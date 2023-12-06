Beh, per prima cosa: Hootsuite Amplify è stata una delle primissime aziende di promozione da parte dei dipendenti! Ciò significa che abbiamo avuto tutto il tempo per perfezionare la piattaforma e renderla la migliore sul mercato.

Rispetto ad altre soluzioni, Amplify è noto per la sua facilità d'uso, le integrazioni perfette con strumenti come Microsoft Teams e Slack e il suo collegamento centralizzato alla più ampia piattaforma Hootsuite. Questi punti di forza lo rendono semplice da adottare per i dipendenti e per le organizzazioni da gestire insieme ai loro flussi di lavoro esistenti sui social media.