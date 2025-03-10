Vereinfachen Sie das Social Media-Management für kleine und mittlere Unternehmen
Überlassen Sie die mühsame Arbeit Hootsuite, dem führenden Social Media-Management-Tool für kleine und mittlere Unternehmen. Sparen Sie Zeit mit einem KI-Autor für soziale Medien, eleganten Designvorlagen und automatischer Beitragsplanung – alles in einem Tab.
750 %
Steigerung der Online-Verkäufe in zwei Jahren mit Hootsuite Analytics und dem Hootsuite Professional-Abo.
108 %
Steigerung der Social-Media-Follower im Vergleich zum Vorjahr durch die Nutzung von Hootsuite zur Verwaltung von Social Media.
3+
Stunden pro Woche eingespart (das ist mehr als ein Monat pro Jahr), wenn Sie Hootsuite Business für die Verwaltung sozialer Medien verwenden.
Mein größtes Problem als Ein-Mann-Betrieb ist die Tatsache, dass ich ein Ein-Mann-Betrieb bin. Hootsuite löst dieses Problem, indem es meine Produktivität steigert.
Holen Sie sich Verstärkung für den Social Media-Bereich.
Hootsuite halbiert Ihren Arbeitsaufwand mit Tools, die Ihre Bildunterschriften erstellen, Ihre Nachrichten beantworten und Ihre Beiträge gestalten. Jetzt können Sie die sozialen Medien auf Autopilot stellen (und den überfälligen Urlaub buchen).
Hootsuite macht es Ihnen leicht, überzeugende Inhalte zu erstellen und Beiträge für Zeiten zu planen, zu denen Ihre Zielgruppe online ist und am ehesten interagiert. Generieren Sie automatisch Hashtags und Beschriftungen, die Ihnen mehr Aufmerksamkeit schenken.
Sehen Sie, was Menschen über Ihr Unternehmen sagen, verfolgen Sie relevante Unterhaltungen, seien Sie Ihren Wettbewerbern bei den neuesten Trends einen Schritt voraus und entdecken Sie die besten Influencer für Partnerschaften. Mit Hootsuite verpassen Sie keine Gelegenheit, Kunden zu gewinnen und zu binden.
Verwalten Sie alle Ihre öffentlichen und privaten Nachrichten in einem Posteingang. Vereinfachen Sie die Arbeit Ihres Teams und verkürzen Sie die Antwortzeiten mit automatischen Antworten, gespeicherten Antworten und der automatischen Weiterleitung von Nachrichten.
Mit dem Markenbotschafter-Tool von Hootsuite können Ihre Mitarbeiter die Botschaft Ihres Unternehmens auf einfache Weise verbreiten. Studien zeigen, dass Menschen viel eher auf einen Markenbeitrag klicken, wenn er von einem Mitarbeiter geteilt wird und nicht vom Unternehmen selbst.
Alles, was Sie brauchen, um Ihr kleines oder mittleres Unternehmen zum Social Media-Star zu machen.
Auch kleine Marken können zu Social Media-Superstars werden. Hootsuite macht Social Media-Management für mittlere und kleine Teams einfach und stressfrei. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie mit Hootsuite Zeit sparen, Ihr Unternehmen voranbringen und mehr Geld verdienen können.
Sparen Sie Zeit mit Automatisierung und KI
Mit Hootsuite können Sie Ihren Social Media-Posteingang und die Erstellung von Inhalten automatisieren. Holen Sie sich Ideen für Beiträge und generieren Sie erfolgreiche Bildunterschriften und Hashtags mit OwlyWriter AI. Schaffen Sie Ordnung in Ihrem Posteingang. Nutzen Sie gespeicherte Antworten, einen Auto-Responder und einen FAQ-Chatbot, der Ihnen 80 % der eingehenden Nachrichten abnehmen kann.
Machen Sie Ihr Unternehmen bekannt
Nutzen Sie Social Media, um Ihre Markenbekanntheit zu steigern. Steigern Sie Ihre Reichweite mit detaillierten Analysen, die Ihnen genau sagen, was warum funktioniert. Erhalten Sie mehr Likes, Klicks und Follower mit Interaktions-Tools wie Heatmaps, die Ihnen den besten Zeitpunkt zum Posten zeigen, und einem KI-Hashtag-Generator.
Erhalten Sie mehr und bessere Leads (und steigern Sie den Umsatz)
Maßgeschneiderte Inhaltsvorschläge, markengerechte Vorlagen und ein intelligenterer Posteingang helfen Ihnen dabei, vielversprechende potenzielle Kunden zu identifizieren und anzusprechen. Begeistern Sie Ihre Kunden und tätigen Sie auch dann Umsätze, wenn Sie nicht an Ihrem Schreibtisch sitzen. Hootsuite lässt sich in Ihr CRM integrieren, sodass Sie Ihre Kunden zusammenfassen können.
