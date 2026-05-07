Il miglior strumento di gestione dei social media per il settore immobiliare
Ottieni lead e fai crescere il tuo marchio sui social media con uno strumento che semplifica la creazione di contenuti coinvolgenti. Hootsuite automatizza il lavoro di routine e mostra una panoramica dell'impatto e del ROI.
Unisciti ai più grandi nomi del tuo settore
Drive revenue and attract more clients
Hootsuite for real estate agents and builders helps you acquire and retain clients, build brand awareness, and recruit top agents. Reach more people, attract high-value leads, and protect your brand from negative reviews — all in one place.
Riduci i tempi di risposta e mantieni coinvolti clienti e potenziali clienti con una casella di posta universale sui social media che ti consente di gestire messaggi e commenti su tutte le piattaforme.
I flussi di lavoro di approvazione personalizzabili mantengono la tua messaggistica conforme in tutte le tue agenzie e uffici. Con integrazioni come Proofpoint, puoi assicurarti che tutti i post soddisfino gli standard di conformità e di brand della tua azienda prima di pubblicarli.
Diffondi le tue opportunità di lavoro e fai conoscere la tua organizzazione con gli strumenti di promozione da parte dei dipendenti.
Ottieni informazioni utili su cosa funziona e cosa no con i report avanzati. Confronta le tue prestazioni con quelle della concorrenza e del tuo settore in generale.
100%
Una società immobiliare ha visto un aumento del 100% dei visitatori mensili del sito web con l'aiuto di Hootsuite Enterprise.
ROI triplicato
Le società di servizi professionali hanno utilizzato i nostri strumenti per aumentare le entrate generate dai social media di oltre il 250%.
Hootsuite ci ha aiutato a consolidare la nostra reputazione di agenti immobiliari con un'offerta di lusso, garantendo al contempo che i nostri contenuti social soddisfino i desideri e le esigenze dei clienti.
Ottieni la tua valutazione sui social media
Scopri se la tua presenza sui social media è una rovina totale o un sogno immobiliare. Scopri subito dove ti trovi nella scala di maturità dei social media (e ottieni consigli su come migliorare).
Gli strumenti di cui hai bisogno per generare lead e dimostrare il ROI, su un'unica piattaforma sicura
Gli agenti immobiliari utilizzano Hootsuite per far crescere efficacemente la propria base di clienti. I nostri strumenti per la creazione di contenuti basati sull'intelligenza artificiale ti aiutano a creare e misurare i contenuti in metà del tempo.
Acquisisci più clienti e soddisfa quelli attuali
Aumenta la brand awareness e ottieni più lead di qualità con la pubblicità sui social, l'analisi avanzata e gli strumenti di social selling. Inoltre, utilizza la casella di posta universale dei social media di Hootsuite per interagire con i clienti attuali e potenziali.
Mantieni il vantaggio sui competitor
Distinguiti dalla concorrenza con strumenti di pianificazione e pubblicazione efficienti che ti consentono di creare contenuti coinvolgenti in pochi secondi. Utilizza i dati analitici di Hootsuite per misurare le tue prestazioni rispetto ai tuoi maggiori rivali e ottenere suggerimenti personalizzati su come migliorare.
Creare contenuti accattivanti (che siano anche conformi)
Ottieni più lead di qualità con suggerimenti di contenuti personalizzati e modelli approvati dal marchio. Costruisci relazioni con clienti e potenziali clienti con contenuti generati dall'intelligenza artificiale in base a ciò che funziona per altri agenti.
Non perdere mai una menzione (o una nuova tendenza)
Tieni traccia di ciò che le persone dicono e di come si sentono riguardo al tuo marchio. Hootsuite Listening (powered by Talkwalker) semplifica il monitoraggio delle menzioni e del brand sentiment. E con i potenti strumenti di ricerca delle tendenze, può aumentare l'engagement pubblicando contenuti che hanno successo con i colleghi e i potenziali clienti.
Incrementa le vendite con i social media
La dashboard di social selling di Hootsuite Amplify ti aiuta a trovare e coinvolgere potenziali clienti. Fai dei membri del tuo team dei leader di pensiero e consenti loro di condividere potenti contenuti on-brand. Inoltre, utilizza Hootsuite Streams per trovare e interagire con persone che cercano servizi come i tuoi nella tua zona.
