Erhalten Sie eine schnelle, risikofreie Demo von Parliament
Sehen Sie, wie Parliament (ehemals Hootsuite Amplify) den Einsatz von Mitarbeitern als Markenbotschafter mühelos macht und Marken wie der Ihren hilft, Engagement, Reichweite und Umsatz ohne zusätzlichen Aufwand zu steigern.
Was kann ich erwarten?
✓ Eine Demo von Parliament, maßgeschneidert für Ihr Team und Ihre Ziele
✓ Ein Live-Blick auf Parliament, einschließlich des Content-Hubs, der Bestenliste und der Analysen
✓ Insights, wie Parliament Ihnen helfen kann , Ihre Botschaft zu verstärken und Budget zu sparen
✓ Keinerlei Verpflichtungen. Versprochen.
Geschätzt von den besten Marken auf Social Media
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Erschließen Sie Ihren größten ungenutzten Social-Media-Wachstumskanal
200 %
Höhere Klickrate, wenn Mitarbeitende einen Inhalt teilen, als wenn ein Unternehmen ihn teilt.
8x
Mehr Interaktionen, wenn Inhalte von Mitarbeitern geteilt werden, im Vergleich zu vom Unternehmen geteilten Inhalten
839.000 $
Einsparung von Werbekosten durch Hootsuite-Kunden über drei Jahre, um die gleiche Reichweite zu erzielen
Dank der Parliament-Plattform konnte unser Vertriebsteam Content selbstbewusst auf seinen Social-Media-Kanälen teilen. Dies führte zu einem Anstieg der Website-Besucher und Lead-Anfragen.
Miles Mercer
Digital Marketing Manager
Keyloop
Lesen Sie Bewertungen von echten Parliament-Nutzern
May 21, 2025
“Eine brillante Methode, um konsistentes Messaging über ein größeres Netzwerk hinweg sicherzustellen.”
“Auch für QA Ltd. war Parliament ein Wendepunkt. Es befähigt uns, genehmigten Unternehmens-Content einfach zu teilen und unsere Mitarbeiter effektiv zu Markenbotschaftern zu machen. Dies erhöht unsere Reichweite und unser...”Vollständige Bewertung lesen
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Lucy R.
Social Media Lead