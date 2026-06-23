Turn social posts into dollar signs with Hootsuite Standard
Plan, create, schedule, engage, monitor, and measure from one AI-first social platform. Hootsuite Standard gives you the essential tools to stay ahead on social media.
Was Sie mit Hootsuite Standard erhalten
Verwalten Sie 10 Social-Media-Konten
Mit Hootsuite Standard können Sie für bis zu 10 Social-Media-Konten Beiträge veröffentlichen, planen und analysieren. Brauchen Sie mehr? Probieren Sie Hootsuite Advanced aus.
Unbegrenzt viele Beiträge vorausplanen
Hootsuite schränkt nicht ein, wie viele Beiträge Sie planen können. Sie können Inhalte für einen ganzen Monat, eine Woche oder ein ganzes Jahr auf einmal einstellen.
Lizenzen hinzufügen, während Sie wachsen
Hootsuite Standard ist für Fachleute oder Unternehmen jeder Größe gedacht, die leichte Tools zur Verwaltung von Social Media benötigen. Fügen Sie so viele Benutzer hinzu, wie Sie benötigen.
Wearing all the hats? We’ll take a few.
Hootsuite Standard nimmt Ihnen Aufgaben ab, sodass Sie mehr Zeit haben, um zu analysieren, was funktioniert, und mehr aus sozialen Medien herauszuholen.
Planen Sie, verfolgen Sie die Leistung und automatisieren Sie zeitaufwendige Aufgaben.
Planen Sie Beiträge für alle Ihre Social-Media-Netzwerke gleichzeitig oder passen Sie den Content für jedes Netzwerk an. Sie werden keine Interaktion verpassen, da Hootsuite Ihnen genau mitteilt, wann Sie auf „Veröffentlichen“ klicken sollten, um die meisten Likes, Kommentare und die größte Reichweite zu erzielen.
Steigern Sie Ihre Social-Media-Performance mit Analyseberichten, die Ihnen zeigen, wie Sie in all Ihren Social-Media-Netzwerken abschneiden. Sehen Sie sich die Beitragsinteraktionen an, erhalten Sie Leistungs-Highlights, vergleichen Sie sich mit bis zu fünf Wettbewerbern und mehr.
Das KI-Schreibtool von Hootsuite erstellt sofort Bildunterschriften, generiert Hashtags und verwandelt Trends in neue Beiträge. Außerdem können Sie mit Hootsuite Standard mit Canva-Vorlagen und kostenlosen Stockbildern viel schneller umwerfenden Content erstellen – direkt an Ihren Fingerspitzen.
Häufen sich die Direktnachrichten? Halten Sie Ihren Posteingang ordentlich mit einem einzigen, zentralen Posteingang für alle Ihre öffentlichen und privaten Nachrichten über alle Netzwerke hinweg. Fügen Sie außerdem interne Unterhaltungs- und Kontaktnotizen hinzu, um Ihren Teammitgliedern den Kontext zu geben, den sie benötigen, um erstklassigen Kundenservice zu leisten.
Hootsuite macht das Social-Media-Management zum Kinderspiel. Die Möglichkeit, Beiträge im Voraus zu planen, spart viel Zeit und ermöglicht es mir, meine Wochenenden zu genießen, ohne mir Sorgen um unsere Social-Media-Kanäle machen zu müssen.
Bringen Sie Ihre gesamte Social-Media-Strategie auf ein Dashboard
Erstellen, veröffentlichen und beobachten Sie, wie Ihre Social-Media-Statistiken in die Höhe schnellen. Das ist alles Teil des Erlebnisses von Hootsuite Standard.
Verfolgen Sie die Leistung jedes Beitrags (und beweisen Sie Ihre Wirkung)
Analysieren Sie Daten und erstellen Sie einen Bericht über Ihre Social-Media-Leistung mit Berichtsvorlagen. Sehen Sie sich Ihre erfolgreichsten Beiträge an, behalten Sie Ihre Wettbewerber mit Competitive Benchmarking im Auge und ermitteln Sie genau, wann Sie posten sollten, um die meiste Interaktion zu erzielen.
