
Funzionalità di ascolto social di Hootsuite:
Cerca e confronta tendenze, hashtag, argomenti ed eventi sui social media e su milioni di siti web; monitora il sentiment per vedere cosa pensa la gente del tuo brand, dei concorrenti, delle tendenze e altro ancora
Collaboration: Work together better with approval workflows
Help your team work better together, across the room and across the org chart. Approve, edit, and empower with approval workflows and productivity reporting. Ensure that every post is compliant, on-brand, and approved.
Funzionalità di collaborazione e sicurezza di Hootsuite:
Single Sign-On (SSO), flussi di lavoro di approvazione, report sulla produttività del team, integrazioni di conformità, commenti interni, condivisione di report, permessi di accesso personalizzati per gli utenti e molto altro ancora
Promozione da parte dei dipendenti: moltiplica per 10 il tuo reach trasformando i tuoi dipendenti in promotori del brand
Aumenta la brand awareness e potenzia la tua presenza sui social media con la piattaforma originale di promozione da parte dei dipendenti. Hootsuite Amplify consente ai tuoi dipendenti di condividere contenuti approvati e in linea con il brand, estendendo enormemente il tuo reach sui social organici.
Funzionalità di Hootsuite Amplify:
Hub di contenuti con una libreria di post approvati dal brand, integrazioni per condividere facilmente contenuti (Slack, Microsoft Teams e altro), classifica
Massimizza il tuo investimento con una potente suite di soluzioni per i social media
Hootsuite Enterprise è completamente personalizzabile in base alle esigenze del tuo brand. Migliora il tuo piano con gli strumenti di performance dei social media più avanzati del settore, disponibili solo per gli utenti Enterprise.
Employee advocacy
Consenti ai dipendenti di condividere i tuoi post sui loro social network con Hootsuite Amplify.
Ascolto social premium
Ottieni un quadro completo con fonti di dati avanzate e 13 mesi di dati storici. Stai al passo con la conversazione, riduci il sentiment negativo e previeni le crisi con gli avvisi in tempo reale.
Analisi premium
Scopri quanto genera ogni post o rete con i report sul ROI sponsorizzato e organico. Inoltre, collega i tuoi risultati social al traffico web con GA4 e Adobe Analytics.
Chatbot di AI generativa
Risparmia ancora più tempo e delizia i clienti con un chatbot completamente automatizzato che genera risposte accurate e on-brand alle richieste sui tuoi canali social.
Integrazione con Salesforce
Aumenta la soddisfazione dei clienti e semplifica i flussi di lavoro del tuo team integrando Hootsuite e Salesforce.
Casella di posta avanzata per i social media
Ottieni ancora più funzionalità per la casella di posta, come il rilevamento automatico della lingua e le notifiche SLA, con Advanced Inbox.
Compliance rispetto alla normativa
Assicurati che tutto ciò che pubblichi sia conforme e mitiga facilmente i rischi con gli strumenti di sicurezza e le integrazioni che già utilizzi, come Proofpoint.
Gestione delle recensioni
Monitora le recensioni dei brand e le menzioni sui social in Hootsuite. Tieni traccia delle recensioni sul web e condividile sui tuoi social network in pochi tocchi.
Gestione degli UGC e degli influencer
Gestisci i contenuti generati dagli utenti e le relazioni con gli influencer direttamente dalla dashboard di Hootsuite con TINT e Upfluence.
Scopri come le aziende utilizzano Hootsuite per ottenere risultati concreti sui social media
Un leader globale nell'ospitalità scala una strategia sociale unificata su più di 250 account
The Gym Group potenzia centinaia di palestre locali con Hootsuite
Un'azienda assicurativa globale genera milioni di impatto commerciale con i social
Domande frequenti
È dimostrato che Hootsuite Enterprise aiuta a ridurre il carico di lavoro del tuo team e a potenziarne le performance sui social media, tutto allo stesso tempo.
Tutti i piani Hootsuite possono aiutarti a risparmiare tempo, pubblicare contenuti migliori, vedere cosa funziona e far crescere il tuo seguito sui social media. Ogni piano include tutti gli strumenti necessari per semplificare la programmazione del social media marketing, la creazione di contenuti, l'analisi e la messaggistica.
Ma con il tuo piano Enterprise, puoi salire di livello con alcuni degli strumenti di gestione dei social media più efficaci in circolazione e strumenti a cui non puoi accedere con nessun altro piano Hootsuite.