Risorse per agenti immobiliari
Tendenze, consigli e tattiche per sfruttare al meglio i social media
Caso di studio: Michael graham
Scopri come l'agenzia immobiliare Michael Graham ha utilizzato Hootsuite per aumentare del 100% i visitatori mensili del sito web.
Blog: Idee per i post sui social media nel settore immobiliare
Attrai nuovi acquirenti e venditori con questo elenco di 26 post sui social media per il settore immobiliare.
Caso di studio: promozione da parte dei dipendenti
Scopri come lo strumento di promozione da parte dei dipendenti di Hootsuite ha aiutato i brand a incrementare i profitti del 250% rispetto all'anno precedente.
Domande frequenti
Sì. Hootsuite offre strumenti che aiutano i professionisti del settore immobiliare a chiudere grandi affari. Hootsuite Inbox può aiutarti coinvolgere e a fidelizzare i potenziali clienti, dal primo "like" ai festeggiamenti per la nuova casa. Utilizza Hootsuite per rispondere istantaneamente a messaggi e commenti, rimanere in prima linea nelle conversazioni del settore e coltivare relazioni.
Hootsuite Amplify è un altro strumento di generazione di lead di prim'ordine per i professionisti del settore immobiliare. Consente alle agenzie di intermediazione di configurare contenuti approvati e sicuri per il marchio, che gli agenti possono condividere sui loro canali di social media individuali. Amplify ha aiutato i nostri clienti a incrementare i profitti derivanti dai social media del 250% rispetto all'anno precedente.
Puoi trovare altre risorse su come generare lead nel settore immobiliare sul blog di Hootsuite.
Sì. Sappiamo che è difficile mantenere i post sui social media per il settore immobiliare freschi e coinvolgenti, motivo per cui abbiamo tantissimi strumenti per aiutarti a riempire rapidamente il calendario dei contenuti.
OwlyWriter AI, il nostro scrittore di didascalie basato sull'intelligenza artificiale e generatore di idee, può aiutarti a creare contenuti nel settore immobiliare per i social media. Bastano un paio di parole e il programma scriverà le didascalie dei tuoi social media da zero, aggiungerà gli hashtag migliori per il settore immobiliare e proporrà persino idee di argomenti per i tuoi post.
Troverai anche una varietà di eleganti modelli di post per i social media integrati in Hootsuite. Personalizzali semplicemente con i tuoi contenuti e premi "pubblica".
Sì. Hootsuite è progettato per aiutare le aziende di tutti i tipi a gestire gli annunci a pagamento e i post organici sui social media. Dall'ideazione di annunci su Facebook per agenzie immobiliari all'assistenza nella gestione e nel monitoraggio degli annunci social su LinkedIn e Instagram, Hootsuite riunisce tutto in un'unica comoda dashboard.
Inoltre, iscrivendoti ora, riceverai automaticamente USD 500 in crediti pubblicitari per la pubblicità su LinkedIn.
Certamente! Hootsuite offre tutti gli strumenti necessari per eseguire rapidamente la tua strategia sui social per il settore immobiliare. Dagli strumenti per la creazione di contenuti agli stream che ti consentono di ascoltare ciò che le persone dicono sul tuo marchio o settore, Hootsuite semplifica la strategia.
Riempi velocemente il tuo calendario di social media per il settore immobiliare con gli strumenti di automazione di Hootsuite, tra cui un generatore di hashtag dotato di intelligenza artificiale, uno scrittore di didascalie e un motore di idee. Prepara contenuti per ogni rete in pochi secondi con attraenti modelli per i social media a portata di mano.
Con la pianificazione di massa e la pubblicazione multipiattaforma, puoi automatizzare anche il processo di pubblicazione. Pianifica i post da pubblicare sui tuoi canali social non appena la tua inserzione è attiva. Quindi, con Hootsuite Analytics, monitora facilmente le tue prestazioni e ottieni suggerimenti personalizzati su come migliorare.