Leistung messen und Rendite nachweisen
Alle Ihre Analysen sind in einem Dashboard zusammengefasst, so dass Sie sehen können, was funktioniert, was nicht funktioniert und wie Sie sich verbessern können. Dank gemeinsam nutzbarer Berichte und Leistungsbenchmarks können Sie die Wirkung Ihrer Maßnahmen auf einfache Weise messen.
Eine vollständige Auswahl von Tools, die Sie nach vorne bringen
Mit Hootsuite erhalten Sie: einen benutzerdefinierten Bio-Link, Heatmaps, die Ihnen die beste Zeit für Veröffentlichungen in Netzwerken zeigen, Wettbewerbs-Benchmarking, damit Sie sehen können, wie Sie im Vergleich zu Ihren Konkurrenten abschneiden, eine Canva-Integration und Content-Streams, mit denen Sie Erwähnungen überwachen und teilbaren Content entdecken können.
Überwachen Sie Gespräche über Ihre Marke und Branche
Hootsuites erstklassiges Social-Listening-Tool hilft Ihnen, den Überblick darüber zu behalten, was Ihre Kunden sagen, wie sie sich fühlen und was sie wollen. Unsere firmeneigene Blue Silk AI™ ist die umfassendste KI, die für soziale Medien entwickelt wurde. Sie hilft Ihnen nicht nur, Trends und Veränderungen in der Stimmung Ihrer Marke vorherzusagen, sondern fasst auch komplexe Informationen zusammen und spart Ihnen so Zeit.
Social Media-Ressourcen für kleine Unternehmen
Der ultimative Social Media-Ressourcen-Hub für kleine Unternehmen
Informieren Sie sich über die besten Social Media-Tools, Taktiken und Tipps für kleine Unternehmen und erzielen Sie schneller echte Ergebnisse.
Blog: Wie betreiben kleine Unternehmen Social Media-Marketing?
Erfahren Sie, welche Social Media-Plattformen sich am besten für kleine Unternehmen eignen und informieren Sie sich über die neuesten Tipps und Tools.
Fallstudie: Wie ein kleines Unternehmen seinen Umsatz um 108 % steigerte
Sehen Sie sich an, wie ein kleines Unternehmen mit maßgeschneiderten Inhalten, bezahlter Werbung und intelligenten Analysen rapides Wachstum erzielte.
Häufig gestellte Fragen
Hootsuite ist eines der besten Social Media-Management-Tools für kleine und mittlere Unternehmen. Warum? Mit Hootsuite können Sie pro Jahr über 3.000 Arbeitsstunden einsparen. Mit Hootsuite haben Sie das Gefühl, ein neues Teammitglied eingestellt zu haben – und zwar zu einem Bruchteil der Kosten.
Halbieren Sie Ihren Arbeitsaufwand mit Tools wie der Posteingangsautomatisierung, einem KI-Ersteller für Bildunterschriften und Hashtags und einem All-in-One Posteingang für soziale Medien. Außerdem können Sie Ihre erfolgreichsten Beiträge einfach wiederverwenden und erhalten geniale Ideen, um Ihren Inhaltskalender schnell zu füllen.
Hootsuite vereint alle Ihre Social Media-Management-Tools auf einem Tab. Posten Sie gleichzeitig von einem Ort aus in all Ihren sozialen Netzwerken. Mit unserem einheitlichen Social Media-Posteingang können Sie sogar auf öffentliche Kommentare und private Nachrichten netzwerkübergreifend auf einem Dashboard antworten. Vergessen Sie das Umschalten zwischen einem Dutzend Tabs und Tools.
Welches Hootsuite-Abo für Sie das richtige ist, hängt ganz von den Bedürfnissen Ihrer Marke ab.
Hootsuite Standard ist ideal für Unternehmen und kleine Teams, die einige Profile über Netzwerke hinweg verwalten. Hootsuite Advanced eignet sich am besten für Marken, die mehr Social-Media-Konten verwalten müssen und die ihre Leistung in Social Media maximieren möchten.
Sind Sie sich immer noch nicht sicher, welches Abo am besten für Ihr Unternehmen geeignet ist? Beginnen Sie hier.
Sie sind ein mittelständisches Unternehmen und suchen eine Lösung für Ihr Social-Media-Management? Wir empfehlen Ihnen die Anmeldung zu unserem beliebtesten Abo: Hootsuite Advanced. Mit Advanced können Sie unbegrenzt viele Social-Media-Konten verwalten und so viele Benutzer hinzufügen, wie Sie benötigen.
Sie erhalten alle Funktionen von Hootsuite Standard sowie eine Link-im-Bio-Lösung, erweiterte Social-Listening-Tools, Mehrfach-Posting und vieles mehr.
Vergleichen Sie unbedingt die Hootsuite-Abos, um weitere Einzelheiten zu erfahren.