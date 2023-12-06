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Uomo che guarda il telefono e mostra il pollice in su con la dashboard Amplify

Aumenta il reach con la migliore piattaforma per la promozione da parte dei dipendenti

Aumenta la brand awareness e potenzia la tua presenza sui social media con gli strumenti di promozione da parte dei dipendenti Hootsuite. Hootsuite Amplify consente ai tuoi dipendenti di condividere facilmente i tuoi contenuti, estendendo enormemente il tuo reach sui social.

Richiedi una demo
200%
Tasso di click-through più elevato quando un dipendente condivide contenuti rispetto a quando lo fa un'azienda
LinkedIn
8
Maggiore engagement quando i contenuti vengono condivisi dai dipendenti rispetto alle aziende
I social media oggi
$ 839.000
In costi pubblicitari risparmiati dai clienti Hootsuite in tre anni per raggiungere lo stesso reach
Caso di studio di Amplify

Scopri fino a che punto Amplify può diffondere il tuo messaggio

Stai pensando di implementare un programma di promozione da parte dei dipendenti? Usa questo strumento gratuito per calcolare il tuo reach potenziale con Amplify.

Trasforma le voci dei dipendenti in megafoni per il tuo brand

Hootsuite Amplify fornisce contenuti pre-approvati sul tuo marchio che i dipendenti possono condividere sui propri social network in pochi secondi.

Grafico che mostra un post sui social media con interazioni, like e tag

Estendi il reach social con meno impegno

Attrai nuove opportunità di business senza sforzi. Le ricerche mostrano che il 92% dei follower di un dipendente non conosce il marchio, il che significa che quando un dipendente condivide i contenuti aziendali sulle proprie reti può raggiungere un numero considerevole di potenziali clienti.

Dashboard di Hootsuite Amplify con obiettivi di condivisione settimanali

Dimezza i costi della pubblicità

Raggiungi lo stesso numero di persone che raggiungeresti con gli annunci a pagamento senza costi aggiuntivi grazie agli strumenti di amplificazione per i dipendenti. Sfrutta il potenziale delle reti dei dipendenti e ottieni un ROI reale.

Strumento di scrittura AI di Hootsuite

Risparmia tempo e distinguiti con l'intelligenza artificiale

L'AI content writer integrato di Hootsuite creerà istantaneamente didascalie e contenuti che potrai utilizzare per creare post in Amplify. Successivamente, il tuo team potrà condividerli con un solo clic.

Post sui social media con la scritta &quot;stiamo assumendo&quot; con pulsante di condivisione

Attrai i migliori talenti e mostra la cultura aziendale

I team delle risorse umane utilizzano gli strumenti di promozione da parte dei dipendenti di Hootsuite per le assunzioni, la creazione di un employer brand, la presentazione della cultura aziendale e altro ancora. Scopri di più su come le aziende sfruttano la promozione da parte dei dipendenti per attrarre i migliori talenti.

Robot su laptop con grafica che mostra i parametri delle prestazioni

Raggiungi più rapidamente gli obiettivi aziendali

Incoraggia i dipendenti a condividere contenuti che aiutino a supportare i tuoi obiettivi aziendali specifici. Promuovi prodotti o servizi, offri una guida strategica ai clienti, condividi annunci aziendali e altro ancora.

Engagement 8 volte superiore in pochi clic

numero uno/passo uno

0

Crea

Gli amministratori creano contenuti pre-approvati e in linea con il brand che i dipendenti possono condividere direttamente dalla dashboard di Hootsuite.

2 numero due / passaggio due

2

Condividi

Gli utenti condividono contenuti approvati dal brand sui propri canali social in pochi clic.

3 icona passo tre / numero tre

3

Monitora

Gli amministratori monitorano l'engagement e le prestazioni di ogni post, inclusi l'impatto dei post e i tassi di adozione degli utenti.

Connettiti con gli strumenti preferiti dal tuo team

La piattaforma per la promozione da parte dei dipendenti di Hootsuite è progettata per aiutare i membri del tuo team a condividere contenuti significativi ovunque si trovino con gli strumenti che già utilizzano.

Logo di Microsoft Teams

Microsoft Teams

Aggiungi Amplify a Microsoft Team e condividi facilmente i contenuti sui social media direttamente dalla dashboard di Team.


Maggiori informazioni
Logo di Slack

Slack

Visualizza un feed Slack che mostra i contenuti creati e approvati dalla tua organizzazione e condividi ciò che desideri in pochi clic.


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Logo di UpContent

UpContent

Presenta contenuti nuovi e coinvolgenti e trasforma i tuoi dipendenti in leader di pensiero del settore con gli strumenti di content curation di UpContent.

Maggiori informazioni
Logo TINT

Tint

Raggiungi l'audience giusta con contenuti affidabili generati dagli utenti, gestione dei diritti legali, strumenti per la creazione di campagne e contenuti e una piattaforma UGC aziendale.

