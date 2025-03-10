Welches Hootsuite-Abo eignet sich am besten für kleine Unternehmen?

Welches Hootsuite-Abo für Sie das richtige ist, hängt ganz von den Bedürfnissen Ihrer Marke ab.

Hootsuite Standard ist ideal für Unternehmen und kleine Teams, die einige Profile über Netzwerke hinweg verwalten. Hootsuite Advanced eignet sich am besten für Marken, die mehr Social-Media-Konten verwalten müssen und die ihre Leistung in Social Media maximieren möchten.

Sind Sie sich immer noch nicht sicher, welches Abo am besten für Ihr Unternehmen geeignet ist? Beginnen Sie hier.