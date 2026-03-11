Conquista più follower, engagement e crescita con un strumento di analisi della concorrenza tutto in uno
Analizza la concorrenza per vincere di più e crescere più velocemente sui social media. Monitora le prestazioni e l'attività della concorrenza, prevedi le tendenze e analizza il brand sentiment, tutto in un unico posto.
Supera la concorrenza sui social
e non solo
Scopri cosa fa la concorrenza sui social media e sul web con i migliori strumenti di analisi
e di ascolto social al mondo.
Monitora le prestazioni, la frequenza di pubblicazione e le strategie di un massimo di 20 concorrenti a tua scelta. Monitora la crescita dei follower, l'engagement medio e le performance dei post sui social.
Tieni d'occhio la percezione che il pubblico ha della concorrenza, in modo da poter intervenire e colmare le lacune. Conduci facilmente un'analisi del sentiment del brand per vedere cosa pensano e dicono le persone del tuo brand e della concorrenza.
Sii il primo nella tua nicchia a sfruttare le tendenze prima che diventino virali. Con la previsione e il monitoraggio delle tendenze integrati, puoi anticipare ciò che otterrà engagement e pianificare in anticipo.
Affina la tua strategia definendo linee di base reali e raggiungibili, informate da brand ad alte prestazioni. Confronta i tuoi risultati con quelli della concorrenza specifica o con il tuo settore nel suo complesso per vedere come ti posizioni.
Un grande vantaggio è stato lo strumento di analisi della concorrenza, che ci ha aiutato a creare strategie di marketing migliori e più dettagliate.
Analizza, supera e anticipa la prossima mossa della concorrenza e, di conseguenza, cresci più velocemente sui social
Hootsuite ti offre una suite completa di strumenti di analisi competitiva che ti aiutano a ottenere il favore di nuove audience (e algoritmi). La tua concorrenza rimarrà indietro.
Traccia le tendenze e gli hashtag che la concorrenza sta utilizzando per ottenere un vantaggio
Monitora facilmente gli hashtag dei post con le migliori performance della concorrenza e valuta se utilizzarli per dare una spinta ai tuoi contenuti. Visualizza la lunghezza media dei post della concorrenza, il numero medio di hashtag per post e i post con il miglior rendimento per like, commenti, risposte, engagement e altro.
Ottieni consigli personalizzati e quindi automatizza i miglioramenti
Hootsuite rende estremamente facile migliorare sul social media. Tiene traccia della tua crescita, dell'engagement rate e della frequenza di pubblicazione rispetto alla media del settore, grazie ai parametri di riferimento. Inoltre, ti dice esattamente cosa fare per superare gli standard del settore e poi ti aiuta ad automatizzare i miglioramenti con l'AI.
Monitori la concorrenza sul web, nei forum e persino nei podcast
Porta il monitoraggio della concorrenza a un livello superiore con Hootsuite Listening. Monitora i tag della concorrenza su milioni di siti web, newsletter, blog, forum e podcast. Con Hootsuite Enterprise, puoi persino impostare avvisi per monitorare specifiche menzioni del brand in tempo reale.
Identifica quali tipi di contenuto sono i più popolari nella tua nicchia
Hootsuite fa le ricerche di mercato per te. Visualizza quali tipi di contenuti sono i più coinvolgenti per la tua audience di destinazione. La concorrenza sta dominando con i reel o guadagnando favore con i classici caroselli? Scoprilo subito, e poi usa i dati per informare la tua strategia sui social.
Elimina le congetture dal monitoraggio della salute del brand
Determina se ciò che stai facendo ha un impatto, positivo o negativo, monitorando i parametri di riferimento sui social media nel tempo. Monitora lo stato di salute del tuo brand, segui il brand sentiment nel tempo e scopri quanto interesse generano i tuoi sforzi.
See how you compare to competitors in LLMs
Compare your AI visibility, average position, total mentions, and share of voice to your competition on LLMs like ChatGPT, Gemini, and Claude. Plus, safeguard your reputation and get strategy signals before AI discovery impacts your reputation or revenue.
La piattaforma di analisi della concorrenza che trasforma le informazioni in prestazioni di livello successivo
L'analisi competitiva non consiste solo nello spiare i "nemici". Si tratta anche di raccogliere informazioni concrete che puoi trasformare in una strategia di marketing altamente efficace.
