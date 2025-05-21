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✓ Uno sguardo dal vivo su Parliament, inclusi l'hub dei contenuti, la classifica e le analisi
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✓ Nessun impegno. Te lo promettiamo.
Approvato dai migliori brand sui social
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Tassi di click-through più elevati quando un dipendente condivide contenuti rispetto a quando li condivide un'azienda
8
Maggiore engagement quando i contenuti vengono condivisi dai dipendenti rispetto alle aziende
$ 839.000
In costi pubblicitari risparmiati dai clienti Hootsuite in tre anni per raggiungere lo stesso reach
La piattaforma Parliament ha permesso al nostro team di vendita di condividere con fiducia i contenuti sui loro canali social, portando a un aumento dei visitatori del sito web e delle richieste di contatto.
Miles Mercer
Responsabile marketing digitale
Keyloop
Leggi le recensioni dei veri utenti di Parliament
May 21, 2025
“Un modo brillante per garantire una messaggistica coerente su una rete più vasta.”
“Anche la funzionalità Parliament è stata una svolta per QA Ltd. Consente ai team interni di condividere i contenuti aziendali approvati, trasformando i nostri dipendenti in promotori del brand. Questo amplifica significa...”Leggi la recensione completa
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Lucy R.
Responsabile dei social media