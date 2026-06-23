Hootsuite Standard eignet sich perfekt für kleine Unternehmen, Einzelpersonen und kleine Social-Media-Teams, die bis zu 5 Social-Media-Profile über einen Tab verwalten möchten. Es ist ideal für Social-Media-Anfänger, fortgeschrittene Benutzer und sogar erfahrene Profis, die einfach das tägliche Hin- und Herwechseln zwischen einem Dutzend offener Tabs minimieren möchten.

Es kann zeitlich eingeschränkten Social-Media-Profis helfen, Zeit zu sparen, indem es unbegrenzte Beitragsplanung, einen zentralisierten Posteingang für alle Nachrichten, Social Listening zur Verfolgung von Trends und Erwähnungen sowie wertvolle Berichtswerkzeuge bietet, die Ihnen zeigen, wie Sie Ihre erfolgreichsten Beiträge für schnelles Wachstum replizieren können. Es kann Ihnen auch dabei helfen, Ihre Social-Media-Anzeigen zu erstellen und zu überwachen – alles zentral an einem Ort.

Eine weitere coole Sache an Hootsuite Standard? Es ist so konzipiert, dass es mit Ihnen wächst. Beginnen Sie mit einem Benutzer und fügen Sie weitere hinzu, wenn Ihr Team wächst (denn mit unserer Hilfe wird dies unvermeidlich sein).