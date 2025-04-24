Helping organizations unlock the value of their social media relationships since 2008
Hootsuite wurde 2008 gegründet, als die Agentur für digitales Marketing unseres Gründers ein Tool zur Verwaltung sozialer Medien benötigte. Wir konnten nicht finden, was wir brauchten – also bauten wir es selbst. Wir fanden per Crowdsourcing unseren Namen (Hootsuite!), klebten ihn mit Klebeband an die Haustür und hatten bis zum Sommer 100.000 Nutzer. Wir haben unsere Gründung nicht bereut.
Alle Top-Marken in den sozialen Medien verwenden Hootsuite
Eine neue Ära der Social-Media-Performance einläuten
Hootsuite pioneered the social media management category in 2008, and has been leading the global social space ever since.
Today, Hootsuite is the social media performance engine that helps organizations unlock the value of their social media relationships, by turning social insights into clear action and measurable business impact.
With unparalleled expertise in social marketing, social listening, employee advocacy, and social customer service, Hootsuite is the trusted choice for hundreds of thousands of customers, from small businesses to the largest in the world.
Laut G2 ist Hootsuite im Jahr 2026 das Softwareprodukt Nr. 1
Unsere Kunden haben uns in diesem Jahr in mehreren G2-Kategorien auf Platz #1 eingestuft, darunter die besten Softwareprodukte und die besten Marketingprodukte. G2 ist eine der größten unabhängigen Software-Bewertungsplattformen, die auf verifizierten Kundenbewertungen basiert.
Hören Sie es von echten Nutzern: Hootsuite ist ein Muss
Inklusion liegt uns am Herzen
Wir bauen eine vielfältige, integrative und ergebnisorientierte Unternehmenskultur auf, die Menschen dazu ermutigt, sie selbst zu sein. Damit möchten wir ein Umfeld schaffen, in dem alle Mitarbeiter die Möglichkeit haben, ihre wahren Stärken zu zeigen und weiterzuentwickeln.
Wir halten uns bei unserer Arbeit an sechs Leitprinzipien.
Ein Beispiel setzen
Dare to go beyond the expected to achieve greatness.
Ein Team
Make Hootsuite a place we soar together by respecting each other's individuality, building trust, and showing up for the team.
Entschlossene Kundenorientiertheit
Wir arbeiten unermüdlich daran, unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen.
Schnell und agil handeln
Wir dehnen unseren Wettbewerbsvorteil auf, indem wir uns auf Geschwindigkeit und Unkompliziertheit konzentrieren – statt auf Perfektion und Komplexität.
Einsatz führt zum Erfolg
Wir verfolgen das Ziel, ein unglaubliches, rentables Unternehmen für unsere Kunden, Mitarbeiter und Stakeholder aufzubauen.
Nachbarn und Partner
Wir geben etwas an unsere Gemeinden zurück und sind ihre Partner.
Im Jahr 2008 hatten die sozialen Medien gerade begonnen, alles zu verändern. Unternehmen versuchten, die Auswirkungen zu verstehen. Wir entwickelten einen Prototyp eines Tools, um mehrere Netzwerke über ein Dashboard zu verwalten.Diese einfache Idee setzte sie sich schnell durch. 15 Jahre später hat Hootsuite mittlerweile Kunden in über 200 Ländern und Niederlassungen weltweit.
Real actions lead to real results
Unsere Führung
Eine solide Ausführung beginnt mit einer brillanten Vision. Lernen Sie das furchtlose Führungsteam und den Vorstand an der Spitze von Hootsuite kennen.
Unser Engagement bei Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion
Wir sind bestrebt, dass sich jeder willkommen und wertgeschätzt fühlt und in der Lage ist, sein Bestes zu geben, ohne sich selbst zu verleugnen.
Unser Einfluss in den sozialen Medien
We strive to positively impact our employees, customers, neighborhoods, communities, and our environment.