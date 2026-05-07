Sì. Hootsuite offre strumenti che aiutano i professionisti del settore immobiliare a chiudere grandi affari. Hootsuite Inbox può aiutarti coinvolgere e a fidelizzare i potenziali clienti, dal primo "like" ai festeggiamenti per la nuova casa. Utilizza Hootsuite per rispondere istantaneamente a messaggi e commenti, rimanere in prima linea nelle conversazioni del settore e coltivare relazioni.

Hootsuite Amplify è un altro strumento di generazione di lead di prim'ordine per i professionisti del settore immobiliare. Consente alle agenzie di intermediazione di configurare contenuti approvati e sicuri per il marchio, che gli agenti possono condividere sui loro canali di social media individuali. Amplify ha aiutato i nostri clienti a incrementare i profitti derivanti dai social media del 250% rispetto all'anno precedente.