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Cresci velocemente con il programmatore n. 1 di YouTube

Fai in modo che le persone mettano "Mi piace" e si iscrivano come mai prima d'ora con Hootsuite, il tuo hub per l'analitica, la programmazione e il brainstorming di YouTube.

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Programma i video su YouTube con TUTTI gli altri social network in un unico posto.

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Analitica e programmazione del canale YouTube: tutto in un'unica scheda

Risparmia tempo nella programmazione dei video di YouTube

Programma la pubblicazione dei video insieme ai contenuti per tutti gli altri tuoi social network direttamente dalla dashboard di Hootsuite. Scopri il momento migliore per programmare i video di YouTube in modo da acquisire più visualizzazioni e coinvolgimento, anche se in quel momento non stai lavorando.

Post su Youtube di caffè versato con &quot;programma&quot; e &quot;pop-up di condivisione&quot;

Ottieni risultati migliori più rapidamente con analisi approfondite

Monitora la crescita degli abbonati, l'engagement, le visualizzazioni, la durata media delle visualizzazioni e molto altro con l'analisi dettagliata dei video di YouTube. Inoltre, puoi vedere esattamente quando pubblicare su YouTube in base alle abitudini del pubblico e ai tuoi obiettivi specifici.

anteprima video di un caffellatte ghiacciato con popup delle statistiche di YouTube

Rimani aggiornato sulle conversazioni

Modera i commenti di YouTube con gli stream di Hootsuite. Approva, elimina o rispondi ai commenti e individua lo spam in pochi secondi. Streams consente anche di scegliere parole chiave da monitorare su YouTube in modo da essere sempre al corrente delle tendenze emergenti.

anteprima del video di un caffè con un commento che dice &quot;il mio caffè preferito!&quot;

Ottieni idee e automatizza la scrittura delle descrizioni

Genera rapidamente descrizioni e titoli di YouTube con OwlyWriter AI, il nostro autore di contenuti per il social media marketing,che può anche aiutarti a trovare idee per post per tutte le piattaforme su qualsiasi argomento.

anteprima del video youtube shorts di un espresso che viene versato, insieme a un pop-up di 12.000 like
Hootsuite è il punto di riferimento [shop] per tutto ciò di cui hai bisogno. Dalla pianificazione di contenuti alla fornitura di opzioni per il branding specifico della piattaforma, Hootsuite è l'epitome del &quot;lavorare in modo più intelligente, non più faticoso&quot;.
Trevor D.
Responsabile delle comunicazioni
G2 Reviewer

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Hootsuite è il miglior prodotto software n.1 di G2 per il 2026

I nostri clienti ci hanno classificato al primo posto in diverse categorie di G2 quest'anno, tra cui Migliori prodotti software e Migliori prodotti di marketing. G2 è una delle più grandi piattaforme indipendenti di recensioni di software, basata su recensioni verificate dei clienti.

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