Dota il tuo account di una casella di posta avanzata per portare il servizio clienti sui social media a un livello superiore o aggiungi Advanced Analytics per visualizzare e monitorare il ROI dei social media.
Inoltre, aumenta esponenzialmente il reach (senza considerare la spesa pubblicitaria) con la promozione da parte dei dipendenti (Hootsuite Amplify), approfondisci le informazioni sull'audience con Listening con tecnologia Talkwalker o semplifica il lavoro tra i team social e di assistenza clienti con la nostra integrazione Salesforce.
Hootsuite Enterprise è progettato per le aziende che necessitano di una soluzione di gestione dei social media aziendale completamente personalizzabile, creata per soddisfare le loro esigenze.
È ideale per le aziende che desiderano massimizzare i social per promuovere i risultati aziendali e per i team che stanno espandendo la loro strategia social all'interno del proprio team e in tutta l'organizzazione.
Inoltre, è il nostro unico piano che offre ai clienti l'accesso esclusivo alla formazione, ai servizi e alle nostre soluzioni più potenti.
Per questo motivo, è un'ottima soluzione per le aziende più grandi come compagnie, franchising e agenzie. Ma ogni azienda è unica e Enterprise potrebbe essere la scelta migliore per la tua, anche se hai un team piccolo ma potente.
Le organizzazioni di tutti i settori utilizzano Hootsuite Enterprise per aumentare la loro presenza sui social media. Enterprise è dotato di funzioni e integrazioni che lo rendono una scelta popolare per i settori altamente regolamentati, come i servizi finanziari, la pubblica amministrazione e la sanità.
Il tuo contratto annuale ti aiuta a risparmiare e include servizi a valore aggiunto, ma prevede anche termini e condizioni.
Puoi consultare i termini e le condizioni aziendali standard qui.
È importante ricordare che il rinnovo del contratto avviene in maniera automatica ogni anno.
Hai intenzione di modificare il tuo contratto o di sospenderlo per il prossimo anno? Devi inviare una notifica scritta (l'e-mail è un'opzione valida) al tuo Rappresentante per il successo dei clienti, informandolo della tua intenzione di non rinnovare il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza. Qualora non ricevessimo tale comunicazione scritta, il contratto verrà automaticamente rinnovato per un altro anno e ti verranno addebitati i relativi costi.
Al momento del rinnovo, ci riserviamo il diritto di incrementare i costi dei servizi. Se le nostre tariffe aumentano, ti forniremo una notifica scritta almeno 90 giorni prima della fine del tuo attuale periodo.
Il tuo contratto annuale verrà rinnovato automaticamente ogni anno.
Riceverai un'e-mail con la fattura dal nostro team addetto alla Contabilità. Non l'hai ancora ricevuta? Contatta il tuo Rappresentante per il successo dei clienti: sarà lui a pensare a tutto.
Come faccio ad aggiungere altri posti al mio account Hootsuite?
Man mano che il tuo team cresce, aggiungere altri posti è facile. Non devi far altro che contattare il tuo Rappresentante per il successo dei clienti, che ti aiuterà ad apportare le modifiche e le variazioni necessarie al tuo account.
Hai altre domande relative alla fatturazione?
Dalla creazione di report di analitica alle FAQ sulla fatturazione, nel nostro forum di aiuto potrai trovare risposte semplici alle domande tecniche.
Ecco alcuni degli argomenti più popolari per cominciare:
Come aggiungere un nuovo membro del team
Come aggiungere una pagina o un gruppo Facebook
Domande frequenti sulla fatturazione
Risoluzione dei problemi di accesso più comuni
Video su richiesta: puntiamo a farti avere successo sui social il più rapidamente possibile. Dai un'occhiata ai nostri video su richiesta per scoprire di più su come esplorare la piattaforma con facilità
Formazione dei team: offri a reparti, team o all'intera organizzazione nuove competenze relative ai social media. Ti forniremo sessioni create su misura per la tua azienda.
Diventa un vero maestro della piattaforma di Hootsuite: ottieni la certificazione di utente esperto di Hootsuite. Diventerai uno degli oltre 30 000 professionisti che hanno dato una spinta alla propria carriera dimostrando le proprie competenze relative alla piattaforma a clienti e datori di lavoro.
Ottieni competenze di social marketing complete. Con la tua certificazione in Social Marketing potrai acquisire nuove abilità in materia di strategia sui social, creazione di contenuti, gestione degli annunci a pagamento e confronto con la concorrenza.