Überwachen, was andere über Ihre Marke oder Wettbewerber sagen
Entwickeln Sie intelligentere Strategien, indem Sie herausfinden, was die Leute sagen und wie sie über Ihre Marke denken. Durchsuchen Sie die letzten sieben Tage nach Erwähnungen Ihres Unternehmens, Ihrer Wettbewerber, relevanter Themen und Hashtags. Außerdem können Sie mithilfe von KI Daten zusammenfassen, Spitzenwerte erkennen und die Stimmung analysieren.
Interaktion mit Ihrer Zielgruppe auf einer völlig neuen Ebene
Mit Hootsuite ist es einfacher denn je, auf Nachrichten zu antworten, in öffentliche Unterhaltungen einzusteigen und Kommentare zu verwalten. Mit Hootsuite Standard können Sie Antworten optimieren und sich auf Facebook, Instagram, X und LinkedIn einbringen.
Work smarter with an AI teammate for social media management
Ask natural-language questions about your content performance, competitors, audience, or social trends. Wisdom helps you uncover insights, summarize findings, and discover your next best move without digging through dashboards.
Weitere Funktionen von Hootsuite Standard
Hootsuite ist mehr als nur ein Multi-Netzwerk-Publishing-Tool. Es ist eine All-in-One-Social-Media-Performance-Engine, mit der Sie Ihre gesamte Strategie optimieren können.
KI-Bildunterschrift-Verfasser
Lassen Sie KI Ihre Bildunterschriften und Hashtags für die sozialen Medien verfassen, die erfolgreichsten Beiträge wiederverwenden und neue Inhaltsideen entwickeln.
Beste Zeit zum Posten für Ihr Ziel
Sehen Sie genau, wann Sie in den einzelnen sozialen Netzwerken posten sollten, um das Engagement, den Traffic, die Bekanntheit oder die Reichweite zu erhöhen.
Vorgefertigte Berichtsvorlagen
Mit Berichtsvorlagen können Sie den Wert Ihrer harten Arbeit nachweisen. Zeigen Sie Performance-Highlights, Engagement, Zielgruppenerkenntnisse und mehr.
Trendthemen in Ihrer Branche
Überwachen Sie, worüber in Ihrer Branche gesprochen wird, und sammeln Sie Ideen für Ihre Beiträge. Lassen Sie dann die KI sofort angesagten Content erstellen.
Alle Top-Marken in den sozialen Medien verwenden Hootsuite
Entdecken Sie, was Hootsuite für Sie tun kann
Wie Stuckey's den Online-Umsatz um 750 % gesteigert hat
Sehen Sie, wie ein legendäres amerikanisches Süßwarenunternehmen Hootsuite nutzte, um seine Online-Verkäufe um 750 % zu steigern.
Lesen Sie Hootsuite-Kundenbewertungen
Unsere Kunden bezeichnen Hootsuite aus gutem Grund als „Game-Changer“ und „Lebensretter“.
Wie Apricotton den Umsatz in zwei Wochen um 108 % steigerte
Erfahren Sie, wie ein kleines Unternehmen Hootsuite eingesetzt hat, um sein Social-Media-Wachstum im Eiltempo zu beschleunigen.
Frequently asked questions
Hootsuite Standard eignet sich perfekt für kleine Unternehmen, Einzelpersonen und kleine Social-Media-Teams, die bis zu 5 Social-Media-Profile über einen Tab verwalten möchten. Es ist ideal für Social-Media-Anfänger, fortgeschrittene Benutzer und sogar erfahrene Profis, die einfach das tägliche Hin- und Herwechseln zwischen einem Dutzend offener Tabs minimieren möchten.
