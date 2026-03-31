Marketing-Software für das Gastgewerbe, die Gästeerkenntnisse in Buchungen umwandelt
Mit Hootsuite powered by Talkwalker AI können Gastgewerbe-Marken in Echtzeit verstehen, was Gäste sagen, fühlen und teilen. Erhalten Sie alle datengestützten Erkenntnisse, die Sie benötigen, um den Ruf Ihrer Marke zu schützen, Ihr Marketing zu optimieren und die Nachfrage zu steigern.
Überwachen Sie Feedback überall dort, wo Gäste es hinterlassen
Bewertungen spielen in der Gastgewerbebranche eine größere Rolle als in fast jeder anderen Branche. Tatsächlich haben unglaubliche 97% der Hotelkunden vor der Buchung die Gästebewertungen konsultiert¹. Mit Hootsuite schützen Sie den Ruf Ihrer Marke genau dann, wenn es am wichtigsten ist.
Bewertungsseiten
Verfolgen Sie das Feedback von über 300 Bewertungsseiten und Buchungsplattformen, einschließlich Google, Tripadvisor, Hotels.com, Booking.com, Yelp, Expedia und vieles mehr.
Social Media
Entdecken Sie mithilfe von Listening, was die Menschen auf Facebook, Instagram, X, TikTok und YouTube über Ihre Marke sagen und posten.
Foren
Behalten Sie Unterhaltungen, Erwähnungen und Bewertungen in Reiseforen und Blogs im Auge, darunter Reddit, Lonely Planet, FlyerTalk, Tripadvisor und andere.
Nachrichtenmedien
Immer wenn Ihre Marke in globalen oder lokalen Nachrichtenmedien oder in Publikationen aus dem Reise- und Gastgewerbe erwähnt wird, entdecken Sie dies mit Hootsuite.
Verwandeln Sie Bewertungen und nutzergenerierten Content
in ein besseres Gästeerlebnis
Handeln Sie intelligenter, reagieren Sie schneller und schaffen Sie ein Erlebnis, bei dem der Gast an erster Stelle steht, indem Sie Unterhaltungen aus Millionen von Online-Quellen analysieren.
Behalten Sie Ihren Ruf im Blick mit einer Reputationsmanagement-Software für das Gastgewerbe, die speziell für die heutige, stets vernetzte Welt entwickelt wurde. Richten Sie Sofortbenachrichtigungen für Spitzen in negativer Stimmung, virale Beschwerden oder aktuelle Nachrichten ein, damit Sie das Vertrauen der Gäste und die Glaubwürdigkeit Ihrer Marke schnell wiederherstellen können.
Ihre Gäste teilen Ihnen ständig mit, was ihnen gefällt und was verbessert werden muss. Ziehen Sie mehr als nur Sternebewertungen hinzu, um zu verstehen, wie sich Gäste wirklich fühlen. Mit KI-unterstützter Sentiment-Analyse können Sie priorisieren, was für die Gästezufriedenheit am wichtigsten ist.
Hören Sie auf zu raten, welcher Content funktioniert, und erstellen Sie Marketing, das bei Ihrer Zielgruppe ankommt. Identifizieren Sie ganz einfach die Trendthemen, Hashtags und Unterhaltungen im Gastgewerbe, um aufkommende Interessen und Bedürfnisse zu erkennen. Verwenden Sie dann integrierte Content-Generatoren, um Beiträge zu erstellen und zu planen.
Vergleichen Sie Ihre Leistung mit der von Mitbewerbern, Reisezielen oder ähnlichen Marken, damit Sie immer die erste Wahl Ihrer Zielgruppe sind. Identifizieren Sie Lücken im Gästeerlebnis, aufkommende Trends und Möglichkeiten, sich von der Konkurrenz abzuheben.
Durch unsere Aktivität in diesem Umfeld konnten wir Informationen über unser Unternehmen effektiver teilen und unsere Kunden sowie alle unsere Interessengruppen besser verstehen. So konnten wir eine stärkere, engere und transparentere Beziehung zu ihnen aufbauen.