Maggiori informazioni

Storie dei clienti: come i brand reali utilizzano la promozione da parte dei dipendenti

Operatori sanitari in camici blu, mascherine chirurgiche e visiere protettive che lavorano insieme in un ambiente medico
Logo DaVita

DaVita sviluppa una strategia efficace di recruiting sui social media utilizzando Hootsuite Amplify

42%aumento delle candidature da LinkedIn
1,5 milioni di USDcon un valore pubblicitario equivalente generato dai dipendenti che condividono contenuti
Leggi tutto il case study
Fisioterapisti e pazienti che collaborano in una palestra di riabilitazione luminosa dotata di tappetini e attrezzature per l'esercizio
Logo di Athletico Physical Therapy

Athletico dà forma alla sua strategia sui social attraverso la promozione da parte dei dipendenti

40%aumento del reach grazie alla promozione da parte dei dipendenti
79%tasso di adozione del programma di promozione da parte dei dipendenti
Leggi tutto il case study

Approvato dai migliori brand sui social

  • Logo della University of Chicago
  • Adobe
  • JetBlue
  • Logo U-haul
Logo della University of Chicago
Adobe
JetBlue
Logo G2
I migliori nella promozione da parte dei dipendenti
reviewStar
reviewStar
reviewStar
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reviewStar
Dec 6, 2023
“Hootsuite e Amplify hanno trasformato la nostra presenza sui social media!”
“La piattaforma Amplify ci ha permesso di condividere con fiducia i contenuti sui canali social, portando a un aumento dei visitatori del sito web e delle richieste di contatto. L'implementazione della piattaforma è stata...”
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Miles M.
Miles M.
Responsabile marketing digitale
Keyloop
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Domande frequenti (FAQ)

La promozione da parte dei dipendenti è quando i dipendenti promuovono e condividono i contenuti della loro azienda sui propri canali social media personali. Questa pratica aiuta a espandere il reach del brand, a costruire fiducia e a posizionare i dipendenti come voci autentiche dell'azienda.

Un programma di promozione da parte dei dipendenti prevede la creazione di contenuti curati e condivisibili, di solito attraverso un'app o una piattaforma di promozione da parte dei dipendenti, per aiutare ad amplificare i messaggi del brand sui social media. 

Programmi come Hootsuite Amplify rendono semplice per i team partecipare condividendo post pre-approvati con un solo clic. Trasforma la messaggistica per i dipendenti in un gioco con una classifica integrata con analisi essenziali per aiutarti a monitorare i progressi.

La promozione da parte dei dipendenti è un modo potente per estendere la visibilità del brand, aumentare il reach organico e costruire credibilità. Quando i dipendenti agiscono come sostenitori sui social media, le loro reti si fidano di loro più che degli annunci del brand, rendendo la promozione da parte dei dipendenti una delle strategie più efficaci per la brand awareness e l'engagement.

Il software di promozione da parte dei dipendenti, talvolta chiamato app di promozione da parte dei dipendenti o programma di promozione da parte dei dipendenti sui social media, è progettato per semplificare la distribuzione dei contenuti per i dipendenti. Strumenti come Hootsuite Amplify consentono ai dipendenti di condividere post approvati su più piattaforme, garantendo una messaggistica coerente e nel rispetto delle normative.

Le migliori piattaforme di promozione da parte dei dipendenti vanno oltre la condivisione di contenuti: rendono la promozione da parte dei dipendenti semplice, coinvolgente e misurabile. 

I principali brand globali si affidano a Hootsuite Amplify perché si integra perfettamente con strumenti come Slack e Microsoft Teams, offre raccomandazioni basate sull'intelligenza artificiale per aumentare l'engagement e include funzionalità che rendono la condivisione in team davvero divertente. (Buongiorno, classifica).

Non sai quale scegliere? Leggi la nostra guida ai migliori programmi di promozione da parte dei dipendenti per una rapida carrellata delle opzioni più votate.

Beh, per prima cosa: Hootsuite Amplify è stata una delle primissime aziende di promozione da parte dei dipendenti! Ciò significa che abbiamo avuto tutto il tempo per perfezionare la piattaforma e renderla la migliore sul mercato.

Rispetto ad altre soluzioni, Amplify è noto per la sua facilità d'uso, le integrazioni perfette con strumenti come Microsoft Teams e Slack e il suo collegamento centralizzato alla più ampia piattaforma Hootsuite. Questi punti di forza lo rendono semplice da adottare per i dipendenti e per le organizzazioni da gestire insieme ai loro flussi di lavoro esistenti sui social media.

Trasformando i dipendenti in promotori sui social media, le aziende possono amplificare i loro messaggi in modo esponenziale. In media, la promozione da parte dei dipendenti può aumentare l'engagement del 200% e generare maggiore fiducia rispetto ai canali del brand, come dimostrato dai risultati dei clienti di Hootsuite Amplify.

Uomo con computer portatile che utilizza Hootsuite Amplify

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Scopri come Hootsuite può aiutarti a estendere il reach e a potenziare la brand awareness con poco impegno e meno budget.

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