Es kann zeitlich eingeschränkten Social-Media-Profis helfen, Zeit zu sparen, indem es unbegrenzte Beitragsplanung, einen zentralisierten Posteingang für alle Nachrichten, Social Listening zur Verfolgung von Trends und Erwähnungen sowie wertvolle Berichtswerkzeuge bietet, die Ihnen zeigen, wie Sie Ihre erfolgreichsten Beiträge für schnelles Wachstum replizieren können. Es kann Ihnen auch dabei helfen, Ihre Social-Media-Anzeigen zu erstellen und zu überwachen – alles zentral an einem Ort.
Eine weitere coole Sache an Hootsuite Standard? Es ist so konzipiert, dass es mit Ihnen wächst. Beginnen Sie mit einem Benutzer und fügen Sie weitere hinzu, wenn Ihr Team wächst (denn mit unserer Hilfe wird dies unvermeidlich sein).
Benötigen Sie mehr Optionen? Alle Hootsuite-Abos vergleichen.
Hootsuite Standard ist nicht ideal für diejenigen, die mehr als 5 Social-Media-Konten verwalten müssen oder die umfassendes Social Listening, erweiterte Veröffentlichungsmöglichkeiten oder anspruchsvollere Funktionen für die Zusammenarbeit benötigen. Es ist auch nicht die beste Option für Unternehmen mit einem höheren Bedarf an umfangreicherem Messaging.
Aber keine Sorge – wir haben hier bei Hootsuite für jeden ein Abo.
Sollte das auf Sie zutreffen, könnten Sie ein Kandidat für Hootsuite Advanced oder Enterprise sein.
Mit Hootsuite Standard Analytics können Sie herausfinden, warum einige Beiträge effektiver sind als andere und wann Sie am besten Beiträge für Ihre konkrete Zielgruppe veröffentlichen sollten. Und Sie sparen viel Zeit beim Abrufen von Daten. (Subtext: Es unterstützt Sie dabei, Ihren Chef für Ihre nächste große Idee zu gewinnen.)
Hootsuite Standard Analytics ermöglicht Folgendes:
Verfolgen Sie bezahlte und organische Social-Media-Kennzahlen für Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok, LinkedIn, Pinterest und YouTube.
Sehen Sie die beste Zeit zum Veröffentlichen von Beiträgen basierend auf Ihrem Ziel und Netzwerk, und planen Sie Beiträge automatisch so, dass sie zu dieser Zeit veröffentlicht werden.
Vergleichen Sie Ihre Leistung mit der Ihrer Wettbewerber. Hootsuite Standard-Benutzer können fünf Wettbewerber gleichzeitig vergleichen.
Exportieren Sie Berichte im Format, das für Sie geeignet ist, einschließlich PDF oder PPT.
Das Tolle an Hootsuite Standard ist, dass Sie kein Upgrade vornehmen müssen, um von Social Listening zu profitieren. Es enthält Tools, mit denen Sie Markenerwähnungen und die Stimmung verfolgen können. Außerdem können Sie damit Ihren Kalender mit Inhalten füllen, die tatsächlich bei Ihrer Zielgruppe ankommen.
Mit Hootsuite Standard können Sie Markenerwähnungen überwachen und die Stimmung hinter bestimmten Themen, Ereignissen und Produkten entdecken.
Durchsuchen Sie die letzten sieben Tage nach Erwähnungen Ihrer Marke oder von Wettbewerbern sowie nach Trends und vergleichen Sie zwei Suchergebnisse.
Fassen Sie Ergebnisse mit KI zusammen. Vergessen Sie das Durchsuchen von Tausenden von Erwähnungen. Die von Hootsuite entwickelte KI für Social Listening fasst alle wichtigen Informationen für Sie zusammen.
Erkennen Sie Spitzen automatisch, um zeitnah zu sehen, wann die Markenerwähnungen am höchsten sind und welche Gründe die erhöhte Aktivität auslösen.
Analysieren Sie die Stimmung der Menschen in Bezug auf Ihre Marke und bestimmte Themen mit der Stimmungsanalyse.
Hootsuite Listening kann Ihnen dabei helfen, effektivere Beiträge zu posten, Influencer zu finden und sogar das Engagement zu steigern.
Verfolgen Sie Top-Themen mit Wortwolken, die relevante Themen, über die gepostet wird, in einem einfach zu lesenden Format aufschlüsseln.
