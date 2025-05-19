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Erfahren Sie, warum Hootsuite in der customer satisfaction so hoch bewertet wird.

Marketingfachleute stufen Hootsuite konsequent als die Nummer eins unter den Social-Media-Management-Suiten ein. Entdecken Sie, wie sie unsere intuitive Plattform und unseren engagierten Support nutzen, um im Social Media zur Berühmtheit zu gelangen.

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Hootsuite unterstützt Marken dabei, echte Ergebnisse in sozialen Medien zu erzielen.

1,5 Mio. $
DaVita ermöglichte seinem Markenbotschafter-Team die Nutzung von Hootsuite Amplify und sparte damit umgerechnet 1,5 Millionen Dollar an Werbekosten.
DaVita-Logo
31 %
Mapfre steigerte seine Online-Interaktionen um 31 %, indem es Hootsuite Enterprise nutzte, um das Account-Management auf einer einzigen Plattform zu konsolidieren.
Farbe des Mapfre-Logos
20 %
Hydro-Québec, ein Anbieter für erneuerbare Energien, überwachte sein Markenergebnis mit Talkwalker von Hootsuite und erzielte eine Verbesserung von 20 %.
Quelle

Einige unserer beliebtesten Erfolgsgeschichten von Kunden

Entdecken Sie, wie Hootsuite-Kunden mit unserer Suite von erstklassigen Social-Media-Management-Tools ihren entscheidenden Vorteil erlangen.
Frau mit Strohhut entspannt an einem türkisfarbenen Pool mit einem tropischen Frühstückstablett mit frischen Früchten und Tee
Logo der Barceló Hotel Group

Ein globaler Marktführer im Gastgewerbe skaliert eine einheitliche Social-Media-Strategie über 250 Konten

46 %Anstieg der neuen Follower nach einem Jahr
30 %Verkürzung der Berichtszeit
Lesen Sie die ganze Fallstudie.
Teilnehmer eines Gruppenfitnesskurses trainieren in einem modernen Fitnessstudio mit blauer Neonbeleuchtung und Hantelständern an der Wand.
The Gym Group-Logo

The Gym Group unterstützt Hunderte von lokalen Fitnessstudios mit Hootsuite

240+Lokale Fitnessstudios wurden in nur fünf Monaten in Hootsuite integriert
+7 %Interaktionsrate (doppelt so hoch wie der Branchendurchschnitt)
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Fachkraft mit lockigem Haar und Brille lächelt vor dem Hintergrund eines modernen Bürogebäudes und hält ein Mobilgerät in der Hand.

Ein globaler Versicherungsanbieter erzielt mit sozialen Netzwerken Millionengewinne

42,7 Mio. $Umsatz durch Neukundengewinnung über Social Media
24,8 Mio. $Kosteneinsparungen durch operative Effizienzsteigerung
Lesen Sie die ganze Fallstudie.

Die besten Marken in den Social Media vertrauen uns

  • Adobe
  • Corewell Health-Logo
  • Ochsner-Logo
  • Soundcloud-Logo
  • Das Logo des British Museum
  • Logo der University of Chicago
  • Logo der UNESCO
  • Weltgesundheitsorganisation
Adobe
Corewell Health-Logo
Ochsner-Logo
G2-Logo
★★★★★
Über 3.000 Fünf-Sterne-Bewertungen für Hootsuite auf G2
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May 19, 2025
“Hootsuite ist zur Social-Media-Kommandozentrale geworden, von der wir nicht wussten, dass sie uns gefehlt hat.”
“Hootsuites Kalender und Drag-and-Drop-Planer verwandeln unsere Liste von Community-Beiträgen in eine einzige, präzise Roadmap. Der integrierte Genehmigungsworkflow ermöglicht es, Content mit einem Klick freizugeben – kei...”
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Shauna D.
Shauna D.
Social Media Spezialist
The Springs Living LLC
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Das #1 Social-Media-Listening- und Analysetool

Hootsuite ist die am meisten bewertete Social-Media-Management-Plattform der Welt. Und mit Tausenden von Fünf-Sterne-Bewertungen haben wir die Trophäenliste ziemlich erweitert. Erfahren Sie, warum G2 uns auf Platz 1 in den Bereichen Social Media Suites, Social Media Listening und Social Media Analysen einstuft.

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Unsere Kunden lieben uns, und das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit

Was ist ein anderes Wort für Hootsuite? Laut unseren Kunden: „Lebensretter“, „Zeitsparer“, „Geschenk“ und „Clutch“. Lesen Sie weitere Hootsuite-Bewertungen, um zu erfahren, was die Leute über uns zu sagen haben.

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Jun 2, 2025
“Alle Ressourcen, die Sie für Ihren Erfolg benötigen”
“Die Webinare, Blogs und Social-Media-Trends waren für meine Rolle als Social-Media-Manager von unschätzbarem Wert. Hootsuite ist wie ein persönlicher Assistent, der die relevanten Trends und Analysen im Auge behält ...”
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Judith B.
Grafikdesigner und Social Media-Manager
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Hootsuite vereint Planung, Analyse, Automatisierung und Posteingangsverwaltung in einem einzigen Dashboard. Probieren Sie es selbst mit einer kostenlosen Testversion oder Demo aus.

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