Erhalten Sie klare, umsetzbare Erkenntnisse, die das Wachstum vorantreiben
Feedback sollte nicht nur reaktiv überwacht werden. Entdecken Sie die Erkenntnisse und Strategien, die Ihr Team für weiteres Wachstum benötigt.
Identifizieren Sie Ihre Zielgruppe und die idealen Gäste-Personas
Erhalten Sie ein klareres Bild davon, wer Ihre Gäste sind und was ihnen wichtig ist. Zielgruppen-Insights zeigen demografische Merkmale, Interessen und Kanalpräferenzen, damit Sie Ihre Gäste zum richtigen Zeitpunkt auf der richtigen Plattform mit der richtigen Botschaft ansprechen können. Erzielen Sie Loyalität und wiederholte Buchungen durch stärkere Vernetzung zu Ihren Gästen.
Vergleichen Sie Ihre Marke mit der Konkurrenz.
Lokalisieren Sie genau Ihren Standort in einer überfüllten Gastgewerbe-Landschaft. Vergleichen Sie Stimmung, Posting-Frequenz, Interaktion, Share of Voice und Gästewahrnehmung mit Wettbewerbern, Reisezielen oder vergleichbaren Marken. Entdecken Sie Möglichkeiten, Ihr Angebot zu differenzieren, die Wahrnehmung zu verbessern und bei Reisenden im Gedächtnis zu bleiben.
Beweisen Sie die Wirkung Ihrer Marketingbemühungen
Messen Sie die Auswirkungen des Social-Media-Marketings für Hotel- und Gastgewerbemarken durch die Analyse von Interaktionen, Reichweite und Stimmung Einheitliche Berichte und Dashboards zeigen, was funktioniert, ermöglichen schnellere Optimierungen und demonstrieren den Stakeholdern klar die Rendite.
Erkennen Sie Probleme, bevor sie zu Krisen werden
Im Gastgewerbe können kleine Probleme schnell eskalieren. Mit Echtzeitwarnungen und KI-gestützter Anomalieerkennung wissen Sie sofort, wenn die negative Stimmung Spitzen erreicht oder sich ungewöhnliche Gesprächsmuster abzeichnen. Verfolgen Sie aktuelle Nachrichten, Unterhaltungen in sozialen Medien und Gästefeedback an einem Ort, damit Sie schnell reagieren, Teams aufeinander abstimmen und das Markenvertrauen schützen können.
Vereinfachen Sie das Social-Media-Management auf allen Kanälen
Verwalten Sie alle Ihre Social-Media-Kanäle, Posteingänge und Bewertungen an einem Ort. Finden Sie die besten Posting-Zeiten auf der Grundlage echter Leistungsdaten, planen Sie Inhalte in allen Netzwerken und erstellen Sie mit OwlyGPT in Sekundenschnelle Bildunterschriften und Bilder. Mit einem einheitlichen Posteingang kann Ihr Team schneller auf Nachrichten, Kommentare und Bewertungen von Gästen reagieren.
Steigern Sie Ihre Reichweite mit vertrauenswürdigen Mitarbeiterstimmen
Verwandeln Sie Ihr Team in leistungsstarke Markenbotschafter. Mit Hootsuite Amplify können Mitarbeiter ganz einfach genehmigte, markenkonforme Inhalte in ihren eigenen Social-Media-Netzwerken teilen. Steigern Sie Ihre Sichtbarkeit, stärken Sie Ihre Marke als Arbeitgeber und verstärken Sie wichtige Campaigns, ohne Ihr Marketingteam mit zusätzlicher Arbeit zu belasten.
Produktfunktionen für Gastgewerbe-Teams
Eine komplette Suite von Marketing-Tools für das Gastgewerbe, zusammengefasst in einem einzigen benutzerfreundlichen Dashboard.
