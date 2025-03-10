Semplifica la gestione dei social media per le piccole e medie imprese
Affida il noioso lavoro a Hootsuite, lo strumento di gestione dei social media numero 1 per le piccole e medie imprese. Risparmia tempo con uno scrittore di social media AI, modelli di design eleganti e pianificazione automatica dei post, tutto in un'unica scheda.
750%
aumento delle vendite online in due anni utilizzando Hootsuite Analytics con il Piano Professionale di Hootsuite.
108%
aumento dei follower sui social media anno dopo anno utilizzando Hootsuite per gestire i social media.
3+
ore risparmiate a settimana (ovvero più di un mese all'anno) utilizzando Hootsuite Business per gestire i social media.
Il problema più grande della mia impresa individuale è il proprio il fatto di essere un'impresa individuale. Hootsuite risolve questo problema amplificando la mia produttività.
Ottieni un ulteriore aiuto sui social
Hootsuite dimezza il tuo carico di lavoro con strumenti che scrivono didascalie, rispondono ai messaggi e progettano i post per te. Ora puoi mettere i social media sul pilota automatico (e prenotare finalmente quella vacanza).
Hootsuite semplifica la creazione di contenuti accattivanti e la programmazione dei post per gli orari in cui la tua audience è online ed è più propensa a interagire. Genera automaticamente hashtag e didascalie che attirano più attenzione.
Scopri cosa dicono le persone della tua attività, monitora le conversazioni pertinenti, supera la concorrenza sulle ultime tendenze e scopri i migliori influencer per le collaborazioni. Con Hootsuite, non perderai l'opportunità di acquisire e fidelizzare i clienti.
Gestisci tutti i messaggi pubblici e privati da un'unica casella di posta. Semplifica il carico di lavoro del tuo team e riduci i tempi di risposta grazie alle risposte automatiche, alle risposte salvate e all'instradamento automatico dei messaggi.
Lo strumento di promozione da parte dei dipendenti di Hootsuite consente ai dipendenti di amplificare facilmente il messaggio della tua azienda. Gli studi dimostrano che è molto più probabile che le persone facciano clic su un post di un marchio quando è condiviso da un dipendente, piuttosto che sul marchio stesso.
Tutto ciò di cui hai bisogno per rendere la tua piccola o media impresa la star dei social media
Anche i piccoli marchi possono diventare superstar dei social media. Hootsuite rende la gestione dei social media per team di medie e piccole dimensioni facile e senza stress. Ecco alcuni dei modi in cui Hootsuite può farti risparmiare tempo, aiutarti a promuovere la tua attività e guadagnare di più.
Risparmia tempo grazie all'automazione e all'IA
Con Hootsuite, puoi automatizzare la tua casella di posta sui social media e il processo di creazione dei contenuti. Ottieni idee per i post e genera didascalie e hashtag vincenti con OwlyWriter AI. E ripulisci la tua casella di posta con risposte salvate, risponditori automatici e un chatbot per le domande frequenti che può aiutarti con l'80% dei messaggi in arrivo.
Diffondi la tua attività
Usa i social media per aumentare la tua brand awareness. Aumenta il reach con analisi approfondite che ti dicono esattamente cosa funziona e perché. Ottieni più like, clic e follower con strumenti di engagement, come le mappe di calore che mostrano il momento migliore per pubblicare e un generatore di hashtag con intelligenza artificiale.
Ottieni più lead migliori (e aumenta le entrate)
Suggerimenti di contenuti personalizzati, modelli in linea con il marchio e una casella di posta più intelligente ti aiutano a identificare e coinvolgere i tuoi migliori potenziali clienti. Delizia i clienti e realizza vendite anche se sei lontano dalla tua scrivania. Hootsuite si integra con il tuo CRM così puoi collegare i punti sui tuoi clienti.
Misura le prestazioni e monitora il ROI
Tutte le tue analisi sono in un'unica dashboard, in modo da poter vedere cosa funziona, cosa non funziona e come migliorare. Report condivisibili e benchmark delle prestazioni semplificano la misurazione dell'impatto dei tuoi sforzi.
Una suite completa di strumenti che offrono un vantaggio competitivo
Con Hootsuite, ottieni: link in bio personalizzato, heatmap che mostrano il momento migliore per postare su ogni rete, benchmarking competitivo per osservare l'andamento rispetto ai concorrenti, integrazione con Canva e flussi di contenuti che consentono di monitorare i tag e scoprire contenuti condivisibili.
Monitora le chiacchiere sul tuo brand e settore
Lo strumento di ascolto social migliore del settore di Hootsuite ti aiuta a restare al passo con ciò che dicono i tuoi clienti, come si sentono e ciò che desiderano. La nostra esclusiva AI Blue Silk™ è l'AI più completa progettata per i social media. Non solo ti aiuterà a prevedere tendenze e cambiamenti nel sentiment del tuo brand, ma riassumerà anche informazioni complesse, facendoti risparmiare tempo.
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Domande frequenti
Hootsuite è uno dei migliori strumenti di gestione dei social media per le piccole e medie imprese. Ecco perché: può aiutarti a risparmiare oltre 3.000 ore di lavoro all'anno. Ciò significa che, con Hootsuite, ti sembrerà di aver assunto un membro del team completamente nuovo, anche se il costo è molto più basso.
Dimezza il tuo carico di lavoro con strumenti come l'automazione della posta in arrivo, uno scrittore di didascalie e hashtag AI per i social media e una casella di posta per social media all-in-one. Inoltre, puoi facilmente riutilizzare i tuoi post più performanti e ottenere idee di contenuti geniali per riempire rapidamente il tuo calendario dei contenuti.
Hootsuite mette tutti i tuoi strumenti per la gestione dei social media in un'unica scheda. Pubblica su tutti i tuoi social network contemporaneamente in un unico posto. Con la nostra casella di posta unificata sui social media, puoi persino rispondere ai commenti pubblici e ai messaggi privati su tutte le reti in un'unica dashboard. Non dovrai più passare da una scheda all'altra e da uno strumento all'altro.
Il piano Hootsuite più adatto a te dipende interamente dalle esigenze del tuo brand.
Hootsuite Standard è ideale per le aziende e i piccoli team che gestiscono pochi profili su diverse reti. Hootsuite Advanced è più adatto ai brand che devono gestire più account sui social media e a quelli che cercano di massimizzare le prestazioni su tutti i social media.
Non sai ancora quale piano sia più adatto per la tua azienda? Inizia qui.
Se stai cercando la gestione dei social media per le medie imprese, ti consigliamo di iscriverti al nostro piano più popolare: Hootsuite Advanced. Con Advanced puoi gestire un numero illimitato di account social e aggiungere tutti gli utenti di cui hai bisogno.
Avrai a disposizione tutte le funzioni di Hootsuite Standard, più una soluzione per i link nella biografia, strumenti avanzati di ascolto social, pianificazione di massa e molto altro ancora.
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