Erhalten Sie eine schnelle, risikofreie Demo von Parliament

Sehen Sie, wie Parliament (ehemals Hootsuite Amplify) den Einsatz von Mitarbeitern als Markenbotschafter mühelos macht und Marken wie der Ihren hilft, Engagement, Reichweite und Umsatz ohne zusätzlichen Aufwand zu steigern.

Was kann ich erwarten?

✓ Eine Demo von Parliament, maßgeschneidert für Ihr Team und Ihre Ziele

✓ Ein Live-Blick auf Parliament, einschließlich des Content-Hubs, der Bestenliste und der Analysen

✓ Insights, wie Parliament Ihnen helfen kann , Ihre Botschaft zu verstärken und Budget zu sparen

✓ Keinerlei Verpflichtungen. Versprochen.