Gestione della reputazione
Imposta il monitoraggio delle menzioni in tempo reale per vedere cosa dicono le persone del tuo brand. Poi intervieni per mitigare la negatività e reperire post positivi da condividere.
Parametri di riferimento dei social media
Determina le metriche di performance del tuo brand definendo la linea di base nella tua nicchia. Quindi usa le metriche North Star per raggiungere ogni singolo obiettivo.
Monitoraggio del sentiment
Utilizza l'analisi del sentiment alimentata dall'AI per trovare gli schemi rilevanti che influenzano le percezioni positive, negative e neutre del tuo brand e della concorrenza.
Share of voice tracking
Measure how much attention your brand receives compared to competitors on social, LLMs, and beyond. Understand market positioning and prioritize where to compete harder.
Content performance analysis
Analyze competitors’ top-performing posts, formats, hashtags, and campaigns. Identify which content types resonate most with shared audiences.
Trend detection and forecasting
View rising trends, themes, and hashtags based on real-time conversations. Stay ahead of competitor moves and plan content around what’s gaining traction next.
Dia il via alla Sua strategia con risorse utili
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Come analizzare le strategie della tua concorrenza con Hootsuite
Utilizza l'analisi del sentiment alimentata dall'AI per trovare gli schemi rilevanti che influenzano le percezioni positive, negative e neutre del tuo brand e della concorrenza.
Domande frequenti
Il numero di concorrenti che puoi monitorare dipende dal tuo piano. Con Hootsuite Standard, puoi tenere d'occhio fino a cinque concorrenti contemporaneamente. Con Hootsuite Advanced ed Enterprise, puoi monitorare fino a 20 concorrenti contemporaneamente.
La cosa fantastica dello strumento di analisi della concorrenza di Hootsuite è che puoi creare la tua watchlist da zero e modificarla in qualsiasi momento. Semplicemente cerca i nomi utente della concorrenza e aggiungili alla watchlist.
All'interno di Hootsuite Analytics, puoi confrontare le metriche essenziali della concorrenza come il numero di post, la frequenza di pubblicazione, l'engagement medio, la crescita dell'audience, il numero di follower e l'engagement stimato.
Puoi anche visualizzare i post migliori e peggiori della concorrenza in base a metriche individuali, vedere la lunghezza media dei post e visualizzare una nuvola di parole degli hashtag più utilizzati tra i post migliori della concorrenza.
All'interno di Hootsuite Listening, puoi cercare le menzioni passate del tuo brand o della concorrenza sul web e selezionare i canali di social media.
Certo! I membri della lista di controllo restano tra noi.
L'analisi competitiva sui social media è il processo di monitoraggio, valutazione e confronto delle prestazioni della concorrenza sulle piattaforme social. Si tratta di analizzare le loro strategie di contenuto, gli engagement rate, la frequenza di pubblicazione, il sentiment dell'audience, la crescita dei follower e la quota di voce per scoprire approfondimenti che informino la tua strategia social.
Grazie agli strumenti di analisi competitiva di Hootsuite, puoi individuare facilmente le tendenze, identificare le lacune nei contenuti e rimanere sempre un passo avanti.
Comprendere come si comporta la tua concorrenza sui social media ti aiuta a perfezionare la tua strategia, a sfruttare le opportunità e a evitare errori. Ti fornisce un quadro più chiaro di ciò che ha successo con la tua audience comune e della tua posizione nel settore. Grazie alle informazioni attuabili, puoi modificare i tuoi contenuti, il tempismo e la messaggistica per ottenere un vantaggio competitivo, soprattutto in un panorama digitale affollato, dove il tempismo e la rilevanza contano.
With Hootsuite powered by Talkwalker AI, you can analyze:
Social media posts and engagement
News articles and press coverage
Blogs and forums
Influencer activity
Consumer sentiment and trends
Visual content (logos, images, videos)
Yes. With Hootsuite, you can create customizable dashboards and automated reports, making it easy to share competitive intelligence with stakeholders and track progress over time.
Absolutely. Hootsuite powered by Talkwalker AI's sentiment analysis tools break down positive, negative, and neutral mentions for competitors, helping you understand public perception and reputation risks.
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