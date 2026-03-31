Ja! Hootsuite wurde entwickelt, um Social-Media-Marketing für Hotels jeder Größe zu unterstützen. Mit Hootsuite können Sie auf allen wichtigen Plattformen Beiträge planen, erstellen und terminieren, anhand von Leistungsdaten die besten Veröffentlichungszeiten finden und über einen einheitlichen Posteingang direkt mit Gästen interagieren.

Sie erhalten auch Leistungsanalysen zur Messung von Interaktion, Reichweite und Stimmung, damit Sie Ihre Content-Strategie im Laufe der Zeit verfeinern können. In Verbindung mit Talkwalker AI erhalten Sie einen tieferen Einblick in die Interessen Ihrer Gäste und können so Content erstellen, der auf Resonanz stößt und zu Buchungen führt. Entdecken Sie sofort aktuelle Themen, beliebte Hashtags und leistungsstarke Content-Formate zur Erstellung ansprechender, relevanter Posts und Campaigns, die bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden.

Hootsuite erleichtert außerdem das Erstellen und Verwalten von Inhalten in großem Maßstab. Mit OwlyGPT können Teams schnell markengerechte Bildunterschriften, Beitragsideen und sogar Bilder generieren. So bleiben Sie aktiv und relevant, ohne Ihre Ressourcen übermäßig zu strapazieren.