Trendprognose
Verbessern Sie die strategische Planung für saisonale Aktionen, neue Annehmlichkeiten und mehr mit prädiktiven Analysen, die aufkommende Themen und Gästepräferenzen identifizieren.
Influencer-Finder
Identifizieren Sie die wichtigsten Meinungsbildner – von Reisebloggern bis hin zu zufriedenen Gästen –, die positives Messaging verstärken und neue Buchungen generieren können.
KI-Assistent
Stellen Sie eine komplexe Frage und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten eine vollständig zitierte Antwort, komplett mit Einblicken, Visualisierungen und strategischen Empfehlungen.
Visuelles Listening und Logoerkennung
Verpassen Sie nie ein Shoutout, selbst wenn Ihr Markenname keine Erwähnung findet. Verfolgen Sie Logos, Immobilien, Speisen und Annehmlichkeiten in Bildern, um visuelle Trends zu erkennen, die Buchungen beeinflussen.
Überprüfung von Tagging und Kategorisierung
Identifizieren Sie schnell wiederkehrende Themen und Probleme durch automatisches Taggen und Organisieren von Gästebewertungen auf Plattformen wie Tripadvisor, Google und Yelp.
Unterhaltungs-Cluster
Mit KI-gestützter Clusterung von Unterhaltungen können Sie ganz einfach neue Trends, Serviceprobleme oder Möglichkeiten für Campaigns erkennen, bevor sie eskalieren.
Fallstudie: Barceló Hotel Group
Ein globaler Marktführer im Gastgewerbe skaliert eine einheitliche Social-Media-Strategie über 250 Konten
Insights und Ressourcen
Daniel Reynolds, Senior Vice President von Hilton, über die Kunst der Markengeschichten
Wir haben uns mit Daniel Reynolds zusammengesetzt, um von seinen Experteneinblicken in das Thema Markengeschichten zu profitieren und zu erfahren, wie Hilton seine Markengeschichten in den sozialen Medien und darüber hinaus gestaltet.
Markenmonitoring: Unser aktueller Leitfaden für echte Geschäftserfolge
Markenmonitoring ist mehr als nur Social Listening. In diesem kostenlosen Leitfaden erfahren Sie, wie Sie Ihre Strategie erweitern können, um alle Quellen zu verfolgen.
Wie Meliá zu einer der einflussreichsten Hotelketten in den sozialen Medien wurde
Meliá Hotels International nutzte Hootsuite, um die Markenbekanntheit in den sozialen Medien zu steigern, die Website-Besuche zu erhöhen und das Hotelerlebnis für die Gäste zu personalisieren.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Das Hootsuite powered by Talkwalker-Dashboard bietet vom Bewertungs-Tracking bis hin zur Sentiment-Analyse eine breite Palette nützlicher Tools für das Reputationsmanagement. Sie können Bewertungen, Erwähnungen in sozialen Medien und Medienberichterstattung in Echtzeit überwachen, individuelle Benachrichtigungen bei negativem Sentiment einrichten und Ihre Reputation mit der der Konkurrenz vergleichen. So können Sie schneller reagieren und das Vertrauen in Ihre Marke schützen.
Hootsuite powered by Talkwalker AI überwacht alle wichtigen Bewertungs- und Buchungsplattformen im Gastgewerbe, darunter Tripadvisor, Booking.com, OpenTable, Airbnb, Expedia, Yelp, Google Reviews und Hotels.com. So wird gewährleistet, dass Marken ein umfassendes Gästefeedback erfassen und die Leistung auf den Plattformen vergleichen können, die Reisende am häufigsten frequentieren.
Zusätzlich zu den Bewertungs- und Buchungsplattformen können Hotels und Gastgewerbemarken mit Hootsuite Markenerwähnungen in einer Vielzahl von digitalen Kanälen einschließlich sozialer Medien, Foren, Nachrichtenseiten und Blogs verfolgen. Mit dieser umfassenden Überwachungsmöglichkeit können Marken das gesamte Spektrum der Gästegespräche und der öffentlichen Stimmung erfassen, nicht nur die Äußerungen, die auf offiziellen Bewertungsportalen zu finden sind.
