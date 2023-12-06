Aumenta il reach con la migliore piattaforma per la promozione da parte dei dipendenti
Aumenta la brand awareness e potenzia la tua presenza sui social media con gli strumenti di promozione da parte dei dipendenti Hootsuite. Hootsuite Amplify consente ai tuoi dipendenti di condividere facilmente i tuoi contenuti, estendendo enormemente il tuo reach sui social.
Scopri fino a che punto Amplify può diffondere il tuo messaggio
Stai pensando di implementare un programma di promozione da parte dei dipendenti? Usa questo strumento gratuito per calcolare il tuo reach potenziale con Amplify.
Trasforma le voci dei dipendenti in megafoni per il tuo brand
Hootsuite Amplify fornisce contenuti pre-approvati sul tuo marchio che i dipendenti possono condividere sui propri social network in pochi secondi.
Estendi il reach social con meno impegno
Attrai nuove opportunità di business senza sforzi. Le ricerche mostrano che il 92% dei follower di un dipendente non conosce il marchio, il che significa che quando un dipendente condivide i contenuti aziendali sulle proprie reti può raggiungere un numero considerevole di potenziali clienti.
Dimezza i costi della pubblicità
Raggiungi lo stesso numero di persone che raggiungeresti con gli annunci a pagamento senza costi aggiuntivi grazie agli strumenti di amplificazione per i dipendenti. Sfrutta il potenziale delle reti dei dipendenti e ottieni un ROI reale.
Risparmia tempo e distinguiti con l'intelligenza artificiale
L'AI content writer integrato di Hootsuite creerà istantaneamente didascalie e contenuti che potrai utilizzare per creare post in Amplify. Successivamente, il tuo team potrà condividerli con un solo clic.
Attrai i migliori talenti e mostra la cultura aziendale
I team delle risorse umane utilizzano gli strumenti di promozione da parte dei dipendenti di Hootsuite per le assunzioni, la creazione di un employer brand, la presentazione della cultura aziendale e altro ancora. Scopri di più su come le aziende sfruttano la promozione da parte dei dipendenti per attrarre i migliori talenti.
Raggiungi più rapidamente gli obiettivi aziendali
Incoraggia i dipendenti a condividere contenuti che aiutino a supportare i tuoi obiettivi aziendali specifici. Promuovi prodotti o servizi, offri una guida strategica ai clienti, condividi annunci aziendali e altro ancora.
Engagement 8 volte superiore in pochi clic
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Crea
Gli amministratori creano contenuti pre-approvati e in linea con il brand che i dipendenti possono condividere direttamente dalla dashboard di Hootsuite.
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Condividi
Gli utenti condividono contenuti approvati dal brand sui propri canali social in pochi clic.
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Monitora
Gli amministratori monitorano l'engagement e le prestazioni di ogni post, inclusi l'impatto dei post e i tassi di adozione degli utenti.
Connettiti con gli strumenti preferiti dal tuo team
La piattaforma per la promozione da parte dei dipendenti di Hootsuite è progettata per aiutare i membri del tuo team a condividere contenuti significativi ovunque si trovino con gli strumenti che già utilizzano.
Microsoft Teams
Aggiungi Amplify a Microsoft Team e condividi facilmente i contenuti sui social media direttamente dalla dashboard di Team.
Slack
Visualizza un feed Slack che mostra i contenuti creati e approvati dalla tua organizzazione e condividi ciò che desideri in pochi clic.
UpContent
Presenta contenuti nuovi e coinvolgenti e trasforma i tuoi dipendenti in leader di pensiero del settore con gli strumenti di content curation di UpContent.
Tint
Raggiungi l'audience giusta con contenuti affidabili generati dagli utenti, gestione dei diritti legali, strumenti per la creazione di campagne e contenuti e una piattaforma UGC aziendale.
Storie dei clienti: come i brand reali utilizzano la promozione da parte dei dipendenti
DaVita sviluppa una strategia efficace di recruiting sui social media utilizzando Hootsuite Amplify
Athletico dà forma alla sua strategia sui social attraverso la promozione da parte dei dipendenti
Approvato dai migliori brand sui social
Domande frequenti (FAQ)
La promozione da parte dei dipendenti è quando i dipendenti promuovono e condividono i contenuti della loro azienda sui propri canali social media personali. Questa pratica aiuta a espandere il reach del brand, a costruire fiducia e a posizionare i dipendenti come voci autentiche dell'azienda.
Un programma di promozione da parte dei dipendenti prevede la creazione di contenuti curati e condivisibili, di solito attraverso un'app o una piattaforma di promozione da parte dei dipendenti, per aiutare ad amplificare i messaggi del brand sui social media.
Programmi come Hootsuite Amplify rendono semplice per i team partecipare condividendo post pre-approvati con un solo clic. Trasforma la messaggistica per i dipendenti in un gioco con una classifica integrata con analisi essenziali per aiutarti a monitorare i progressi.
La promozione da parte dei dipendenti è un modo potente per estendere la visibilità del brand, aumentare il reach organico e costruire credibilità. Quando i dipendenti agiscono come sostenitori sui social media, le loro reti si fidano di loro più che degli annunci del brand, rendendo la promozione da parte dei dipendenti una delle strategie più efficaci per la brand awareness e l'engagement.
Il software di promozione da parte dei dipendenti, talvolta chiamato app di promozione da parte dei dipendenti o programma di promozione da parte dei dipendenti sui social media, è progettato per semplificare la distribuzione dei contenuti per i dipendenti. Strumenti come Hootsuite Amplify consentono ai dipendenti di condividere post approvati su più piattaforme, garantendo una messaggistica coerente e nel rispetto delle normative.
Le migliori piattaforme di promozione da parte dei dipendenti vanno oltre la condivisione di contenuti: rendono la promozione da parte dei dipendenti semplice, coinvolgente e misurabile.
I principali brand globali si affidano a Hootsuite Amplify perché si integra perfettamente con strumenti come Slack e Microsoft Teams, offre raccomandazioni basate sull'intelligenza artificiale per aumentare l'engagement e include funzionalità che rendono la condivisione in team davvero divertente. (Buongiorno, classifica).
Non sai quale scegliere? Leggi la nostra guida ai migliori programmi di promozione da parte dei dipendenti per una rapida carrellata delle opzioni più votate.
Beh, per prima cosa: Hootsuite Amplify è stata una delle primissime aziende di promozione da parte dei dipendenti! Ciò significa che abbiamo avuto tutto il tempo per perfezionare la piattaforma e renderla la migliore sul mercato.
Rispetto ad altre soluzioni, Amplify è noto per la sua facilità d'uso, le integrazioni perfette con strumenti come Microsoft Teams e Slack e il suo collegamento centralizzato alla più ampia piattaforma Hootsuite. Questi punti di forza lo rendono semplice da adottare per i dipendenti e per le organizzazioni da gestire insieme ai loro flussi di lavoro esistenti sui social media.
Trasformando i dipendenti in promotori sui social media, le aziende possono amplificare i loro messaggi in modo esponenziale. In media, la promozione da parte dei dipendenti può aumentare l'engagement del 200% e generare maggiore fiducia rispetto ai canali del brand, come dimostrato dai risultati dei clienti di Hootsuite Amplify.
Aumenta il tuo reach in modo esponenziale proprio ora
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