Verfolgen Sie die meistgenutzten Hashtags in Ihrer Nische, um Ihre Inhalte einer größeren Zielgruppe zugänglich zu machen und Ideen für Ihre Beiträge zu erhalten.
Analysieren Sie die demografischen Daten, einschließlich der Merkmale der Nutzer und der geografischen Lage, um herauszufinden, wer am meisten Engagement zeigt.
Finden Sie Influencer und identifizieren Sie die besten Social-Media-Plattformen für Ihre Nische.
… und so viel mehr!
Hootsuite Standard vereint Ihre gesamten sozialen Netzwerke in einem benutzerfreundlichen Dashboard, so dass Sie Ihre Social Media-Konten zentral, an einem Ort verwalten können. Wenn Sie sich zum ersten Mal bei Hootsuite anmelden, werden Sie aufgefordert, Ihre Konten auf Facebook, TikTok, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, YouTube. Therads und Pinterest hinzuzufügen.
Sobald Ihre Konten mit Ihrem Hootsuite-Dashboard verbunden sind, können Sie in jedem Netzwerk unbegrenzt viele Beiträge planen, einen plattformübergreifenden Content-Kalender einsehen, die Leistung von Beiträgen messen und feststellen, wann Sie am besten posten sollten.
Hootsuite Standard funktioniert mit zunehmender Nutzung immer besser für Sie – wenn Sie beständig Beiträge posten, erhalten Sie mehr Informationen zum Verhalten Ihrer Zielgruppe. Sie erfahren, welche Beiträge die meisten Interaktionen hervorrufen. Darüber hinaus erkennen Sie, wie stark Sie im Laufe der Zeit gewachsen sind.
Hootsuite Standard beinhaltet eine Vielzahl zeitsparender Tools zum Social Media-Management, mit denen Sie mehr Online-Follower gewinnen und dabei Zeit sparen können.
Hootsuite Standard-Benutzer erhalten:
Tools für die Veröffentlichung: Unbegrenzte Anzahl geplanter Posts, KI-gestützter Editor für Social-Media-Inhalte, Content-Kalender mit Drag-and-Drop-Inhalten, der alle Netzwerke anzeigt, empfohlene Zeitpunkte für die Veröffentlichung, Hashtag-Generator und mehr.
Einheitlicher Social-Media-Posteingang: Ein plattformübergreifender Social-Media-Posteingang, mit dem Sie auf öffentliche und private Nachrichten auf Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter) und WhatsApp antworten können.
Detaillierte Social-Media-Analysen: Berichte mit Hunderten von Social-Media-Kennzahlen, anpassbare Berichte, Wettbewerbsvergleiche, Analysen organischer Inhalte und bezahlter Werbung, Berichtsvorlagen und Berichtsexporte.
Social-Listening-Tools: Stimmungsanalyse, um zu sehen, wie die Menschen über Ihre Marke oder ein bestimmtes Thema denken, die angesagtesten Trends nach Branche zu verfolgen, sowie die Schnellsuche zur Überwachung von Erwähnungen, Hashtags und Themen.
Workflow- und Kollaborationstools: Benutzer von Hootsuite Standard, die mehr als einen Anwender haben, erhalten Zugang zum internen Kommentieren von Social-Media-Beiträgen, zu Workflows für die Zuweisung von Nachrichten, zur Vermeidung von Agentenkollisionen und zu zusätzlichen Einstellungen für Benutzerrechte.
Funktionen zum Teilen und Exportieren: Exportieren Sie die Berichte in dem für Sie geeigneten Format (.pdf oder .ppt), senden Sie sie an die E-Mail-Adresse eines Teammitglieds oder richten Sie einen Zeitplan für den Versand der Berichte per E-Mail ein.
Probieren Sie Hootsuite Standard aus – völlig kostenlos
Erhalten Sie während Ihres Testzeitraums sofortigen Zugriff auf alle Standard-Funktionen von Hootsuite. Ohne Bedingungen.