Darüber hinaus bleiben Marken durch die Berichterstattung von Hootsuite über Reiseforen (wie Reddit-Reise-Subreddits, FlyerTalk und Tripadvisor-Foren) und Branchennachrichten über neue Themen, Branchenentwicklungen und mögliche PR-Themen auf dem Laufenden. Die Überwachung von Blogs und Online-Publikationen hilft Marken außerdem bei der Entdeckung ausführlicher Gäste-Geschichten, Expertenbewertungen und Medienberichte, die die Reputation und Buchungsentscheidungen beeinflussen können.
Hootsuite powered by Talkwalker AI analysiert die Stimmung der Gäste, identifiziert wiederkehrende Themen in Bewertungen und erkennt aufkommende Trends bei den Präferenzen der Gäste. Auf diese Weise können Gastgewerbemarken schnell auf Serviceprobleme reagieren, Annehmlichkeiten verbessern und Angebote anpassen, um die Erwartungen der Gäste zu übertreffen.
Durch die Analyse von Interaktion, Stimmung und Content-Performance können Sie ein Social-Media-Marketing erstellen, das bei Gästen Anklang findet, Buchungen unterstützt und die Markentreue stärkt.
Ja, Hootsuite bietet Echtzeitbenachrichtigungen für Spitzen in der negativen Stimmung oder ungewöhnliche Aktivitäten in sozialen Medien und auf Bewertungsseiten. Dieses Frühwarnsystem ermöglicht es Marken im Gastgewerbe, schnell zu reagieren, die Kommunikation zu koordinieren und ihren Ruf in Krisenzeiten zu schützen.
Selbstverständlich. Hootsuite powered by Talkwalker AI verfolgt Unterhaltungen und Bewertungen in mehreren Sprachen und ist damit ideal für internationale Gastgewerbemarken, die das Feedback und den Ruf der Marke in unterschiedlichen Märkten überwachen müssen.
Ja! Hootsuite wurde entwickelt, um Social-Media-Marketing für Hotels jeder Größe zu unterstützen. Mit Hootsuite können Sie auf allen wichtigen Plattformen Beiträge planen, erstellen und terminieren, anhand von Leistungsdaten die besten Veröffentlichungszeiten finden und über einen einheitlichen Posteingang direkt mit Gästen interagieren.
Sie erhalten auch Leistungsanalysen zur Messung von Interaktion, Reichweite und Stimmung, damit Sie Ihre Content-Strategie im Laufe der Zeit verfeinern können. In Verbindung mit Talkwalker AI erhalten Sie einen tieferen Einblick in die Interessen Ihrer Gäste und können so Content erstellen, der auf Resonanz stößt und zu Buchungen führt. Entdecken Sie sofort aktuelle Themen, beliebte Hashtags und leistungsstarke Content-Formate zur Erstellung ansprechender, relevanter Posts und Campaigns, die bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden.
Hootsuite erleichtert außerdem das Erstellen und Verwalten von Inhalten in großem Maßstab. Mit OwlyGPT können Teams schnell markengerechte Bildunterschriften, Beitragsideen und sogar Bilder generieren. So bleiben Sie aktiv und relevant, ohne Ihre Ressourcen übermäßig zu strapazieren.
Gästeeinblicke in messbares Wachstum umwandeln
Sind Sie bereit zu erfahren, was Ihre Gäste wirklich sagen? Fordern Sie jetzt eine Demo an und erfahren Sie, wie Ihre Marke die einzige Hospitality-Marketing-Software nutzen kann, die speziell für den vernetzten Reisenden von heute entwickelt wurde.
1 Fast jeder Hotel- oder Resortkunde liest Gästebewertungen, Hospitalitynet, https://www.hospitalitynet.org/news/4122451/almost-every-hotel-or-resort-customer-reads-guest-reviews